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Українці продовжують повільний, але впевнений контрнаступ - ISW
Українські збройні сили продовжують просуватися на кількох напрямках фронту, включно з Бахмутом, східними та західними частинами Запорізької області, а також заходом Донеччини, тож наразі не йдеться про сповільнення темпів контрнаступу ЗСУ.
Про це в інтервʼю Українській службі Голосу Америки розповіла аналітикиня Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко.
Вона зауважила, що недощавно українська армія зробила низку важливих успішних операцій.
"Просування українців у північній частині Роботиного та на північному сході Роботиного може свідчити про те, що українці обійшли деякі мінні поля, що може призвести до подальшого просування в напрямку Мелітополя. Крім того, нещодавня перемога українців в Урожайному та поблизу Великої Новосілки також свідчить про те, що українці продовжують просування вперед і досягають певного успіху", - наголосила Степаненко.
Російські військові скаржаться на брак резервів
Вона зазначила, що звільнення села Урожайне на Донеччині спричинило «сильну паніку» зокрема з-поміж деяких російських командирів.
"Нещодавно командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський зазначив, що він хоче заморозити війну на теперішніх позиціях, і його занепокоєння вказують, що Росія не надала достатніх резервів для зміцнення його позицій навколо Урожайного та позицій його батальйону навколо Урожайного", - сказала Степаненко.
За її словами, всі ці фактори свідчать про те, що "українці продовжують повільну але впевнену контрнаступальну операцію, яка має на меті витіснити російські сили з їхніх добре підготовлених до оборони позицій. Вона додала, що українські сили також продовжують "розривати російські логістичні лінії на півдні та сході України", що мало би позбавити російські сили тилового постачання.
Також Катерина Степаненко зауважила, що наразі спостерігаються певні зміни в риториці російських воєнних кореспондентів та блогерів, зокрема чимало з них повторюють незадоволену риторику командира батальйону "Восток" Олександра Ходаковського.
"Найбільше, що зараз впадає в очі, це, безперечно, повідомлення про відсутність оперативних резервів і ротації на полі бою", - сказала Степаненко.
Також, за її словами, в російському середовищі воєнних блогерів почастішали скарги на відсутність ефективного середнього командного складу.
"Офіцери середньої ланки видають накази, які російські блогери вважають дуже бюрократичними та неефективними, а також такими, що наражають на небезпеку російські сили", - розповіла Степаненко.
Вона зауважила, що в російському медіасередовищі, як і раніше, є багато дискусій про можливості російської контрбатарейної боротьби і програші на цьому фронті. За її слвоами, продовжуються скарги на відсутність злагодженості між артилерійськими, піхотними та дронними підрозділами.
Разом із цим, дослідниця каже, що росіяни почали відфільтровувати інформацію, розуміючи, що українська сторона користується публічними виступами російських військових та оглядачів.
Стала помітна нова тенденція до інформаційної тиші, каже Степаненко.
«Ми спостерігаємо певну тишу в інформаційному просторі, яка стає помітнішою, ніж раніше. Нещодавно російська влада запропонувала обмежити те, які кадри можна публікувати в Telegram, особливо коли це стосується, наприклад, українських ударів по окупованих Росією територіях», – пояснює вона.
За її словами, багато мільйонів блогерів стурбовані тим, що вони стануть об’єктом цензури, бо Україна користується інформацією з російських джерел, «з перших вуст», каже Степаненко.
Білий дім намагається розвіяти сумніви навколо українського контрнаступу
Напередодні газета Washington Post опублікувала висновок, що Україна не має ресурсів або людської сили для досягнення своїх головних цілей у своєму багатомісячному контрнаступі – звільнення Мелітополя і зруйнування наземного сполучення між Росією та окупованим нею Кримом. Стаття, що базувалася на оцінках розвідки та заявах офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, викликала реакцію Білого дому.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам, що «протягом останніх двох років було проведено багато аналізів того, як ця війна буде розгортатися з багатьох сторін». Але в цих дослідженнях доводилося робити правки, «оскільки динамічні умови на полі бою змінювалися».
