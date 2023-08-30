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Контрадмірал США у відставці Марк Монтгомері: “Є тиранія очікувань від українського контрнаступу”
Український контрнаступ триває в Запорізькій області, Росія може готуватися до наступу на півдні, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, пишуть західні аналітики. Український контрнаступ просувається, але повільно, вважають у Пентагоні. “Якщо говорити про те, як проходить український контрнаступ, ми бачимо, що вони продовжують робити повільний прогрес і продовжують боротьбу”, – заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу для преси у вівторок.
Про хід українського наступу, необхідне Україні озброєння, тренування на F-16, атаки українськими морськими дронами та операції в Криму Олексій Коваленко поговорив із контрадміралом ВМС США (у відст.) Марком Монтгомері. Контрадмірал Монтгомері 32 роки служив у морських силах США. На його думку, існує “тиранія очікувань” від українського контрнаступу, але час на боці України якщо Захід вчасно надаватиме Україні потрібну зброю в потрібній для перемоги кількості.
Олексій Коваленко: Експерти коментують український контрнаступ і погоджуються, що він просувається вперед, але супроводжується значними втратами. Яка ваша оцінка?
Звичайно, було б чудово, якби контрнаступ відбувався б швидше. Як з української точки зору, так і з точки зору західних союзників. Але це трохи тиранія очікувань.Марк Монтгомері
Марк Монтгомері: Звичайно, було б чудово, якби контрнаступ відбувався б швидше. Як з української точки зору, так і з точки зору західних союзників. Але це трохи тиранія очікувань. Не було до кінця зрозуміло, наскільки хорошу оборонну позицію вдалось зайняти росіянам. Також є вплив процесу прийняття рішень, який позбавив Україну деяких критичних елементів, необхідних для проведення цього контрнаступу – будь то касетні боєприпаси, достатня артилерія, достатня артилерія великої дальності, повітряні сили. Всього цього не вистачало або доставка значно затримувалась. Тому нас це не має дивувати.
О.К.: Чого з того, що ви перерахували, на вашу думку, не вистачає найбільше?
М.М.: Подивіться, українцям потрібно спорядження для розмінування, правильно? Те, що дозволить їм пройти через мінні поля, щоб прорвати оборонні позиції росіян. По-друге, їм потрібні касетні боєприпаси. І їм би не знадобилися касетні боєприпаси, якби була достатня кількість артилерії, 155мм снарядів. У нас немає і не буде, тому їм потрібні касетні боєприпаси.
І дуже корисно було б мати ATACMS, щоб мати можливість завдавати ударів на далекі відстані. Тож, касетні боєприпаси, озброєння для розмінування та ATACMS – три важливих речі. Дивіться, звичайно, добре якби було більше потужностей у повітрі, але не можна на це очікувати в найближчому майбутньому.
О.К.: New York Times нещодавно опублікував статтю, в якій американські високопосадовці анонімно зазначають, що Україна припускається помилки, не фокусуючись на одному напрямку контрнаступу. Інститут вивчення війни з такою оцінкою не погодився. Чи є в цієї оцінки якесь підґрунтя?
М.М.: По-перше, ми всі знаємо, що перемога має тисячу батьків, а поразка – є сиротою. Я маю на увазі те, що коли справи йдуть не настільки добре, десь збоку вислизають анонімні джерела в Пентагоні, але те що вони кажуть не має значення. Якби радник з нацбезпеки Джейк Салліван сидів там на трибуні і говорив, що українцям радили щось інше, радили дослухатись до порад, а тепер українська армія страждає – я б до такого прислухався. Але він каже щось цілком інше.
О.К.: Українська 82 бригада, яку вважають однією з найбільш оснащених і укомплектованих, приєдналась до контрнаступу. Що це може означати?
