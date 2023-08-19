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Що означає участь елітної 82-ї бригади ЗСУ в контрнаступі?
Один з найкраще оснащених підрозділів ЗСУ – 82-га десантно-штурмова бригада вступила в бій, повідомляють Forbes та Kyiv Post.
Бригаду, що включає 2000 військових і яка оснащена сучасною технікою раніше Forbes називав "майже сміховинно потужною". Politico в липні, спираючись на документи, що потрапили до ЗМІ в результаті витоку інформації, називає 82-гу бригаду "броньованим центром енергії" і вказує, що вона має на озброєнні 150 броньованих машин піхоти, включаючи 90 - американських Stryker, 40 - німецьких Marder, 24 піхотні тягачі США M113, а також 14 британських танків Challenger.
Введення цього резервного підрозділу, а також 46-ї бригади означає, що Україна вводить в дію останні наявні в неї потужні резерви, пише оглядач Девід Екс в статті для Forbes. Це і добре і погано для Києва, розмірковує аналітик.
З одного боку, долучення потужних резервів може дозволити ЗСУ отримати значні здобутки в напрямку окупованого Мелітополя. З іншого боку, контрнаступ може сповільнитись, коли підрозділу зрештою знадобиться відпочинок і ремонт, а відповідних свіжих бригад, щоб замінити його немає, вважає Екс.
Іншу думку висловлює британський аналітик Майкл Кларк. В коментарі для Insider він вказує - введення бригади до бою "не означає, що у них [ЗСУ] закінчаться військові чи обладнання", адже за передовими підрозділами є більш регулярні сили, включаючи мобільні підрозділи та механізовану піхоту.
Мета залучення цих передових сил - досягнути початкового прориву, вказує аналітик.
Згідно з повідомленнями, бригада воює в районі Роботиного в Запорізькій області, намагаючись досягнути прориву в напрямку до Мелітополя.
Американський Інститут вивчення війни в своєму повідомленні від 15 серпня заявив про просування українських сил в районі Роботиного і вказав, що російські і українські звіти свідчать, що українські сили ввели додаткові контрнаступальні бригади та заході Запорізької області.
Цього тижня Washington Post поділилось скептичними оцінками щодо шансів України досягнути прориву в напрямку до Мелітополя вже цього року. В статті від 17 серпня видання зазначає, зокрема, що розвідка США вважає, що українські війська не досягнуть своєї головної мети під час контрнаступу цього літа, а саме звільнення Мелітополя і розірвання сухопутного коридору між Кримом і Росією.
На статтю відреагували в Білому домі. Війна залишається непередбачуваною, а оцінки аналітиків змінюються відповідно до ситуації на полі бою, заявив 18 серпня радник з національної безпеки США Джейк Салліван, коментуючи статтю в WP.
"Я вірю та впевнений у спроможностях та особливо в хоробрості українських бійців, щоб продовжувати просування на полі бою", - додав посадовець.
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- Голос Америки
Росія має на меті тероризувати українців – реакції на обстріл Чернігова
Росія завдала удару ракетами по центру Чернігова, правоохоронні служби повідомляють про 7 загиблих та понад 90 поранених. Ракети влучили по театру, університету, площі у центрі міста.
Цього дня в Україні релігійне свято, а на фотографіях поряд із загиблими – кошики з фруктами, які цього дня люди несли освячувати до церков.
“Жодної очевидної мети, окрім тероризувати українських мирних жителів”, – написала про ракетний удар посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
“Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ”, – наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі у соцмережі.
Зеленський додав: “Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних”.
Він також закликав “зробити ще більше для консолідації світу проти російського терору”. Як наголосив Зеленський, Росія повинна програти в цій війні, “щоб життя перемогло”.
Міністерство закордонних справ розмістило відео з місця трагедії та закликає міжнародних партнерів продовжувати озброювати Україну, щоб врятувати невинні життя.
За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, унаслідок російського удару по Чернігову поранено 11 дітей (дитина є і серед загиблих), постраждали і щонайменше 10 поліцейських.
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Конгресвумен Каптур та посолка України у США Маркарова відвідали танковий завод в Огайо, що виробляє Abrams, які поставлять в Україну восени
Конгресвумен Марсі Каптур показала українській посолці Оксані Маркаровій танковий завод у своєму штаті Огайо, де виробляються танки Abrams та бойові машини Stryker.
