"Окоп за окопом" ЗСУ звільняє території - сенатор США виступив за подальшу підтримку України

Американські законодавці проводять зустрічі з виборцями під час серпневих парламентських канікул. Серед питань, які цікавлять американців є і підтримка України перед лицем російського вторгнення.

Так, за продовження підтримки України виступив сенатор-республіканець Том Тілліс. Під час подорожі до рідного штату Північна Кароліна, він дав інтерв'ю місцевій газеті Mountaineer.

Кошти на підтримку України наявні до кінця року, зауважив він і додав, що за необхідності потрібно буде схвалити надання нових коштів, щоб уникнути "помилки, яку ми зробили в Афганістані".

Він відзначив прогрес українського контрнаступу. Україна "дюйм за дюймом", "окоп за окопом" звільняє територію, яку раніше окупувала Росія, каже сенатор.

Водночас проти допомоги Україні виступів сенатор-республіканець Томмі Табервіль.

В коментарі для Fox News раніше цього місяця Табервіль вказав, що не голосував за допомогу для України, бо не вважає, що Україна може подолати значно потужнішого суперника, Росію. "Я за Україну. Росія не мала цього робити", - додав він.

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом про додаткову допомогу Україні обсягом 24 мільярди доларів.