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У Данії вісім українських пілотів почали тренування на F-16. Експерти кажуть: винищувачі допоможуть хіба у контрнаступі наступного літа
Данія розпочала підготовку українських пілотів для польотів на F-16 у межах своїх зобов'язань передати Україні винищувачі, повідомили збройні сили Данії.
Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скрідструп разом із 65 авіаторами, які пройдуть навчання з обслуговування літаків четвертого покоління.
Данія оголосила, що поставить Україні 19 F-16, перші шість літаків надійдуть до кінця року. Зараз країна має 43 літаки F-16 і з міркувань безпеки не розголошує, скільки з них активні. Нідерланди мають 42 F-16, й уряд іще не вирішив, скільки літаків вони передадуть Україні. Обидві країни модернізують свій повітряний флот до більш сучасних винищувачів п'ятого покоління.
Президент України Володимир Зеленський, відвідуючи цими днями обидві країни, назвав рішення Нідерландів і Данії "історичним і надихаючим". Він також повідомив, що Греція приєднається до підготовки українських пілотів на F-16.
Окремо Зеленський подякував США: "F-16 – літак, зроблений Сполученими Штатами. Дуже важливо, що президент Байден і його команда... обидві палати Конгресу США, мільйони американців підтримують нас у битві за свободу, за незалежність, за наших людей".
При цьому напередодні заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх роз'яснила, що для схвалення передачі Україні цих літаків з третіх країн українці мають завершити навчання із керування та обслуговування цих винищувачів: "Щойно ці критерії [будуть] виконані, ми зможемо дозволити передачу".
Також Сінгх сказала, що США були б готові брати участь у підготовці українських пілотів: "[Ми] відкриті для навчання наявних пілотів, якщо в Європі буде вичерпано потенціал. Це умова. Отже, якщо Данія та Нідерланди візьмуть на себе провідну роль у підготовці кадрів, якщо вони просто не матимуть можливостей... підготувати стільки пілотів, скільки Україна хоче надіслати або планує надіслати, тоді ми будемо... допомагати тренувати їх у США". Вона додала, що загальну кількість пілотів, які потребуватимуть навчання, визначатимуть українці.
Оборонний аналітик з британського Університету Бата Патрік Бері у коментарі для Голосу Америки розповів, що винищувачі четвертого покоління дозволять українцям краще захищатись від російської авіації та дронів.
"Йтиметься про спробу встановити, перш за все, якусь локальну перевагу в повітрі, чого українці просто не роблять. Якщо ви подивитеся на їхні польоти, то вони керують одним або двома літаками на дуже низьких висотах, намагаючись уникнути дуже грізної російської протиповітряної оборони та російських військово-повітряних сил", – сказав Бері.
Він додав, що F-16 також нададуть Україні можливість безпечно вражати цілі за сотні кілометрів, глибоко на контрольованій Росією території, що критично важливо для будь-якого наземного наступу. Також ці винищувачі добре придушують засоби протиповітряної оборони.
Водночас Бері нагадав, що на підготовку українських пілотів знадобляться місяці, й затримка може дорого коштувати Україні. "Щиро кажучи, я думаю, що це відбувається занадто пізно... Побачимо, чи зможе Україна отримати й підготувати F-16 - у достатній кількості, із навченими і готовими до роботи пілотами, щоб фактично перейти до другої спроби наступу наступного літа", якщо для цього будуть фінансові та політичні можливості, додав він.
Кореспондент телеканалу CNN в Україні Нік Пейтон Волш, який побував з українськими військовими на передовій, каже, що російські літаки обстрілюють українські позиції бомбами по пів тонни, а українці не мають, чим захиститися. Він зазначав, що "армії НАТО навіть не розглядали б завдання піти проти мінних полів і лінії оборони вздовж південного Запорізького фронту без високоякісної бронетехніки, засобів проти розмінування, переваги в повітрі та добре навчених сил", але від українців очікується саме це, каже він.
"Якимось чином Захід дозволив собі розкіш нетерпіння щодо того, що Україна не в змозі взяти армію молодих людей, щойно мобілізованих і нашвидкуруч навчених на новому обладнанні, і захопити контрольовану Росією територію до осені", – зазначив Волш.
Також, як повідомляв Голос Америки, генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці, у розмові з виданням Defense News сказав, що підготовка українців на цих винищувачах може затягнутись іще більше: "Це забере деякий час, щоб побудувати пару ескадрилій F-16 і підняти їхню готовність на достатньо високий рівень і на достатньо високу кваліфікацію. Тобто це може бути через чотири-п'ять років".