Україна має пишатись продуктивністю цих підрозділів і думкою, що вони змогли створити підрозділи з такою репутацією за останні дев’ять років.Марк Монтгомері
М.М.: Кожен із підрозділів, який об’єднується з нещодавно оснащеними бійцями, які пройшли певну підготовку в Німеччині, інших країнах Західної Європи, у Сполучених Штатах – має цінність. Безумовно, така досвідчена українська бригада має додаткову цінність. Це може бути ознакою, що українське Міноборони чи Генштаб знайшли вразливу точку для проникнення.
Але це також може означати, що вони, продовжують тестувати [лінію оборони]. Я б поки що не робив занадто багато висновків, але скажу, що Україна має пишатись продуктивністю цих підрозділів і думкою, що вони змогли створити підрозділи з такою репутацією за останні дев’ять років.
О.К.: Що на вашу думку, може стати переломним моментом для українського контрнаступу?
М.М.: Повітряні сили. Дивіться, США ніколи б не дозволили армії чи морпіхам воювати на землі без забезпечення повітряної підтримки чи одразу після забезпечення панування в повітрі. Жодна зі сторін не має контролю над повітряним простором, жодна зі сторін не має домінування у повітрі.
О.К.: Пентагон анонсував минулого тижня, що США тренуватимуть українських пілотів на F-16. Норвегія, Данія і Нідерланди нададуть Україні сумарно близько 60 винищувачів F-16. Чи цього достатньо, щоб змінити ситуацію на полі бою?
М.М.: Це питання довготривале, не на коротку перспективу. Підозрюю, що цього року ви не побачите F-16 над українським небом. Потрібно багато тренувань. Це займе певний час, потрібно тренувати також механіків. Винищувачі мають проходити обслуговування після кожної бойової місії, їх будуть обслуговувати українські механіки.
Хоча F-16 для такого типу винищувачів досить легкі в обслуговуванні, це все одно вимагає серйозних технічних знань. Тож потрібне тренування механіків, тренування пілотів, на все це потрібен час. Якщо по часу все буде правильно, напевно, можна чекати F-16 наступної весни чи літа.
Якщо по часу все буде правильно, напевно, можна чекати F-16 наступної весни чи літа.Марк Монтгомері:
Потрібно щоб з часом збільшилась кількість пілотів – близько 100 пілотів на 60 літаків. Думаю, що це найбільш розумне співвідношення. І потрібно знайти цих пілотів, не зменшуючи ряди тих пілотів, хто кожного дня підіймається в небо проти російських противників.
О.К.: Ми часто чуємо, що війна в Україні – марафон, а не спринт. На чиєму боці час?
М.М.: Точно не на боці Євгена Пригожина. Я вірю, що Захід продовжить підтримувати Україну. Українці продемонстрували відданість боротьбі за власну територію, за своє право обирати демократичний спосіб життя. Я вірю, що час на стороні України. Але час не буде на стороні України якщо ми не дамо їм потрібне озброєння. Якщо ми продовжуватимемо надавати необхідну зброю і почнемо робити це своєчасно, час буде на боці України.
О.К.: Ви зауважили жартома, що час не грає на користь Пригожина. Як новини про Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна, а також про звільнення Сергія Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічних сил РФ вплинуть на хід війни Росії проти України?
М.М.: Путін вбив, посадив у в’язницю чи вислав кількох успішних російських воєначальників за останні 18 місяців. Він залишається з головою генштабу Герасімовим, який стабільно показував себе некомпетентним. Я підозрюю, що це не покращить стан російських сил.
Ми побачимо, який буде результат за кілька місяців. Не думаю, що Путін зробив собі якусь послугу. Йому доводиться грати з картами, які в нього є, які в нього ще залишились, а залишилось їх вже дуже мало.
О.К.: До теми Чорного моря – Україна вже багато разів успішно використовувала морські дрони. Який вплив можуть мати ці морські дрони на хід війни?
М.М.: Варто сказати, що оператори цих дронів добре працюють з дронами домашнього виробництва, а також із системами західного типу Harpoon, які змусили російський флот бути за більш ніж 100 кілометрів, мабуть, навіть 130 кілометрів від українських берегів. Що це робить так це наближає битву до російських портів.
