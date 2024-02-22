Звіт ООН: серед підтверджених цивільних жертв в Україні більшість – чоловіки та хлопчики  

Серед загиблих та поранених цивільних на війні в Україні 60% складають чоловіки, – про це мовиться у звіті Моніторингової місії ООН із прав людини (ММПЛУ), який оприлюднили до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед загиблих та поранених дітей хлопчиків більше, ніж дівчаток.

Місія ООН аналізує лише підтверджені та ідентифіковані випадки втрат з 24 лютого 2022 року. Загалом їх виявили 30 457 цивільних осіб: 10 582 загиблих і 19 875 поранених.

Серед загиблих та поранених дорослих - 11,5 тисяч чоловіків та 7,5 тисяч жінок. Серед дітей – 900 хлопчиків та 670 дівчаток.

У частини мирних мешканців було неможливо визначити стать.

Найбільш кривавим місяцем 2022 року був березень, коли в Україні загинуло 4 290 мирних мешканців. Втрати 2023 року значно нижчі, втім щомісяця в Україні внаслідок воєнних дій гинуло від 150 до 200 мирних мешканців. Здебільшого це люди з прифронтових областей.

Найчастіше (91% випадків) цивільне населення страждає від зброї вибухової дії з широкою зоною ураження – це обстріли з артилерії, танків, РСЗВ, удари крилатими й балістичними ракетами, дронами, авіаційні удари.

Крім того, Моніторингова місія ООН із прав людини виявила, що за два роки війни були зруйновані або пошкоджені 1 072 заклади освіти та майже півтисячі медичних закладів.