У статті використано матеріали Reuters.
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Білий дім про контрнаступ: Україна методично повертає території
Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що не вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут та підкреслив, що Україна продовжує методично і систематично повертати свої території.
“Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її зусиллях повернути території під час цього контрнаступу, і ми бачимо, як Україна продовжує це робити методично і систематично”, – заявив Салліван.
Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її зусиллях повернути території під час цього контрнаступу, і ми бачимо, як Україна продовжує це робити методично і систематичноДжейк Салліван
Відповідаючи на питанні журналістів про ситуацію на полі бою в Україні, Салліван заявив, що США від початку чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні дуже динамічне.
“Стосовно того, що відбувається на полі бою. Ми завжди розуміли, що це поле бою дуже динамічне. Що це не схоже на телевізійний епізод, де в одному епізоді українці йдуть в наступ, а Росія обороняється, а в наступному – Росія атакує оборонні позиції України. Обидві сторони атакують і захищаються в кількох точках уздовж дуже протяжної лінії фронту”, – сказав радник з нацбезпеки США.
Також Салліван підкреслив, що і в Палаті представників США, і в американському Сенаті, як у республіканців, так і у демократів є впливові представники, які виступають за продовження фінансової підтримки України, “щоб у них були інструменти, необхідні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності”.
Посадовець виловив сподівання, що американський парламент і надалі підтримуватиме допомогу Україні.
“Ми віримо, що підтримка зберігатиметься, навіть якщо є деякі голоси проти. Ми віримо, що є основоположна двостороння підтримка нашої політики щодо України, задля захисту та підтримки України. Ми про це наголосили і нашим друзям у Києві, а також нашим союзникам і партнерам. Ми вважаємо, що наші союзники, партнери та наші українські партнери впевнені в тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – додав Салліван.
Як раніше повідомляв Голос Америки, дискусія щодо швидкості українського контрнаступу та його здатності досягти поставлених цілей точиться у західних медіа і серед аналітиків від початку української літньої кампанії.
У своїй статті 17 серпня американське видання Washington Post, заявило, що розвідка США наразі не очікує, що українці досягнуть мети контрнаступу цього літа, а саме деокупації Мелітополя та перекриття сухопутного коридору з Росії в Крим. Стаття, що базувалася на оцінках розвідки та заявах офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, викликала реакцію Білого дому. Тоді Салліван сказав журналістам, що “протягом останніх двох років було зроблено багато прогнозів щодо того, як ця війна буде розгортатися з багатьох сторін”. Але в цих дослідженнях доводилося робити правки, “оскільки динамічні умови на полі бою змінювалися”.
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В Польщі підтвердили, що Росія переводить частину ядерної зброї у Білорусь. В Литві нагадують про необхідність готуватись до ескалації
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія проводить переміщення ядерної зброї малої дальності на територію Білорусі.
Заява, як повідомляє АР, прозвучала під час спільної пресконференції Дуди з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузою.
"Я сказав президенту [Соузі] про втілення декларацій Володимир Путіна, що тактична зброя Росії пересуватиметься на територію Білорусі. Цей процес справді відбувається. Ми це бачимо", - заявив Дуда.
Польський президент вказав, що такі дії РФ "змінюють безпекову архітектуру в нашій частині Європи" та в НАТО.
Своєю чергою Соуза підтвердив підтримку України і вказав, що Португалія бере до уваги занепокоєння Польщі.
На повідомлення про переміщення ядерної зброї відреагували в білоруській опозиції.
Розміщення ядерної зброї в Білорусі "змінює регіональну безпеку і створює нові загрози для Європи", твітує лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
Тихановська переконана - єдина відповідь на - "вільна та демократична Білорусь".
Про необхідність бути готовим до ескалації, включаючи ядерну заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
На події Quo Vadis Europa Ландсбергіс нагадав, що російські навчання "Запад" в 2009 році відпрацьовували напад на країну НАТО, "яка виглядала як балтійська країна, і погрожували нападом на Варшаву, якщо Польща намагалась би зупинити просування". Тому, підкреслив посадовець, європейські країни мають бути готовими відповісти на будь-яку ескалацію.
