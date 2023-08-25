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"Український контрнаступ ще може здивувати." Колишній генерал армії США і ексдиректор ЦРУ закликав скептиків утриматись від песимізму
Хоча швидкого українського прориву фронту, на який було багато сподівань, не відбулося, скептикам варто стримати песимізм, каже генерал армії США у відставці Девід Петреус. Він переконаний, що контрнаступ досі перебуває на ранньому етапі і ЗСУ ще можуть здивувати.
У колонці для видання The Washington Post генерал армії США у відставці Девід Петреус та директор проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган зазначають, що останнім часом у пресі почастішали похмурі прогнози щодо контрнаступу ЗСУ з посиланням на оцінки аналітиків і розвіддані. А втім, як пишуть Петреус та Каган, "оглядачам було б мудро стримати свій песимізм."
Українці прагнуть створити саме такий ефект - і є підстави вважати, що вони можутьПетреус і Каган
Експерти наголошують, що війна не просувається лінійно. І хоча росіяни здатні тримати оборону протягом тривалого часу, в якийсь момент її можна раптово і швидко здолати.
"Українці прагнуть створити саме такий ефект - і є підстави вважати, що вони можуть," - зазначають Петреус та Каган.
На їхню думку, російські війська, які перебувають на першій лінії оборони, ймовірно, втомлені або вже виснажені. Адже їхню ротацію не проводили щонайменше від початку контрнаступу 4-го червня. Крім того, за даними експертів, незрозуміло також, наскільки сильно заміновані та укомплектовані вторинні оборонні лінії росіян.
"Найважливішим є те, що Росії бракує великих оперативних резервів. Це означає, що будь-який український прорив існуючих ліній буде важко швидко закрити. Це те, на що робить ставку Україна," - йдеться у статті у Washington Post.
Водночас Девід Петреус та Фредерік Каган зауважують, що російська армія зайняла гнучку оборону, за якої її війська спочатку відступають, а потім контратакують, коли ЗСУ зазнають втрат і починають втомлюватися. Тож, підкреслюють автори, хоча український контрнаступ є надзвичайно складним, ЗСУ демонструють успіхи.
Зокрема, просуваються на двох ключових напрямках: в районі Роботиного в напрямку Токмака і Мелітополя та на південь від Великої Новосілки в бік Бердянська. Тож військові експерти вважають, що найімовірніше, українці пробили принаймні першу лінію російських мінних полів та оборонних укріплень в обох районах, і їхнє просування в районі Роботиного має шанси на прискорення.
Такі поступові досягнення України є частиною більших зусиль, наголошують аналітики: "Простіше кажучи, Україна тисне на опонента доти, доки щось не зламається, тоді вони кинуть резерви й завдадуть удару."
Проникати в серйозну оборону, таку як росіяни створили в Україні - важке завдання для будь-якої армії, пишуть Девід Петреус та Фредерік Каган і зазначають, що схожі операції США проводили в Іраку , але при цьому вони мали повне панування в повітрі, на відміну від українських військових.
Тож автори статті закликають не критикувати контрнаступ, а натомість прискорити надання ЗСУ винищувачів F-16, а також ракетних систем ATACMS та касетних боєприпасів.
З цими думками погодився колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На своїй сторінці в мережі Х (раніше - Твіттер) він назвав опубліковану статтю чудовим аналізом.
"Пентагон багато говорить про багатодоменні операції. ЗСУ справді цим займаються. Наземний штурм є лише частиною контрнаступу", - написав Годжес.
Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав у четвер, 24 серпня, що Україна, ймовірно, незабаром отримає винищувачі F-16, і заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але має частковий успіх.
Міністерство оборони США оголосило 24 cерпня, що Сполучені Штати незабаром розпочнуть навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16. Очікується, що льотна підготовка розпочнеться в жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона.
