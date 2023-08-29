Джон Гербст: Надання Україні винищувачів F-16 може «змусити Москву відмовитися від своєї цілі підкорити Україну»

Якщо українці прорвуться, це буде як банкрутство — [спочатку] поступово, а потім все одразу

На фоні звільнення села Роботине Запорізької області, підтвердженого українським Міністерством оборони 28 серпня, у західних медіа та серед експертів і політиків продовжують точитися дискусії щодо українського контрнаступу, його швидкості й спроможності досягти головної мети – перерізання суходільного коридору постачання з Росії в Крим і виходу до Азовського моря.

Як зазначає британський телеканал BBC, Роботине було під контролем росіян з березня 2022 року. До війни воно не мало великого стратегічного значення, однак, росіяни перетворили його на важливий пункт дислокації військових і техніки, як зауважує канал France 24. На додаток, Роботине розташоване на дорозі з Оріхова до Токмака, який є важливим логістичним центром росіян. Тож саме тут розпочався український контрнаступ влітку цього року, і останні декілька місяців за невелике село точилися важкі бої.

«Індустріальний рівень мінування»

Звільнення Роботиного потенційно відкриває українській армії шлях на Токмак і далі на Мелітополь, ключовий центр на шляху до Азовського моря. Однак, як вже неодноразово зауважували ЗМІ та експерти, швидкому просуванню української армії заважають потужні фортифікації та оборона росіян. Зокрема йдеться про мільйони мін, якими російські сили всіяли лінію фронту, інколи застосовуючи до 5 мін на 1 квадратний метр території, пише британське видання Independent з посиланням на міністра оборони України Олексія Рєзнікова.

Як зазначає Пол Маккен, представник Halo Trust, найбільшої у світі гуманітарної організації з розмінування, якого цитує Independent: «Те, що ми бачимо, — це індустріальний рівень мінування, особливо протитанкових мін. Нічого подібного [не було] в Європі з часів Другої світової війни».

Мінні поля становлять набагато більш потужну перепону для наступу, коли вони є частиною добре спланованої й вибудованої системи оборони, зауважує Independent.

За словами експертів, з якими спілкувалося видання, нерішучість і зволікання заходу у наданні Україні необхідної зброї для контрнаступу, дали Росії час створити таку систему оборони, зробивши малореальним повторення блискавичного наступу України на Харківщині минулого року.

Серед тих, хто так вважає, є Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зазначив в інтерв’ю американському каналу C-SPAN, що з таким рівнем зброойної підтримки з боку адміністрації Байдена, «єдине, у чому ми можемо бути впевнені, що це будуть скромні здобутки».

Гербст нагадав, що ще у березні цього року він пронозував, що йтиметься про «кілька сотень квадратних кілометрів звільненої території».

«Так воно і сталося», – наголошує він.

Водночас деякі аналітики вважають, що попри усі негативні прогнози й заголовки у західних ЗМІ останнім часом, українська перемога може бути ближче, ніж здається.

На думку Яна Калберґа з Центру аналізу європейської політики (CEPA), якого цитує американське видання Insider, після звільнення Роботиного українській армії необхідно просунутися ще приблизно на 11-16 кілометрів для того, щоб розірвати російські транспортні шляхи й завадити здатності російської армії мобілізуватись і воювати. Адже з такої дистанції українська армія триматиме ключові шляхи під вогневим контролем.

Звільнення Роботиного є «тактично значущим», оскільки воно відкриває можливість українським військам діяти за межами найщільніших мінних полів Росії, вказує Independent з посиланням на американський Інститут вивчення війни. Покладаючись на відкориговану тактику української армії, яка діє меншими підрозділами й менше покладається на фронтальні атаки, українські війська мають можливість просочитися крізь російські мінні поля і почати встановлювати контроль над територією між російськими лініями оборони, додає видання.

Таким чином, хоча український контрнаступ на півдні країни досі просувався відносно повільно, є вірогідність, що він прискориться, адже українські командири вважають, що найскладнішу лінію російської оборони пройдено, і просування тепер пришвидшиться, зазначає Insider.

«Якщо українці прорвуться, це буде як банкрутство — [спочатку] поступово, а потім все одразу», — цитує Independent доктора Патріка Бері, старшого викладача Університету британського міста Бат та колишнього аналітика НАТО. Однак, вірогідність сценарію раптового прориву, на його думку, наразі становить «50 на 50», і наступні кілька тижнів будуть вирішальними.

Своєю чергою, Джон Гербст вважає, що надання Україні систем ATACMS могло б зіграти в теперішньому контрнаступі роль, подібну до тієї, яку зіграли системи HIMARS у торішньому блискавичному наступі на Харківщині.

У своєму інтерв’ю каналу C-SPAN він також заявив, що надання Україні винищувачів F-16 може призвести до того, що Україна поверне «значні частини своєї території», а також може «змусити Москву відмовитися від своєї цілі підкорити Україну».