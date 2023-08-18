Українці продовжують повільний, але впевнений контрнаступ - ISW

Українські збройні сили продовжують просуватися на кількох напрямках фронту, включно з Бахмутом, східними та західними частинами Запорізької області, а також заходом Донеччини, тож наразі не йдеться про сповільнення темпів контрнаступу ЗСУ.

Про це в інтервʼю Українській службі Голосу Америки розповіла аналітикиня Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко.

Вона зауважила, що недощавно українська армія зробила низку важливих успішних операцій.

"Просування українців у північній частині Роботиного та на північному сході Роботиного може свідчити про те, що українці обійшли деякі мінні поля, що може призвести до подальшого просування в напрямку Мелітополя. Крім того, нещодавня перемога українців в Урожайному та поблизу Великої Новосілки також свідчить про те, що українці продовжують просування вперед і досягають певного успіху", - наголосила Степаненко.

Російські військові скаржаться на брак резервів

Вона зазначила, що звільнення села Урожайне на Донеччині спричинило «сильну паніку» зокрема з-поміж деяких російських командирів.

"Нещодавно командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський зазначив, що він хоче заморозити війну на теперішніх позиціях, і його занепокоєння вказують, що Росія не надала достатніх резервів для зміцнення його позицій навколо Урожайного та позицій його батальйону навколо Урожайного", - сказала Степаненко.

За її словами, всі ці фактори свідчать про те, що "українці продовжують повільну але впевнену контрнаступальну операцію, яка має на меті витіснити російські сили з їхніх добре підготовлених до оборони позицій. Вона додала, що українські сили також продовжують "розривати російські логістичні лінії на півдні та сході України", що мало би позбавити російські сили тилового постачання.

Також Катерина Степаненко зауважила, що наразі спостерігаються певні зміни в риториці російських воєнних кореспондентів та блогерів, зокрема чимало з них повторюють незадоволену риторику командира батальйону "Восток" Олександра Ходаковського.

"Найбільше, що зараз впадає в очі, це, безперечно, повідомлення про відсутність оперативних резервів і ротації на полі бою", - сказала Степаненко.

Також, за її словами, в російському середовищі воєнних блогерів почастішали скарги на відсутність ефективного середнього командного складу.

"Офіцери середньої ланки видають накази, які російські блогери вважають дуже бюрократичними та неефективними, а також такими, що наражають на небезпеку російські сили", - розповіла Степаненко.