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- Голос Америки
Більшість республіканських кандидатів на посаду президента США виступають за подальшу підтримку України. Але є нюанси
Перемога Росії – це перемога Китаю. Ми повинні це знати. Україна для нас – перша лінія оборониНікі Гейлі, колишня посолка США в ООН
Більшість потенційних кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії виступають за продовження підтримки України у боротьбі проти російської агресії, зазначає американське видання Responsible Statecraft («Відповідальне державотворення», – ред.).
Свої погляди щодо України вони озвучили 23 серпня під час найперших республіканських дебатів серед претендентів на президентське крісло.
Але серед восьми кандидатів губернатор штату Флорида Рон Десантіс та підприємець Вівек Рамасвамі загалом виступили проти подальшої, як вони кажуть, «необмеженої підтримки» України.
Своєю чергою колишній віцепрезидент США Майк Пенс, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишня посолка США в ООН Нікі Гейлі, колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон, сенатор Тім Скот та губернатор штату Північна Дакота Даґ Берґум висловилися здебільшого за продовження довготривалої допомоги Україні у війні проти російської агресії.
На думку Десантіса, європейські країни мають вносити пропорційний внесок в плані підтримки України. Але його пріоритети він бачить не в забезпеченні безпеки в Європі, а на південних кордонах США.
Заради цієї мети на посаді президента, він «не надсилатиме війська в Україну, але надійшле їх на південний кордон [США]» задля впорядкування міграційних потоків.
Жоден з американських політиків, у владі, чи в опозиції, не говорив про надсилання американських військових в Україну як реальну перспективу.
Також і Вівек Рамасвамі не бачить російську війну проти України як одну з головних проблем Америки.
«Реальність полягає в тому, що сьогодні Україна не є пріоритетом для США», - заявив Рамасвамі, який планує перенаправити ресурси, надані США Україні, на боротьбу з Китаєм.
«Справжньою загрозою, з якою ми стикаємось сьогодні, є комуністичний Китай, і ми ще далі заганяємо Росію в обійми Китаю. Російсько-китайський військовий альянс є найбільшою загрозою, з якою ми стикаємося», – цитує Рамасвамі видання Responsible Statecraft.
Попри розбіжності щодо підтримки України, кандидати були згодні з тим, що найбільшим геополітичним викликом для Сполучених Штатів наразі є Китай. Однак, на думку частини з них, підтримка України може бути наріжним каменем стратегії США у геополітичному змаганні з Китаєм.
«Тут ви маєте проамериканську країну, на яку напав бандит», - заявила на дебатах Нікі Гейлі. – «Менше, ніж 3,5% нашого оборонного бюджету було надано Україні. [...] Перемога Росії – це перемога Китаю. Ми повинні це знати. Україна для нас – перша лінія оборони».
Вона нагадала, що хоча Америка є далі найбільшим спонсором допомоги Україні, 11 європейських країн надали Києву більше у відсотковому відношенні до ВВП країни, ніж США.
Майк Пенс також вважає, що поступки Росії можуть фактично спонукати Китай до загарбання Тайваню. «Ми досягаємо миру за допомогою сили. Америка повинна стояти за свободу», - додав Пенс.
Що стосується спроможності США паралельно вирішувати внутрішні й зовнішні проблеми, Пенс, якого цитує Responsible Statecraft, зауважив: «Ну, дозвольте мені бути зрозумілим: будь-хто, хто думає, що ми не можемо розв'язувати проблеми тут, у Сполучених Штатах, і бути лідером вільного світу – це досить скромне уявлення про найвеличнішу націю на Землі».
Під час дебатів кандидати на посаду президента також могли ставити запитання одне одному.
Наприклад Нікі Гейлі під час дебатів закидала Вівеку Рамасвамі «відсутність зовнішньополітичного досвіду», що не дозволяє йому осягнути, чому важлива підтримка України. На це Рамасвамі відповів: «Це не просуває американських інтересів. І як президент США, я не балотуюся на жодну іншу роль, окрім як піклування про інтереси американців».
Він додав, що його план щодо закінчення війни в Україні, «мабуть, буде кращим для України - принаймні вона залишиться з недоторканим суверенітетом, на відміну від того плану, який виконують зараз».
Рамасвамі попереджає, що війна в Україні може закінчитися так само, як «після вторгнення радянських військ в Афганістан».
«Запамʼятайте мої слова: якщо США не втрутяться і не скажуть, що ми більше не будемо фінансувати цю війну, вона закінчиться тим, що після Зеленського до влади прийде якийсь воєначальник з кількома сотнями мільярдів доларів американської військової техніки. Так само як після вторгнення радянських військ в Афганістан - і ви бачите, куди це нас завело», – каже Рамасвамі.
