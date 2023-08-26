Контрнаступ України просувається на Запоріжжі. Існує загроза поновлення російського наступу в районі Луганської області – аналітики

Український контрнаступ триває в Запорізькій області, Росія може готуватися до наступу на півдні, щоб створити буферну зону навколо Луганської області», пишуть західні аналітики.

Українські сили 25 серпня продовжили контрнаступ на заході Запорізької області та, імовірно, просунулися в районі села Роботиного, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вашингтонські аналітики посилаються на повідомлення російських військових блогерів, які стурбовані відсутністю підкріплень і ротації військ у цьому районі.

У Генштабі України повідомляли, що українські війська просунулися на відстань від 5 до 35 км в південному та південно-східному напрямку від Оріхова. Як зауважують в ISW, відомий російський мілблогер висловив занепокоєння щодо здатності втомлених від боїв російських сил захищатися від можливих майбутніх нових українських атак поблизу Роботиного, що є у 10 км на південь від Оріхова.

«Це твердження підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, які воюють на заході Запорізької області, оборонялися від українських атак з початку контрнаступу без ротації чи значного підкріплення», – мовиться у повідомленні ISW.

Британські аналітики пишуть, що український контрнаступ спричинив тиск на російські сили в Бахмуті та на півдні України.

Незважаючи на це, російські війська продовжує подекуди переходять у наступ на північному сході, на ділянці Куп’янськ-Лиман, пише у своєму повідомленні у суботу британська розвідка.

Британські аналітики попереджають, що оскільки Україна продовжує поступово завойовувати позиції на півдні, доктрина Росії передбачає, що вона спробує відновити ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні.

Куп'янськ-Лиман є одним із потенційних напрямків для цього, вважають військові експерти.

«Існує реалістична можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області», – попереджають аналітики британської військової розвідки у своєму твіті.