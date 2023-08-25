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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Пентагон – про тренування українських пілотів у США

Брифінг. Пентагон – про тренування українських пілотів у США
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Брифінг. Пентагон – про тренування українських пілотів у США

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Де і коли розпочнеться тренування українських пілотів та механіків на F-16 на території США? Подробиці від Пентагону. Що кажуть про ймовірну смерть Пригожина американська та британська розвідки? Саміт БРІКС: чи Росія втрачає свій вплив? Чим особливе цьогорічне відзначення Дня Незалежності України у США? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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