Газета New York Times вважає, що це оголошення свідчить про зміну позиції США, які раніше говорили про те, що підключаться до підготовки українських пілотів лише якщо закінчаться можливості європейських партнерів, а тепер говорять, що «роблять усе можливе», щоб прискорити програму підготовки.
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- Голос Америки
Україна може отримати винищувачі F-16 найближчим часом – генерал Міллі
Україна, імовірно, незабаром отримає винищувачі F-16 для підтримки її контрнаступу, який зустрічає значні труднощі. Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі сказав у четвер в інтерв'ю арабському телеканалу.
"Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому", — сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі в ексклюзивному інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka, твітує агентство Reuters.
Також у четвер Пентагон повідомив, що США приєднуються до програми підготовки українських пілотів, яка вже розпочалася у Європі.
Газета New York Times пише, що оголошення, зроблене у День Незалежності України є зміною позиції США, бо ще минулого тижня Пентагон заявляв, що українські пілоти навчатимуться в Сполучених Штатах, лише у тому випадку, якщо не вистачатиме можливостей Нідерландів та Данії. Тепер Пентагон заявляє, що хоче «зробити все можливе, щоб якомога швидше просувати ці зусилля на підтримку України».
Вже пізнього вечора 24 серпня, у День Незалежності України, вітаючи зі святом президента України Володимира Зеленського, президент Джо Байден обговорив з ним початок підготовки українських пілотів-винищувачів на літаках F-16 та прискорене погодження передачі цих літаків Україні іншими державами після завершення навчання, повідомили в Білому домі.
Американські політики та коментатори привітали повідомлення Пентагону про те, США приєднуються до навчань українських пілотів на літаках F-16.
Сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі каже, що «немає кращого місця у світі для підготовки українських пілотів до бою з F-16, ніж база Національної гвардії Морріс у Тусоні».
Колишній пілот, астронавт та бойовий офіцер американських Збройних сил, якого обрали в Сенат після смерті сенатора-республіканця Джона Маккейна, є членом сенатського Комітету зі збройних сил і одним з найбільш активних прихильників України в Конгресі США.
«Я пишаюся тим, що Аризона продовжує відігравати роль у підтримці боротьби України за свободу», – написав сенатор Келлі у мережі Х (колишня Twitter).
Також у четвер на День Незалежності Норвегія оголосила, що передасть Україні бойові літаки F-16. Про це під час візиту до Києва повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він сказав, що Норвегія передасть Україні кілька літаків, але точна кількість поки невідома.
Минулого тижня Нідерланди та Данія оголосили, що нададуть Україні винищувачі F-16 після схвалення США, що дозволило б українським пілотам пройти навчання. Цей крок привітав президент України Володимир Зеленський, який від початку широкомасштабного вторгнення просив Захід надати сучасні літаки для оборони міст та проведення контрнаступу.
Головний генерал США прокоментував поставки F-16 Україні та хід контрнаступу
АММАН, 24 серпня (Reuters) – Головний генерал Сполучених Штатів заявив у четвер, що Україна, ймовірно, незабаром отримає винищувачі F-16, і сказав, що її контрнаступ проти російського вторгнення йде повільно, але має частковий успіх.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав, що наразі занадто рано говорити про те, чи провалився контрнаступ.
"Щодо F-16. Насправді це рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому", — сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі в ексклюзивному інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka.
Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що отримав від Данії та Нідерландів обіцянки поставити F-16, заявивши, що вони посилять протиповітряну оборону України та допоможуть її контрнаступу проти російських військ.
Міллі сказав, що контрнаступ зіткнувся з потужним російським укріпленням, після багатомісячних мінувань, підготовки протитанкових ровів і перешкод із зубами дракона, і "українці пробиваються через дуже складний комплекс оборонних укріплень".
"Українці ще мають значну кількість бойової сили, це ще не кінець, - сказав він. - Тож я вважаю, що, відверто кажучи, зарано говорити про успіх чи невдачу".
