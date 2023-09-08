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"Вибори РФ на тимчасово окупованих територіях України - не більш ніж пропагандистський трюк" - заступник американського посла при ООН
Довибори до російської Державної думи, а також вибори до регіональних та місцевих виборів, які Російська Федерація проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України, це – "потьомкінські вибори".
Про це заявив Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН, під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого темі незаконного проведення виборів. Засідання ініціювали Албанія та США.
У своєму виступі, Вуд наголосив, що Росія проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України разом зі щорічними регіональними виборами, які проводяться по всій Росії ще з 31-го серпня.
Кремль добре знає, що його вибори в Україні є повною фальсифікацієюРоберт Вуд
Таким чином, зазначив Вуд, Кремль сподівається, що фіктивні вибори продемонструють його контроль над цими окупованими територіями.
"Але вони є не більш ніж пропагандистським трюком. Це не нова тактика. Ці так звані вибори на окупованих Росією територіях України відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував удавані референдуми", - заявив дипломат.
Він також додав, що через дев’ять років після того, як Росія намагалася анексувати Крим, Кремль використовує фіктивні референдуми та вибори, щоб "спробувати надати видимості легітимності своїм спробам незаконно анексувати суверенну територію своїх сусідів".
Окрім того, "Кремль поспішає фабрикувати успіхи на виборах, щоб приховати від російського народу свої воєнні втрати в Україні. Кремль добре знає, що його вибори в Україні є повною фальсифікацією".
Російські озброєні солдати забезпечують так звану безпеку виборців і залякують комбінацією куль і бюлетенівРоберт Вуд
Вуд також додав, що результат виборів, звичайно, буде заздалегідь визначений. "Ми розуміємо, що російська влада вже створила польові виборчі дільниці, де російські збройні сили почали проводити дострокове голосування з 31 серпня, на лінії фронту та в інших місцях, щоб маніпулювати та максимізувати підрахунок голосів. По суті, російські озброєні солдати забезпечують так звану безпеку виборців і залякують комбінацією куль і бюлетенів", - повідомив він.
Дипломат також запевнив, що ці фіктивні вибори жодним чином не є легітимним волевиявленням народу України, який "послідовно чинив опір і мужньо боровся проти спроб Росії силою змінити кордони України майже 19 місяців".
"Ці потьомкінські вибори є посяганням на принципи, закріплені в статуті ООН. Український народ бореться за вигнання російських військ зі своєї території. Переважна більшість світу об’єднана в підтримці України та статуту ООН", - додав він.
Цей маневр нікого не обдурить. Ці нібито вибори – пародія, організована Росією, щоб надати видимості легітимності незаконній спробі анексії. Ці регіони, як і Крим, є невіддільною частиною УкраїниНіколя де Рів'єр, постійний представник Франції при ООН
Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр, нагадав, як рік тому Рада Безпеки збиралася на засідання, щоб засудити проведення на тимчасового окупованих територіях референдумів щодо приєднання до РФ.
І рік потому Росія "продовжує свої провокації, організовуючи псевдовибори, які є такими ж нелегітимними на незаконно окупованих територіях". "Цей маневр нікого не обдурить. Ці нібито вибори – пародія, організована Росією. Для того, щоб надати видимості легітимності незаконній спробі анексії. Ці регіони, як і Крим, є невіддільною частиною України", - додав він.
Дипломат також запевнив, що Франція не визнає будь-які результати цих фіктивних виборів, які жодним чином не є волевиявленням українського народу.
"Дозволити Росії продовжувати свою агресію та захопити території сусіда - означає підтримувати війну та відкривати двері для подальшої агресії в Європі. Тому скрізь у світі жодна країна не може почуватися у безпеці, якщо ми дозволимо Росії зробити це сьогодні», - заявив де Рів'єр.
Відчайдушні спроби Росії легітимізувати свою незаконну окупацію українських територій шляхом організації відвертого передвиборчого фарсу є лише доказом того, що Росія усвідомлює неминучість своєї поразкиСергій Кислиця
Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН, якого також запросили для участі у засіданні сказав, що українські війська продовжують підривати контроль Росії над окупованими територіями та продовжуватимуть це робити, доки не буде звільнена вся суверенна територія України.
"Відчайдушні спроби Росії легітимізувати свою незаконну окупацію українських територій шляхом організації відвертого передвиборчого фарсу є лише доказом того, що Росія усвідомлює неминучість своєї поразки", - заявив він.
