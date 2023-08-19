Актуально
Чому українці «терміново потребують» F-16 і що стримує західних політиків?
Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила передачу Україні винищувачів F-16 американського виробництва з Данії та Нідерландів, коли українські пілоти повністю навчаться керувати ними.
Надання літаків буде "природним продовженням" обіцянки президента США Джо Байдена, яку він дав у травні на зустрічі "Групи семи" в Хіросімі, про те, що він підтримає тренування українських пілотів на американських літаках F-16, заявив на пресконференції у п'ятницю радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
Україна просила надати їй винищувачі ще з перших днів широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року, але США та їхні союзники виключали цю можливість протягом понад року.
Аналітики кажуть, що пройде ще від пів року до року, доки українські пілоти пройдуть тренування, а також, що літаки не зможуть допомогти нинішньому контрнаступу України, який відбувається без підтримки з повітря.
«Диванні аналітики» розчаровані повільним контрнаступом, реалії на полі бою свідчать про великі втрати без повітряної підтримки
Тож коли Україна каже, що їй терміново потрібні F-16, це тому, що українські військові щодня гинуть через російську перевагу в повітріНік Пейтон Волш
Кореспондент телеканалу CNN в Україні Нік Пейтон Волш, який побував з українськими військовими на передовій, каже, що російські літаки обстрілюють українські позиції бомбами по пів тонни, які роблять величезні вирви розміром з кратери на полі бою. Але українці не мають, чим захиститися, бо росіяни запускають смертоносні снаряди з такої відстані, яка є недосяжною для українських ППО.
Повернувшись з окопів під Оріховим, що на Запоріжжі, він каже, що під час обстрілу таких бомб може бути до 20 за 20 хвилин.
«Тож коли Україна каже, що їй терміново потрібні F-16, це тому, що українські військові щодня гинуть через російську перевагу в повітрі», – каже він. І додає, що попри західні обіцянки, навіть навчання ще не розпочато.
Він зауважує, що українці подякували за п’ятничне рішення Вашингтона про схвалення передачі F-16 після завершення навчання, але факт залишається фактом – Україна навряд чи отримає літаки раніше наступного року.
Українська армія, яку ледь не списали півтора роки тому, тепер має здійснити те, на що б не наважилася ні одна армія НАТО – кореспондент CNN
Диванні критики повільних темпів контрнаступу України, схоже, створили у своїй уяві образ надлюдської України, здатної скасувати будь-які основні військові заповідіНік Пейтон Волш
Американський журналіст пише, що «армії НАТО навіть не розглядали б завдання піти проти мінних полів і лінії оборони вздовж південного Запорізького фронту без високоякісної бронетехніки, засобів проти розмінування, переваги в повітрі та добре навчених сил».
Але від українців очікується саме це, каже він.
«Якимось чином Захід дозволив собі розкіш нетерпіння щодо того, що Україна не в змозі взяти армію молодих людей, щойно мобілізованих і нашвидкуруч навчених на новому обладнанні, і захопити контрольовану Росією територію до осені», – пише Волш.
Натхненні торішніми успіхами українців, коли вони відкинули російські війська з-під Києва, Харкова і Херсона, «диванні критики повільних темпів контрнаступу України, схоже, створили у своїй уяві образ надлюдської України, здатної скасувати будь-які основні військові заповіді», каже американський репортер.
«Тепер вони очікують, що армія, яку майже списали 18 місяців тому, зможе зробити подвиг, до якого жодна армія НАТО навіть не підступилася б», – каже він.
Коли лежиш у Дніпрі, чуєш сирени і очікуєш, де ж воно вибухне, всі ці дебати про те, чи Україні потрібно більше засобів ППО, виглядають смішноНік Пейтон Волш
Українські військові розповідають американському журналісту, що навіть сама поява F-16 на фронті вселяла б страх у росіян – вони б знали, що їхні позиції не прикриті, і не почувалися б так вільно.
Також для українських міст, які росіяни тероризують постійними нічними обстрілами, важливо було б знати, що F-16 могли б перехопити якісь з цих ракет ще на підльоті.
«Коли лежиш у Дніпрі, чуєш сирени і очікуєш, де ж воно вибухне, всі ці дебати про те, чи Україні потрібно більше засобів ППО, виглядають смішно», – каже Волш, який нині перебуває у Дніпрі.
Але він пояснює, що масштаб завдань, які пов’язані з новою технікою, також потрібно брати до уваги – на нових літаках потрібно не лише навчитися літати, їх потрібно вміти обслуговувати і ремонтувати. Люди, які ухвалюють ці рішення у НАТО, розуміють, що на якомусь етапі може виникнути потреба у західних фахівцях, бо українських може не вистачити.