Газета USA today пише, що остання оцінка є «гірким висновком для тих, хто підтримує Україну, особливо тих, хто вважає, що США та їхні європейські партнери не зробили достатньо, щоб дати Києву те, що йому потрібно для перемоги, водночас виставляючи йому нереалістичні терміни, щоб продемонструвати успіх на полі бою».
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На заході триває активна дискусія щодо успіхів і викликів українського контрнаступу
Дискусія щодо швидкості українського конртнаступу та його здатності досягти поставлених цілей точиться у західних медіа і серед аналітиків від початку української літньої кампанії.
У своїй статті 17 серпня американське видання Washington Post, заявило, що розвідка США наразі не очікує, що українці досягнуть мети контрнаступу цього літа, а саме деокупації Мелітополя та перекриття сухопутного коридору з Росії в Крим.
Стаття, що базувалася на оцінках розвідки та заявах офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, викликала реакцію Білого дому.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам, що «протягом останніх двох років було зроблено багато прогнозів щодо того, як ця війна буде розгортатися з багатьох сторін». Але в цих дослідженнях доводилося робити правки, «оскільки динамічні умови на полі бою змінювалися».
Газета USA today пише, що остання оцінка, опублікована у Washington Post є «гірким висновком для тих, хто підтримує Україну, особливо тих, хто вважає, що США та їхні європейські партнери не зробили достатньо, щоб дати Києву те, що йому потрібно для перемоги, водночас виставляли йому нереалістичні терміни, в які він мав продемонструвати успіх на полі бою».
Реагуючи на статтю Washington Post, генерал Бен Годжес, колишній генерал і командувач армії США в Європі, зазначає на своїй сторінці в мережі Х, що він не приймає негативний прогноз, який, на його думку, транслює Пентагон через газету Washington Post.
Але він наголошує, що у Вашингтоні повинні активніше допомогти Україні, щоб вона могла перемогти.
«Ми повинні вирішити, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, і забезпечити ці можливості, щоб зробити Крим неможливим до утримання [для Росії] і допомогти Україні перемогти».
У своїй статті для видання Hill 17 серпня, полковник армії у відставці Джонатан Світ та економіст і підприємець Марк Тот також кажуть, що адміністрації Байдена слід змінити точку зору на війну в Україні й перейти від наголосу на «захисті» України до наголосу на «перемозі» України, а також більш чітко визначити, що є такою перемогою.
Захід загальмував українців ще до того, як було зроблено постріл зі стартового пістолета, навчаючи їх воювати як НАТО, але притримуючи збройні системи, необхідні для цьогоДеймі Деттмер, Politico
Видання Politico Europe 17 серпня у статті Джеймі Деттмера, редактора відділу авторської думки, також торкнулося питання завищених очікувань від контрнаступу, яким було важко справдитися в умовах відсутності деяких критичних видів озброєнь, зокрема західних літаків.
«Захід загальмував українців ще до того, як було зроблено постріл зі стартового пістолета, навчаючи їх воювати як НАТО, але притримуючи збройні системи, необхідні для цього», – пише оглядач Politico.
Він зауважує, що Захід хотів, щоб Зеленський почав діяти якнайшвидше, і союзники були «розчаровані, коли він відклав контрнаступ з весни на літо, лобіюючи отримання додаткових поставок [зброї] із Заходу». Деттмер каже, потрібно врахувати ці помилки, щоб спланувати наступну імовірну кампанію навесні.
В іншій статті для Hill 18 серпня, Дов Закхайм, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, закликає владу США продовжувати усіляко підтримувати Україну.
«Критично важливо, щоб Вашингтон і Конгрес зокрема продовжували доводити кремлівському автократу, що вони справді триматимуть курс щодо України, і що його сприйняття американської слабкості та втоми є надзвичайно невірним», - наголошує Закхайм.
