Надання Україні ATACAMS не знято з порядку денного – Кірбі

Надання Україні систем ATACAMS не знято з порядку денного. Про це під час спілкування з пресою сказав радник Білого дому з питань комунікацій в сфері національної безпеки Джон Кірбі. Він також зауважив, що вже США надали Україні інші системи, які вона використала на полі бою ефективно.

«Ми надали версію ATACAMS. Як відомо, Україні були надані APAMs, і вона їх використала з користю. Ми ніколи не знімали ATACAMS з порядку денного. Вони все ще є невіддільною частиною дискусій, які ми ведемо з Україною», – сказав Кірбі.

Разом з тим він зауважив, що наразі США не можуть надати Україні навіть боєприпаси, оскільки Конгрес досі не затвердив додаткової допомоги Україні, «коли українські сили вичерпують свої кулі та артилерійські снаряди, та коли їм доводиться приймати важкі рішення на полі бою, щоб просто утриматися на ключових теренах».

І це відбувається у той час, коли, за словами Кірбі, Іран та Північна Корея надають Росії значну кількість безпілотників, керованих авіаційних бомб і артилерійських боєприпасів, а у ЗМІ з'явились повідомлення про передачу Іраном Росії баліcтичних ракет.

«Подумайте, з чим стикається Україна. Росія отримує зброю та боєприпаси з Ірану та Північної Кореї…Тим часом Палата представників Конгресу США залишає Україну напризволяще. Не сумнівайтеся ні на мить, що Володимир Путін не використовує все це», – застеріг Кірбі.

За його словами, Москва поглиблює свої відносини з Іраном протягом багатьох місяців, а «потенційна гонитва за балістичними ракетами» з їхньою дальністю дії та руйнівною силою, «є ще одним доказом» того, що, Путіна розраховує на бездіяльність Конгресу.

«Він явно вірить, що зараз є його найкращий шанс поставити Україну на коліна, що зараз настав час завдати глибшого удару в тилу, знищивши військові бази та військові частини і їх оборонну промисловість… Треба зараз ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу», – сказав Кірбі.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 13 лютого Сенат, де більшість мають демократи, схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повертається з перерви 28 лютого.

Відповідь міжнародної спільноти на постачання Іраном балістичних ракет буде «швидкою і суворою»

Говорячи про можливе постачання балістичних ракет Іраном для війни проти України, Кірбі нагадав, що ще минулого місяця він попереджав з трибуни Білого дому, що «російські переговори щодо придбання в Ірану балістичних ракет близької дальності активно просуваються».

«Буквально вчора агентство Reuters опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що Іран надав Росії сотні балістичних ракет. Ми уважно стежимо за цим, і не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію. Але, згідно з цими повідомленнями, іранці чітко вказують, що вони відправлять балістичні ракети до Росії, і у нас немає підстав вважати, що вони не виконають цього», – заявив Кірбі.

Радник Білого Дому попередив, що відповідь міжнародної спільноти на такі дії Ірану буде швидкою та жорсткою.

«Ми винесемо це питання на Радбез ООН. Ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану та координуватимемо подальші варіанти відповіді з нашими союзниками та партнерами в Європі та інших країнах», – заявив Кірбі.

Він додав, що «у відповідь на підтримку Іраном жорстокої війни Росії найближчими днями США запровадить додаткові санкції проти Ірану».

«Ми готові піти далі, якщо Іран продасть балістичні ракети Росії», – запевнив Кірбі.

Як інформував Голос Америки, агентство Reuters повідомило у середу, 21 лютого, що Іран надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля".

З посиланням на свої джерела Reuters повідомив, що надані Іраном близько 400 ракет включають багато з сімейства Fateh-110 балістичної зброї малої дальності, такої як Zolfaghar. За словами експертів, ця мобільна ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км (186 і 435 миль).

Іранський військовий чиновник, який розмовляв з Reuters, сказав, що було щонайменше чотири поставки ракет, і найближчими тижнями буде більше.

Інший високопоставлений іранський чиновник сказав, що деякі з ракет відправили в Росію кораблем через Каспійське море, а інші доставили літаком.