Україна обігнала Сирію за кількістю загиблих та поранених від касетних боєприпасів у 2022 році - правозахисники

Україна випередила Сирію як країна з найбільшими втратами від касетних боєприпасів у 2022 році про це свідчать дані щорічного звіту Коаліції проти використання касетних боєприпасів (CMC).

За даними Коаліції, майже 900 людей були вбиті або поранені в Україні минулого року внаслідок широкого використання Росією зброї, забороненої Конвенцією про касетні боєприпаси. Протягом кількох років в Україні не було зареєстровано жертв від касетних боєприпасів, але минулого року було зафіксовано 916 смертей і поранень, майже всі з них – цивільні особи, зазначають правозахисники.

Разом з тим, група зазначає, що, ймовірно, деякі жертви внаслідок нападів з використанням касетних боєприпасів залишилися незареєстрованими.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року вона «широко» використовувала запаси старих і нещодавно розроблених касетних боєприпасів, йдеться у звіті. Правоохоронці також зазначають, що українські сили також використовували таку зброю «меншою мірою».

Втрати в Україні становлять переважну більшість загальносвітової цифри, яка зросла до 1172 у 2022 році – найвищого показника з моменту початку звітності CMC у 2010 році.

«Переважна більшість ракетно-ракетних і артилерійських ударів касетними боєприпасами в Україні ... була здійснена російськими військами. Я вважаю, що це основна причина зростання кількості жертв серед цивільного населення», - каже Мері Варехем, директор із захисту зброї Human Rights Watch, яка брала участь у складанні звіту.

Із загальної кількості втрат, зареєстрованих у 2022 році, 987 були спричинені внаслідок атак з використанням касетних боєприпасів, тоді як 185 сталися в результаті використання залишків касетних боєприпасів.

Крім того, майже всі втрати від касетних боєприпасів, зареєстровані минулого року — 95% — були цивільними особами, згідно зі звітом, у якому додано, що діти також залишаються найбільш уразливими: на них припадає 71% усіх втрат від касетних боєприпасів, де був зареєстрований вік жертв.

Дискусії щодо касетних боєприпасів відновилися в останні місяці після того, як Сполучені Штати на початку липня оголосили, що передадуть касетні боєприпаси Україні. Київ пообіцяв вжити додаткових заходів, щоб уникати використання касетних боєприпасів на територіях поблизу цивільного населення.

Я повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден назвав рішення «важким» для прийняття, але сказав, що вважає його необхідним, щоб Україна виграла війну проти Росії. Це рішення розкритикували низка країн. Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC заявив, що союзники США у НАТО розуміють, чому Вашингтон вирішив надати Україні касетні боєприпаси.

«Кожен союзник, з яким я спілкувався, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо, коли ми це робимо», - сказав Блінкен і повторив, що США надають ці боєприпаси, щоб «заповнити прогалину», оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.

Касетні боєприпаси заборонені понад 100 країнами. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, накопичення, використання та передачу цієї зброї.