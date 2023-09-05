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- Голос Америки
Україна обігнала Сирію за кількістю загиблих та поранених від касетних боєприпасів у 2022 році - правозахисники
Україна випередила Сирію як країна з найбільшими втратами від касетних боєприпасів у 2022 році про це свідчать дані щорічного звіту Коаліції проти використання касетних боєприпасів (CMC).
За даними Коаліції, майже 900 людей були вбиті або поранені в Україні минулого року внаслідок широкого використання Росією зброї, забороненої Конвенцією про касетні боєприпаси. Протягом кількох років в Україні не було зареєстровано жертв від касетних боєприпасів, але минулого року було зафіксовано 916 смертей і поранень, майже всі з них – цивільні особи, зазначають правозахисники.
Разом з тим, група зазначає, що, ймовірно, деякі жертви внаслідок нападів з використанням касетних боєприпасів залишилися незареєстрованими.
З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року вона «широко» використовувала запаси старих і нещодавно розроблених касетних боєприпасів, йдеться у звіті. Правоохоронці також зазначають, що українські сили також використовували таку зброю «меншою мірою».
Втрати в Україні становлять переважну більшість загальносвітової цифри, яка зросла до 1172 у 2022 році – найвищого показника з моменту початку звітності CMC у 2010 році.
«Переважна більшість ракетно-ракетних і артилерійських ударів касетними боєприпасами в Україні ... була здійснена російськими військами. Я вважаю, що це основна причина зростання кількості жертв серед цивільного населення», - каже Мері Варехем, директор із захисту зброї Human Rights Watch, яка брала участь у складанні звіту.
Із загальної кількості втрат, зареєстрованих у 2022 році, 987 були спричинені внаслідок атак з використанням касетних боєприпасів, тоді як 185 сталися в результаті використання залишків касетних боєприпасів.
Крім того, майже всі втрати від касетних боєприпасів, зареєстровані минулого року — 95% — були цивільними особами, згідно зі звітом, у якому додано, що діти також залишаються найбільш уразливими: на них припадає 71% усіх втрат від касетних боєприпасів, де був зареєстрований вік жертв.
Дискусії щодо касетних боєприпасів відновилися в останні місяці після того, як Сполучені Штати на початку липня оголосили, що передадуть касетні боєприпаси Україні. Київ пообіцяв вжити додаткових заходів, щоб уникати використання касетних боєприпасів на територіях поблизу цивільного населення.
Я повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден назвав рішення «важким» для прийняття, але сказав, що вважає його необхідним, щоб Україна виграла війну проти Росії. Це рішення розкритикували низка країн. Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC заявив, що союзники США у НАТО розуміють, чому Вашингтон вирішив надати Україні касетні боєприпаси.
«Кожен союзник, з яким я спілкувався, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо, коли ми це робимо», - сказав Блінкен і повторив, що США надають ці боєприпаси, щоб «заповнити прогалину», оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.
Касетні боєприпаси заборонені понад 100 країнами. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, накопичення, використання та передачу цієї зброї.
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РФ використовує шахрайські сайти для збору особистих даних українських військових. Відео
Росія використовує шахрайські сайти для збору особистих даних тисяч українських військових та їхніх родичів. Про це Голосу Америки розповіли посадовці Міноборони США.
- Голос Америки
Німеччина "швидко та без бюрократії" виробила та надала Україні снаряди для танків Gepard
Україна отримала перші поставки нових вироблених в Німеччині снарядів для зенітних танків Gepard, важливих для захисту критичної інфраструктури та протидії атакам дронів, повідомило Міністерство оборони країни.
Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус відзначив швидкість та незабюрократизованість процесу, який дозволив Німеччині поновити виробництво снарядів "в амбітні строки".
"Ми знову показуємо - на Німеччину можна покладатись", - наголосив Пісторіус.
Він подякував тим, хто долучився до відновлення виробництва: "Мені приємно, що ми запустили виробництво так швидко і без бюрократії і я хочу подякувати всім причетним за відмінну роботу".
Посадовець запевнив - Німеччина продовжить підтримку України "там, де є наші сильні сторони: артилерія, боєприпаси та наземна протиповітряна оборона".
В лютому 2023 року Німеччина оголосила про розміщення замовлення на снаряди в компанії Rheinmetall AG і тепер відбуваються поставки.
Німеччина надала Україні 46 зенітних танків Gepard, ще шість планується поставити, йдеться в повідомленні міністерства.
Як повідомляв Голос Америки, німецька оборонна компанія Rheinmetall, яка, зокрема, виробляє танки Leopard, має намір побудувати завод з виробництва танків в Україні. За інформацією видання Tagesschau, компанія могла б виробляти в Україні до 400 основних бойових танків Pantera, а завод міг би бути захищений від російських ракетних атак системою ППО.