За його словами, фейкові вибори до російських маріонеткових структур на тимчасово окупованих частинах України в Донецьку, Луганську, Херсоні, Запоріжжі, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які відбудуться 8-10 вересня, навряд чи можна якось кваліфікувати.
"Як терористи змушують заручників читати підготовлений текст на камеру, так і Росія змушує цивільних, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, брати участь в інсценованому "вільному волевиявленню", - зазначив дипломат.
Кислиця також відмітив, що Україна ніколи не визнає ці незаконні дії. Так само, за його словами, будь-яка діяльність незаконно створених так званих адміністрацій і місцевих органів влади на тимчасово окупованих територіях України не матиме правових наслідків і не змінюватиме міжнародно визнаний статус цих територій як невіддільних частин суверенної території України.
"Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити використання російської виборчої системи на території іншої держави. Ми також закликали не визнавати так звані результати цих фейкових виборів. Усі, хто причетний до проведення цих фейкових виборів, понесуть відповідальність", - додав він.
На засіданні виступив і постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Він використав цю можливість, щоб розповісти про те, як покращилося життя на тимчасово окупованих територіях.
"Активно забудовується та гарнішає Маріуполь", - зазначив він.
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- Голос Америки
ФБР: Кількість російських шпигунів у США залишається «занадто великою»
Кількість російських шпигунів у США залишається «занадто великою», незважаючи на останні спроби їх викорінити, заявив під час події у Вашингтоні директор ФБР Крістофер Рей.
«Слід російської розвідки — а під цим я маю на увазі російських офіцерів розвідки — все ще занадто великий у Сполучених Штатах», — цитує Рея видання The Hill.
«І це те, з чим ми постійно стикаємося і намагаємося заблокувати, запобігти та перешкодити всіма способами», - додав він під час виступу в Музеї шпигунства у Вашингтоні.
Якщо комусь потрібно нагадати про те, які інтереси Росії, ви можете просто подивитися, що відбувається в УкраїніКрістофер Рей, директор ФБР
Хоча Рей підкреслив, що США досягли «дуже позитивних, значних успіхів» у цьому питанні за останні роки, він також сказав, що вони продовжують пам’ятати про «непропорційно великий» слід Москви у США та інтереси, які ці особи відстоюють.
«Якщо комусь потрібно нагадати про те, які інтереси Росії, ви можете просто подивитися, що відбувається в Україні, — сказав він. - І тому ми ніколи не випускаємо з уваги той факт, що це ті самі люди, які причетні до безсовісної діяльності та агресії в Україні».
Він зазначив, що для своїх розвідувальних операцій Росія також використовує осіб, які діють як посередники між агентами. Зокрема, Рей згадав про випадок Гектора Алехандро Кабрери Фуентеса - громадянина Мексики, якого влада США заарештувала у 2020 році за шпигунство на користь Москви. У 2019 році завербований російською розвідкою мексиканський вчений Кабрера-Фуентес брав участь в організації вбивства полковника Служби зовнішньої розвідки РФ Олександра Потєєва, який втік до США.
Як повідомляв раніше Голос Америки, розвідки США та Великої Британії звертаються до росіян із закликом до співпраці.
Так, директор ЦРУ Вільям Бернс назвав розчарування війною в Україні та діями Путіна серед росіян, шансом долучити до співпраці з американською розвідкою російську еліту.
"Для нас було б безглуздо не скористатись із цієї можливості, що справді виникає раз на покоління в плані людських розвідувальних ресурсів", - заявив він під час виступу на Аспенському безпековому форумі наприкінці липня.
Бернс зауважив, що відеозвернення ЦРУ до росіян під назвою "Чому я звернувся до ЦРУ: моє рішення" набрало 2,5 мільйона переглядів лише за перший тиждень після публікації в Telegram.
Із закликом до росіян співпрацювати з британською розвідкою звернувся і директор Мі-6 Річард Мур.
В матеріалі використані джерела The Hill.
"Росія усвідомлює неминучість своєї поразки", – Сергій Кислиця. Відео
"Відчайдушні спроби Росії легітимізувати свою незаконну окупацію українських територій шляхом організації відвертого передвиборчого фарсу є лише доказом того, що Росія усвідомлює неминучість своєї поразки", – представник України в ООН Сергій Кислиця
США хочуть бачити в Радбезі Індію та вимагають реформи ООН
Президент США Джо Байден розпочав свій візит до Індії із зустрічі з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді, покликаною, за заявою служби прем'єр-міністра, "і далі поглибити зв'язки між Індією та США з широкого кола питань". Три місяці тому візит Моді до США супроводжувався значними урочистостями, що підкреслює важливість, якої Америка надає розбудові відносин з Індією.