"Очевидно, що на сьогоднішній день є частковий успіх. Тепер швидкість, з якою йде наступ, повільніша, ніж вважали у плані", - додав Міллі в інтерв’ю в Аммані.
Українські сили проходять інтенсивну підготовку в різних частинах Європи з "командування та управління наступальними формуваннями та маневром загальновійськових засобів, а також для подолання складних перешкод, які зміцнять їхні можливості", сказав чотиризірковий генерал армії США.
"Знову ж таки, це криваво, це довго і повільно. І ми передбачали це кілька місяців тому", - сказав він.
Міллі сказав Аль-Мамлаці, що Вашингтон все ще обмірковує питання поставок тактичних ракетних систем великої дальності, відомих як ATACMS, які хоче отримати Україна і які досягають тилу ворога, включаючи територію Росії.
"Вони отримали далекобійну артилерію з керованою ракетною системою залпового вогню (GMLRS), а британці надали інші типи можливостей, які також мають інші країни. Тож вони отримали багато артилерії", – сказав він.
"Але ATACMS є суперечливою темою ... І з багатьох причин вони ще не отримали їх. Це все ще обговорюється. Президент Байден наразі не сказав ні "ні", ні "так", - додав Міллі.
Міллі, який має піти у відставки пізніше цього року, знову заявив про невелику ймовірність прямої воєнної перемоги України найближчим часом, підкресливши можливість політичного рішення для припинення бойових дій.
"Це наступ, який триває приблизно вісім тижнів або близько того. Він дуже кривавий, повільний, з великими втратами та дуже важкий. Тому вигнати військовим чином дві чи три сотні тисяч російських військ буде дуже складно.
Інший спосіб виходу — це переговори, і, можливо, це теж станеться". Міллі додав, що незалежно від того, чи йдеться про дипломатичний, чи військовий шлях, зрештою "Україна має бути вільною, суверенною, незалежною та її територію не має бути порушено".
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У США бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна в обхід зернової угоди
Сполучені Штати бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та сушу без повернення до зернової угоди. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заяву голови Управління з координації санкцій Державного департаменту США Джеймса О’Брайена.
"Я думаю, що ми бачимо життєздатні маршрути через територіальні води та сушу України, і ми прагнемо... протягом наступних кількох місяців повернутися до середнього експорту з України на довоєнний рівень", - заявив Джеймс О’Браєн в інтерв'ю Reuters.
За даними агенції Reuters, Україна розглядає можливість використання для постачання зерна нещодавно перевіреного Чорноморського експортного коридору, після того, як вантажні судна минулого тижня успішно випробували цей маршрут.
У пʼятницю, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський обговорив ризики, пов’язані з блокуванням Росією чорноморського "зернового коридору" з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який перебуває в Україні з візитом, про це повідомив Офіс президента України.
За даними агенції Reuters із посиланням на російське інформаційне агентство РИА Новости, міністр закордонних справ Туреччини також планує відвідати Росію, але дати та інші подробиці візиту наразі невідомі.
Крім того, у пʼятницю 25 серпня російські інформагенції з посланням на заяву прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова повідомили, що наразі готується зустріч лідерів Росії та Туреччини. Водночас де і коли плануються перемовини Пєсков не уточнив.
Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова дипломатів та аналітиків, писало, що президент Путін ігнорує запити президента Туреччини Реджепа Ердогана, який пропонує провести переговори щодо продовження зернової угоди.
Росія офіційно оголосила про вихід із зернової угоди 17 липня, звинувативши Україну в недотриманні її умов. Також Москва відкликала гарантії безпеки судноплавства, згорнула морський гуманітарний коридор і відновила режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря.
16 серпня з порту в Одесі вийшло перше судно з українською продукцією через місяць із часу припинення участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков тоді зазначив, що судно попрямувало "коридором, встановленим для цивільних суден до/з чорноморських портів України." За його словами, цей транспортний коридор в першу чергу буде використовуватися для евакуації кораблів, які перебували в українських портах на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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