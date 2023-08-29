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Закидати росіян "мавіками" не вийде. Голова Держспецзвʼязку про "Армію дронів"
За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ЗСУ втрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць. Однак ці дрони зберігають життя українським військовим. Для того, щоб забезпечувати необхідну кількість безпілотників в Україні, у грудні 2022 року в Україні запустили проєкт “Армія дронів”. Про розквіт українського виробництва безпілотників, їх експортний потенціал, а також навчання операторів дронів, журналісти Української служби Голосу Америки поговорили із головою Держспецзвʼязку Юрієм Щиголем.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Марія Ульяновська, Голос Америки: Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про “Армію Дронів”, що це за проєкт?
Юрій Щиголь, голова Держспецзвʼязку України: Минулого року наші військові зрозуміли, що використання безпілотних літальних апаратів на полі бою дає велику перевагу в плані дистанції, розвідки і збереження життя. Тоді Міністерство цифрової трансформації, Служба держспецзв'язку, платформа UNITED24 та Генеральний штаб заснували проєкт “Армія Дронів”. Його завдання — забезпечити Сили безпеки й оборони необхідною кількістю безпілотних літальних апаратів.
За минулий рік ми придбали близько 5 тисяч безпілотників на загальну суму близько 4,5 мільярда гривень. Це були абсолютно різні дрони. В першу чергу, яких не вистачає на фронті — “мавіки" (Mavic), “аутелеви" (Autel Evo), “матриси" (Matrice), а також великі професійні дрони і навіть “байрактари" (Bayraktar). Коли це дало результат, всі побачили, що проєкт допомагає зберегти життя наших військових, це отримало державну підтримку. На сьогодні “Армія Дронів” — вже державна програма, яка отримала цього року фінансування у розмірі 40 мільярдів гривень. Більшу частину цих коштів ми вже законтрактували, і навіть доставили значну частину безпілотників на фронт.
М.У.: Чи правильно я розумію, що українські дрони виходять дешевшими і вони більше вам підходять, тому що вони вже підлаштовані під військові потреби?
Більшість дронів, які виробляються в світі, не проходили такого випробування полем бою, яке є на сьогодні в Україні.
Ю.Щ.: Я б не сказав, що набагато дешевші. Деякі навіть дорожчі — є круті українські дрони-розвідники, які коштують не менше, ніж їхні іноземні аналоги, і за якістю вони їм точно не поступаються. Більшість дронів, які виробляються у світі, не проходили такого випробування полем бою, яке є на сьогодні в Україні. В жодній країні світу, навіть там, де були бойові дії, не було такої кількості засобів радіоелектронної боротьби.
Всі українські БПЛА, які ми закуповуємо, проходять випробування, в першу чергу, під дією РЕБ. Тому після нашої перемоги це буде найбільш технологічна у світі українська галузь, яка зможе бути дуже конкурентно експортною.
Іноземні дрони в нас складають близько всього 20% в закупівлях. Основне завдання — це розвиток української сфери безпілотно-літальної авіації. І на сьогодні ми вже маємо близько 80 контрактів саме з українськими виробниками.
На початку повномасштабного вторгнення в нас було всього 30 виробників, які професійно займались виробництвом дронів. Сьогодні таких виробників — близько 200. І цей поштовх дала “Армія Дронів”. Ми купуємо абсолютно всі рішення, доступні в Україні, тому що кожен дрон, який тут виробляється, має своє застосування, і навіть якщо його використовує вміло один найменший підрозділ, ми його купимо.
М.У.: Як ця технологія змінила хід ведення війни і чому для України вона є настільки важливою?
Ю.Щ.: Це тренд, який заданий на десятки років. Це дозволяє проводити ефективну розвідку як на невеликій відстані, так і велику бригадну армійську розвідку на відстані понад 50 км.
Сьогодні це високоточна зброя із ефективністю знищення особового складу і техніки понад 80%.
Для знищення ворога дрони — це значно дешевший і ефективніший спосіб. Дрон може переносити баражуючі боєприпаси з дальністю пострілу 20-30-40 км, вони є дешевшими, ніж високоточні боєприпаси, які нам дають наші партнери. Тому це також економія коштів.
FPV-дрони (first point view) взагалі зародилися і показали свою ефективність на цій війні. Це були дитячі іграшки до війни, а сьогодні — це високоточна зброя із ефективністю знищення особового складу і техніки понад 80%. Жодна артилерія не може зрівнятися з цим. Тому що оператор безпосередньо бачить свою ціль, куди він влучає.
