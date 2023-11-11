"У мене немає дому, але я дуже хочу до свого міста." Cім’я з Маріуполя про життя в облозі, прихисток у США та порятунок волонтерством

Мама і донька - Олена та Маргарита - місяць виживали під обстрілами в Маріуполі й наприкінці березня 2022 року дивом вибралися з міста, яке перебувало в облозі. Вони знайшли прихисток у США, займаються волонтерством і долучаються до акцій на підтримку України.

Переселенок з Маріуполя Голос Америки зустрів у жовтні на Українському саміті дій у Вашингтоні. Мама Олена з 17-річною донькою Маргаритою хотіли розповісти про своє місто і про життя там, але попросили не називати прізвищ та не публікувати певну інформацію про їхніх близьких із міркувань безпеки.

"Ось ялинка біля драмтеатру, якого зараз немає. Центр міста... У нас місто вже європейське було. Ось так, як тут підсвічують, у Вашингтоні, в нас таке було в центрі міста", - розповідає Олена.

Жінка часто передивляється фото з Маріуполя та узбережжя Азовського моря. Кілька фото з сімейного архіву Олені дивом вдалося зберегти, адже сімʼя видаляла з телефонів практично все перед "фільтрацією", яку проходили на російських блокпостах, бо не знали, що саме може "не сподобатися" під час перевірки.

На початку повномасштабної війни Олена та Маргарита не планувала виїжджати з Маріуполя. Вони сподівалися перечекати бойові дії вдома, вірили, що війна скоро закінчиться.

"Нам, можна сказати, пощастило, тому що наша сім'я жила в Приморському районі, наш будинок біля моря стояв. І оскільки ми жили у приватному будинку, а також мій чоловік хазяйновитий - в нього і інструменти, і харчі, і запаси, і свій город - нам було насправді легше вижити", - розповідає Олена. На початку війни сімʼя сховалася в гаражі, там жила під час постійних обстрілів, а також допомагала місцевим із багатоквартирних будинків. "Люди з будинків багатоповерхових взагалі нічого не мали. А в нас була буржуйка в гаражі. У нас же був десятиградусний мороз, коли це все сталося. Люди і від бомб гинули, а то й просто замерзали", - пригадує Олена. Олена та Маргарита не мали звʼязку і не знали, що відбувається в інших частинах міста та яка ситуація з наступом росіян. Чули лише звуки авіації та вибухи. "Під цими бомбами, під літаками, ми все бачили, все чули, коли жили в гаражі, " - розповідає 17-річна Маргарита. "Нічого не працювало, тільки літали бомби, літаки, і все. І ми навіть з іншими районами не мали зв'язку жодного", - каже Олена. Після місяця життя в інформаційній ізоляції родина вирішила виїжджати. Дорогою вони не впізнали вулиці рідного міста, кілька фото розбитих будинків зробили на старий телефон, аби приховати перед блокпостами росіян. "Ми виїжджали пізніше, наприкінці березня. Тоді вже ніяких колон не було, перші виїхали 15-17 березня. Тож автомобілів не було особливо, бо все було вже розстріляне, поодинокі-поодинокі виїжджали, хто міг", - розповідає Олена. Сім'ю з Маріуполя прийняли знайомі у США. Облаштуватися у Філадельфії їм допомогли волонтери. "Дуже важкий у них психологічний стан був минулого року, і я почала їх усюди запрошувати... вони сказали, що хочуть волонтерити, це підтримує їхній дух", - розповіла голова Союзу українок Америки округу Філадельфії Ольга Михайлюк. Минулого Різдва переселенки разом із волонтерами зробили дідухи, Маргарита виготовила фігурки ангелів, які продавали на благодійному ярмарку, щоб зібрати кошти для дітей-сиріт в Україні. "Ми робимо різні поробки, приходять американці на ці ярмарки, їх дуже цікавить щось таке, пов'язане з Україною. І всі ці кошти передаються на допомогу армії, на допомогу людям", - розповідає Олена. Також Олена та Маргарита взяли участь в українському саміті дій у Вашингтоні, де в Конгресі розповідали про трагедію Маріуполя. Оскільки їм вдається контактувати зі знайомими, які з різних причин змушені залишатися в місті, вони знають, що відбувається в Маріуполі під час російської окупації. "Дітей українських Росія забирає собі, перевчає їх на своє, на свою російську мову. В мене була подруга Юлія... Юлія зараз в російський ліцей поступила на якогось лікаря морського. Коїться страшне. Мої друзі там залишилися, ми переписуємося до сих пір, як їм там погано… ", - розповіла Маргарита. Олена каже, що маріупольці, які вижили під час боїв за місто, тепер змушені "виживати" в окупації, частина її знайомих із різних причин не можуть виїхати: " Вони не змогли вибратися, але пощастило вижити. Складно назвати навіть, чесно, - "пощастило". Вони змушені там залишатися, вони не мають транспорту, грошей, вони виживають як можуть". Олена каже, що головне правило для людей, які залишилися в Маріуполі - мовчати про бажання жити в Україні. "Вони (росіяни - ред.) повбивали наше місто, зараз це місто - Росія, вони так роблять, що це їхнє місто. Вони там будують щось своє, привезли туди своїх робітників. А маріупольці просто ховаються якось...Якісь є і партизани в них, десь вони щось малюють, що Маріуполь - це Україна, чекають на визволення". Вже виїхавши з Маріуполя, сімʼя дізналася, що їхній будинок зруйнований. Їм надіслали фото розбитого дому: "Наш дім повністю зруйнований, немає його більше, нічого немає", - каже Маргарита. Маргарита зараз ходить до 12 класу американської школи. Олена знайшла роботу у США. Вони постійно думають про Маріуполь і вірять, що зможуть повернутися в рідне місто. "Мені хочеться додому, дуже хочеться додому. В мене дому немає, але я хочу до свого міста, дуже хочу до свого міста, прям туди хочу. Я мрію, що воно знов стане таким, як раніше. Будинок відбудувати якось можна, але треба, щоб воно Україною стало", - каже Олена. У вересні в Маріуполі окупаційна влада провела "дострокові вибори у місцеві органи влади". Під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого темі незаконного проведення виборів на окупованих територіях України, заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд назвав це голосування "потьомкінськими виборами". На засіданні виступив і постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, який розповів про те, як, за його словами, покращилося життя на тимчасово окупованих територіях. "Активно забудовується та гарнішає Маріуполь", - зазначив він.

У червні 2022 р. Маріупольська влада повідомила, що через вторгнення росіян у місті загинуло щонайменше 22 тисячі осіб. За словами міського голови Вадима Бойченка, до початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі мешкало близько 500 тисяч людей.

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