Є значне зростання атак на Керченський міст, це демонструє майбутні ризики для росіян, їхньої економічної та військової життєздатності. Я думаю, що це чудово. Нещодавно українці здійснили спеціальну операцію в Криму, щоб продемонструвати слабкість російської внутрішньої оборони та пошкодити деякі російські логістичні вузли. Ці атаки на міст, на порти й кораблі дуже важливі.
Нещодавно українці здійснили спеціальну операцію в Криму, щоб продемонструвати слабкість російської внутрішньої оборони та пошкодити деякі російські логістичні вузли.Марк Монтгомері
О.К.: Ви згадали спеціальну операцію в Криму на День Незалежності України. Як ви можете оцінити складність і важливість цієї операції?
М.М.: Щодо наслідків – це більше вирішувати народу України, але важливо, що президент Зеленський нагадав людям, що одна з його червоних ліній – повернення Криму і відновлення територіальних кордонів України, які передували 2014 року.
Наскільки на мою думку це було важко? Що ж, я не поінформований про шляхи входу і виходу, але припускаю, що було складно - потрібно було проскочити через російську оборону й обійти її. Але, вважаю, що за останні 18 місяців українські оператори показали себе найяскравіше. Ми не маємо бути здивовані їхньою можливістю це робити. На місці росіян, я був би дуже занепокоєний моїми логістичними лініями в Росії.
Українці не будуть використовувати американську артилерію та озброєння як вони й обіцяли Заходу, але це не обмежує українські спеціальні операції та виконання місій.
О.К.: Ви працювали у морських силах понад 30 років. З вашим досвідом, можете прокоментувати, наскільки укомплектовані українські морські сили, щоб дати відсіч Росії у Чорному морі?
М.М.: Українські морські сили дуже обмежені, але з тим що вони мають – включно морські сили, сухопутні сили підтримки – думаю, що вони роблять чудову роботу. Вони інноваційно використовують протикорабельні ракети та дрони. А в деяких випадках це просто змінює все. Немає ризику висадки амфібій на український берег саме тому, як працюють українські протикорабельні ракети.
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Закидати росіян "мавіками" не вийде. Голова Держспецзвʼязку про "Армію дронів"
За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ЗСУ втрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць. Однак ці дрони зберігають життя українським військовим. Для того, щоб забезпечувати необхідну кількість безпілотників в Україні, у грудні 2022 року в Україні запустили проєкт “Армія дронів”. Про розквіт українського виробництва безпілотників, їх експортний потенціал, а також навчання операторів дронів, журналісти Української служби Голосу Америки поговорили із головою Держспецзвʼязку Юрієм Щиголем.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Марія Ульяновська, Голос Америки: Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про “Армію Дронів”, що це за проєкт?
Юрій Щиголь, голова Держспецзвʼязку України: Минулого року наші військові зрозуміли, що використання безпілотних літальних апаратів на полі бою дає велику перевагу в плані дистанції, розвідки і збереження життя. Тоді Міністерство цифрової трансформації, Служба держспецзв'язку, платформа UNITED24 та Генеральний штаб заснували проєкт “Армія Дронів”. Його завдання — забезпечити Сили безпеки й оборони необхідною кількістю безпілотних літальних апаратів.
За минулий рік ми придбали близько 5 тисяч безпілотників на загальну суму близько 4,5 мільярда гривень. Це були абсолютно різні дрони. В першу чергу, яких не вистачає на фронті — “мавіки" (Mavic), “аутелеви" (Autel Evo), “матриси" (Matrice), а також великі професійні дрони і навіть “байрактари" (Bayraktar). Коли це дало результат, всі побачили, що проєкт допомагає зберегти життя наших військових, це отримало державну підтримку. На сьогодні “Армія Дронів” — вже державна програма, яка отримала цього року фінансування у розмірі 40 мільярдів гривень. Більшу частину цих коштів ми вже законтрактували, і навіть доставили значну частину безпілотників на фронт.
