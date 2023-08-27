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Впливовий сенатор-республіканець пояснив, чому перемога України відповідає інтересам США
Найважливіше завдання США для зміцнення їхніх позицій у протистоянні Китаю - це сприяти поразці Росії в Україні, адже Москва і Пекін - союзники, й слабкіша Росія послаблює й Китай. Про це під час дискусії із Strider Technologies про зовнішню політику США розповів сенатор-республіканець від штату Юта Мітт Ромні.
Ромні, впливовий законодавець і колишній кандидат у президенти від республіканців у 2012 році, пояснив, що "лише приблизно 5% від усього оборонного бюджету США щороку на допомогу Україні - це для нас найкраща витрата коштів, яку ми колись робили".
"Ми не втрачаємо життя [американців] в Україні, українці борються героїчно проти Росії, яка націлила на нас 15 ядерних боєголовок. Ми зменшуємо й розбиваємо російську армію відносно дуже невеликим коштом, в порівнянні із тим, що ми загалом витрачаємо на оборону", - сказав Ромні.
За його словами, слабша Росія посилає сигнал Китаю щодо їхніх територіальних зазіхань, а головне - "це каже Росії, що бажання Путіна відновити Російську імперію й захоплювати колишні радянські республіки - не справдиться". Тож допомагати Україні цілком відповідає національним інтересам США, підсумував Ромні, який також є відомим опонентом свого однопартійця - експрезидента Дональда Трампа.
Раніше Голос Америки повідомляв, що група сенаторів від обох партій, яка відвідала Україну на передодні Дня Незалежності, запевнила: Конгрес Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну фінансово і матеріально.
Сенаторка-демократка Елізабет Воррен підкреслила, що українці "борються за виживання України, але вони також борються за демократію в усьому світі", - сказала вона і додала: "Для нас це честь - мати можливість підтримати українців".
"Якщо Владіміра Путіна не зупинити в Україні, він піде далі проти союзників у НАТО", тож американські солдати будуть змушені захищати їх, сказав сенатор-демократ Річард Блументаль.
А сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив: "Ми витратили мільярди, сотні мільярдів, напевно трильйон доларів впродовж Холодної війни, аби стримати російську агресію. І знаєте що? Ми зараз витратили менше ніж три відсотки нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим. Це - найвдаліше повернення інвестицій в історії американської національної безпеки. Про такого партнера можна лише мріяти!"
Тим часом серед висуванців від республіканців, що прагнуть змагатись із Джо Байденом за президентство у 2024 році, лунають різні заяви.
Серед восьми кандидатів підприємець Вівек Рамасвамі з Огайо, а також губернатор штату Флорида Рон Десантіс виступили проти подальшої, як вони кажуть, "необмеженої підтримки" України.
Але решта висуванців - колишній віцепрезидент США Майк Пенс, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишня посолка США в ООН Нікі Гейлі, колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон, сенатор Тім Скот та губернатор штату Північна Дакота Даґ Берґум - висловилися здебільшого за продовження довготривалої допомоги Україні у війні проти російської агресії.
Гатчінсон в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки сказав: "Якщо подивитись на потреби України - на F-16, на танки Abrams - вони їм потрібні швидко. Я хочу, щоб надання цієї сучасної зброї Україні прискорилося. Для цього потрібне навчання, потрібен час, але нам потрібно скоротити усі шляхи, щоб швидко доставити допомогу українцям. І це важливо, адже зараз ми бачимо, наскільки складним є контрнаступ і повернення територій, тож потрібно більше сил. І ми маємо бути в змозі це забезпечити".
Він додав: "Сполучені Штати підтримують зусилля України, і я теж повністю це підтримую. Нам слід переконатися, що Україна добре оснащена, і що у неї є засоби, необхідні для боротьби з російським вторгненням. [...] Ми хочемо мати змогу перемогти на боці України".
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- Голос Америки
Астронавти НАСА розповіли Guardian, як американцям доводиться жити поряд із росіянами на МКС
Міжнародні астронавти місії Crew-7 на борту космічного корабля SpaceX Falcon 9 прибули на Міжнародну космічну станцію. Команда складається із американки Жасмін Могбелі, данця Андреаса Могенсена, японця Сатоші Фурукави та росіянина Костянтина Борисова.
Протягом шести місяців астронавти проводитимуть у космосі експерименти та планові ремонти МКС.
Попри припинення зв'язків у багатьох галузях між Заходом і Росією та введенням низки санкцій проти Кремля за повномасштабну війну в Україні, співпраця у космосі триває. У лютому 2023 Роскосмос повідомив, що продовжує участь на МКС до 2028 року.
