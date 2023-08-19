Що означає участь елітної 82-ї бригади ЗСУ в контрнаступі?

Один з найкраще оснащених підрозділів ЗСУ – 82-га десантно-штурмова бригада вступила в бій, повідомляють Forbes та Kyiv Post.



Бригаду, що включає 2000 військових і яка оснащена сучасною технікою раніше Forbes називав "майже сміховинно потужною". Politico в липні, спираючись на документи, що потрапили до ЗМІ в результаті витоку інформації, називає 82-гу бригаду "броньованим центром енергії" і вказує, що вона має на озброєнні 150 броньованих машин піхоти, включаючи 90 - американських Stryker, 40 - німецьких Marder, 24 піхотні тягачі США M113, а також 14 британських танків Challenger.

Введення цього резервного підрозділу, а також 46-ї бригади означає, що Україна вводить в дію останні наявні в неї потужні резерви, пише оглядач Девід Екс в статті для Forbes. Це і добре і погано для Києва, розмірковує аналітик.

З одного боку, долучення потужних резервів може дозволити ЗСУ отримати значні здобутки в напрямку окупованого Мелітополя. З іншого боку, контрнаступ може сповільнитись, коли підрозділу зрештою знадобиться відпочинок і ремонт, а відповідних свіжих бригад, щоб замінити його немає, вважає Екс.

Іншу думку висловлює британський аналітик Майкл Кларк. В коментарі для Insider він вказує - введення бригади до бою "не означає, що у них [ЗСУ] закінчаться військові чи обладнання", адже за передовими підрозділами є більш регулярні сили, включаючи мобільні підрозділи та механізовану піхоту.

Мета залучення цих передових сил - досягнути початкового прориву, вказує аналітик.

Згідно з повідомленнями, бригада воює в районі Роботиного в Запорізькій області, намагаючись досягнути прориву в напрямку до Мелітополя.

Американський Інститут вивчення війни в своєму повідомленні від 15 серпня заявив про просування українських сил в районі Роботиного і вказав, що російські і українські звіти свідчать, що українські сили ввели додаткові контрнаступальні бригади та заході Запорізької області.

Цього тижня Washington Post поділилось скептичними оцінками щодо шансів України досягнути прориву в напрямку до Мелітополя вже цього року. В статті від 17 серпня видання зазначає, зокрема, що розвідка США вважає, що українські війська не досягнуть своєї головної мети під час контрнаступу цього літа, а саме звільнення Мелітополя і розірвання сухопутного коридору між Кримом і Росією.

На статтю відреагували в Білому домі. Війна залишається непередбачуваною, а оцінки аналітиків змінюються відповідно до ситуації на полі бою, заявив 18 серпня радник з національної безпеки США Джейк Салліван, коментуючи статтю в WP.

"Я вірю та впевнений у спроможностях та особливо в хоробрості українських бійців, щоб продовжувати просування на полі бою", - додав посадовець.