М.У.: Чи правильно я розумію, що українські дрони виходять дешевшими і вони більше вам підходять, тому що вони вже підлаштовані під військові потреби?
Більшість дронів, які виробляються в світі, не проходили такого випробування полем бою, яке є на сьогодні в Україні.
Ю.Щ.: Я б не сказав, що набагато дешевші. Деякі навіть дорожчі — є круті українські дрони-розвідники, які коштують не менше, ніж їхні іноземні аналоги, і за якістю вони їм точно не поступаються. Більшість дронів, які виробляються у світі, не проходили такого випробування полем бою, яке є на сьогодні в Україні. В жодній країні світу, навіть там, де були бойові дії, не було такої кількості засобів радіоелектронної боротьби.
Всі українські БПЛА, які ми закуповуємо, проходять випробування, в першу чергу, під дією РЕБ. Тому після нашої перемоги це буде найбільш технологічна у світі українська галузь, яка зможе бути дуже конкурентно експортною.
Іноземні дрони в нас складають близько всього 20% в закупівлях. Основне завдання — це розвиток української сфери безпілотно-літальної авіації. І на сьогодні ми вже маємо близько 80 контрактів саме з українськими виробниками.
На початку повномасштабного вторгнення в нас було всього 30 виробників, які професійно займались виробництвом дронів. Сьогодні таких виробників — близько 200. І цей поштовх дала “Армія Дронів”. Ми купуємо абсолютно всі рішення, доступні в Україні, тому що кожен дрон, який тут виробляється, має своє застосування, і навіть якщо його використовує вміло один найменший підрозділ, ми його купимо.
М.У.: Як ця технологія змінила хід ведення війни і чому для України вона є настільки важливою?
Ю.Щ.: Це тренд, який заданий на десятки років. Це дозволяє проводити ефективну розвідку як на невеликій відстані, так і велику бригадну армійську розвідку на відстані понад 50 км.
Сьогодні це високоточна зброя із ефективністю знищення особового складу і техніки понад 80%.
Для знищення ворога дрони — це значно дешевший і ефективніший спосіб. Дрон може переносити баражуючі боєприпаси з дальністю пострілу 20-30-40 км, вони є дешевшими, ніж високоточні боєприпаси, які нам дають наші партнери. Тому це також економія коштів.
FPV-дрони (first point view) взагалі зародилися і показали свою ефективність на цій війні. Це були дитячі іграшки до війни, а сьогодні — це високоточна зброя із ефективністю знищення особового складу і техніки понад 80%. Жодна артилерія не може зрівнятися з цим. Тому що оператор безпосередньо бачить свою ціль, куди він влучає.
Ну і дрони, які летять понад 500 км, це також новий тренд. На жаль, їх першими застосували росіяни, але ми швиденько зібралися і вже маємо досить ефективні результати й нарощуємо своє виробництво.
М.У.: Давайте поговоримо про надводні дрони “Морський малюк”, які СБУ зараз використовує на морі — наскільки це революційна технологія?
Ю.Щ.: Цей вид війни на морі також зародився в Україні. До цього ніхто не використовував морські дрони саме як зброю.
Але коли наші сусіди почали робити на морі те, що вони вважають за потрібне, ми знайшли гідну відповідь. Сьогодні з усіх куточків світу намагаються дізнатися, як створювати такі безпілотники, щоб вони були ефективними.
І по-друге, мало хто розуміє, як можна ними керувати на таких відстанях, щоб вони так точно влучали. Тому це українське ноу-хау, експортний варіант якого буде після нашої перемоги.
М.У.: Наскільки є потреба саме в дронах нічного бачення?
Вночі їх не видно, і росіяни їх так бояться, що називають “бабою ягою” — бо не зрозуміло, звідки воно прилітає.