Колишній астронавт НАСА Террі Віртс у розповіді виданню Guardian згадує, як у січні 2015 року після початку вторгнення РФ він разом із російським космонавтом Олександром Самокутяєвим дивився з МКС на темну ділянку на Землі - охоплену війною Донеччину, де де-не-де спалахували червоні вогні - вибухи. "Ми спостерігали з космосу, як людей вбиває російська війна, - розповів Віртс. - Ми обидва подивилися одне на одного. Це був похмурий момент. Але ми не сказали ні слова". Відтоді, розповідає Віртс, стосунки між колегами почали погіршуватись, а сам Самокутяєв пізніше став депутатом Держдуми й палким прихильником війни президента Путіна.
Навіть попри війну та анексію Криму у 2014, Європейське космічне агентство й НАСА продовжили співпрацю із Роскосмосом.
Це як партнерство з німецькими вченими в 1943 році, щоб відправитися в арктичну експедиціюАстронавт НАСА Террі Віртс про співпрацю з росіянами
Жити з росіянами на МКС, звідки буквально неможливо нікуди втекти, окрім як вийти у відкритий космос, - "це як партнерство з німецькими вченими в 1943 році, щоб відправитися в арктичну експедицію, — каже Віртс. - Це, в основному, те, що ми зараз робимо".
Канадський астронавт Боб Тірск, який був на станції у 2009 році, згадує: люди на МКС протягом їхніх місій живуть у шести кімнатах, з окремими житловими та робочими зонами для росіян та американців.
Чарльз Болден, колишній астронавт і керівник НАСА з 2009 по 2017 рік, розповів виданню, що створення МКС було неможливим без міжнародної співпраці, що допомогла заощадити кошти й залучити зокрема російський досвід у космосі. Адже мета станції - проведення тисяч експериментів на благо всього людства в унікальних умовах мікрогравітації, деякі з яких допомогли, до прикладу, у створенні сучасних вакцин проти раку.
Таким чином 25 років тому США та Росія - два найбільших партнери у створенні та оперуванні станцією - уклали "шлюб" із залученням також інших країн. У їхніх контрактах є положення, яке дозволяє будь-якому агентству залишити станцію з попередженням за рік, але немає положення про вигнання будь-кого іншого. "Якщо захочете розлучитися, - каже Анатолій Зак, незалежний російський космічний репортер, який зараз живе в США, - це неможливо зробити не втративши космічну станцію", яка має надзвичайне значення для світу.
Росіяни фактично почали погрожувати США: відповідаючи на твіт президента США Джо Байдена про санкції проти російської аерокосмічної промисловостіпише Guardian
Крім того, зазначає видання, росіяни фактично почали погрожувати США: відповідаючи на твіт президента США Джо Байдена про санкції проти російської аерокосмічної промисловості, ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, написав, що будь-яке блокування співпраці може означати, що "500-тонна" космічна станція може вийти на "неконтрольований схід з орбіти і впасти на США чи Європу". "МКС не літає над Росією, тому всі ризики на вас. Ви готові до них?", - написав він, пригрозивши відключити систему на станції, яка тримає її у космосі. Але навіть такі заяви не припинили співпрацю Москви та Г'юстона.
Що стосується відносин між самими астронавтами, то американці визнають, що чимало росіян щиро підтримують війну Путіна, адже вони - військовики, й навіть деякі колишні космонавти РФ виявили бажання піти на фронт в Україні. "Декому з них повністю промили мізки. Це просто божевілля", – стверджує Скотт Келлі, колишній командир космічної станції, який повернув свою російську медаль за досягнення у космосі після вторгнення Кремля.
Загалом же навіть ті російські космонавти, які не підтримують агресію, бояться про це говорити. А самі колишні астронавти НАСА кажуть, що намагаються уникати спілкування із росіянами, з якими вони провели довгий час у закритому просторі на МКС, - загалом і зокрема щодо політики чи війни.
При цьому астронавти, які щойно повернулись з МКС, також не багатослівні щодо того, яка атмосфера панує на станції. Одним з винятків стало публічне визнання жахів бомбардування Маріуполя росіянами. Астронавт НАСА Ванде Хей на своїй пресконференції після польоту в квітні 2022 року заявив, що війна "крає серце" і змусила всіх його членів екіпажу, включно з росіянами, почуватися "безсилими". Як він сказав, вони обговорили це, а потім продовжили місію. Його німецький колега Маттіас Маурер, який повернувся на Землю через місяць, описав, як бачив "величезні клуби диму над такими містами, як Маріуполь", і ракетні удари по Києву.