На запитання щодо України Майк Пенс так відповів, що українці продовжать боротьбу і без допомоги Заходу, але допомогти їм є моральним обов'язком демократичних країн.
«Вам слід спитати в них про їхні позиції. Але я вірю, що Америка є лідером вільного світу. Ми - арсенал демократії. Я був в Україні, я чув про звірства російських військових, які страчували чоловіків, жінок і дітей на вулицях», – сказав Пенс.
Але є і практична причина, чому Америка «повинна бути там і підтримувати українську армію», бо інакше їй би довелося відправляти воювати з Путіним свою армію, після того, як він би захопив Україну.
«Я не маю жодного сумніву - якби ми дозволили Путіну захопити Україну, лише питання часу, коли б він перетнув кордон, і нам довелося б з ним воювати. І я вважаю, що якщо країна бажає воювати з ворогами нашої країни, даймо їй засоби для боротьби, щоб воювати не довелося нам», – додав Пенс.
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«Нагода нагадати про боротьбу і закликати до підтримки». Як у США відзначають День Незалежності України?
У четвер 24 серпня 2023 року Україна відзначає свій 32-й День Незалежності. Святкують цю дату разом із батьківщиною також й українці з усього світу, як представники старих громад так і сьогоднішні вимушені переселенці, які покинули рідні домівки після повномасштабного вторгнення Росії. Нині українці відраховують не лише роки незалежності своєї держави, але й місяці російської війни, наголошують в посольстві України у США.
"День Незалежності - це ще одна нагода нагадати про нашу боротьбу і закликати до підтримки", - йдеться на офіційній Facebook сторінці посольства України в США.
Як кажуть дипломати, на 18-тий місяць великомасштабної російської агресії більшість заходів у США будуть присвячені стійкості, витривалості та незламності української нації. Також заплановані події мають на меті нагадати, що українському народу та українським військовим досі потрібна допомога у протистоянні російським загарбникам, нагалошують представники України.
Посольство повідомляє, що заходи, присвячені Дню Незалежності України, відбуватимуться в україно-американських громадах у щонайменше 17-ти американських штатах, від столиці Вашингтона на сході до Каліфорнії на заході, від Іллінойса на півночі, до Флориди на півдні та навіть на віддалених Гавайських островах.
Заходи заплановані як на сам День Незалежності так протягом кількох днів до кінця тижня.
У столиці США: на 24-те серпня о 13:00 (за Вашингтоном) запланована церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі. Наступного дня у п’ятницю 25-го серпня, о 16:00 відбудеться зустріч українців в Українському домі.
У Суботу, 26-го серпня о 8:00 ранку відбудеться традиційний, щорічний забіг у вишванках та з прапором України на Національній алеї Вашингтона, що є центральною алеєю на капітолійському пагорбі. Далі, у цей же день відбудеться мітинг та парад на честь української спадщини, культури та свободи: 16:00 - збори перед Білим домом. 17:30 - хода від Білого дому до пам'ятника Тарасу Шевченку. 18:15 – 19:00 - програма біля пам’ятника Тарасу Шевченку. А вже в неділю, 27-го серпня о 16:00 відбудеться концерт бандури до Дня Незалежності з Тарасом Яницьким, в Українському домі.
Заходи в штаті Каліфорнія: у четвер 24-го серпня, в Місті Санта-Крус о 10:00 відбудеться Почесне проголошення Незалежності України. У п’ятницю 25-го серпня о 18:00 відбудуться заходи в Українському домі, в місті Сакраменто. В Суботу 26-го серпня о 12:00 відбудеться виставка українського мистецтва у парку, вмісті Капітола, що в окрузі Санта-Крус. В неділю, 27-го серпня об 11:00 заплановано пікнік в регіональному парку в місті Лагуна Нігель, що на півдні Орандж-Каунті. Також в неділю, в місті Сан-Франциско о 13:00 відубдеться концерт, в храмі музики Спреклз, в парку Золоті Ворота.
Заходи у штаті Нью-Йорк: У четвер 24-го серпня, в місті Нью-Йорк о 12:00 – 13:45 відбудеться акція "ланцюг єднання" у Вашингтон-сквер Парк - Ратуша. Пізніше о 18:00 відбудуться святкування в українському Інституті Америки.
Заходи у штаті Мічиган: У четвер 24-го серпня о 6:00 ранку в місті Воррен відбудеться відзначення 32-ї річниці відновлення Незалежності України та вшанування полеглих за Україну біля Меморіалу українських та українсько-американських ветеранів, в Українському культурному центрі. Пізніше, о 18:00-20:00 в цей же день, в місті Детройт біля Пам'ятнику Джо Луїсу відбудеться мітинг. А вже в неділю 27-го серпня о 18:00 в оселі Діброва, що в місті Брайтон, відбудеться захід "Україна понад усе, Нова хвиля".