Ю.Щ.: 90% українських дронів — і ударних, і розвідувальних — одразу йдуть з термальною камерою. Це обов'язкова вимога наших військових, яку ми виконуємо з першого дня. Наприклад, “мавіки" ми купуємо в переважній більшості саме з термальною камерою. І практично всі українські розвідувальні дрони й ударні коптери йдуть з нічною камерою.
Робота безпілотників — це нічний час. Вдень їх легше збити. Вночі їх не видно і росіяни їх так бояться, що називають “бабою ягою”, бо не зрозуміло, звідки воно прилітає.
М.У.: Чому дрони виявилися настільки ефективною зброєю і чому росіянам так важко протидіяти українським безпілотникам?
Ю.Щ.: Хотілося б сказати — бо вони тупі. Але це, на жаль, не так. Тому що ми змогли навчити пілотів — не просто видали дрони і як хочете, так і воюйте.
Це була також комплексна програма по закупівлях — ми спростили абсолютно все, що можливо нормативно. До повномасштабного вторгнення закупівля дронів на озброєння могла тривати кілька років, і всі з цим прекрасно жили.
Сьогодні цей процес в Міністерстві оборони займає кілька тижнів, а якщо ви контрактуєтесь в рамках “Армії Дронів” — то це 1-2-3 дні.
Ми розробили спеціальні умови для спільного випробування безпілотників. Будь-який підрозділ, який замовляє нам дрони, може покликати виробника, провести з ним випробування, написати спільний акт, що цей дрон його влаштовує, і ми його одразу купимо.
Ринок все це вирівняє — якщо дрон неефективний, військові самі від нього відмовляться. Але на сьогодні в нас жодної відмови не було. Тому що виробники розуміють, для чого вони це роблять — вони це роблять для звільнення України, і робити тяп-ляп не вийде, тому що це їхня відповідальність.
Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його Мавіками на полі бою не вийде.
Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його “мавіками" на полі бою не вийде. Потрібно розробити технологію, яка дозволить обійти засоби радіоелектронної боротьби, провести ефективну розвідку, знайти слабкі місця, знищити їх живу силу і техніку.
М.У.: Розкажіть про навчання пілотів дронів — де вони відбуваються і як потім цих операторів розподіляють по Збройних силах України?
Ю.Щ.: Коли ми започаткували “Армію Дронів”, основне наше завдання було — забезпечити ЗСУ безпілотниками. Але згодом ми зрозуміли, що нам не вистачає класних пілотів. Отримати дрон — це одне завдання, а не втратити його в першому бою — це трошки складніше. Тому наступним нашим кроком стала саме підготовка пілотів.
Наша мета в цьому році — закупити 200 тисяч БПЛА, і нам потрібно хоча б 50 тисяч військових, які вміють ними керувати.
Починаючи з кінця літа минулого року, ми започаткували окремий напрямок — підготовка військових до використання безпілотних літальних апаратів. За пів року 2023-го нам вдалося підготувати 10 тисяч пілотів.
Ми співпрацюємо з 25 українськими школами, які щоденно готують саме військових пілотів. 98% людей, які там навчаються — це військові, які несуть службу в Збройних Силах, Національній гвардії, прикордонній службі, Службі безпеки України. І ми будемо масштабувати цей проєкт. Тому що наша мета — в цьому році закупити 200 тисяч БПЛА, і нам потрібно хоча б 50 тисяч військових, які вміють ними керувати.
В лютому Генштаб ухвалив рішення про створення окремих ударних рот безпілотних літальних апаратів. План на цей рік — це 60 таких рот. На сьогодні вже 17 сформовано, повністю укомплектовано, і вони виконують бойові завдання на передовій.
Крім того, ще один такий підрозділ ми створили у Держспецзв'язку. І це є правильний шлях, коли є окремий структурний підрозділ, який виконує і завдання з розвідки для піхотних чи десантних підрозділів. Абсолютно у кожній бригаді буде такий підрозділ, на який покладаються саме завдання із розвідки та знищення ворога безпілотними літальними апаратами.
