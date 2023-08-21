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На шляху до Греції Зеленський подякував країнам Північної Європи та США за підтримку "авіаційної коаліції"
Європейське турне президента України Володимира Зеленського продовжується його візитом до Греції, де він провів зустріч з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.
В Греції український президент планує також поспілкуватись з європейськими лідерами президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем, повідомляють ЗМІ.
"Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі. Саміт Україна – Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека", - повідомив український президент у Telegram.
Європейське турне Зеленського почалось в суботу з візиту до Швеції, де він провів перемовини щодо спільного виробництва броньованих машин CV90. В неділю Зеленський відвідав Нідерланди, а в понеділок - Данію. Ці дві країни, лідери так званої "авіаційної коаліції" на підтримку України, оголосили про плани надати Україні десятки винищувачів F-16.
В своєму відеозверненні в понеділок Зеленський подякував країнам Північної Європи, а також США за підтримку "авіаційної коаліції".
"F-16 – літак, зроблений Сполученими Штатами", - нагадав український президент і відзначив зусилля президента США Джо Байдена, радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана та конгресменів та звичайних американців за підтримку "у битві за свободу, за незалежність, за наших людей. Дякую, Америко!"
В Афінах Зеленський також візьме участь в вечері на честь річниці саміту ЄС та країн Західних Балкан. На вечері будуть присутні лідери Євросоюзу та президенти Сербії, Чорногорії та Молдови, прем'єр-міністри Північної Македонії, Косова, Болгарії, Хорватії та Румунії, а також голова ради міністрів Боснії і Герцеговини, повідомляє АР.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
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"Дякую, Америко… F-16 будуть в України", – Володимир Зеленський. Відео
"F-16 – літак, зроблений Сполученими Штатами... Мільйони-мільйони американців підтримують нас у битві за свободу, за незалежність, за наших людей. Дякую, Америко!", – президент України Володимир Зеленський
Про ядерний шантаж Росії на ЗАЕС – інтерв’ю з дослідницею в Гарварді Мар'яною Буджерин
Українська влада заявляє – шантаж окупаційних сил на Запорізькій АЕС останнім часом загострився у зв'язку з контрнаступом ЗСУ. В Міністерстві енергетики закликали міжнародну спільноту негайно запровадити санкції проти російської атомної галузі, щоб спонукати росіян до перемовин щодо деокупації Запорізької АЕС, адже "всі можливі опції, які були використані, не дають результату". Посилення ядерної риторики Росії свідчить про те, що Кремль не виявляє інтересу у змістовній дипломатії, заявив на засіданні Рабдезу ООН 17 серпня заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд. "Якби Росія була стурбована зменшенням конфлікту та пом’якшенням можливого незаконного використання зброї, вона б припинила цю війну, вивела свої сили, а не посилювала ядерну риторику, ракетні обстріли, порушення прав людини та резолюцій Ради Безпеки ООН і Статуту ООН", - вказав американський дипломат.
Про небезпеку атомної катастрофи, песимістичні сценарії та санкції проти атомної галузі Росії журналіст Української Служби Голосу Америки Олексій Коваленко поспілкувався з дослідницею атомної енергетики Гарвардського університету Мар'яною Буджерин.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Олексій Коваленко: Нещодавно були повідомлення, що через дії російських сил на четвертому енергоблоці ЗАЕС стався витік води. Наскільки небезпечною є ситуація з точки зору технічного обслуговування ЗАЕС?
Мар'яна Буджерин: Ситуація є надзвичайно небезпечною зараз на ЗАЕС і щодня вона загострюється. Зокрема, з двох причин. Перше те, що ви згадали, обладнання не отримує належного догляду, не отримає належних компонентів.
Ситуація є надзвичайно небезпечною зараз на ЗАЕС і щодня вона загострюється.Мар'яна Буджерин
Друга причина – це критичний брак персоналу. Дуже багато персоналу [потрібно для обслуговування], це висококваліфіковані фахівці, ліцензовані нашим українським регулятором. Багато з них вже виїхало, евакуювалося, багато з них зазнали тортур, знущань з боку російських окупантів. І зараз, наскільки нам відомо, на енергоблоках немає жодного ліцензованого оператора, жодного ліцензованого фахівця, навіть незважаючи на те, що п'ять із шести зараз зупинені, в холодному стані.
О.К.: У липні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що значно посилився шантаж російських сил щодо ЗАЕС після початку контрнаступу України. Чи бачите ви зараз ризики підриву ЗАЕС?