Минулого тижня США оголосили про допомогу у сфері безпеки на 200 мільйонів доларів. Високопосадовці у Вашингтоні наголошують, що будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, і що лише Україна зможе визначити, що для неї означає перемога.
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Москва хоче зробити з Чорного моря "російське озеро". Експерти радять, як цього не допустити
У п’ятницю, 18 серпня, про успішне прибуття корабля з Одеси до турецького порту в Мармуровому морі повідомили усі головні міжнародні агентства.
Подія, на яку не звернули б жодної уваги ще два роки тому, до російської широкомасштабної агресії, нині для України може стати, за словами президента України Володимира Зеленського, першим «важливим кроком до відновлення вільного судноплавства у Чорному морі» та прориву морської блокади, яку Росія встановила для її Чорноморських та Азовських портів.
«Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин», – твітує президент Зеленський.
Цивільне німецько-китайське вантажне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу, яке було заблоковане в Одеському порту з лютого 2022 року, використало «гуманітарний коридор», який Україна запропонувала для проходження в її порти. Як сподіваються в Україні, спочатку ним зможе скористатися та жменька кораблів, що застрягли в українських портах з початку російської агресії, а потім – ті, що наважаться знехтувати російськими погрозами і відновити чорноморську торгівлю з Україною, що до війни становила 2/3 українського експорту.
Чому Україні потрібно розблокувати порти, а не лише відновити зерновий експорт?
Понад третину з цієї торгівлі становили українські зернові, говорить у розмові з англомовною службою Голосу Америки Дмитро Барінов, заступник голови Адміністрації морських портів України (АМПУ), державної компанії, що до війни керувала українськими портами в Азовському та Чорному морях.
«Понад 50 мільйонів тонн становили агровантажі – зернові, кукурудза, рапс, соняшникова олія та соняшник. Весь час Україна збільшувала ці показники, і для нас це було дуже важливо, бо Україна є серед лідерів сільськогосподарського виробництва у світі. Наші фермери до війни планували вийти на 100 мільйонів, і це би дало можливість експорту близько 80 мільйонів тонн продукції на рік», – пояснює український посадовець.
Для порівняння, за рік чинності Чорноморської зернової угоди, що дозволила вивіз зернових, і була укладена за посередництва ООН і Туреччини, Україна змогла експортувати лише близько 32 мільйонів тонн своєї зернової продукції.
Нині ООН, Туреччина та адміністрація президента США Джо Байдена працюють над тим, щоб переконати Росію повернутися до зернової угоди. Але ця угода, хоча і відкривала українські порти для сільськогосподарської продукції, фактично накладала торгове ембарго на українську чорноморську торгівлю та ще і зробила це «під егідою ООН», вважають експерти з Польського інституту міжнародних відносин.
Деякі міжнародні аналітики також вважають, що Україна та її західні партнери не мають намагатися відновити чинність зернової угоди, а натомість – мають відновити вільне судноплавство у Чорному морі. І успішне проходження українським «гуманітарним коридором» першого корабля, на їхню думку, вказує, яким напрямком Україні та її партнерам потрібно просуватися далі.
«Цілком зрозуміло, що Україна має продовжити цей односторонній так званий «гуманітарний коридор» для кораблів через Чорне море за підтримки літаків спостереження НАТО чи західних союзників чи дружніх сусідніх країн, а також, якщо буде потреба, озброєного супроводу», – говорить в інтерв’ю телеканалу BBC Майкл Боцюрків, експерт Атлантичної ради, колишній речник місії ОБСЄ в Україні.
З огляду на те, що багато оглядачів вважають показовим інцидент з турецьким кораблем, який російські військові цього тижня зупинили та обшукали у міжнародних водах неподалік Туреччини, Боцюрків каже, що ризики реального нападу на торгові судна «дуже великі». Тому важливо мати і охорону і підтримку страхових компаній, щоб судновласники та команди почувалися безпечніше у Чорному морі.