Байден в Індії візьме участь в зборах провідних економік світу G-20. Серед учасників саміту цього разу не буде президентів Китаю та Росії, що привертає до візиту Байдена більше уваги.
Після прибуття до аеропорту Нью-Делі, Байден відправився до резиденції Моді для двосторонньої зустрічі, яка пройшла у закритому режимі.
Журналісти повідомляють, що при виїзді з аеропорту вони проїхали повз гігантський відеобілборд із зображеннями попередньої зустрічі Моді і Байдена в Вашингтоні.
Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван розповів журналістам в літаку по дорозі до Нью-Делі, що президент Байден під час цієї зустрічі з Моді планував говорити про найважливіші фундаментальні цінності, які відстоюють Сполучені Штати, а також питання військового та технологічного співробітництва. У підсумковій декларації за підсумками зустрічі, зокрема, зазначається, що президент Байден підтвердив підтримку реформи Ради Безпеки ООН та членство в ній Індії як постійного члена.
«Лідери вкотре підкреслили необхідність зміцнити та реформувати багатосторонню систему, щоб вона могла краще відображати сучасні реалії, та залишатися прихильними всеосяжному порядку денному реформування ООН, у тому числі шляхом розширення категорій постійних і непостійних членів Ради Безпеки ООН», - йдеться у документі.
Окремим пунктом зазначається співробітництво у побудові стійких глобальних ланцюгів постачання напівпровідників. Лідери відзначили «багаторічну ініціативу Microchip Technology, Inc., щоб інвестувати приблизно 300 мільйонів доларів США в розширення своєї присутності в дослідженнях і розробках в Індії, а також оголошення Advanced Micro Device про намір інвестувати 400 мільйонів доларів США в Індію протягом наступних п’яти років для розширення досліджень, розробок та інженерних операцій в Індії».
Салліван не став підтверджувати інші двосторонні зустрічі за участю американського президента у наступні два дні, зауваживши, що більшість спілкування з лідерами країн та представниками міжнародних організацій будуть більш неформальними. Таким чином Байден та члени його делегації сподіваються обговорити низку проблем.
«Це стосується клімату, енергетичної безпеки, продовольчої безпеки, глобальної макроекономічної стабільності, можливості надавати суспільні блага людям усюди через такі амбітні ініціативи, як ініціатива щодо реформування Світового банку».
Саміт може завершитись без підсумкової декларації, через розбіжності щодо України
А от над підсумковою декларацією за результатами саміту представники делегацій працювали кілька останніх днів. Основна суперечка точиться навколо формулювання відносно війни Росії проти України.
«Ми вносимо дух компромісу в багато різних питань, які є спірними, щоб ми могли знайти текст, з яким могли б жити всі», - сказав Салліван.
США триматимуть тему України на порядку денному саміту, кажуть в Білому домі
Коментуючи неучасть в саміті Володимира Зеленського, Салліван сказав, що «нічого поганого не сталося», але «Сполучені Штати вважають, що було б добре, якби Зеленський взяв участь у саміті G20».
«Подивіться, з нашої точки зору, щоразу, коли президент Зеленський отримує можливість виступити перед групою, — це добре. Ми вважаємо, що це стосується й G20», - сказав він, нагадавши, що Зеленський звертався до учасників саміту Великої двадцятки минулого року, який приймала Індонезія.
«Але президент Зеленський був невблаганним у своїй здатності залучати всіх лідерів, які збираються за столом. І ми також бачили в Джидді, нещодавно, що багато ключових країн G20, у тому числі з глобального півдня, сиділи з українцями в одній кімнаті, щоб обговорити принципи справедливого та міцного миру, включаючи суверенітет і територіальну цілісність», - сказав він на борту літака по дорозі до Нью-Делі, де цими вихідними пройде саміт G20.
Втім, делегація США обіцяє тримати тему України на порядку денному саміту. Зусилля у відповідь на російську війну в Україні міністерка фінансів Дженет Єллен назвала другим пріоритетом участі делегації США у саміті Великої двадцятки (G20) після макроекономічних питань.
