Пентагон: США розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 у жовтні

Міністерство оборони США оголосило сьогодні, що Сполучені Штати незабаром розпочнуть навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16.

Очікується, що льотна підготовка розпочнеться в жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона після того, як українці пройдуть мовну підготовку у вересні.

Також у Пентагоні повідомили, що підготовку проходитимуть і технічні робітники, які обслуговуватимуть літаки. Скільки пілотів з України візьме участь у навчанні, не розголошується.

«Ми очікуємо, що це буде включати кілька пілотів і кілька десятків супроводжувачів», – сказав речник Пентагону Пет Райденр під час брифінгу для журналістів.

Райдер наголосив, що підготовка українських пілотів буде відбуватися у тісній консультації з датчанами, голландцями та іншими союзниками. Він додав, що США «хочуть зробити все можливе, щоб якомога швидше просувати ці зусилля на підтримку України».

"Тренування у Сполучених Штатах доповнить навчання пілотів і механіків F-16, яке вже триває в Європі, і ще більше поглибить нашу підтримку коаліції з підготовки F-16 під керівництвом Данії та Нідерландів," - сказав Райдер.

За словами речника Пентагону, очікується, що європейські партнери розпочнуть підготовку українських пілотів, але незабаром їхні можливості можуть бути вичерпаними, тому США діють на випередження і планують свою програму підготовки.

Пет Райдер не назвав конкретних термінів для навчання українських пілотів. Але зауважив, що частиною тренування буде оцінка рівня навичок окремих пілотів, "що допоможе визначити, як довго триватиме це навчання".

Раніше Голос Америки повідомляв, що Данія розпочала підготовку вісьмох українських пілотів для польотів на F-16 у межах своїх зобов'язань передати Україні винищувачі.

Як повідомили збройні сили Данії пілоти прибули на данську військову авіабазу в Скрідструп разом із 65 авіаторами, які пройдуть навчання з обслуговування літаків четвертого покоління.

Минулого тижня радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що після завершення тренувань, США, за консультацій із Конгресом, будуть готові схвалити передачу Україні літаків F-16 до України.

Оглядачі зазначають, що рішення Пентагону було приурочене до Дня Незалежності України, але американські винищувачі ще нескоро з’являться на полі бою в Україні.

Газета New York Times нагадує, що минулої зими Військово-повітряні сили США прийняли двох українських пілотів, які літали на реактивних літаках радянських часів, щоб побачити, чи вдасться їм швидко перевчитися літати на F-16.

За результатами навчання у березні представники ВПС дійшли висновку, що принаймні деяких українських пілотів можна буде навчити керувати F-16 за чотири-п’ять місяців.