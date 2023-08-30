Брифінг. Обстріли України, атака дронами на Росію: реакції на Заході
Брифінг Голосу Америки - наживо. Як на Заході відреагували на чергові обстріли українських міст і на атаку безпілотниками на Росію? Також говоримо про ураган у Флориді та чому Захід настільки залежний від російської енергетики. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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