Напередодні Пентагон оголосив, що танки 31 M1 Abrams будуть відправлені до України та потраплять на поле бою вже восени. Машини Stryker вже застосовуються на полі бою в Україні.
Як повідомив офіс американської конгресвумен, під час поїздки, що відбулася 14 серпня співзасновниця та співголова Групи підтримки України в Конгресі США конгресвумен Марсі Каптур та посолка України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова оглянули Центр виробництва спільних систем (JSMC) у Лімі, штат Огайо.
«Я мала честь прийняти посла України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову цього тижня під час екскурсії виробничим центром General Dynamics Joint Systems в Огайо в Лімі та зустрітися з робочою силою UAW (профспілка робітників збройної промисловості в Індіані та Огайо, – ред.) світового рівня, яка будує нові танки Abrams, які допоможуть Україні під час контрнаступу», – сказала американська законодавиця у повідомленні, яке її офіс оприлюднив у п'ятницю, 18 серпня.
У квітні 2022 року конгресвумен Каптур у складі делегації Конгресу побувала у Німеччини, Польщі та поблизу українського кордону, де вона побачила можливості Abrams у дії під час навчань і обговорила цінність їхнього надання Україні.
Українська посолка у США Оксана Маркарова відзначила, що зустрілася з бригадним генералом Майклом Лалором, командуючим танково-автомобілебудівним управлінням і озброєнням армії США, та зауважила, що машини Stryker, які виробляються на заводі в Лімі вже змінили ситуацію на полі бою, і незабаром це ж очікується і від танків Abrams.
Про це Маркарова повідомила у мережі Х.
Маркарова подякувала американським робітникам, військовим і громаді штату Огайо і наголосила на тому, що ці контакти є дуже цінними для України.
«Дуже важливо підтримувати постійний діалог з американським народом, підприємствами, організаціями та регіонами. Розповісти їм, чому важлива їхня підтримка України під час війни», – сказала Маркарова.
Під час поїздки до Північно-Західного Огайо українська посолка зустрілася також з українськими біженцями та людьми, які надають допомогу українцям.
«Як військова допомога, так і гуманітарна підтримка змінюють ситуацію в Україні», – сказала Маркарова.
7 липня 2023 року Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для забезпечення оборонних потреб України. До цього пакету увійшла більша кількість бронетехніки, зокрема, 32 машини Bradley та 32 Stryker.
Пізніше у липні адміністрація Байдена заявила, що хоче доставити більше зброї в Україну якомога швидше, як для допомоги в контрнаступі, так і для зміцнення оборони країни в довгостроковій перспективі.
Одночасно Німеччина повідомила, що Берлін дозволив експорт до 178 40-тонних чотиримісних танків. Близько 135 надійдуть із запасів Німеччини та Данії.
Український військовий вчиться управляти протезами після втрати обох рук у полоні “вагнeрівців”. Відео
Український військовий Ілля Михальчук пережив ампутацію обох рук, перебуваючи в полоні у вагнерівців. Завдяки волонтерам благодійної організації United Help Ukraine, Ілля приїхав на протезування у США.
Українцям продовжили тимчасовий захист у США. Що робити далі? - пояснює імміграційна адвокатеса Ірина Мазур
Міністерство нацбезпеки США повідомило про продовження статусу тимчасового захисту, так званого Temporary Protected Status (TPS), для громадян України. Програму продовжили на 18 місяців, від 20 жовтня поточного року, до 19 квітня 2025.
Окрім того, у відомстві повідомили про додаткову можливість податись на TPS для українців, які перебували в США станом на 16-те серпня 2023 року. Оголошені зміни стосуються майже 200 тисяч українців, наголосили в посольстві України в США.
Про те, кого ж саме стосуватимуться ці зміни, а також якими мають бути наступні кроки українців у США, імміграційна адвокатеса та членкиня ради директорів організації Ukraine Immigration Task Force, Ірина Мазур, розповіла журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
Інтерв'ю було відредаговано для ясності та плинності.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Про що саме йдеться в оголошенні Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) щодо статусу українців?