"Ми обговорили це дуже швидко і проактивно. Ми всі шестеро, семеро відразу погодилися, що це жахлива ситуація. Ми всі були шоковані, російські колеги, американські колеги – ніхто не міг зрозуміти, що там відбувається".
Водночас, пише Guardian, американці, європейці, росіяни та астронавти з інших країн змушені покладатись одне на одного у космосі, адже від цього часто залежать їхні життя.
У статті використано матеріали Reuters.
Троє морпіхів США загинули в авіатрощі на навчаннях в Австралії
СІДНЕЙ, 27 серпня (Reuters) – Троє морських піхотинців США загинули внаслідок авіакатастрофи біля узбережжя північної Австралії у неділю під час транспортування військ в ході звичайних військових навчань, повідомили офіційні особи.
Ще п'ятьох було "транспортовано до Королівської лікарні міста Дарвін у важкому стані", - йдеться в пресрелізі мерії Дарвіна.
Загалом 23 морських піхотинців було на борту вертольота MV-22B Osprey, коли він розбився, йдеться в повідомленні. Посадовці розслідують причину катастрофи.
Аварія сталася на віддалених островах Тіві приблизно о 9:30 ранку (01:30 за Гринвічем), йдеться в повідомленні.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав інцидент "трагічним", заявивши, що Osprey підтримував військові навчання Exercise Predators Run 2023. Австралійців на борту не було, сказав він.
«Наша увага як уряду та як Міністерства оборони зосереджена на реагуванні на інциденти та на забезпеченні підтримки та допомоги в цей важкий час», — сказав прем’єр-міністр під час пресконференції в Західній Австралії.
У навчаннях брали участь близько 2500 військовослужбовців з Австралії, США, Філіппін, Індонезії та Східного Тимору.
США та Австралія, ключові союзники у Тихому океані, останніми роками активізували військову співпрацю перед лицем зростання загроз від Китаю.
«Австралійські і американські військові стоять пліч-о-пліч більше століття», – йдеться в заяві Альбанезе та міністра оборони країни Річарда Марлза.
«Цей інцидент є нагадуванням про важливість служби, яку виконує наш персонал і персонал наших країн-партнерів».
Четверо австралійських солдатів загинули минулого місяця під час великих двосторонніх навчань, коли їхній гелікоптер впав в океан біля узбережжя Квінсленду.
Чи отримає Україна додаткові 24$ млрд допомоги від США та як на підтримку вплинуть вибори президента? Думки експертів
Конгрес США, попри перерву на канікули, продовжує переговори про новий пакет допомоги Києву. На думку експертів, найнапруженіші баталії щодо нового пакету американської допомоги Україні варто очікувати у Палаті представників США, тоді як у Сенаті на підтримку виділення нового фінансування для надання Києву гуманітарної, економічної та військової допомоги виступають і республіканці, і демократи.
Новий пакет допомоги, на думку експертів, опитаних Російською службою Голосу Америки, найімовірніше, буде схвалений. Однак цей процес не буде швидким і безпроблемним, враховуючи, що 70 республіканців Палати представників – а це третина їхньої фракції – взагалі виступають за припинення допомоги Києву. А обсяг відправлених коштів буде менше ніж 24 мільярди доларів, про які у Конгресу для України просить адміністрація Байдена.
Лора Блессінг з Інституту з питань взаємодії з урядом Джорджтаунського університету, каже, що впевнена, що Україна отримає фінансування у новому пакеті асигнувань, але «воно буде щедрим у межах розумного». «Зараз триває битва з приводу бюджету на наступний рік за високої ймовірності урядового "шатдауну" [часткової призупинки роботи уряду] наприкінці поточного фінансового року, який завершується 30 вересня. Є шанс, що законопроєкт про додаткові асигнування увійде до резолюції щодо продовження фінансування роботи уряду».
Потрібно заявляти значнішу суму, ніж та, за яку зрештою проголосує Конгрес
Меттью Шмідт, професор Університету Нью-Гейвена, погоджується: «Заявлені 24 мільярди – абсолютно завищена цифра. Адміністрація чудово розуміє, що потрібно заявляти значнішу суму, ніж та, за яку зрештою проголосує Конгрес».
На думку оглядачів, для поміркованих представників Республіканської партії пріоритети, які мають бути внесені до законопроєкту щодо додаткових асигнувань, ідуть у такому порядку: боротьба з наслідками стихійних лих на території США; безпека на південному кордоні Сполучених Штатів; боротьба з наркозалежністю й допомога Україні.
