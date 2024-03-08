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“Ми не можемо піти на штурм з граблями й вилами, нам потрібна підтримка” - солдат ЗСУ, якого запросили в Конгрес на виступ Байдена

"Якщо я зможу якось донести свої думки … якщо голос маленької людини зможе хоч трохи допомогти, то я буду хапатися всіма можливими способами", - сказав Андрій Чевозьоров перед виступом Байдена у Конгресі "Про стан держави".
"Якщо я зможу якось донести свої думки … якщо голос маленької людини зможе хоч трохи допомогти, то я буду хапатися всіма можливими способами", - сказав Андрій Чевозьоров перед виступом Байдена у Конгресі "Про стан держави".

Український солдат Андрій Чевозьоров у Конгресі під час виступу президента Байдена хоче своєю присутністю нагадати американцям, що війна в Україні триває, а ЗСУ потребують боєприпасів та підтримки артилерії.

Про це молодший лейтенант Чевозьоров розповів в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки ввечері 7 березня, перед тим, як зайти у Конгрес.

“Я піду на цей виступ. Все-таки хай скажуть солдати, чого їм потрібно. Ми вже декілька разів використовували штурми, і були моменти, коли нам бракувало боєприпасів, підтримки артилерії. Вона має бути, ми не можемо піти з граблями, з вилами, нам потрібна підтримка. Якщо я зможу якось донести свої думки, якщо стане така можливість … якщо голос маленької людини зможе хоч трохи допомогти, то я буду хапатися всіма можливими способами. Тому що не можна сидіти, не можна мовчати, треба говорити”, - розповів Андрій Чевозьоров.

Андрій приїхав до США на протезування. Він вже може ходити, і в будівлю Капітолія зайде самотужки.

Молодший лейтенант ЗСУ Андрій Чевозьоров
Молодший лейтенант ЗСУ Андрій Чевозьоров

Офіційне запрошення на промову президента США Джо Байдена “Про стан держави” військовий отримав від лідера більшості у Сенаті, сенатора-демократа Чака Шумера.

“Я багато чув, що в Америці та в інших країнах забувають про всі ці війни. Але вони ж не закінчуються просто так, це не серіал, що скоро другий сезон. Ні-ні, цю війну треба закінчувати. Вони мають бачити самих військових, які беруть безпосередню участь у війні, щоб вони цілком розуміли, хто працює зі зброєю”, - зазначив молодший лейтенант Чевозьоров.

Солдат подякував “Америці та всьому світу, які підтримують Україну в ці дуже важкі часи” і поділився емоційними переживаннями перед зустріччю практично з усім політикумом США.

“Я переживаю. Це дуже важливо. Я не можу просто так тут байдики бити. Хоча десь там, в Україні, в Донецькій області, я можу бути ще той поганий хлопець, але тут треба бути зібраним, тому що, можливо, від цього буде залежати доля нашої країни. Це дуже серйозно, і я буду максимально серйозно до цього відноситись, тому що це наше майбутнє”, - розповів Андрій Чевозьоров.

Військовий поділився, що після отримання запрошення на цю подію, не вагався і відразу погодився, “тому що не можна втрачати таку можливість, яка буває раз в житті”, сказав він.

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    Катерина Лісунова

    Кореспондентка Української служби Голосу Америки в Конгресі США. Висвітлює питання, пов'язані з американсько-українськими відносинами на капітолійському пагорбі.

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    Ірина Матвійчук

    Журналістка, репортерка, редакторка вебсайту. Цікавлюсь соціальними темами та історією. Для потенційних сюжетів завжди шукаю захопливі історії про українців у США, маловідомі сторінки історії, про неймовірні долі людей та бізнесів. Приєдналася до команди Української служби Голосу Америки у 2014 році. Перед тим працювала в журналі National Geographic та на "Радіо Свобода". Люблю читати книжки, створила у США книжковий клуб Books-R-Us Ukrainian. Із задоволенням подорожую в країни/регіони, які є непопулярними для туристів. Одружена, маю доньку.  

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