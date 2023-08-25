Україна, імовірно, незабаром отримає винищувачі F-16 для підтримки її контрнаступу, який зустрічає значні труднощі. Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі сказав у четвер в інтерв'ю арабському телеканалу.

"Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому", — сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі в ексклюзивному інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka, твітує агентство Reuters.

Також у Пентагон повідомив, що США приєднуються до програми підготовки українських пілотів, яка вже розпочалася у Європі.

Газета New York Times пише, що оголошення, зроблене у День Незалежності України є зміною позиції США, бо ще минулого тижня Пентагон заявляв, що українські пілоти навчатимуться в Сполучених Штатах, лише у тому випадку, що не вистачатиме можливостей Нідерландів та Данії. Тепер Пентагон заявляє, що хоче «зробити все можливе, щоб якомога швидше просувати ці зусилля на підтримку України».

Вже пізнього вечора 24 серпня, у День Незалежності України, вітаючи зі святом президента України Володимира Зеленського, президент Джо Байден обговорив з ним початок підготовки українських пілотів-винищувачів на літаках F-16 та прискорене погодження передачі цих літаків Україні іншими державами після завершення навчання, повідомили в Білому домі.

Американські політики та коментатори привітали повідомлення Пентагону про те, США приєднуються до навчань українських пілотів на літаках F-16.

Сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі каже, що «немає кращого місця у світі для підготовки українських пілотів до бою з F-16, ніж база Національної гвардії Морріс у Тусоні».

Колишній пілот, астронавт та бойовий офіцер американських Збройних сил, якого обрали в Сенат після смерті сенатора-республіканця Джона Маккейна, є членом сенатського Комітету зі збройних сил і одним з найбільш активних прихильників України в Конгресі США.

«Я пишаюся тим, що Аризона продовжує відігравати роль у підтримці боротьби України за свободу», – написав сенатор Келлі у мережі Х (колишня Twitter).

Також у четвер на День Незалежності Норвегія оголосила, що передасть Україні бойові літаки F-16. Про це під час візиту до Києва повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він сказав, що Норвегія передасть Україні кілька літаків, але точна кількість поки невідома.

Минулого тижня Нідерланди та Данія оголосили, що нададуть Україні винищувачі F-16 після схвалення США, що дозволило б українським пілотам пройти навчання. Цей крок привітав президент України Володимир Зеленський, який від початку широкомасштабного вторгнення просив Захід надати сучасні літаки для оборони міст та проведення контрнаступу.