Ну і дрони, які летять понад 500 км, це також новий тренд. На жаль, їх першими застосували росіяни, але ми швиденько зібралися і вже маємо досить ефективні результати й нарощуємо своє виробництво.
М.У.: Давайте поговоримо про надводні дрони “Морський малюк”, які СБУ зараз використовує на морі — наскільки це революційна технологія?
Ю.Щ.: Цей вид війни на морі також зародився в Україні. До цього ніхто не використовував морські дрони саме як зброю.
Але коли наші сусіди почали робити на морі те, що вони вважають за потрібне, ми знайшли гідну відповідь. Сьогодні з усіх куточків світу намагаються дізнатися, як створювати такі безпілотники, щоб вони були ефективними.
І по-друге, мало хто розуміє, як можна ними керувати на таких відстанях, щоб вони так точно влучали. Тому це українське ноу-хау, експортний варіант якого буде після нашої перемоги.
М.У.: Наскільки є потреба саме в дронах нічного бачення?
Вночі їх не видно, і росіяни їх так бояться, що називають “бабою ягою” — бо не зрозуміло, звідки воно прилітає.
Ю.Щ.: 90% українських дронів — і ударних, і розвідувальних — одразу йдуть з термальною камерою. Це обов'язкова вимога наших військових, яку ми виконуємо з першого дня. Наприклад, “мавіки" ми купуємо в переважній більшості саме з термальною камерою. І практично всі українські розвідувальні дрони й ударні коптери йдуть з нічною камерою.
Робота безпілотників — це нічний час. Вдень їх легше збити. Вночі їх не видно і росіяни їх так бояться, що називають “бабою ягою”, бо не зрозуміло, звідки воно прилітає.
М.У.: Чому дрони виявилися настільки ефективною зброєю і чому росіянам так важко протидіяти українським безпілотникам?
Ю.Щ.: Хотілося б сказати — бо вони тупі. Але це, на жаль, не так. Тому що ми змогли навчити пілотів — не просто видали дрони і як хочете, так і воюйте.
Це була також комплексна програма по закупівлях — ми спростили абсолютно все, що можливо нормативно. До повномасштабного вторгнення закупівля дронів на озброєння могла тривати кілька років, і всі з цим прекрасно жили.
Сьогодні цей процес в Міністерстві оборони займає кілька тижнів, а якщо ви контрактуєтесь в рамках “Армії Дронів” — то це 1-2-3 дні.
Ми розробили спеціальні умови для спільного випробування безпілотників. Будь-який підрозділ, який замовляє нам дрони, може покликати виробника, провести з ним випробування, написати спільний акт, що цей дрон його влаштовує, і ми його одразу купимо.
Ринок все це вирівняє — якщо дрон неефективний, військові самі від нього відмовляться. Але на сьогодні в нас жодної відмови не було. Тому що виробники розуміють, для чого вони це роблять — вони це роблять для звільнення України, і робити тяп-ляп не вийде, тому що це їхня відповідальність.
Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його Мавіками на полі бою не вийде.
Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його “мавіками" на полі бою не вийде. Потрібно розробити технологію, яка дозволить обійти засоби радіоелектронної боротьби, провести ефективну розвідку, знайти слабкі місця, знищити їх живу силу і техніку.
М.У.: Розкажіть про навчання пілотів дронів — де вони відбуваються і як потім цих операторів розподіляють по Збройних силах України?
Ю.Щ.: Коли ми започаткували “Армію Дронів”, основне наше завдання було — забезпечити ЗСУ безпілотниками. Але згодом ми зрозуміли, що нам не вистачає класних пілотів. Отримати дрон — це одне завдання, а не втратити його в першому бою — це трошки складніше. Тому наступним нашим кроком стала саме підготовка пілотів.
Наша мета в цьому році — закупити 200 тисяч БПЛА, і нам потрібно хоча б 50 тисяч військових, які вміють ними керувати.
Починаючи з кінця літа минулого року, ми започаткували окремий напрямок — підготовка військових до використання безпілотних літальних апаратів. За пів року 2023-го нам вдалося підготувати 10 тисяч пілотів.
Ми співпрацюємо з 25 українськими школами, які щоденно готують саме військових пілотів. 98% людей, які там навчаються — це військові, які несуть службу в Збройних Силах, Національній гвардії, прикордонній службі, Службі безпеки України. І ми будемо масштабувати цей проєкт. Тому що наша мета — в цьому році закупити 200 тисяч БПЛА, і нам потрібно хоча б 50 тисяч військових, які вміють ними керувати.
В лютому Генштаб ухвалив рішення про створення окремих ударних рот безпілотних літальних апаратів. План на цей рік — це 60 таких рот. На сьогодні вже 17 сформовано, повністю укомплектовано, і вони виконують бойові завдання на передовій.