Про Армію дронів та як безпілотники допомагають ЗСУ. Відео
За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ЗСУ втрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць. Однак ці дрони зберігають життя українським військовим.
Будемо з Україною, поки разом не відсвяткуємо перемогу - посолка Литви у Вашингтоні
Литва – одна з країн-лідерок підтримки України, входить у трійку держав, які надають найбільше допомоги відносно до свого ВВП. Через півтора року після початку повномасштабного вторгнення Росії литовські лідери продовжують закликати союзників і партнерів надавати більше підтримки Києву, і швидше. Ці меседжі до Вашингтона намагаються доносити литовські дипломати. Як розповідає посолка Литви у США Одра Плепіте, дипломатичне представництво її країни функціонувало у Вашингтоні навіть за часів СРСР, бо США засудили окупацію 1940-ого, і ніколи не визнали анексії Радянським Союзом Балтійських країн. Це, каже вона, дало її країні надію на те, що одного дня Литва буде вільною і незалежною.
"Ми розуміємо, як це, коли тебе підтримує хтось, у часи, коли існує загроза твоєму існуванню. І коли ми сьогодні підтримуємо Україну, ми згадуємо політику невизнання США, яка була для нас настільки важливою» - наголошує посолка Пеліте.
До Дня Незалежності України Юлія Ярмоленко поспілкувалася з Одрою Плепіте про те, чи доводиться їй чути розмови про "втому" від війни у Вашингтоні, і чи поділяють американські політики тезу про те, що кінцевою метою підтримки має бути перемога України.
Юлія Ярмоленко: Як змінилася ваша робота, як посолки Литви у США, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну?
Одра Плепіте: Моя робота тут і до цього була дуже насиченою. Але день 24 лютого став справді ключовою датою. Я тієї ночі не спала, бо ми у Вашингтоні стежили за тим, що відбувається у Радбезі (ООН) в Нью-Йорку, в Москві, і дивилися трансляцію CNN із Києва, і ми розуміли, що починається щось жахливе. І це була дата, коли наша робота дійсно змінилася, можливо, не так радикально, та все ж. Ми й до того багато фокусувалися на темі України, але після повномасштабного вторгнення це питання стало ключовим. Бо ми розуміємо: те, що відбувається в Україні, важливо не лише для всієї Європи, але й для цілого світу.
"Я можу вас запевнити, що всі працюють заради України, і разом з Україною"
Ю.Я.: Розкажіть трохи більше про те, яку роботу проводять у Вашингтоні європейські дипломати, аби допомогти посилити підтримку України? Бо так виглядає, що не лише українське посольство працює над тим, аби отримати якомога більше допомоги, але й посольства інших країн-прихильників України.
О.П.: Я можу вас запевнити, що всі працюють заради України й разом з Україною. Якщо згадати російське вторгнення у Грузію 2008 року, у Крим 2014-го, то найбільша зміна нині – у тому, що зараз ми маємо дуже міцний альянс на підтримку України. І це не лише країни НАТО, не лише європейські країни, але також важливо, що інші країни, як от Японія, Австралія, Південна Корея теж приєдналися до цього альянсу. І ми всі працюємо разом для України.
Ю.Я.: Чи доводиться вам чути якісь розмови у Вашингтоні про втому, наративи про те, що, мовляв, треба швидше завершувати війну?
О.П.: Я думаю, що у Вашингтоні, у так званій "вашингтонській бульбашці" чи від людей, з якими ми працюємо на щоденній основі, цього майже не чути. Навпаки, всі дуже підтримують Україну, вважають, що треба допомагати, і що ми будемо це робити стільки, скільки буде потрібно, до української перемоги.
Але коли ви читаєте газети, чути й інші голоси, які, можливо, говорять про певні спади підтримки. Ми, звісно ж, маємо продовжувати тиск, і продовжувати говорити про те, як найкраще допомогти Україні, аби забезпечити її перемогу.
