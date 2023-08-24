Більшість республіканських кандидатів на посаду президента США виступають за подальшу підтримку України. Але є нюанси

Перемога Росії – це перемога Китаю. Ми повинні це знати. Україна для нас – перша лінія оборони

Більшість потенційних кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії виступають за продовження підтримки України у боротьбі проти російської агресії, зазначає американське видання Responsible Statecraft («Відповідальне державотворення», – ред.).

Свої погляди щодо України вони озвучили 23 серпня під час найперших республіканських дебатів серед претендентів на президентське крісло.

Але серед восьми кандидатів губернатор штату Флорида Рон Десантіс та підприємець Вівек Рамасвамі загалом виступили проти подальшої, як вони кажуть, «необмеженої підтримки» України.

Своєю чергою колишній віцепрезидент США Майк Пенс, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишня посолка США в ООН Нікі Гейлі, колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон, сенатор Тім Скот та губернатор штату Північна Дакота Даґ Берґум висловилися здебільшого за продовження довготривалої допомоги Україні у війні проти російської агресії.

На думку Десантіса, європейські країни мають вносити пропорційний внесок в плані підтримки України. Але його пріоритети він бачить не в забезпеченні безпеки в Європі, а на південних кордонах США.

Заради цієї мети на посаді президента, він «не надсилатиме війська в Україну, але надійшле їх на південний кордон [США]» задля впорядкування міграційних потоків.

Жоден з американських політиків, у владі, чи в опозиції, не говорив про надсилання американських військових в Україну як реальну перспективу.

Також і Вівек Рамасвамі не бачить російську війну проти України як одну з головних проблем Америки.

«Реальність полягає в тому, що сьогодні Україна не є пріоритетом для США», - заявив Рамасвамі, який планує перенаправити ресурси, надані США Україні, на боротьбу з Китаєм.

«Справжньою загрозою, з якою ми стикаємось сьогодні, є комуністичний Китай, і ми ще далі заганяємо Росію в обійми Китаю. Російсько-китайський військовий альянс є найбільшою загрозою, з якою ми стикаємося», – цитує Рамасвамі видання Responsible Statecraft.

Попри розбіжності щодо підтримки України, кандидати були згодні з тим, що найбільшим геополітичним викликом для Сполучених Штатів наразі є Китай. Однак, на думку частини з них, підтримка України може бути наріжним каменем стратегії США у геополітичному змаганні з Китаєм.

«Тут ви маєте проамериканську країну, на яку напав бандит», - заявила на дебатах Нікі Гейлі. – «Менше, ніж 3,5% нашого оборонного бюджету було надано Україні. [...] Перемога Росії – це перемога Китаю. Ми повинні це знати. Україна для нас – перша лінія оборони».

Вона нагадала, що хоча Америка є далі найбільшим спонсором допомоги Україні, 11 європейських країн надали Києву більше у відсотковому відношенні до ВВП країни, ніж США.

Майк Пенс також вважає, що поступки Росії можуть фактично спонукати Китай до загарбання Тайваню. «Ми досягаємо миру за допомогою сили. Америка повинна стояти за свободу», - додав Пенс.

Що стосується спроможності США паралельно вирішувати внутрішні й зовнішні проблеми, Пенс, якого цитує Responsible Statecraft, зауважив: «Ну, дозвольте мені бути зрозумілим: будь-хто, хто думає, що ми не можемо розв'язувати проблеми тут, у Сполучених Штатах, і бути лідером вільного світу – це досить скромне уявлення про найвеличнішу націю на Землі».

Під час дебатів кандидати на посаду президента також могли ставити запитання одне одному.

Наприклад Нікі Гейлі під час дебатів закидала Вівеку Рамасвамі «відсутність зовнішньополітичного досвіду», що не дозволяє йому осягнути, чому важлива підтримка України. На це Рамасвамі відповів: «Це не просуває американських інтересів. І як президент США, я не балотуюся на жодну іншу роль, окрім як піклування про інтереси американців».

Він додав, що його план щодо закінчення війни в Україні, «мабуть, буде кращим для України - принаймні вона залишиться з недоторканим суверенітетом, на відміну від того плану, який виконують зараз».

Рамасвамі попереджає, що війна в Україні може закінчитися так само, як «після вторгнення радянських військ в Афганістан».

«Запамʼятайте мої слова: якщо США не втрутяться і не скажуть, що ми більше не будемо фінансувати цю війну, вона закінчиться тим, що після Зеленського до влади прийде якийсь воєначальник з кількома сотнями мільярдів доларів американської військової техніки. Так само як після вторгнення радянських військ в Афганістан - і ви бачите, куди це нас завело», – каже Рамасвамі.

На запитання щодо України Майк Пенс так відповів, що українці продовжать боротьбу і без допомоги Заходу, але допомогти їм є моральним обов'язком демократичних країн.

«Вам слід спитати в них про їхні позиції. Але я вірю, що Америка є лідером вільного світу. Ми - арсенал демократії. Я був в Україні, я чув про звірства російських військових, які страчували чоловіків, жінок і дітей на вулицях», – сказав Пенс.

Але є і практична причина, чому Америка «повинна бути там і підтримувати українську армію», бо інакше їй би довелося відправляти воювати з Путіним свою армію, після того, як він би захопив Україну.

«Я не маю жодного сумніву - якби ми дозволили Путіну захопити Україну, лише питання часу, коли б він перетнув кордон, і нам довелося б з ним воювати. І я вважаю, що якщо країна бажає воювати з ворогами нашої країни, даймо їй засоби для боротьби, щоб воювати не довелося нам», – додав Пенс.