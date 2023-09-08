Блінкен про російські псевдовибори: «США ніколи не визнають претензій Російської Федерації на жодну суверенну територію України»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають «фіктивні вибори» та незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України. Про це мовиться у заяві, опублікованій Державним департаментом у четвер, 7 вересня.

Блінкен, який перебував з дводенним візитом у Киві, заявив, що Росія завдяки фіктивним виборам намагається легітимізувати захоплення українських територій, але «заздалегідь визначені, сфабриковані результати» є нічим іншим, «пропагандистською вправою».

США не лише не визнають цих «виборів», але і піддадуть санкціям їхніх організаторів та учасників, попередив Блінкен.

«Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на жодну суверенну територію України, – сказав Блінкен. – І ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі виступаючи в ролі так званих «міжнародних спостерігачів», що вони можуть бути піддані санкціям та візовим обмеженням».

Блінкен наголосив, що дії Росії демонструють її «відверте нехтування принципами Статуту ООН, такими як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності».



10 вересня Російська Федерація проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України – так звані вибори депутатів до місцевих окупаційних народних рад.

Як наголошує Державний секретар США, ці вибори є черговою спробою Кремля легітимізувати захоплення українських територій. Він нагадав, що так звані вибори відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував фіктивні референдуми у частково захоплених Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, і через понад дев’ять років після того, як Росія провела подібний референдум у Криму. Метою цих дій, як каже Блінкен, було анексувати українські території.

Як повідомляв Голос Америки, у середу, 6 серпня, Британія засудила намагання Росії провести так звані вибори на окупованих територіях України.

Європейський союз засудив наміри Росії провести так звані вибори на окупованій території України 1 вересня.

Служба безпеки України 1 вересня повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій, яка проводить фейкові вибори у тимчасово окупованих регіонах України.

Як повідомляв Голос Америки, у грудні 2022 року за допомогу в організації "фіктивних референдумів", які проводилися в підконтрольних Росії районах України, Вашингтон запровадив санкції проти Центральної виборчої комісії Росії та проти усіх 15-ти її членів, включно з головою ЦВК Еллою Памфіловою.