Крім того, ще один такий підрозділ ми створили у Держспецзв'язку. І це є правильний шлях, коли є окремий структурний підрозділ, який виконує і завдання з розвідки для піхотних чи десантних підрозділів. Абсолютно у кожній бригаді буде такий підрозділ, на який покладаються саме завдання із розвідки та знищення ворога безпілотними літальними апаратами.
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Про Армію дронів та як безпілотники допомагають ЗСУ. Відео
За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ЗСУ втрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць. Однак ці дрони зберігають життя українським військовим.
Будемо з Україною, поки разом не відсвяткуємо перемогу - посолка Литви у Вашингтоні
Литва – одна з країн-лідерок підтримки України, входить у трійку держав, які надають найбільше допомоги відносно до свого ВВП. Через півтора року після початку повномасштабного вторгнення Росії литовські лідери продовжують закликати союзників і партнерів надавати більше підтримки Києву, і швидше. Ці меседжі до Вашингтона намагаються доносити литовські дипломати. Як розповідає посолка Литви у США Одра Плепіте, дипломатичне представництво її країни функціонувало у Вашингтоні навіть за часів СРСР, бо США засудили окупацію 1940-ого, і ніколи не визнали анексії Радянським Союзом Балтійських країн. Це, каже вона, дало її країні надію на те, що одного дня Литва буде вільною і незалежною.
"Ми розуміємо, як це, коли тебе підтримує хтось, у часи, коли існує загроза твоєму існуванню. І коли ми сьогодні підтримуємо Україну, ми згадуємо політику невизнання США, яка була для нас настільки важливою» - наголошує посолка Пеліте.
До Дня Незалежності України Юлія Ярмоленко поспілкувалася з Одрою Плепіте про те, чи доводиться їй чути розмови про "втому" від війни у Вашингтоні, і чи поділяють американські політики тезу про те, що кінцевою метою підтримки має бути перемога України.
Юлія Ярмоленко: Як змінилася ваша робота, як посолки Литви у США, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну?
Одра Плепіте: Моя робота тут і до цього була дуже насиченою. Але день 24 лютого став справді ключовою датою. Я тієї ночі не спала, бо ми у Вашингтоні стежили за тим, що відбувається у Радбезі (ООН) в Нью-Йорку, в Москві, і дивилися трансляцію CNN із Києва, і ми розуміли, що починається щось жахливе. І це була дата, коли наша робота дійсно змінилася, можливо, не так радикально, та все ж. Ми й до того багато фокусувалися на темі України, але після повномасштабного вторгнення це питання стало ключовим. Бо ми розуміємо: те, що відбувається в Україні, важливо не лише для всієї Європи, але й для цілого світу.
"Я можу вас запевнити, що всі працюють заради України, і разом з Україною"
Ю.Я.: Розкажіть трохи більше про те, яку роботу проводять у Вашингтоні європейські дипломати, аби допомогти посилити підтримку України? Бо так виглядає, що не лише українське посольство працює над тим, аби отримати якомога більше допомоги, але й посольства інших країн-прихильників України.
О.П.: Я можу вас запевнити, що всі працюють заради України й разом з Україною. Якщо згадати російське вторгнення у Грузію 2008 року, у Крим 2014-го, то найбільша зміна нині – у тому, що зараз ми маємо дуже міцний альянс на підтримку України. І це не лише країни НАТО, не лише європейські країни, але також важливо, що інші країни, як от Японія, Австралія, Південна Корея теж приєдналися до цього альянсу. І ми всі працюємо разом для України.
Ю.Я.: Чи доводиться вам чути якісь розмови у Вашингтоні про втому, наративи про те, що, мовляв, треба швидше завершувати війну?
О.П.: Я думаю, що у Вашингтоні, у так званій "вашингтонській бульбашці" чи від людей, з якими ми працюємо на щоденній основі, цього майже не чути. Навпаки, всі дуже підтримують Україну, вважають, що треба допомагати, і що ми будемо це робити стільки, скільки буде потрібно, до української перемоги.
Але коли ви читаєте газети, чути й інші голоси, які, можливо, говорять про певні спади підтримки. Ми, звісно ж, маємо продовжувати тиск, і продовжувати говорити про те, як найкраще допомогти Україні, аби забезпечити її перемогу.