«Ми залишаємося відданими широкомасштабним та стратегічним багатостороннім зусиллям у відповідь на російську війну проти України. Обмеження цін на нафту та санкції, які є результатом безпрецедентного багатостороннього співробітництва, мають потужний вплив на російську здатність вести жорстоку та несправедливу війни проти України», - сказала вона під час пресконференції в пресцентрі саміту Великої Двадцятки в Нью-Делі, Індія, 8 вересня.
Враховуючи тему саміту - фінансову реформу - США зосередяться на відповіді на руйнівні наслідки війни, включно з її впливом на харчову безпеку.
«Вихід Росії із Чорноморської ініціативи викликає велике занепокоєння і особливо сильно відчувається країнами із низьким та середнім рівнем достатку. У відповідь ми сподіваємося рухатися у напрямку підтримки програми із глобальної аграрної та харчової безпеки та роботи у напрямку успішного поповнення міжнародного фонду для аграрного розвитку», - сказала вона, спілкуючись із журналістами.
Доносити до представників країн Глобального півдня той факт, що саме брутальна війна Росії проти України призводить до зростання цін на харчові продукти та створює економічну нестабільність, обіцяють й інші лідери, зокрема прем’єр-міністр Ріші Сунак, до візиту якого прикута велика увага, частково тому, що він – перший лідер Великої Британії індійського походження.
«Коли мова йде про Україну та Росію та їхній конфлікт, одне, що я робитиму, — це буде наголошувати на руйнівному впливі незаконного вторгнення Росії на мільйони людей у всьому світі, особливо на ціни на продовольство, і Росія нещодавно вийшла із зернової угоди. Ми доставляємо зерно до багатьох бідних країн по всьому світу, і тепер ви бачите, що ціни на продовольство зростають, це спричиняє страждання мільйонам людей, і це неправильно. Тому одна з речей, яку ми робимо, — це інформування людей про вплив незаконної війни Росії», - сказав прем’єр-міністр Ріші Сунак під час спілкування з пресою в Нью-Делі.
Після участі в саміті Великої Двадцятки президент США Джо Байден відправиться із візитом до В’єтнаму.
- Голос Америки
Сім країн, включаючи Румунію та США, проведуть спільні військові навчання у Чорному морі та дельті Дунаю
Військово-морські сили США та Румунії спільно організовують 11-15 вересня міжнародні військові навчання Sea Breeze 23.3 у Чорному морі та дельті Дунаю. Участь братиме й Україна.
До навчань під керівництвом командувача ВМС Румунії віцеадмірала Йоана Георгеску буде долучено військових з Болгарії, Франції, Великої Британії, Румунії, США, Туреччини та України, повідомляє національне інформаційне агентство Румунії Agerpres з посиланням на начальника штабу ВМС Румунії.
Учасники навчань спеціалізуються на знешкодженні вибухових пристроїв. Для навчань румуни надають морський тральщик (військовий корабель з пошуку, виявлення та знищення морських мін) Sublocotenent Alexandru Axente, швидкісний водолазний корабель Venus, броньований швидкісний патрульний катер Posada, високошвидкісні надувні човни з жорстким корпусом RHI), а також спеціалістів зі знешкодження вибухівки, фахівців із розмінування, взвод морської піхоти та інші сили і ресурси.
З боку США приєднаються морський патрульний і розвідувальний літак P-8 Poseidon, а також водолази-спеціалісти зі знешкодження бомб, що демонструватимуть роботу спеціального обладнання, повідомляють румунські ЗМІ.
Основною метою навчань є розвиток оперативно-тактичної взаємодії країн-учасниць у сфері боротьби з вибуховими пристроями, особливо дрейфуючими морськими мінами – для свободи і безпеки судноплавства.
Напередодні у румунській Констанці відбулася зустріч командувачів ВМС країн-членів НАТО з Чорного моря (Болгарія, Румунія і Туреччина), у якому також взяли участь командувач ВМС Франції в Середземному морі, офіційні особи Королівського флоту Великої Британії, командувач 6-го флоту США, командувач Об’єднаними військово-морськими силами НАТО та делегація з України.
Йшлося про спільне бачення на рівні НАТО та держав-партнерів проблем безпеки в Чорноморському регіоні в умовах триваючої загарбницької війни Російської Федерації проти України та небезпеки, створюваної дрейфуючими морськими мінами, – інформують румунські ЗМІ.
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