Ю.Я.: Ви згадали про перемогу, і ми часто чуємо від литовських посадовців, зокрема, міністра закордонних справ Литви, про те, що Україну треба підтримувати не лише так довго, скільки знадобиться, а й усім, чим можна, аби Україна перемогла. Як ви гадаєте, чи поділяють такий підхід у Вашингтоні? Адже ми рідше чуємо аж такі потужні заяви тут, що кінцевою метою має бути саме перемога.
О.П.: Для нас це очевидно, ми поділяємо цю думку, бо Україна – наш близький сусід, і ми знаємо, ми відчуваємо, що коли українці борються за свою країну, територію, за свої життя і оселі, вони також борються за нас. Це ми розуміємо. Бо якщо Росію не зупинити, якщо Україна не переможе сьогодні, ми не знаємо, що станеться далі? Можливо, ми будемо наступними, можливо, хтось інший…І це матиме вплив на безпекову архітектуру Європи в цілому.
Тому ви боретеся і за цінності, і за майбутню європейську архітектуру безпеки. Я думаю, що багато хто у Вашингтоні поділяє цю думку, можливо, лише висловлює це іншими словами.
"Ми, союзники, говоримо в один голос, але можливо, не завжди погоджуємося щодо деталей чи швидкості"
Ю.Я.: За ці півтора року повномасштабної війни, які меседжі було найскладніше донести політикам тут у Вашингтоні для вас, як дипломатки?
О.П.: Я б не сказала, що щось було надто важко донести. Все, певно, є складним, тому що те, що відбувається в Україні, повномасштабне вторгнення, – це настільки жахливо і страшно. І ми побачили, скільки воєнних злочинів було скоєно, наскільки вони є кривавими й нелюдськими. Певно, ніхто не очікував, що у 21 столітті може відбуватися така війна, не лише за масштабами, але і за рівнем скоєних звірств.
Тому привернути увагу до цього не складно. І я вважаю, що ми, як союзники, ми говоримо в один голос. Можливо, ми не завжди погоджуємося щодо деталей чи швидкості, але ви можете побачити, скільки просувань вдалося здійснити за ці півтора року від початку вторгнення.
Ю.Я.: Що іще треба зробити? Чого наразі бракує, з точки зору західної підтримки України?
О.П.: Я вважаю, ми маємо продовжувати. Ми також маємо орієнтуватися на Україну, бо вони найкраще знають, що їм потрібно. Ми маємо дослухатися до України і надавати їй усю необхідну допомогу.
"Україна зробила диво за ці півтора року, повернувши половину територій"
Ю.Я.: Як ви гадаєте, про що ми будемо говорити через рік, наступного Дня Незалежності?
О.П.: Сподіваюся, ми будемо святкувати повністю вільну Україну. Побачимо. Навіть цього року День незалежності будуть відзначати в Україні. Так, війна триває, повномасштабна війна. Все дуже складно. Але Україна зробила диво.
Українці зробили дивовижні речі за ці півтора року, повернувши половину територій, які були захоплені за рік. Нині триває контрнаступ. Я знаю, що це дуже-дуже складно, бо росіяни взяли час, аби укріпити свої позиції. І завжди повертати території значно важче, аніж захищати їх.
Я вважаю, що українцям є багато чим пишатися, і я більш ніж упевнена, що перед ними – чудове майбутнє у Європейському Союзі і НАТО, як сильної незалежної держави.
Ми будемо з вами, допоки разом не відсвяткуємо перемогу.Одрі Плепіте, посолка Литви у Вашингтоні
Ю.Я.: Що б ви хотіли, аби почули українці від вас?
О.П.: Перш за все, я хочу подякувати українцям. Вони неймовірні. Вони подають приклад своїм духом, бажанням боротися, і захищати свою країну – чи то на передовій, чи у містах, у всіх царинах. Це неймовірно.
Литва – з Україною. Наша підтримка не слабне. Вона, мені здається, стає навіть сильнішою. Всі литовці підтримують українців. І ми будемо з вами, допоки разом не відсвяткуємо перемогу.
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