Заходи в штаті Пенсильванія: У четвер 24-го серпня о 12:00 на мерії міста Філадельфія урочисто піднімуть український прапор. А вже о 19:00-20:00 тогож дня відбудеться мітинг на сходах Капітолію штату, в місті Гаррісбург.
Заходи в штаті Іллінойс: У четвер 24-го серпня о 12:00 в місті Чикаго відбудеться урочесте підняття прапора України в центрі Річарда Дж. Дейлі. Також в Чикаго, в Суботу 26-го серпня о 15:30 – 18:00 в саду Конгрес-Плаза розпочнеться "Мега марш - Україна - Незламна Нація".
Заходи в штаті Мінесота: У четвер 24-го серпня о 18:00-21:00 відьудуться заходи на вулиці між Українською Католицькою Церквою Св. Костянтина та Українською Православною Церквою Св. Михаїла і Св. Георгія.
Також, у місті Джексонвіль, штат Флорида в суботу 26-го серпня о 15:00 відбудеться культурний фестиваль "Україна барвиста!", також в суботу об 11:00 відбудуться свтякування в місті Портленд, штат Орегон, а в місті Лас-Вегас, штат Невада суботні святкування розпочнуться о 13:00 в місцевому осередку української громади.
Загалом урочисті події присвячені святкуванню Дня Незалежності України, а також нинішній боротьбі проти агресії РФ триватимуть, як до кінця тижня так і до наступного місяця. Наприклад, в місті Сієтл, штат Вашингтон, День Незалежності відзначатимуть майже увесь день 9 вересня о 10:00 – 20:00, в рамках Північно-Західноукраїнського міжнародного фестивалю в центральному парку Белв'ю.
- Голос Америки
США накладають санкції на росіян, які сприяли депортації українських дітей – посолка в США в ООН
Представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що США накладають нові санкції на росіян, які сприяли депортації українських дітей.
Під час виступу на брифінгу Ради Безпеки ООН щодо України, присвяченому питанню депортації українських дітей, посолка США заявила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за злочини, скоєні в Україні, у тому числі, за депортацію дітей.
«Сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти двох юридичних та 11 фізичних осіб, включаючи осіб, які, як повідомляється, сприяли примусовому переміщенню та депортації українських дітей до таборів», – заявила представниця США в ООН.
Вона додала, що ще на трьох офіційних осіб, яких Росія призначила в Україні, будуть накладені візові обмеження «через їхню причетність до порушень прав людини неповнолітніх українських громадян».
Томас-Ґрінфілд нагадала, що Росія примусово передавала або депортувала українських дітей ще з 2014-го року, а з лютого 2022 року вона примусово передала або депортувала тисячі українських дітей, у тому числі немовлят віком від чотирьох місяців.
Вона зауважила, що це становить воєнний злочин, і в ньому було звинувачено російських посадових осіб, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, щодо якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт.
Виправдання щодо того, що Росія вивозить дітей з України «з гуманітарних міркувань» вона назвала «грубим спотворенням дійсності і марною спробою виправдати те, що неможливо виправдати».
Білоруська влада, причетна до вивезення дітей з України, має бути притягнута до відповідальності – посолка США
Американська дипломатка також нагадала про те, що, за повідомленнями, білоруські лідери підтримали переміщення українських дітей до таборів у Білорусі.
«За даними Національної антикризової групи, з вересня 2022 року по травень цього року до Білорусі з окупованих територій було вивезено щонайменше 2,1 тисячі українських дітей», – сказала Томас-Ґрінфілд.
«Ми повинні притягнути до відповідальності всіх винних», – наголосила вона.
Вона закликала міжнародну спільноту підтримувати повернення всіх примусово переміщених і утримуваних українських дітей «з такою ж наполегливістю і такою ж рішучістю», якби це були їхні власні діти.
«Бо ці діти – діти всього світу. І ми повинні боротися за них стільки, скільки буде потрібно, доки всі не стануть вільними й доки не буде здійснено справедливість», – сказала Томас–Ґрнфілд.
За даними української генпрокуратури станом на квітень цього року, на територіях, які все ще контролюються російськими військами, близько 20 тисяч українських дітей було примусово депортовано, і тільки незначна частина з них повернулася додому.
Виступаючи на слуханнях у Конгресі США, український генпрокурор Андрій Костін наголосив, що всіх цих дітей можна і потрібно повернути додому, але для цього потрібний сильний міжнародний тиск.
За його словами, «це легко зробити, якщо вони захочуть», бо існує міжнародне законодавство, яке може бути використано для повернення дітей через треті країни, через міжнародні організації.