Ю.Я.: Ви згадали про перемогу, і ми часто чуємо від литовських посадовців, зокрема, міністра закордонних справ Литви, про те, що Україну треба підтримувати не лише так довго, скільки знадобиться, а й усім, чим можна, аби Україна перемогла. Як ви гадаєте, чи поділяють такий підхід у Вашингтоні? Адже ми рідше чуємо аж такі потужні заяви тут, що кінцевою метою має бути саме перемога.
О.П.: Для нас це очевидно, ми поділяємо цю думку, бо Україна – наш близький сусід, і ми знаємо, ми відчуваємо, що коли українці борються за свою країну, територію, за свої життя і оселі, вони також борються за нас. Це ми розуміємо. Бо якщо Росію не зупинити, якщо Україна не переможе сьогодні, ми не знаємо, що станеться далі? Можливо, ми будемо наступними, можливо, хтось інший…І це матиме вплив на безпекову архітектуру Європи в цілому.
Тому ви боретеся і за цінності, і за майбутню європейську архітектуру безпеки. Я думаю, що багато хто у Вашингтоні поділяє цю думку, можливо, лише висловлює це іншими словами.
"Ми, союзники, говоримо в один голос, але можливо, не завжди погоджуємося щодо деталей чи швидкості"
Ю.Я.: За ці півтора року повномасштабної війни, які меседжі було найскладніше донести політикам тут у Вашингтоні для вас, як дипломатки?
О.П.: Я б не сказала, що щось було надто важко донести. Все, певно, є складним, тому що те, що відбувається в Україні, повномасштабне вторгнення, – це настільки жахливо і страшно. І ми побачили, скільки воєнних злочинів було скоєно, наскільки вони є кривавими й нелюдськими. Певно, ніхто не очікував, що у 21 столітті може відбуватися така війна, не лише за масштабами, але і за рівнем скоєних звірств.
Тому привернути увагу до цього не складно. І я вважаю, що ми, як союзники, ми говоримо в один голос. Можливо, ми не завжди погоджуємося щодо деталей чи швидкості, але ви можете побачити, скільки просувань вдалося здійснити за ці півтора року від початку вторгнення.
Ю.Я.: Що іще треба зробити? Чого наразі бракує, з точки зору західної підтримки України?
О.П.: Я вважаю, ми маємо продовжувати. Ми також маємо орієнтуватися на Україну, бо вони найкраще знають, що їм потрібно. Ми маємо дослухатися до України і надавати їй усю необхідну допомогу.
"Україна зробила диво за ці півтора року, повернувши половину територій"
Ю.Я.: Як ви гадаєте, про що ми будемо говорити через рік, наступного Дня Незалежності?
О.П.: Сподіваюся, ми будемо святкувати повністю вільну Україну. Побачимо. Навіть цього року День незалежності будуть відзначати в Україні. Так, війна триває, повномасштабна війна. Все дуже складно. Але Україна зробила диво.
Українці зробили дивовижні речі за ці півтора року, повернувши половину територій, які були захоплені за рік. Нині триває контрнаступ. Я знаю, що це дуже-дуже складно, бо росіяни взяли час, аби укріпити свої позиції. І завжди повертати території значно важче, аніж захищати їх.
Я вважаю, що українцям є багато чим пишатися, і я більш ніж упевнена, що перед ними – чудове майбутнє у Європейському Союзі і НАТО, як сильної незалежної держави.
Ми будемо з вами, допоки разом не відсвяткуємо перемогу.Одрі Плепіте, посолка Литви у Вашингтоні
Ю.Я.: Що б ви хотіли, аби почули українці від вас?
О.П.: Перш за все, я хочу подякувати українцям. Вони неймовірні. Вони подають приклад своїм духом, бажанням боротися, і захищати свою країну – чи то на передовій, чи у містах, у всіх царинах. Це неймовірно.
Литва – з Україною. Наша підтримка не слабне. Вона, мені здається, стає навіть сильнішою. Всі литовці підтримують українців. І ми будемо з вами, допоки разом не відсвяткуємо перемогу.
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Сержант ЗСУ Єгор Фірсов про те, чого найбільше потребують військові та про ситуацію на полі бою. Відео
Якої західної допомоги потребують зараз найбільше українські військові і яка ситуація на полі бою? Про це в ефірі Брифінгу Голосу Америки Юлія Ярмоленко говорила з сержантом ЗСУ, колишнім народним депутатом Єгором Фірсовим.