М.Б.: Ризики підриву існували від того моменту, коли ЗАЕС опинилася в руках російських окупантів. Відповідно, ми бачимо закономірність - відбувається загострення і розігрується ця карта – ядерний шантаж на ЗАЕС російськими окупантами, коли це політично вигідно росіянам.
Росіяни використовують це як політичну карту, як політичний важіль. Нагнітають страхи підриву станції постійно звинувачують, що українці можуть щось робити.
О.К.: Американське ядерне товариство зробило оцінку найгірших сценаріїв для Запорізької атомної електростанції – це бомбардування та навмисний підрив реакторів чи сховища відпрацьованого палива. Відповідно до цих висновків, ці найгірші сценарії не вплинуть на здоров'я людей і це не буде схоже на Чорнобильську атомну катастрофу. На вашу думку, наскільки реалістичні ці сценарії?
М.Б.: Я не цілком погоджуюся з американським ядерним товариством. Все-таки на території ЗАЕС зберігаються тонни ядерного палива. Так, це не буде Чорнобиль. Там інший реактор, ризики дещо відрізняються.
Але незважаючи на це, якщо росіяни захочуть створити інцидент, створити там аварію з викидом радіоактивних речовин, вони, очевидно, можуть це зробити, і можуть зробити це досить легко. Є багато різних систем і вузлів, і арматури, де можна закласти вибухівку.
Але незважаючи на те, якщо росіяни захочуть створити інцидент, створити там аварію з викидом радіоактивних речовин, вони, очевидно, можуть це зробити, і можуть зробити це досить легко.Мар'яна Буджерин
Якщо вони підірвуть і не дадуть українському персоналу запобігти аварії, то це паливо розплавиться за декілька годин; в стані гарячого зупину, це може бути декілька діб, і тоді воно проплавить контейнер, в якому воно знаходиться, і все це може вийти в ґрунтові води, в ґрунт, і потрапити до Дніпра, потрапити в Чорне море і так далі.
Тобто, навіть якщо, можливо, не буде такого самого вибуху, який був на Чорнобильській АЕС, забруднення навколишнього середовища є дуже можливим і ймовірним варіантом.
О.К.: Нещодавно міністр енергетики в інтерв'ю Голосу Америки говорив, що єдиний спосіб змусити росіян вести перемовини щодо ЗАЕС — це санкції проти атомного сектору. Чи це так, на вашу думку?
М.Б.: Санкції проти атомного сектору, зокрема, Росатому, який є частиною окупаційних сил на ЗАЕС, це звичайно справедлива і доцільна дія з боку міжнародного співтовариства.
Чи змусить це російську владу змінити своє ставлення? Я, звичайно, сумніваюся, що тільки санкції проти Росатому і російської ядерної галузі, якось корінним чином повернуть хід подій.
Ми бачимо, що дії Росії не змінилися, плани не змінилися і після того, коли Захід ввів санкції на газ, на нафту, на інші сектори її економіки. Я думаю, сподіватися на якісь такі політичні чи економічні важелі було б занадто оптимістично.
О.К.: Наскільки Захід зараз все ж таки залежний від російського урану? І чи це є причиною, чому не накладаються серйозні санкції західними країнами на російську атомну галузь?
М.Б.: Росія зараз тримає великий шмат цього ядерного світового ринку, як і уранової руди, десь близько 30%, так і послуги збагачення цього урану і виробництва низько збагаченого урану. Все це десь близько 40-45% світового ринку.
Чи змусить це якось російську владу змінити їхнє ставлення? Я, звичайно, сумніваюся, що тільки санкції проти Росатому і російської ядерної галузі, якось корінним чином повернуть хід подій.Мар'яна Буджерин
Так сталося вже після розпаду Радянського Союзу з багатьох причин. Зокрема з тих, що це все було набагато дешевше собівартість цього в Росії, аніж в інших країнах, розвинутих країнах.
І тому за ці роки на Заході, зокрема в США, Канаді, Великій Британії, Франції уряди дозволили атрофуватися багатьом потужностям в цій галузі. Це треба відбудовувати, це треба знову перезапускати, це не питання декількох місяців чи навіть декількох років.
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Україна поки не отримає літаки Gripen від Швеції, але такі поставки не виключені в майбутньому
Швеція наразі не планує передавати Україні винищувачі Gripen власного виробництва, однак, на думку деяких аналітиків, передача цих літаків Україні стане можливою, коли Швеція приєднається до НАТО.
Про неможливість передачі літаків зараз заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав Стокгольм і Харпсунд 19 серпня.
Водночас президент Зеленський сказав, що Україна «наближається» до їх отримання, а українські пілоти, за його словами, вже розпочали тренування на літаках, в той час, як лідери двох країн обговорюють їх можливу майбутню передачу Україні.