Інша дослідниця з Атлантичної ради, Мелінда Герінг вважає, що потрібно не допустити, щоб Москва «перетворила Чорне море, яке поділяють сім країн, на російське озеро». Герінг наводить слова колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі Бена Годжеса, який каже, що «майбутнє Заходу може вирішуватися у Чорному морі», але Вашингтон не готовий включитися в гру.
«Не можна помилятися в намірах Росії. Москва сповнена рішучості перекрити Україні доступ до світових ринків і прагне утвердити власне панування над усім Чорноморським регіоном. Протягом останніх кількох тижнів російські війська завдавали авіаударів по зерносховищах у головному портовому місті України Одесі, а також по портах на річці Дунай, які є найважливішим альтернативним експортним маршрутом України. Одна з цих атак на Дунаї була небезпечно близька до члена НАТО Румунії», – каже Герінґ у публікації Атлантичної ради.
На думку дослідниці, навіть якщо Вашингтон не готовий погодитись на те, щоб кораблі країн НАТО супроводжували, чи охороняли цивільні торгові судна, він може зробити багато для того, щоб український «гуманітарний коридор» запрацював надійно.
Захистити українські порти, збільшити ризики для російських
Герінґ пропонує посилити захист для українських портів та збільшити ризики для російських. На її думку, потрібно з одного боку, розвивати протиповітряну оборону навколо Одеси та інших портових міст для захисту від російських ракет. А з іншого, надати Києву протикорабельні ракети, «щоб Україна могла націлити на контрольовані Росією чорноморські порти на українській території, включаючи Крим».
Це, на її думку, «мало б бажаний побічний ефект у вигляді підвищення вартості міжнародного страхування для російських суден». Україна нещодавно зробила кілька кроків, які б мали підвищити ризики для російської торгівлі – за допомогою морських безпілотників Київ влучив у військовий корабель поблизу Новоросійського порту та у танкер, що був біля берегів Криму.
«Українські військові могли б зробити набагато більше, маючи достатній запас протикорабельних ракет», – вважає Герінґ.
США та ЄС можуть допомогти українським аграріям
На думку Герінг, важливо допомогти українським зернотрейдерам покрити збитки від майбутніх страйків, до чого могли б долучитися американські фінансові інституції з розвитку. Також Європейський Союз міг би посприяти пом’якшенню позицій деяких свої країн-членів щодо заборони на українське зерно, яку запровадили п’ять країн Європейського Союзу, чиї фермери відчувають загрозу через дешевший експорт з України.
ЄС також міг би прискорити модернізацію порту в грецькому порту Александруполіс, де можна було б зберігати до 200 000 тонн експортованого зерна на місяць. Україна могла б відправляти туди зерно через Болгарію та Румунію, каже Герінґ.
Про те, що партнери готові підтримати український експорт зерна, сказав у п’ятницю прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Він заявив, що сподівається, що 60 відсотків українського зернового експорту буде проходити через Румунію. Він сказав, що українське зерно може проходити транзитом через румунський чорноморський порт Констанца.
Але ці кроки, на думку Мелінду Герінґ, є лише тимчасовим полегшенням, але не вирішенням проблеми. Бо те, що Росія заблокує українські чорноморські порти, було зрозуміло заздалегідь, але США та Європейський Союз не виробили стратегії, як цьому протидіяти. Також, каже вона, вони «чомусь не спланували заздалегідь або не передбачили, що Москва матиме нахабство атакувати альтернативний дунайський шлях».
Але вашингтонська дослідниця зауважує, що ці помилки ще можна виправити, бо нещодавно у Конгресі було зареєстровано законопроект, який передбачає створення чорноморської стратегії.
Вона каже, що запропоноване законодавство проходить розгляд у Комітеті із закордонних справ Сенату США. Це однак, не означає, що його обов’язково ухвалять. Герінґ сподівається, адміністрація Байдена зуміє домовитися з цього приводу з провідними республіканцями. Бо Україна не має часу на довгі дебати.
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