- Голос Америки
Джерело Reuters: США вважають, що літак Пригожина, ймовірно, було збито ракетою "земля-повітря" з території Росії
Сполучені Штати вважають, що літак, на якому, ймовірно, був керівник групи найманців Євген Пригожин, було збито ракетою "земля-повітря", випущеною з території Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських посадовців.
Представники влади США, які говорили на умовах анонімності через делікатність питання, наголосили, що інформація все ще є попередньою та перевіряється.
Як повідомило МНС Росії, літак, на якому мав летіти Пригожин, вилетів з Москви та прямував до Санкт-Петербурга, коли літак досяг висоти приблизно 2,6 тисяч метрів, перш ніж він раптово припинив передачу даних стеження і розбився біля села Куженкіно в Тверській області на заході Росії.
Тим часом телеканал CNN повідомляє ексклюзивні подробиці з посиланням на зображення радара SAR компанії Umbra Lab, що фюзеляж літака залишився майже цілим, коли літак врізався в землю. Цей висновок підтверджується геолокованим і підтвердженим CNN відео, на якому видно, як фюзеляж і двигуни літака з, очевидно, відсутнім крилом, падають з неба. Свідки та експерти, на яких посилаються журналісти CNN говорять «сильний удар», який було завдано літаку.
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент Володимир Зеленський заперечив стосунок України до збиття літака, на якому могло бути керівництво ПВК "Вагнер".
Речник Євросоюзу зі зовнішньої політики Петер Станьо сказав, що "важко перевірити" повідомлення про загибель Пригожина. Він також сказав, що хоча ЄС сподівається, що "негативний вплив" операцій "вагнерівців" припиниться, ЄС не може "спекулювати, чи матиме імовірне вбивство або смерть Пригожина в авіакатастрофі якісь конкретні наслідки для діяльності "Вагнера"".
Напередодні президент США Джо Байден сказав, що він "не здивований" почути повідомлення про ймовірну загибель Пригожина. На запитання, чи стоїть за цим Путін, Байден відповів: "У Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін".
У статті використано матеріали Reuters та CNN.
Суд в Росії знову продовжив арешт журналісту WSJ Гершковичу, повідомляють ЗМІ
МОСКВА (AP) — Московський суд постановив у четвер, що репортер Wall Street Journal Еван Гершкович залишиться під вартою за звинуваченням у шпигунстві до кінця листопада, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.
Гершкович сидить у СІЗО з кінця березня, коли його під час робочої поїздки затримали в Єкатеринбурзі, що майже за 2000 км (1200 миль) на схід від Москви.
Рішення означає, що йому загрожує щонайменше вісім місяців ув'язнення. 31-річний громадянин США Гершкович прибув до московського суду в четвер у білому тюремному фургоні і був виведений у наручниках, у джинсах, кросівках і сорочці.
Він з’явився в суді, щоб почути результат розгляду клопотання прокуратури про продовження арешту після 30 серпня.
Журналістів поза будівлею суду не пустили до зали суду. За даними ТАСС, засідання проходило в закритому режимі, оскільки деталі кримінальної справи засекречені.
У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що Гершкович, "виконуючи завдання американської сторони, збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств ВПК РФ".
Гершкович і його роботодавець заперечують звинувачення, а уряд США визнав його затримання неправомірним. Його справу засекретили. Російська влада не уточнює, які — якщо такі є — докази вони зібрали на підтримку звинувачень у шпигунстві.
У четвер газета Wall Street Journal заявила: «Сьогодні наш колега та видатний журналіст Еван Гершкович з’явився на досудове слухання, де його незаконне ув’язнення було знову продовжено.
Ми глибоко розчаровані тим, що його продовжують свавільно та неправомірно утримувати під вартою за виконання журналістської роботи. Безпідставні звинувачення проти нього є категорично неправдивими, і ми продовжуємо наполягати на його негайному звільненні. Журналістика – це не злочин».
Раніше в серпні посолка США в Росії Лінн Трейсі втретє відвідала Гершковича і повідомила, що він був здоровий, незважаючи на складні обставини.
Його тримають у московській в’язниці Лефортово, відомої своїми суворими умовами.
Гершкович є першим американським репортером, якому висунули звинувачення в шпигунстві в Росії з вересня 1986 року, коли Ніколас Данілофф, московського кореспондента U.S. News and World Report заарештувало КДБ.
Аналітики зазначають, що Москва може використовувати ув’язнених американців для обмінів після того, як напруга між США та Росією різко зросла через військову операцію Кремля в Україні.
Принаймні двох громадян США, заарештованих у Росії за останні роки, включно зі зіркою WNBA Брітні Ґрайнер, обміняли на росіян, ув’язнених у США. У МЗС Росії раніше заявляли, що розглядатимуть обмін на Гершковича лише у разі винесення вироку у справі.
У Росії суди за шпигунство можуть тривати більше року.
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