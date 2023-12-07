Кидали у вогонь "Кобзар." Як росіяни знищують українську літературу на окупованих територіях

На захоплених росіянами територіях Донецької та Луганської областей окупаційна влада знищила майже всю українську літературу. Натомість росіяни завезли туди 2,5 млн своїх книжок, повідомили в українському Центрі національного спротиву. Українські книжки окупаційна влада називає "екстремістськими", і створила спеціальний перелік заборонених книг, у якому є видання й іноземних авторів, зокрема письменників зі США та Нової Зеландії. На окупованих територіях не лише забирають книги з полиць, частину українських видань викидають як сміття або спалюють.

Фото мішків для сміття, які виставлені на вулицю, напаковані книгами, у вересні 2023 р. оприлюднила українська міська влада Маріуполя. Директорка центральної бібліотеки імені Короленка в Маріуполі Вікторія Лісогор, яка після захоплення міста росіянами вимушено евакуювалася, впізнала на фотографіях заклад, у якому працювала:

"Ці мішки з книжками, які всі побачили, стоять на проспекті Миру, 93Б. Це якраз був відділ комплектування усіх наших бібліотек. Він не був пошкоджений унаслідок бойових дій", - розповіла бібліотекарка.

Вікторії розповіли знайомі, які досі мешкають в окупованому Маріуполі, що бібліотеку зачистили так звані "молодогвардійці" - учасники руху "ДНР".

"Як вони кажуть, вони викидали сміття... збирали книжки, які там вціліли, а там практично все вціліло, бо там було приміщення без вікон... запакували в мішки та виставили все це за вікна. Куди вони їх потім поділи... я думаю, що вони їх просто повивозили, повикидали, бо, чесно кажучи, в тому стані.. вони під дощем там, здається, в мішках стояли... Але ми розгледіли, що там була Леся Українка, там був "Кобзар", - каже Лісогор.

Директорка розповіла, що до окупації в Маріуполі працювало 15 громадських бібліотек, y яких налічувалося 380 тисяч книг, близько 40% із них - українською мовою.

Після російського вторгнення в місто, в лютому 2022 року, чотири бібліотеки повністю були розбиті.

Сама Вікторія Лісогор у перші тижні повномасштабної війни ховалася від обстрілів у приміщенні центральної бібліотеки, в якій працювала. Тепер і ця бібліотека повністю зруйнована.

Було пряме бомбардування саме на центральну бібліотеку

"Центральна бібліотека знищена. Було пряме бомбардування саме на центральну бібліотеку, там, де ми переховувалися. Пряме бомбардування відбулося, як тільки ми виїхали, через 2 дні. Там знищена і література, і техніка, і меблі. І якщо там хоча б щось збереглося, то витягалися книги лише російськомовні", - розповіла Лісогор.

Директорка центральної бібліотеки Маріуполя каже, що всі україномовні книги в місті окупанти знищили. Їй розповідали знайомі, які залишилися жити в місті, зокрема, і про те, як окупанти зумисно спалювали книги:

"Коли стихли бойові дії, окупанти у дворі однієї з бібліотек, як розповідала моя знайома, яка проходила повз, кидали у багаття "Кобзар", горів "Кобзар". І вона їм каже: що ж вам "Кобзар" зробив? Пам'ятник же стоїть Шевченку в деяких ваших містах. А вони відповіли: "Ну ми ж не знали, що він екстреміст".

Окрім знищення книг українською мовою, окупаційна влада на захоплених після повномасштабного вторгнення територіях склала окремий список так званої "екстремістської літератури", до якого внесла принаймні 365 видань.

За інструкціями, фото яких з'явилися в мережі, від бібліотекарів у псевдореспубліках "ЛНР" і "ДНР" вимагають забрати книги зі списку з полиць і скласти їх у коробки та мішки.

Як розповів генеральний директор українського Національного музею Революції Гідності, співкоординатор Штабу порятунку спадщини Ігор Пошивайло, в забороненому переліку є чимало видань про Революцію Гідності: "Я особисто бачив перелік тих бібліотечних видань, які рекомендовано російськими окупаційними владами до вилучення з бібліотек. Там, до речі, є видання Музею Майдану, зокрема, книжка Даніеля Григорчука, українця американського походження з Чикаго, який написав роман "Міф та божевілля", роман про Майдан, про радянську комуністичну систему знищення інакодумства... Воно рекомендовано до вилучення і знищення так само, як і інші видання про Майдан", - розповів Ігор Пошивайло. За словами Пошивайла, існування такого "екстремістського" переліку - це ще одне свідчення того, що росіяни цілеспрямовано "затирають, зачищають нашу історію, і воюють, по суті, з нашим друкованим словом".

Письменник Даніель Григорчук внесенню до забороненого списку не здивувався. Хоча він народився у США, зростав і мешкає в Чикаго, проте часто відвідував Україну ще за часів Радянського союзу і добре знає політику Москви.