Для праворадикальних законодавців список – такий самий, але без допомоги Україні, кажуть аналітики. Таким чином, для ухвалення законопроєкту демократам та поміркованим республіканцям потрібно буде шукати компроміс, який, найімовірніше, полягатиме у збільшенні бюджету на безпеку на кордоні США.
Кошти, які США відправляють до України – це невелика частина від усієї американської міжнародної допомоги
Запитані адміністрацією США 24 мільярди доларів на допомогу Україні, згідно з заявкою Білого дому, планується розподілити таким чином: 13 мільярдів доларів мають піти на допомогу в оборонній сфері, і 11 – на гуманітарну та економічну підтримку. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес затвердив допомогу з програм підтримки України на суму 113 мільярдів доларів. Це найбільше фінансове вливання США в європейську країну з часів адміністрації Трумена і «Плана Маршалла», який у 1940-х становив 13 мільярдів доларів, у сьогоднішньому обчисленні – близько 190 мільярдів.
За словами Шмідта, «кошти, які США відправляють до України – це невелика частина від усієї американської міжнародної допомоги». «Але психологічно та політично її демонструють як щось екстраординарне, тому що, як правило, такі суми виникають лише в тих випадках, коли США перебувають у стані війни, як це було в Іраку та В'єтнамі. Істина також полягає і в тому, що такі кроки впливають на результати голосування та політичні кампанії», - пояснив він.
Як вибори 2024 вплинуть на допомогу Україні?
На думку аналітиків, найскладніший етап щодо надання допомоги Україні розпочнеться у 2024 році: напередодні виборів позиції багатьох політиків стають радикальнішими, а обіцянки – більш популістськими.
Якщо у нас після виборів буде абсолютно нова президентська адміністрація – стан справ кардинально відрізнятиметься
За словами Блессінг, «сума, яку запросив Байден у Конгресу для України, не передбачає, що грошей вистачить на цілий рік, тож із цього приводу буде ще не одна суперечка». Вона пояснює: «Те, що намагається зараз зробити адміністрація, так це спростити спосіб отримання грошей, тому що ми не знаємо, скільки триватиме війна в Україні, і ми не знаємо, якою буде ситуація у США через рік. Ми бачимо дедалі більшу опозицію всередині фракції Республіканської партії у Палаті представників і, звичайно, якщо у нас після виборів буде абсолютно нова президентська адміністрація – стан справ кардинально відрізнятиметься від нинішнього».
Ендрю Д’Анієрі, експерт вашингтонського аналітичного центру «Атлантична рада», зазначив, що Україна та її перемога можуть виявитися одними з найважливіших компонентів для перемоги чинного президента на виборах, якщо той відмовиться від політики самостримування щодо надання Києву озброєнь.
Американці хочуть голосувати за переможця
«Я вважаю, що якщо адміністрація Байдена посилить свою політику, надасть Україні далекобійні озброєння, винищувачі F-16, передасть танки Abrams раніше заявленого терміну – це вплине на політичний клімат та рейтинг його підтримки всередині країни. Адміністрація Байдена виграла б, якби війна швидко закінчилася перемогою України над Росією. До того ж який політик не хоче проводити виборчу кампанію, кажучи: ми перемогли Росію?... Американці хочуть голосувати за переможця і в руках адміністрації є всі козирі».
Що думає громадськість?
За останніми опитуваннями CNN, 55 відсотків опитаних американців заявили, що Конгресу не варто відправляти в Україну нову допомогу, і 45 відсотків вважають за необхідне продовжити фінансування. Понад те, 48% опитаних заявили, що Америка може збільшити підтримку.
Деякі дослідники вбачають у цьому тривожний сигнал для Києва: мовляв, враховуючи залежність позицій політиків від настроїв їхніх виборців, допомога Україні може закінчитися.
Інші експерти вважають, що майже 50-відсоткова підтримка України після півтора року війни – це чудовий результат. Так, за словами Д’Анієрі, «після всіх десятків мільярдів доларів та військової допомоги, які були відправлені за останні 18 місяців, 45% американців продовжують говорити: відправляйте ще! І це, на мою думку, дуже показово».
"Якщо ви вірите в людяність, маєте бути на боці України". У Вашингтоні відбулася хода до Дня Незалежності України
У Вашингтоні в суботу, 26 серпня, відбулася хода до Дня Незалежності України. Активісти з України, США та інших країн, які підтримують Україну, пройшли маршем від Білого дому до памʼятника Тарасу Шевченку в американській столиці.
Як зазначила під час акції посол України у США Оксана Маркарова, протягом серпня у різних містечках США відбулось близько сотні акцій до Дня Незалежності України, завдяки яким владі США та американцям нагадують, наскільки важливою є підтримка Києва.