А це є ризик того, що НАТО буде втягнуто у цей конфлікт, тому західні політики і військові розраховують, що можливо, українці якось впораються і без літаків. Такі розрахунки виглядають «бездушними і відстороненими», коли сидиш в окопі під Оріховим, каже Волш.
Це займе деякий час, щоб побудувати пару ескадрилій F-16. Може бути через чотири-п’ять роківГенерал Джеймс Гекер
Інші західні оглядачі пояснюють детальніше, що стоїть за розрахунками військових фахівців та політиків НАТО. Генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці, у розмові з виданням Defense News каже, що пілоти, які проходять навчання зараз, як правило, є досить «молоді», які «ледве мають якісь години польотів», вони починають навчання з мовних курсів в Англії, потім їх привозять до Франції, де вчать на простіших моделях літаків.
«Це займе деякий час, щоб побудувати пару ескадрилій F-16 і підняти їхню готовність на достатньо високий рівень і на достатньо високу кваліфікацію. Тобто це може бути через чотири-п’ять років», – сказав він у розмові з виданням.
Інший експерт, Бредлі Боумен, старший директор Центру військової та політичної влади Фонду захисту демократій, погоджується, що перевести іншу країну на нові літаки «це складно, вимагає багато часу та ресурсів».
Нічого так не сприяє концентрації, як найбільше сухопутне вторгнення в Європу з часів Другої світової війни, коли ви захищаєте свою країнуБредлі Боумен
«Але правда також і те, що Україна вражає неймовірно швидкими темпами у навчанні», – каже він у розмові з вашингтонською газетою Hill. Боумен пояснює, що на відміну від західних військових, в українців сильна мотивація.
«Нічого так не сприяє концентрації та відчуттю мотивації, як найбільше сухопутне вторгнення в Європу з часів Другої світової війни, коли ви захищаєте свою країну, дім і сім’ю від неспровокованого вторгнення», – каже Боумен.
Західні підрядники та технології – це те, над чим ламають голову в НАТО – Бронк
Колишній британський пілот, а нині аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), Джастін Бронк пояснює ризики, про які мають думати західні урядовці. Бо крім пілотів, потрібно кілька років, щоб навчити механіків обслуговувати F-16. Це означає, що навряд чи вдасться обійтися без підрядників з країн НАТО. Також будь-які бази обслуговування літаків будуть мішенню для російських ракетних обстрілів. Що станеться якщо хтось із західних фахівців буде вбитий? Це питання також турбує тих, хто ухвалює рішення, каже аналітик.
Ще одне питання – фінансування, каже Бронк. Хоч ці літаки не є найновішими, чи найдорожчими, вони також чимало коштують, і на їхню відправку потрібна згода Конгресу. А це може бути непросте питання під час президентської кампанії.
Він пояснює, що якщо надсилати літаки в рамках нинішнього бюджету, то виділення коштів на літак означатиме скорочення коштів на іншу зброю.
«Враховуючи брак європейського потенціалу, ключовим є пошук способу підтримати українські Повітряні сили для створення та стабільної експлуатації F-16 без скорочення бюджету на більш важливі поставки артилерії, боєприпасів, танків, БМП, ракет Patriot тощо», – твітує британський експерт.
І на останок він зауважує, що ефективність літаків також залежатиме від того, з якою зброєю він постачатиметься. Деякі ракети є надто чутливими для НАТО, адже союзники б дуже не хотіли, щоб ці технології потрапили в руки росіян, чи китайців.
Дивіться також:
Всі новини дня
Українцям продовжили дію статусу тимчасового перебування у США “TPS”. Відео
У п’ятницю, 18 серпня Міністерство нацбезпеки США продовжило українським громадянам статус тимчасового захисту, так званий “TPS”, до 2025 року. Про те, кого стосуватимуться ці зміни, імміграційна адвокатеса, Ірина Мазур розповіла Катерині Лісуновій.
- Голос Америки
"Флотилія привидів"- світові ЗМІ дослідили приховані перевезення російської нафти
Сотні кораблів, серед них багато застарілих, і не завжди зрозуміло, кому належать, допомагають Росії перевозити нафту до Китаю та інших країн Азії. Дослідження тіньового російського флоту цього місяця опублікували зокрема британська Guardian та американська Wall Street Journal, французька Monde.
Ембарго на поставки російської нафти з боку США та Британії, а також цінове обмеження на продаж російської нафти, яке запровадили країни "Групи Семи", ЄС та Австралія, ускладнили можливості для перевезення російської нафти.
Щоб приховати походження нафти, або місцеперебування судна, кораблі вимикають транспондери автоматичної системи ідентифікації, перевантажують нафту в водах з одного корабля на інший, часто міняють прапор та власність корабля, наводить Guardian слова Мішель Вісе Бокмен, аналітикиня провідного міжнародного страхувальника Lloyd’s List Intelligence.
