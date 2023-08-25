Головний генерал США прокоментував поставки F-16 Україні та хід контрнаступу

АММАН, 24 серпня (Reuters) – Головний генерал Сполучених Штатів заявив у четвер, що Україна, ймовірно, незабаром отримає винищувачі F-16, і сказав, що її контрнаступ проти російського вторгнення йде повільно, але має частковий успіх.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав, що наразі занадто рано говорити про те, чи провалився контрнаступ.

"Щодо F-16. Насправді це рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому", — сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі в ексклюзивному інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що отримав від Данії та Нідерландів обіцянки поставити F-16, заявивши, що вони посилять протиповітряну оборону України та допоможуть її контрнаступу проти російських військ.

Міллі сказав, що контрнаступ зіткнувся з потужним російським укріпленням, після багатомісячних мінувань, підготовки протитанкових ровів і перешкод із зубами дракона, і "українці пробиваються через дуже складний комплекс оборонних укріплень".

"Українці ще мають значну кількість бойової сили, це ще не кінець, - сказав він. - Тож я вважаю, що, відверто кажучи, зарано говорити про успіх чи невдачу".

"Очевидно, що на сьогоднішній день є частковий успіх. Тепер швидкість, з якою йде наступ, повільніша, ніж вважали у плані", - додав Міллі в інтерв’ю в Аммані.

Українські сили проходять інтенсивну підготовку в різних частинах Європи з "командування та управління наступальними формуваннями та маневром загальновійськових засобів, а також для подолання складних перешкод, які зміцнять їхні можливості", сказав чотиризірковий генерал армії США.

"Знову ж таки, це криваво, це довго і повільно. І ми передбачали це кілька місяців тому", - сказав він.

Міллі сказав Аль-Мамлаці, що Вашингтон все ще обмірковує питання поставок тактичних ракетних систем великої дальності, відомих як ATACMS, які хоче отримати Україна і які досягають тилу ворога, включаючи територію Росії.

"Вони отримали далекобійну артилерію з керованою ракетною системою залпового вогню (GMLRS), а британці надали інші типи можливостей, які також мають інші країни. Тож вони отримали багато артилерії", – сказав він.

"Але ATACMS є суперечливою темою ... І з багатьох причин вони ще не отримали їх. Це все ще обговорюється. Президент Байден наразі не сказав ні "ні", ні "так", - додав Міллі.

Міллі, який має піти у відставки пізніше цього року, знову заявив про невелику ймовірність прямої воєнної перемоги України найближчим часом, підкресливши можливість політичного рішення для припинення бойових дій.

"Це наступ, який триває приблизно вісім тижнів або близько того. Він дуже кривавий, повільний, з великими втратами та дуже важкий. Тому вигнати військовим чином дві чи три сотні тисяч російських військ буде дуже складно.

Інший спосіб виходу — це переговори, і, можливо, це теж станеться". Міллі додав, що незалежно від того, чи йдеться про дипломатичний, чи військовий шлях, зрештою "Україна має бути вільною, суверенною, незалежною та її територію не має бути порушено".