Впливовий сенатор-республіканець пояснив, чому перемога України відповідає інтересам США

Найважливіше завдання США для зміцнення їхніх позицій у протистоянні Китаю - це сприяти поразці Росії в Україні, адже Москва і Пекін - союзники, й слабкіша Росія послаблює й Китай. Про це під час дискусії із Strider Technologies про зовнішню політику США розповів сенатор-республіканець від штату Юта Мітт Ромні.

Ромні, впливовий законодавець і колишній кандидат у президенти від республіканців у 2012 році, пояснив, що "лише приблизно 5% від усього оборонного бюджету США щороку на допомогу Україні - це для нас найкраща витрата коштів, яку ми колись робили".

"Ми не втрачаємо життя [американців] в Україні, українці борються героїчно проти Росії, яка націлила на нас 15 ядерних боєголовок. Ми зменшуємо й розбиваємо російську армію відносно дуже невеликим коштом, в порівнянні із тим, що ми загалом витрачаємо на оборону", - сказав Ромні.

За його словами, слабша Росія посилає сигнал Китаю щодо їхніх територіальних зазіхань, а головне - "це каже Росії, що бажання Путіна відновити Російську імперію й захоплювати колишні радянські республіки - не справдиться". Тож допомагати Україні цілком відповідає національним інтересам США, підсумував Ромні, який також є відомим опонентом свого однопартійця - експрезидента Дональда Трампа.

Раніше Голос Америки повідомляв, що група сенаторів від обох партій, яка відвідала Україну на передодні Дня Незалежності, запевнила: Конгрес Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну фінансово і матеріально.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен підкреслила, що українці "борються за виживання України, але вони також борються за демократію в усьому світі", - сказала вона і додала: "Для нас це честь - мати можливість підтримати українців".

"Якщо Владіміра Путіна не зупинити в Україні, він піде далі проти союзників у НАТО", тож американські солдати будуть змушені захищати їх, сказав сенатор-демократ Річард Блументаль.

А сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив: "Ми витратили мільярди, сотні мільярдів, напевно трильйон доларів впродовж Холодної війни, аби стримати російську агресію. І знаєте що? Ми зараз витратили менше ніж три відсотки нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим. Це - найвдаліше повернення інвестицій в історії американської національної безпеки. Про такого партнера можна лише мріяти!"

Тим часом серед висуванців від республіканців, що прагнуть змагатись із Джо Байденом за президентство у 2024 році, лунають різні заяви.

Серед восьми кандидатів підприємець Вівек Рамасвамі з Огайо, а також губернатор штату Флорида Рон Десантіс виступили проти подальшої, як вони кажуть, "необмеженої підтримки" України.

Але решта висуванців - колишній віцепрезидент США Майк Пенс, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишня посолка США в ООН Нікі Гейлі, колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон, сенатор Тім Скот та губернатор штату Північна Дакота Даґ Берґум - висловилися здебільшого за продовження довготривалої допомоги Україні у війні проти російської агресії.

Гатчінсон в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки сказав: "Якщо подивитись на потреби України - на F-16, на танки Abrams - вони їм потрібні швидко. Я хочу, щоб надання цієї сучасної зброї Україні прискорилося. Для цього потрібне навчання, потрібен час, але нам потрібно скоротити усі шляхи, щоб швидко доставити допомогу українцям. І це важливо, адже зараз ми бачимо, наскільки складним є контрнаступ і повернення територій, тож потрібно більше сил. І ми маємо бути в змозі це забезпечити".

Він додав: "Сполучені Штати підтримують зусилля України, і я теж повністю це підтримую. Нам слід переконатися, що Україна добре оснащена, і що у неї є засоби, необхідні для боротьби з російським вторгненням. [...] Ми хочемо мати змогу перемогти на боці України".