Після візиту до Швеції Зеленський також відвідав Нідерланди та Данію. Ці країни, які також очолюють так звану "авіаційну коаліцію" на підтримку України, оголосили про плани надати Україні винищувачі F-16.
Зеленський подякував країнам Північної Європи за це і окремо подякував Швеції за проект спільного виробництва бойових машин CV90. "Наші воїни дуже задоволені цими машинами", - заявив Зеленський.
[Виробництво CV90] не лише велика логістична ініціатива Швеції, але й демонстрація віри в те, що Україна врешті-решт переможеЕлізабет Брау, старша наукова співробітниця Американського інституту підприємництва
На думку Елізабет Брау, старшої наукової співробітниці Американського інституту підприємництва, передача шведських винищувачів Україні може відбутися після отримання Швецією членства в НАТО.
«Я думаю, що це залежатиме від того, чи зможе Швеція приєднатися до НАТО. Як відомо, турецький парламент має ратифікувати [вступ Швеції] у жовтні. Звичайно, ми не можемо знати [...], чи Туреччина насправді це зробить», - зауважила Брау в інтерв’ю британському виданню Monocle.
На думку Брау, шведський Gripen є «фантастичним літаком», який був би більш придатний для потреб України, ніж навіть F-16. Однак, існує відносно обмежена кількість цих винищувачів, які переважно перебувають на озброєнні самої Швеції.
«Як тільки Швеція стане членом НАТО, вона буде в набагато кращій позиції, щоб передати Україні [літаки] Gripen. Тому що вона має віддавати Україні свої власні [літаки] Gripen, а це залишить її по суті ослабленою. Таким чином, це дуже важливий крок для країни, яка не є членом військового альянсу», - додала Брау.
Водночас під час зустрічі Зеленського і Крісстерссона, Швеція оголосила про черговий пакет військової підтримки для України, частиною якого стала попередня домовленість про наміри Швеції та України спільно виробляти і обслуговувати шведські бойові машини піхоти CV90.
На думку Елізабет Брау, виробництво CV90 в Україні є «новаторським аспектом», закладеним у «дійсно надзвичайному пакеті» допомоги.
«Це не лише велика логістична ініціатива Швеції, але й демонстрація віри в те, що Україна врешті-решт переможе», - зазначила Брау.
Росія, Китай на саміті BRICS сподіваються заручитись підтримкою країн, що розвиваються
ЙОГАННЕСБУРГ (AP) — Росія та Китай намагатимуться збільшити підтримку своїх пріоритетів в політичній та економічній сферах серед країн, що розвиваються, під час саміту в Південній Африці цього тижня, коли, за очікуваннями, буде офіційно закріплено зближення з Саудівською Аравією.
Лідери економічного блоку BRICS, Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, проведуть триденну зустріч у фінансовому районі Йоганнесбурга Сендтоні, причому участь лідера Китаю Сі Цзіньпіна підкреслить дипломатичні зусилля, які його країна доклала для розвитку цього блоку, а також амбіції його розвитку на майбутнє.
Президент Росії Володимир Путін візьме участь відеозв’язком. Його поїздку до Південної Африки ускладнив ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт через війну в Україні.
Разом із Сі Цзіньпіном у саміті візьмуть участь президент Бразилії Лула да Сілва, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Південної Африки Сиріл Рамафоса.
Очікується, що на саміті у середу і додаткових зустрічах у вівторок і четвер прозвучать заклики до розширення співпраці між країнами Глобального Півдня на тлі їхнього невдоволення домінуванням Заходу в глобальних інституціях. Росія та Китай сподіваються на це.
Лідери або представники десятків країн, що розвиваються, збираються відвідати кулуарні зустрічі в найбагатшому місті Африки, що надасть Сі Цзіньпіну та російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову, який представлятиме Путіна в Південній Африці, значну аудиторію.
Буде обговорюватись і, можливо, буде прийнято рішення щодо розширення блоку BRICS. Саудівська Аравія є однією з понад 20 країн, які офіційно подали заявку на приєднання до BRICS у рамках ще одного можливого розширення, кажуть офіційні особи Південної Африки.
Будь-який крок до включення другого за величиною виробника нафти у світі до економічного блоку з Росією та Китаєм явно приверне увагу Сполучених Штатів та їхніх союзників на тлі геополітичної напруги через нещодавні кроки Пекіна, спрямованих на збільшення впливу у регіоні Перської затоки.