Минулого місяця Путін, а також лідер Білорусі Лукашенко говорили про переміщення російської ядерної зброї до Білорусі. В нещодавньому інтерв'ю державному виданню Белта в Білорусі Лукашенко також заявив про готовність застосувати ядерну зброю проти НАТО, у разі агресії. НАТО та США неодноразово засуджували російську ядерну риторику.
Трамп каже, що прибуде до суду в четвер. Заставу встановлено на рівні 200 000$
Колишній президент США Дональд Трамп каже, що він прибуде до суду в Джорджії в четвер, де йому оголосять звинувачення у незаконних діях, спрямованих на скасування поразки на виборах у штаті 2020 року.
"Ти можеш у це повірити? Я поїду в Атланту, штат Джорджія, у четвер, щоб мене ЗААРЕШТУВАЛИ», — написав Трамп у своїй соціальній мережі в понеділок увечері, через кілька годин після того, як йому було встановлено заставу обсягом 200 000 доларів.
Це буде четверта явка до суду Трампа з квітня, коли він став першим колишнім президентом в історії США, якому пред'явлено звинувачення.
Трамп виступив із заявою через кілька годин після того, як його адвокати зустрілися з прокурорами в Атланті, щоб обговорити деталі його звільнення під заставу.
Колишньому президенту заборонено залякувати співобвинувачених, свідків або потерпілих у справі, зокрема в соціальних мережах, згідно з домовленістю, підписаною окружним прокурором округу Фултон Фані Вілліс, адвокатами захисту Трампа та суддею. В домовленості також йдеться про «дописи в соціальних мережах або репости дописів», зроблені іншими.
Трамп неодноразово використовував соціальні мережі, щоб атакувати людей, причетних до кримінальних справ проти нього під час кампанії за повернення Білого дому в 2024 році.
Він критикував Вілліса ще до того, як йому було висунуто звинувачення, і окремо в соцмережевому дописі в понеділок згадав про губернатора Джорджії Браяна Кемпа, республіканця, який виступав проти спроб Трампа скасувати вибори.
Угода також забороняє колишньому президенту робити будь-які «прямі або непрямі погрози будь-якого характеру» свідкам або співобвинуваченим, а також будь-яким чином спілкуватися з ними про факти справи, окрім як через адвокатів.
У наказі встановлено суму застави Трампа за корумповані організації, які перебувають під впливом рекетирів — або RICO — у розмірі 80 000 доларів США та додано по 10 000 доларів США за кожною з 12 інших пунктів звинувачення, які йому пред’явлені.
Застава – це сума, яку відповідачі повинні сплатити, щоб гарантувати, що вони з’являться під час необхідних явок у суді.
Вілліс встановив кінцевий термін до полудня п'ятниці, коли Трамп і його 18 співобвинувачених повинні явитись до суду, щоб отримати протокол.
Прокурор запропонувала, щоб обвинуваченим було пред’явлено протягом тижня, починаючи з 5 вересня. Вона сказала, що хоче передати справу до суду в березні наступного року, що збігається з активною фазою президентської кампанії.
Речник Трампа не відповів на прохання прокоментувати заяву, як і адвокат колишнього президента.
Трамп приїде до Джорджії через день після перших дебатів серед республіканців, які він вирішив пропустити.
Для оформлення Трамп, як очікується, прибуде у в'язницю округу Фултон, яка вже давно страждає від проблем. Минулого місяця Міністерство юстиції почало розслідування щодо умов утримання, у відповідь на скарги на брудні камери, насильство, а також через смерть минулого року чоловіка, тіло якого було знайдено в психіатричному відділенні головної в’язниці.
Минулого місяця в ізоляторі округу Фултон померли три людини. Офіс шерифа округу Фултон заявив у пресреліз в понеділок вдень, що коли Трамп здасться, територія навколо в'язниці буде "жорстко закрита".
Очікується, що Трамп не проведе там багато часу. Коли обвинувачені прибувають до будівлі, вони зазвичай проходять через контрольно-пропускний пункт перед тим, як зареєструватися для офіційного оформлення у фойє. У процесі бронювання відповідачів зазвичай фотографують, знімають відбитки пальців і просять надати певну особисту інформацію.
Оскільки заставу Трампа вже встановлено, його звільнять з-під варти після завершення оформлення. На відміну від інших юрисдикцій, в окрузі Фултон явка до суду зазвичай призначається після того, як відповідач завершить процес оформлення, а не в той самий день.