"Захист протиповітряною обороною не складе труднощів", - цитує Tagesschau голову Rheinmetall Арміна Папперґера.
На фоні збільшення попиту у зв’язку з війною в Україні Rheinmetall найняла 1200 додаткових працівників, а також розширює свої потужності в Угорщині та Іспанії, зазначає Tagesschau.
- Голос Америки
"Використати параною Кіма, щоб зірвати перемовини з Путіним" - експерти реагують на повідомлення про саміт Росії та КНДР
Російський президент Путін та керівник Північної Кореї Кім Чен Ин планують зустріч у Владивостоці, повідомили американські ЗМІ з посиланням на посадовців США та інших країн. Кремль не підтвердив плани щодо саміту російського президента.
Росія потребує зброї, а КНДР, можливо, захоче навзамін отримати технології, повідомляють ЗМІ про оцінки посадовців США. Російські технології можуть стати в нагоді Північній Кореї для розробки ядерних підводних човнів та супутників, пише New York Times про занепокоєння американських чиновників.
Сам той факт, що інформація про зустріч опинилась в ЗМІ є частиною спроб зірвати саміт, вважає експерт Sky News Шон Белл. США використовують параною Кіма, щоб зірвати перемовини про зброю і саме з цією метою, припускає аналітик, США розсекретили інформацію про плановану зустріч Кіма та Путіна.
"Сам той факт, що США, очевидно, розсекретили ці дані розвідки дуже швидко і поширили цю інформацію, напевне означає, що вони намагаються перешкодити цій зустрічі", - пише Шон Белл. Він вказує, що Захід непокоїть можливе формування "осі зла" між КНДР, Росією та Китаєм.
Оглядачі з BBC натомість вважають, що від можливої зустрічі Кіма з Путіним не варто очікувати стратегічних альянсів. "Домовленість зрештою може бути більш транзакційною. Росії зараз потрібна зброя, а обмежена санкціями Північна Корея потребує грошей та продовольства", - пише ВВС.
США звинувачують Північну Корею в поставках зброї для Росії.
Путін відчайдушно намагається отримати допомогу, але зброя, яку може запропонувати Північна Корея, ймовірно, "не матиме визначального значення", каже в коментарі CNN генерал США у відст. Марк Гертлінг. Він додає, що КНДР має велику кількість артилерійських снарядів, але не має високоточної зброї, як у України.
"Кількість вже має свою якість, зрозумійте мене вірно, - наводить Newsweek слова Гертлінга для CNN. - Але ми бачимо, що українські сили використовують високоточну зброю і вибивають значну кількість російських артилерійських систем. Це змінює ситуацію у вогневому протистоянні".
З Гертлінгом погоджується генерал-майор США (у відст) Джеймс "Спайдер" Маркс. Він вказав, у тій же програмі, що Росія та КНДР "застосовують зброю однакового калібру. Тому це [поставки зброї для Росії з Кореї] стануть негайним поповненням. Однак, це стратегічно не змінить результати бою в Україні".
Куба викрила мережу торгівлі людьми, що переправляла бойовиків для Росії
ГАВАНА, 4 вересня (Reuters). Куба викрила мережу торгівлі людьми, яка змушувала громадян країни воювати на стороні Росії у війні в Україні, заявило в понеділок Міністерство закордонних справ Куби, додавши, що кубинська влада працює над «нейтралізацією та ліквідацією» мережі.
Заява Міністерства закордонних справ Куби не надає деталей, але там вказується, що мережа торгівлі людьми діяла як у острівній державі Карибського басейну, за тисячі миль від Москви, так і в Росії.
«Міністерство внутрішніх справ... працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії і залучає кубинських громадян, які проживають там, і навіть деяких з Куби, до військових сил, які беруть участь у військових діях в Україні», – йдеться в заяві уряду Куби.
Російський уряд не прокоментував ці звинувачення. Минулого року Росія оголосила про план збільшити чисельність своїх збройних сил більш ніж на 30% до 1,5 мільйона військовослужбовців.
Це масштабна мета, яку складно втілити і через великі, але поки точно не оцінені втрати під час війни.
Наприкінці травня російська газета в Рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами Росії та їх відправили в Україну в обмін на російське громадянство.
Невідомо, чи пов'язана заява кубинського Міністерства закордонних справ з цим повідомленням. Але уряд Куби заявив, що вже почав судове переслідування справ, у яких її громадян примушували до участі в бойових діях в Україні.
"Спроби такого характеру нейтралізовані, проти осіб, причетних до цих дій, порушено кримінальні справи", - йдеться в повідомленні в понеділок.
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