"Ми разом із громадою тут не тільки кажемо дякую нашому стратегічному партнеру, а також обговорюємо, які зараз є пріоритети для того, щоб ми не тільки цю підтримку втримали, але щоб вона збільшувалася", - сказала під час акції посол України у США Оксана Маркарова.
Вона наголосила, що особливо важливо демонструвати підтримку Україні перед початком роботи Конгресу США після літньої перерви.
"Нас відділяє кілька тижнів фактично від нового початку роботи Конгресу, наше завдання номер один - це зробити все для того, щоб Конгрес підтримав додатковий бюджет для України на останній квартал календарний цього року", - сказала Маркарова.
Ініціювала ходу організація US Ukrainian Activists (USUA). Її представники протягом півтора року від початку повномасштабної війни щодня виходили до Білого дому з прапорами України та закликали до підтримки.
"Коли ми приходимо до Білого дому, у нас є програма з закликами, і ми також просимо американців і гостей країни сконтактувати з Білим домом, щоб зв’язатися з його представниками та просити їх продовжувати необхідну військову підтримку України, бо Україна досі потребує своєчасної військової допомоги", - розповіла президентка US Ukrainian Activists Надія Шапоринська.
Активістка каже, що не відчуває спаду підтримки України серед пересічних американців: "Ті американці, які проходять біля Білого дому, підходять до нас, і багато хто з них дякує, що ми там, і за те, що ми інформуємо про Україну. І ми відчуваємо величезну підтримку від усіх них".
До участі в акції долучилися представники благодійних організацій, які допомагають українцям та адвокують за Україну, зокрема United Help Ukraine та Razom for Ukraine, а також представники українських церков у США, які також займаються благодійністю.
Отець Володимир Штеляк, настоятель Українського православного собору Святого Андрія у штаті Меріленд переконаний, що хоча Україна продовжує дуже важко виборювати власну незалежність, цього разу після перемоги вона буде остаточною.
Отець розповів, що після 24 лютого 2022 року при храмі відкрили гуманітарний центр, який регулярно надсилає допомогу українцям.
"Чого тільки ми не купували: турнікети, медичне обладнання, швидкі допомоги, та інше. Зараз у нас є новий проєкт: ми купуємо їжу в Україні прямо з фабрик і надсилаємо на передову. Намагаємося допомогти тим людям, які зараз в тяжкому стані", - розповів отець Володимир Штеляк.
В акції до Дня Незалежності України взяли участь і ветерани американської армії, які мають українське походження.
"Наші ветерани за кожної нагоди намагаються заходити до офісу сенаторів або конгресменів, які працюють у комітеті Конгресу США зі Збройних сил або закордонних зв'язків, які займаються такими справами і можуть допомогти з виділенням коштів", - розповів ветеран повітряних сил США українського походження Яромир Оришкевич.
За його словами, зараз головне прохання до американської влади - організувати якомога якісніше курси для українських пілотів на винищувача F-16.
"Ми просимо, щоб їм дали найбільш інтенсивний вишкіл, щоб вони були такі вправні, щоб могли вчити американських пілотів чи іноземних пілотів, щоб вони могли швидше, ніж за 8 місяців, закінчити своє тренування, піти на поле бою і перемогти нашого ворога", - каже Оришкевич.
Висловити свою підтримку Україні долучилися також грузинські, литовські та білоруські активісти Вашингтона.
"Для білорусів дуже важливо підтримувати незалежність та свободу України, бо в нас спільний ворог - це Росія. І поки не буде вільності в Білорусі та України, не буде безпеки у Східній Європі", - сказав учасник акції, представник білоруської громади Вашингтона Денис Баранов.
Він розповів, що білоруси, які мешкають у Вашингтоні, намагаються допомагати українцям: "Нам важливо показати що білоруси по всьому світу підтримують Україну в боротьбі з російською агресією, і також нам важливо показати, скільки білоруси роблять для цієї перемоги. Багато наших волонтерів допомагають різним українським ініціативам, ми збираємо кошти для бійців, декілька людей допомагають в українських церквах та інших українських організації, які збирають гуманітарну допомогу для України".
Ходою разом з українцями пройшлися і представники інших національностей, які захотіли підтримати Україну.
Японець Юкі Харагучі, який мешкає у США, прийшов на акцію у футболці з українським тризубом і пояснив, що вважає підтримку України важливою для всіх цивілізованих людей світу: "Якщо ви вірите в людяність, в те, що злочини проти людності мають бути покарані, якщо ви вірите у свободу, незалежність та демократію, в речі, в які ми повинні вірити, ви маєте бути повністю на боці України".
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