Оформлення колишнього президента, який все ще має цілодобову охорону Секретної служби, створило безліч проблем з безпекою та логістикою в інших юрисдикціях.
Під час своїх попередніх появ у суді штату Нью-Йорк і федеральних судах у Маямі та Вашингтоні Трамп не був у наручниках під час перебування під вартою. Від нього також не вимагали позувати для фотографій, замість цього чиновники використовували існуючі фотографії колишнього президента.
Росія втрачає важелі впливу у BRICS через війну в Україні. Аналіз експертів
Серед країн BRICS за час війни в Україні Китай починає відігравати все помітнішу роль лідера, як економічно, так і політично, а Росія втрачає важелі впливу серед країн Глобального Півдня, кажуть аналітики.
Голос Америки розпитав експертів у Вашингтоні, наскільки важливим є вплив Росії серед країн BRICS і чи здатне це об'єднання протистояти країнам Заходу.
Головний аналітик Євразійської Групи США Елі Вайн вважає "дуже важливою" новиною те, що Путін не прибув на саміт особисто, а Росію представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Росія втрачає важелі впливу серед країн Глобального Півдня, переконаний він.
Коли країни спілкуються з російськими колегами, вони хочуть говорити з Путіним - головною особою, яка приймає рішення, тому той факт, що він присутній лише віртуально, є дуже важливим, це вже ставить Росію в невигідне становищеЕлі Вайн
"Війна вже вплинула на саміт BRICS, Путін туди не приїде особисто. Я вважаю, це дуже важливо. Ніщо не замінить особистого спілкування, і, очевидно, Лавров є відомим російським чиновником, але коли країни спілкуються з російськими колегами, вони хочуть говорити з Путіним - головною особою, яка приймає рішення, тому той факт, що він присутній лише віртуально, є дуже важливим, це вже ставить Росію в невигідне становище", - зазначив Вайн.
Президент Росії приєднається до зустрічей BRICS віртуально, він уникає міжнародних подорожей через ризик бути заарештованим на запит Міжнародного кримінального суду за звинуваченням у викраденні дітей з України.
Вайн вказує також на внутрішні розбіжності не дозволяють країнам BRICS бути противагою країнам Заходу.
Якщо Китай і Росія хотіли б бачити BRICS антиамериканською чи антизахідною групою, то Бразилія, Індія чи Південна Африка мають іншу позицію, розповів в інтерв'ю Голосу Америки Елі Вайн, головний аналітик Євразійської Групи США.
"Між Китаєм та Індією зростає суперництво, це суперництво є значним, і воно стає все більш виразним. По-друге, Бразилія та Південна Африка не хочуть, щоб їх сприймали як частину блоку, що налаштований проти США чи загалом проти Заходу, вони хочуть випробовувати різні можливості, хочуть максимізувати свою свободу маневру у зовнішній політиці. Якщо ви подивитеся на заяви, які надходять із Бразилії, Південної Африки та навіть від Індії, їхня позиція полягає в тому, що ми хочемо зберегти автономію нашої зовнішньої політики. Тобто хочемо взаємодіяти і з Китаєм та Росією, і з Європою та США”, - аналізує Вайн.
Ці внутрішні розбіжності та послаблення ролі Росії всередині BRICS сприяють зростанню впливу Китаю в цій групі, вважає професор Джорджтаунського університету Денніс Крейг Вайлдер, який в час Адміністрації Буша-молодшого був директором з питань Азії у Раді з національної безпеки США.
Китай має на таких зустрічах як у форматі BRICS дуже сильну і в дещо вищу позиціюКрейг Вайлдер
"Росіяни більше не в змозі пропонувати ресурси іншим країнам, вони ледве витримують економічно і дуже залежать від китайців.
Думаю, Китай має на таких зустрічах як у форматі BRICS дуже сильну і в дещо вищу позицію. Китай має ресурси, величезні можливості для створення інфраструктури. У них є філософія, яка, на їхню думку, є привабливою для країн Глобального Півдня", - розповів Вайлдер.
Зростання китайського впливу у BRICS абсолютно влаштовує Росію, каже Вайн.
"З точки зору Росії, оскільки Китай є її головним дипломатичним та економічним партнером, Росія позитивно сприймає все більш впливовий Китай як у двосторонньому, так і в глобальному контексті”, - переконаний аналітик.
Обидва експерти також погоджуються, що країни BRICS мають важливу економічну вагу у світі, але вони не є антизахідним блоком. Принаймні поки що.
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