Усі громадяни України, які фізично перебувають у США станом на 16 серпня 2023 року зможуть подати документи на отримання статусу тимчасового захисту
Ірина Мазур, імміграційна адвокатеса: "Ми маємо власне дві новини. По-перше, статус TPS продовжили до 19 квітня 2025 року, всім людям, які були зареєстровані на початковий період. І по-друге, новина на яку чекало дуже багато українців, які приїхали після 11 квітня 2022 року і які не змогли потрапити на початковий період реєстрації TPS, – для них ввели нову дату реєстрації.
Усі громадяни України, які фізично перебувають у США станом на 16 серпня 2023 року зможуть подати документи на отримання статусу тимчасового захисту. І цей статус буде дійсний від 20 серпня 2023 по 19 квітня 2025 року.
Це важлива новина, бо багато українців перебували тут у статусі B-2. Вони в’їхали за гостьовими візами і, на жаль, не підпадали під умови початкового періоду реєстрації на TPS. Тепер вони зможуть отримати статус тимчасового захисту на 18 місяців, а також вони матимуть право на отримання права на роботу та отримання номера соціального страхування (SSN).
К.Л.: Кого це стосується, яких саме категорій громадян?
І.М.: Це надзвичайно щедра програма і майже всі громадяни України, які фізично перебували в США станом на 16 серпня, майже всі вони зможуть нею скористатися.
Однак, громадяни України, які не перебували в Сполучених Штатах і приїдуть після 16 серпня не зможуть кваліфікуватись на TPS. Я рекомендую таким категоріям громадян використовувати програму U4U (Uniting for Ukraine), яка іще працює. Тобто основний момент - це фізичне перебування. Інша категорія людей, це ті хто були тут на TPS, виїхали і, відповідно, їх виїзд зупинив їхній TPS, але вони повернулися, наприклад, по гостьовій візі. Вони напевно, також зможуть податись на новий період перереєстрації.
Є дуже мало категорій громадян України, які не зможуть отримати TPS. Це такі винятки, коли є наявність певних злочинів. Але тут потрібно проконсультуватись з адвокатом, тому що навіть у таких випадках деколи можна податись і отримати TPS.
Навіть ті громадяни України, які мають друге громадянство іншої держави, потрапляють під критерії TPS. Але це буде складний процес, тут потрібно враховувати дуже багато обставин.
У цьому випадку багато залежить від того, з яким паспортом ви перетнули кордон, чи довго ви проживали і, чи пустили коріння в країні вашого іншого громадянства. Тобто це не автоматична дискваліфікація, але потрібно звернутись до міграційного адвоката.
Також цікаві новини є для тих громадян України які прибули сюди через "пароль", через південний кордон. (Статус так званого “гуманітарного пароля” дозволяє тимчасово проживати у США з правом на працю та навчання – ред.). Так виглядає, що всі громадяни України, навіть ті, які прибули за "паролем" та ті, хто перебувають зараз по U4U, також зможуть податись на статус TPS.
К.Л: У повідомленні окремою графою згадуються студенти. Що саме прописано для цієї категорії українців?
І.М.: TPS це не є класичний імміграційний або неімміграційний статус, це є спеціальне право залишатися в США навіть тоді, коли є інший статус або статусу взагалі немає. Таким чином, громадяни України, які мають статус студентів і продовжують навчатись у США, зможуть паралельно подати документи на отримання статусу TPS.
Минулого року, коли Україна була визнана як країна зі статусом TPS, тоді іще одне рішення було внесене у федеральний реєстр. Це рішення стосується можливості отримання права на роботу не тільки для людей, що мають TPS, але й для студентів, які є громадянами України, котрі навчаються і відповідно через війну та через тяжкі фінансові умови, більше не можуть оплачувати своє навчання. Для таких категорій є спеціальна інша можливість отримання права на роботу.
К.Л.: Якими мають бути наступні кроки громадян України в США після цього оголошення? Що треба робити далі?
І.М.: Поки що зазначено, що подача документів на перереєстрацію TPS, а також подача документів на отримання нового статусу TPS, а також дозволів на роботу — усе має бути подано онлайн. Тобто зараз існують механізми на сайті імміграційної служби USCIS.gov, коли обидві форми можна подати онлайн.
Потрібно чітко дотримуватись інструкцій, читати їх і подати документи, як це вимагається. Також, потрібно не вчиняти жодних злочинів і коли у нас буде новий податковий рік, потрібно вчасно сплачувати податки в США. Тобто задля підтримання вашого статусу перебування в США ви маєте дотримуватись усіх місцевих законів.
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