Подібні тактики обходу санкцій навело Міністерство фінансів США в роз'ясненні для морських перевізників про те, як виявляти порушників санкційного режиму і не дозволити Росії отримувати надприбутки від продажу нафти.
За оцінками Бокмен, які наводить Guardian, 12% світового ринку морських перевезень нафти зараз в тіні.
Здебільшого використовуються старі, небезпечні танкери. Газета Monde розповідає про вибух на 27-річному танкері Pablo, який, буцімто, перевозив російську нафту, попри те, що звичайний строк експлуатації танкерів становить 20-25 років.
"Бомбою уповільненої дії" назвав повернення до роботи такої кількості застарілих кораблів гарвардський дослідник Крег Кеннеді в коментарі для WSJ.
Видання привернуло особливу увагу до турецької компанії Beks, яка з часу початку повномасштабної агресії Росії в Україні придбала щонайменше 36 кораблів не застрахованих провідними страхувальниками P&I Clubs, які страхують 90% перевезень в світі.
Нерівномірне втілення санкції Туреччиною збільшує напругу у її відносинах зі США, пише видання.
Роль тіньового флоту може збільшитись, коли ціна за російський тип нафти urals перевищує поріг в 60 доларів за барель, зазначають ЗМІ.
Однак, навіть коли ціни на нафту йдуть вгору, Кремль більше не здатний отримувати надприбутки від торгівлі нафтою, переконаний Робін Брукс з Міжнародного інституту фінансів у Вашингтоні.
Брукс наводить графік, де показано, що російський рубль падає, а світові ціни на нафту brent зростають.
"Таке відокремлення дуже незвичне і є найкращим доказом того, що обмеження ціни на нафту від "Групи семи" працює. Путін не отримує великих надходжень від зростання нафтових цін, як це було в 2022 році".
- Голос Америки
США відзначили Хосе Андреса серед героїв гуманітарної допомоги, за його роботу в Україні
Не всі супергерої носять плащі або літають у повітрі, щоб рятувати світ, як у кіно. У справжньому житті герої працюють без кінематографічної помпезності у зонах конфліктів, центрах розселення біженців, постраждалих від стихійних лих районах або навіть міських їдальнях. Так представлено “героїв зі Сполучених Штатів” у статті на американському урядовому порталі, яку ретвітить офіційна сторінка Місії США при ОБСЄ 19 серпня, у Всесвітній день гуманітарної допомоги.
Як повідомляв Голос Америки, цього дня вшановують мужність та відданість гуманітарних операторів у світі. З цього приводу вони отримали привітання від політичних та релігійних лідерів світу.
Одним із таких героїв, відзначених у статті, є Хосе Андрес, засновник World Central Kitchen.
“Після неспровокованого вторгнення Росії в Україну в 2022 році World Central Kitchen створила Chefs for Ukraine, яка приготувала понад 176 мільйонів страв для переміщених осіб в Україні та біженців, які покинули країну”, – йдеться у статті.
Голос Америки неодноразово писав про благодійні вчинки Андреса та лобіювання ним збільшення обсягів допомоги для України.
У лютому цього року відомий шеф-кухар особисто приїхав до постраждалого від росіян міста Ірпінь, де роздавав їжу мешканцям.
Під час слухань підкомітету Конгресу США з національної безпеки Хосе Андрес разом з представниками інших некомерційних організацій закликав до постійної підтримки України.
Хосе Андрес заснував свою некомерційну організацію World Central Kitchen у Вашингтоні у 2010 році після руйнівного землетрусу, який стався на Гаїті, у результаті якого, за даними ООН, загинуло близько 220 000 людей, а ще сотні тисяч були змушені переселитися. Відтоді кухня подала понад 250 мільйонів страв і зібрала понад 450 мільйонів доларів від донорів.
Своєю чергою, Нобелівський комітет у Всесвітній день гуманітарної допомоги відзначає Марію Склодовську Кюрі, польську та французьку науковицю, героїню Першої світової війни.
Комітет відзначив внесок жінки у подолання наслідків війни, рекомендуючи публікацію про те, “як перша жінка, яка отримала Нобелівську премію, та її геніальна донька-підліток вирішили виправити потворність війни винахідливістю та чистою людською мужністю”.
Зокрема йдеться про те, як жінки організували роботу мобільних рентгенів, які дозволяли діагностувати місце поранення у військових прямо поблизу фронту.
Історія сім'ї пенсіонерів Мартинових, які вибралися з окупованого Маріуполя. Відео
Сім'я пенсіонерів Мартинових одні із тих, кому пощастило вибратися минулого року із Маріуполя. Зараз вони оселилися в Лос-Анджелесі й розповіли Христині Шевченко про те, що їм довелося пережити в заблокованому місті. Історія про жах і силу людського духу.
Форум