"Вибори РФ на тимчасово окупованих територіях України - не більш ніж пропагандистський трюк" - заступник американського посла при ООН

Довибори до російської Державної думи, а також вибори до регіональних та місцевих виборів, які Російська Федерація проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України, це – "потьомкінські вибори".

Про це заявив Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН, під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого темі незаконного проведення виборів. Засідання ініціювали Албанія та США.

У своєму виступі, Вуд наголосив, що Росія проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України разом зі щорічними регіональними виборами, які проводяться по всій Росії ще з 31-го серпня.

Кремль добре знає, що його вибори в Україні є повною фальсифікацією

Таким чином, зазначив Вуд, Кремль сподівається, що фіктивні вибори продемонструють його контроль над цими окупованими територіями.

"Але вони є не більш ніж пропагандистським трюком. Це не нова тактика. Ці так звані вибори на окупованих Росією територіях України відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував удавані референдуми", - заявив дипломат.

Він також додав, що через дев’ять років після того, як Росія намагалася анексувати Крим, Кремль використовує фіктивні референдуми та вибори, щоб "спробувати надати видимості легітимності своїм спробам незаконно анексувати суверенну територію своїх сусідів".

Окрім того, "Кремль поспішає фабрикувати успіхи на виборах, щоб приховати від російського народу свої воєнні втрати в Україні. Кремль добре знає, що його вибори в Україні є повною фальсифікацією".

Російські озброєні солдати забезпечують так звану безпеку виборців і залякують комбінацією куль і бюлетенів

Вуд також додав, що результат виборів, звичайно, буде заздалегідь визначений. "Ми розуміємо, що російська влада вже створила польові виборчі дільниці, де російські збройні сили почали проводити дострокове голосування з 31 серпня, на лінії фронту та в інших місцях, щоб маніпулювати та максимізувати підрахунок голосів. По суті, російські озброєні солдати забезпечують так звану безпеку виборців і залякують комбінацією куль і бюлетенів", - повідомив він.

Дипломат також запевнив, що ці фіктивні вибори жодним чином не є легітимним волевиявленням народу України, який "послідовно чинив опір і мужньо боровся проти спроб Росії силою змінити кордони України майже 19 місяців".

"Ці потьомкінські вибори є посяганням на принципи, закріплені в статуті ООН. Український народ бореться за вигнання російських військ зі своєї території. Переважна більшість світу об’єднана в підтримці України та статуту ООН", - додав він.

Цей маневр нікого не обдурить. Ці нібито вибори – пародія, організована Росією, щоб надати видимості легітимності незаконній спробі анексії. Ці регіони, як і Крим, є невіддільною частиною України

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр, нагадав, як рік тому Рада Безпеки збиралася на засідання, щоб засудити проведення на тимчасового окупованих територіях референдумів щодо приєднання до РФ.

І рік потому Росія "продовжує свої провокації, організовуючи псевдовибори, які є такими ж нелегітимними на незаконно окупованих територіях". "Цей маневр нікого не обдурить. Ці нібито вибори – пародія, організована Росією. Для того, щоб надати видимості легітимності незаконній спробі анексії. Ці регіони, як і Крим, є невіддільною частиною України", - додав він.

Дипломат також запевнив, що Франція не визнає будь-які результати цих фіктивних виборів, які жодним чином не є волевиявленням українського народу.

"Дозволити Росії продовжувати свою агресію та захопити території сусіда - означає підтримувати війну та відкривати двері для подальшої агресії в Європі. Тому скрізь у світі жодна країна не може почуватися у безпеці, якщо ми дозволимо Росії зробити це сьогодні», - заявив де Рів'єр.

Відчайдушні спроби Росії легітимізувати свою незаконну окупацію українських територій шляхом організації відвертого передвиборчого фарсу є лише доказом того, що Росія усвідомлює неминучість своєї поразки

Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН, якого також запросили для участі у засіданні сказав, що українські війська продовжують підривати контроль Росії над окупованими територіями та продовжуватимуть це робити, доки не буде звільнена вся суверенна територія України.

"Відчайдушні спроби Росії легітимізувати свою незаконну окупацію українських територій шляхом організації відвертого передвиборчого фарсу є лише доказом того, що Росія усвідомлює неминучість своєї поразки", - заявив він.

За його словами, фейкові вибори до російських маріонеткових структур на тимчасово окупованих частинах України в Донецьку, Луганську, Херсоні, Запоріжжі, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які відбудуться 8-10 вересня, навряд чи можна якось кваліфікувати.

"Як терористи змушують заручників читати підготовлений текст на камеру, так і Росія змушує цивільних, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, брати участь в інсценованому "вільному волевиявленню", - зазначив дипломат.

Кислиця також відмітив, що Україна ніколи не визнає ці незаконні дії. Так само, за його словами, будь-яка діяльність незаконно створених так званих адміністрацій і місцевих органів влади на тимчасово окупованих територіях України не матиме правових наслідків і не змінюватиме міжнародно визнаний статус цих територій як невіддільних частин суверенної території України.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити використання російської виборчої системи на території іншої держави. Ми також закликали не визнавати так звані результати цих фейкових виборів. Усі, хто причетний до проведення цих фейкових виборів, понесуть відповідальність", - додав він.

На засіданні виступив і постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Він використав цю можливість, щоб розповісти про те, як покращилося життя на тимчасово окупованих територіях.

"Активно забудовується та гарнішає Маріуполь", - зазначив він.