Голова Вищої ради правосуддя про справу Князєва, протидію корупції в судах та реформи. Інтервʼю
За оцінкою Єврокомісії, Україна нині повністю відповідає очікуванням щодо прогресу у судовій реформі. Одним з етапів цієї реформи було відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та оновлення Вищої ради правосуддя. Про хід реформи, корупційні скандали, справу Князєва та кадровий голод у судах журналіст Української служби Голосу Америки Олексій Коваленко поговорив із головою Вищої ради правосуддя Григорієм Усиком.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Олексій Коваленко: У червні цього року Єврокомісія оприлюднила оцінку українських реформ. Один із параметрів – судова реформа. Чи виконала, на вашу думку, Україна домашнє завдання у цьому напрямку?
Григорій Усик: Я думаю, що Україна успішно виконала це завдання оскільки в січні 2023 року був сформований повноважний склад Вищої ради правосуддя.
Нам вдалось, на мою думку, досить оперативно сформувати склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зокрема – 1 червня ми сформували склад Вищої кваліфікаційної комісії і Вища кваліфікаційна комісія вже активно розпочала виконувати свої повноваження.
О.К.: Я хотів би навести одну цитату: “Наше важливе завдання, завдання всієї України – це боротьба з корупцією і формування сильної демократичної потужної держави”. Це цитата колишнього Голови Верховного Суду Всеволода Князєва в інтерв'ю Голосу Америки в лютому цього року. Справа Князєва — це удар по довірі до судової реформи. Як цей удар вплине на хід судової реформи та на українську євроінтеграцію?
Мені здається що не було такого у світовій практиці, щоб очільник Верховного Суду був причетний до таких корупційних дійГригорій Усик
Г.У.: Ви досить влучно сказали що це удар і для судової системи й для держави. Я б навіть сказав більше – це дуже болючий удар. Мені здається що не було такого у світовій практиці, щоб очільник Верховного Суду був причетний до таких корупційних дій і це, звичайно, болючий удар, тому що саме на Князєва і суддівська спільнота, і влада покладала дуже великі сподівання і надії як на молодого реформатора.
Я не думаю що може бути якесь розчарування в тому, що судова реформа в Україні не відбувається. Незважаючи на особу і посаду Князєва, який був очільником найвищого органу – Верховного Суду - саме антикорупційні органи й безпосередньо Вища рада правосуддя надавала згоду на утримання його під вартою. Тому це і є свідченням того що реформа відбувається.
Не можна асоціювати Князева з усією суддівською спільнотою. Є впевненість в, тому що ми це успішно подолаємо. У нас просто немає іншого варіанту, крім як побороти цю корупцію, щоб бути в когорті демократичних правових держав Європейського Союзу і всього світу.
О.К.: Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський вів в дію рішення РНБО про посилення відповідальності українських суддів. Чи це посилення відповідальності може запобігти новим корупційним скандалам у судах?
Г.У.: Важливим елементом посилення відповідальності має стати перш за все невідворотність покарання.
Важливим елементом посилення відповідальності має стати перш за все невідворотність покарання.Григорій Усик
З листопада 2021 Вища рада правосуддя була фактично позбавлена повноваження виконувати дисциплінарну функцію. Тобто з 2021 року суддю взагалі неможливо було притягнути до відповідальності через дисциплінарну процедуру. У нас накопичилось понад 11 тисяч дисциплінарних скарг.
Це один із важелів того як орган суддівського врядування міг би самостійно здійснювати заходи щодо самоочищення в судовій системі. Цей фактор невідворотності для мене має більш визначальне значення ніж суворість [покарання].
О.К.: До питання обрання нового голови Верховного Суду – ним обрали Станіслава Кравченка якого часто називають людиною “старої гвардії”. Наскільки обрання людини “старої гвардії” добре з точки зору знову ж таки євроінтеграції, яка передбачає реформи та оновлення судів?
Г.У.: З огляду на його професійний шлях, на його управлінські якості, а він був до цього і заступником голови Вищого спеціалізованого суду, і керівником кримінального суду в складі Верховного Суду, мабуть, судді Верховного Суду оцінювали перш за все його професійні ділові й управлінські якості. Сподіватимемось і я впевнений, що він виправдає таку довіру.
О.К.: За півтора року накопичилась величезна кількість нових кримінальних справ щодо російських воєнних злочинів і Генпрокуратура нарахувала вже майже 100 тисяч воєнних злочинів російських солдатів вчинених в Україні. З урахуванням цих потреб, число суддів зменшується. Чи є ризик кадрового голоду?
Г.У.: Кадровий голод вже відчувається. Я б навіть сказав що він підходить до тої критичної межі, де уже в деяких судах зупиняється відправлення правосуддя і Вища рада правосуддя в пожежному порядку вирішує це питання за рахунок тимчасового переведення суддів з одних судів в інші судді, де особливо відчувались нестача суддів. В інший спосіб не можна було забезпечити роботу судів.
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