У Данії вісім українських пілотів почали тренування на F-16. Експерти кажуть: винищувачі допоможуть хіба у контрнаступі наступного літа

Данія розпочала підготовку українських пілотів для польотів на F-16 у межах своїх зобов'язань передати Україні винищувачі, повідомили збройні сили Данії.

Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скрідструп разом із 65 авіаторами, які пройдуть навчання з обслуговування літаків четвертого покоління.

Данія оголосила, що поставить Україні 19 F-16, перші шість літаків надійдуть до кінця року. Зараз країна має 43 літаки F-16 і з міркувань безпеки не розголошує, скільки з них активні. Нідерланди мають 42 F-16, й уряд іще не вирішив, скільки літаків вони передадуть Україні. Обидві країни модернізують свій повітряний флот до більш сучасних винищувачів п'ятого покоління.

Президент України Володимир Зеленський, відвідуючи цими днями обидві країни, назвав рішення Нідерландів і Данії "історичним і надихаючим". Він також повідомив, що Греція приєднається до підготовки українських пілотів на F-16.

Окремо Зеленський подякував США: "F-16 – літак, зроблений Сполученими Штатами. Дуже важливо, що президент Байден і його команда... обидві палати Конгресу США, мільйони американців підтримують нас у битві за свободу, за незалежність, за наших людей".

При цьому напередодні заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх роз'яснила, що для схвалення передачі Україні цих літаків з третіх країн українці мають завершити навчання із керування та обслуговування цих винищувачів: "Щойно ці критерії [будуть] виконані, ми зможемо дозволити передачу".

Також Сінгх сказала, що США були б готові брати участь у підготовці українських пілотів: "[Ми] відкриті для навчання наявних пілотів, якщо в Європі буде вичерпано потенціал. Це умова. Отже, якщо Данія та Нідерланди візьмуть на себе провідну роль у підготовці кадрів, якщо вони просто не матимуть можливостей... підготувати стільки пілотів, скільки Україна хоче надіслати або планує надіслати, тоді ми будемо... допомагати тренувати їх у США". Вона додала, що загальну кількість пілотів, які потребуватимуть навчання, визначатимуть українці.

Оборонний аналітик з британського Університету Бата Патрік Бері у коментарі для Голосу Америки розповів, що винищувачі четвертого покоління дозволять українцям краще захищатись від російської авіації та дронів.

"Йтиметься про спробу встановити, перш за все, якусь локальну перевагу в повітрі, чого українці просто не роблять. Якщо ви подивитеся на їхні польоти, то вони керують одним або двома літаками на дуже низьких висотах, намагаючись уникнути дуже грізної російської протиповітряної оборони та російських військово-повітряних сил", – сказав Бері.

Він додав, що F-16 також нададуть Україні можливість безпечно вражати цілі за сотні кілометрів, глибоко на контрольованій Росією території, що критично важливо для будь-якого наземного наступу. Також ці винищувачі добре придушують засоби протиповітряної оборони.

Водночас Бері нагадав, що на підготовку українських пілотів знадобляться місяці, й затримка може дорого коштувати Україні. "Щиро кажучи, я думаю, що це відбувається занадто пізно... Побачимо, чи зможе Україна отримати й підготувати F-16 - у достатній кількості, із навченими і готовими до роботи пілотами, щоб фактично перейти до другої спроби наступу наступного літа", якщо для цього будуть фінансові та політичні можливості, додав він.

Кореспондент телеканалу CNN в Україні Нік Пейтон Волш, який побував з українськими військовими на передовій, каже, що російські літаки обстрілюють українські позиції бомбами по пів тонни, а українці не мають, чим захиститися. Він зазначав, що "армії НАТО навіть не розглядали б завдання піти проти мінних полів і лінії оборони вздовж південного Запорізького фронту без високоякісної бронетехніки, засобів проти розмінування, переваги в повітрі та добре навчених сил", але від українців очікується саме це, каже він.

"Якимось чином Захід дозволив собі розкіш нетерпіння щодо того, що Україна не в змозі взяти армію молодих людей, щойно мобілізованих і нашвидкуруч навчених на новому обладнанні, і захопити контрольовану Росією територію до осені", – зазначив Волш.

Також, як повідомляв Голос Америки, генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці, у розмові з виданням Defense News сказав, що підготовка українців на цих винищувачах може затягнутись іще більше: "Це забере деякий час, щоб побудувати пару ескадрилій F-16 і підняти їхню готовність на достатньо високий рівень і на достатньо високу кваліфікацію. Тобто це може бути через чотири-п'ять років".

У статті використано матеріали Reuters.