«Якщо Саудівська Аравія увійде до BRICS, це надасть цьому угрупованню надзвичайного значення», — сказав Талміз Ахмад, колишній посол Індії в Саудівській Аравії.
Навіть угода про принцип розширення BRICS, яка вже включає великі країни, що розвиваються, стане виграшем для російського та китайського бачення блоку як противаги G-7, кажуть аналітики.
Як Китай, так і РФ виступають за включення більшої кількості країн — навіть якщо це буде лише символічно — на тлі економічних суперечок Китаю зі США та протистояння Росії із Заходом через війну в Україні.
Країни від Аргентини до Алжиру, Єгипту, Ірану, Індонезії та Об’єднаних Арабських Еміратів офіційно подали заявки на приєднання разом із Саудівською Аравією.
Якщо залучити кілька з них, «тоді ви отримаєте більший економічний блок, а відтак і відчуття сили», — сказав професор Алексіс Хабіярем’є з Коледжу бізнесу та економіки Університету Йоганнесбурга.
У той час як Бразилія, Індія та Південна Африка менш зацікавлені в експансії та побоюються розмивання свого впливу в цьому клубі країн, що розвиваються.
Однак нічого не вирішено, і п'ять країн повинні спочатку погодити критерії, яким повинні відповідати нові члени.
Про це планують говорити в Йоганнесбурзі на тлі поштовху Пекіна. «Розширення BRICS стало найактуальнішим питанням на даний момент, — сказав Чень Сяодун, посол Китаю в Південній Африці. — Розширення є ключовим фактором посилення життєздатності механізму BRICS. Я вірю, що цьогорічний саміт стане новим і надійним кроком. на цьому фронті».
США підкреслили свої двосторонні зв’язки з Південною Африкою, Бразилією та Індією, намагаючись компенсувати вплив Росії та Китаю, що походить від BRICS. Під час підготовки до саміту Держдепартамент заявив, що США «активно співпрацюють з багатьма провідними членами асоціації BRICS».
Європейський Союз також уважно стежитиме за подіями в Йоганнесбурзі, але зосереджуватиметься майже виключно на війні в Україні та постійних зусиллях блоку консолідувати країни з осудом вторгнення Росії.
Речник Європейської комісії Пітер Стано сказав, що ЄС закликає учасників саміту використати момент для дотримання міжнародного права.
«Ми з нетерпінням чекаємо їх внеску, щоб змусити Путіна припинити незаконну дестабілізуючу поведінку», – сказав Стано.
Якщо зустріч міністрів закордонних справ країн BRICS у червні в Кейптауні, яка передує головному саміту, буде очевидним, публічної критики Росії чи Путіна щодо війни не буде. Запланований протест правозахисної групи Amnesty International та Товариства українців Південної Африки біля Sandton Convention Center, ймовірно, буде єдиним засудженням.
У будь-якому випадку Росія може розглядати саміт як можливість отримати певну підтримку.
Після виходу з домовленості, яка дозволяла вивезення зерна з України минулого місяця, Путін може використати зустріч BRICS, щоб оголосити про додаткові безкоштовні поставки російського зерна до країн, що розвиваються, як він уже зробив для кількох африканських країн, сказала Марія Снєгова, старший науковий співробітник Програма «Європа, Росія та Євразія» у Вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.
Це дозволило б Путіну продемонструвати «добру волю» світу, що розвивається, сказала Снєгова, водночас виключивши Україну з процесу.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін візьме «повноцінну участь» у саміті, незважаючи на те, що він з’явиться відеозв’язком.
Ймовірно протягом саміту також обговорюватимуться зауваження країн, що розвиваються, щодо роботи глобальних фінансових систем.
За кілька місяців і тижнів до саміту це переросло в критику домінування долара США як світової валюти для міжнародної торгівлі.
Експерти BRICS загалом одностайні у відзначенні труднощів блоку в реалізації політики через різні економічні та політичні пріоритети п’яти країн, а також напруженість і суперництво між Китаєм та Індією.
Але вони всі можуть погодитись збільшити торгівлю в місцевих валютах, каже Кобус ван Стаден, аналітик China Global South Project, який відстежує участь Китаю в країнах, що розвиваються.
Він бачить, що країни BRICS відходять від долара в регіональній торгівлі. «Це не вб’є долар. Це не п’єса, — сказав ван Стаден. — Це не одне велике поранення мечем, це багато порізів. Це не вб’є долар, але безперечно зробить світ складнішим».
«Їм не потрібно перемогти долар... і їм не потрібно перемогти G-7. Все, що вони хочуть зробити, це створити альтернативу цьому. Це набагато довша гра», - каже аналітик.
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