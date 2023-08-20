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Рютте: Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні винищувачі F-16
Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 "після виконання умов для такої передачі", зазначив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
Як відзначив Рютте, в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів для розгортання на F-16. Водночас неможливо проводити навчання у разі відсутності винищувачів.
"Тобто для навчання потрібна доставка літаків. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі", – заявив Рютте.
Президент Володимир Зеленський уточнив, що Україна на першому етапі отримає від партнерів 42 американських винищувача F-16.
"Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", – написав президент.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у листі надісланому міністрам закордонних справ Данії та Нідерландів цього тижня Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив намір США прискорити надання дозволу союзникам, в першу чергу Данії та Нідерландам, передати літаки Україні після завершення тренування пілотів.
Надання літаків буде "природним продовженням" обіцянки президента США Джо Байдена, даної світовим лідерам під час саміту "Групи семи" в Хіросімі 19-21 травня, підтримати тренування українських пілотів на американських літаках F-16, заявив на пресконференції в п'ятницю радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
"За навчанням слідуватиме передача, в міру того, як ми працюємо з Конгресом, щоб реалізувати це, і з нашими союзниками. Цього тижня [листом Блінкена] ми наголосили, підкреслили та поставили знак оклику на цьому", - заявив Салліван у відповідь на питання щодо намірів США насправді передати літаки Україні.
Президент США Джо Байден схвалив програму підготовки українських пілотів на F-16 у травні, але поки що не названо терміни постачання військових літаків.
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- Голос Америки
Британська розвідка: Україна, ймовірно, використовує С-200 як балістичні ракети
Українська армія могла переобладнати зенітні ракети С-200 (назва за стандартами НАТО: SA-5 GAMMON) та використовує їх, як наземні балістичні ракети, повідомляється у денному зведенні британської розвідки.
Британські розвідники зазначають, що керівництво Повітряно-космічних сил (ВКС) РФ перебуває під «сильним тиском покращити протиповітряну оборону західної Росії, де за останні місяці посилилась загроза проникнення всередину Росії».
«Напади глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це не матиме прямого впливу на росіян», - йдеться у зведенні.
Розвідники наголошують, що безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву. Крім того, збільшилась кількість повідомлень про удари по Росії SA-5 GAMMON (натівська назва С-200).
«Ця радянська 7,5 тонна,11-метрова зброя була знята з озброєння ППО України. Проте зараз, мабуть, вона використовується як наземна балістична ракета», - кажуть у британській розвідці.
- Голос Америки
Блінкен засудив ракетний удар РФ по мирному населенню Чернігова
Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар РФ по центру Чернігова, внаслідок якого постраждало щонайменше 148 людей і принаймні семеро загинули.
"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з родинами жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав Блінкен на своїй сторінці у мережі Х.
Раніше ракетний удар росіян по Чернігову засудила посолка США в Україні Бріджит Брінк.
"Нажахані новиною про сьогоднішній денний обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджуються прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не повинні бути вбитими чи пораненими. Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, до якої Росія опустилася, і має зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", - написала посолка в мережі Х.
Як повідомляв раніше Голос Америки, з осудом атаки виступила і гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.
"Особливо жахливо, що удар було нанесено по головній площі великого міста вранці, коли люди гуляють або йдуть до церкви, щоб відсвяткувати сьогоднішнє релігійне свято для багатьох українців. Я засуджую цю практику російських ударів по густонаселених районах України, що призводить до загибелі людей, масових руйнувань та різкого зростання гуманітарних потреб", - заявила посадовиця.
За даними голови обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, у результаті удару в місті пошкоджені понад 60 будинків, розташованих поряд із місцем, куди вдарила російська ракета.
Раніше повідомлялось, що у драмтеатрі, куди влучала російська ракета, відбувалась виставка дронів. Втім, очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, як повідомляє Радіо Свобода, в ефірі телемарафону заявив, що у драмтеатрі, "відбувалась не виставка дронів, а закритий захід". Слідчі з’ясовують обставини інциденту, зазначив він.
"Організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз по цьому питанню тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставити", – пояснив він.
Українцям продовжили дію статусу тимчасового перебування у США “TPS”. Відео
У п’ятницю, 18 серпня Міністерство нацбезпеки США продовжило українським громадянам статус тимчасового захисту, так званий “TPS”, до 2025 року. Про те, кого стосуватимуться ці зміни, імміграційна адвокатеса, Ірина Мазур розповіла Катерині Лісуновій.
Чому українці «терміново потребують» F-16 і що стримує західних політиків?
Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила передачу Україні винищувачів F-16 американського виробництва з Данії та Нідерландів, коли українські пілоти повністю навчаться керувати ними.
Надання літаків буде "природним продовженням" обіцянки президента США Джо Байдена, яку він дав у травні на зустрічі "Групи семи" в Хіросімі, про те, що він підтримає тренування українських пілотів на американських літаках F-16, заявив на пресконференції у п'ятницю радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
Україна просила надати їй винищувачі ще з перших днів широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року, але США та їхні союзники виключали цю можливість протягом понад року.
Аналітики кажуть, що пройде ще від пів року до року, доки українські пілоти пройдуть тренування, а також, що літаки не зможуть допомогти нинішньому контрнаступу України, який відбувається без підтримки з повітря.
«Диванні аналітики» розчаровані повільним контрнаступом, реалії на полі бою свідчать про великі втрати без повітряної підтримки
Тож коли Україна каже, що їй терміново потрібні F-16, це тому, що українські військові щодня гинуть через російську перевагу в повітріНік Пейтон Волш
Кореспондент телеканалу CNN в Україні Нік Пейтон Волш, який побував з українськими військовими на передовій, каже, що російські літаки обстрілюють українські позиції бомбами по пів тонни, які роблять величезні вирви розміром з кратери на полі бою. Але українці не мають, чим захиститися, бо росіяни запускають смертоносні снаряди з такої відстані, яка є недосяжною для українських ППО.
Повернувшись з окопів під Оріховим, що на Запоріжжі, він каже, що під час обстрілу таких бомб може бути до 20 за 20 хвилин.
«Тож коли Україна каже, що їй терміново потрібні F-16, це тому, що українські військові щодня гинуть через російську перевагу в повітрі», – каже він. І додає, що попри західні обіцянки, навіть навчання ще не розпочато.
Він зауважує, що українці подякували за п’ятничне рішення Вашингтона про схвалення передачі F-16 після завершення навчання, але факт залишається фактом – Україна навряд чи отримає літаки раніше наступного року.
Українська армія, яку ледь не списали півтора роки тому, тепер має здійснити те, на що б не наважилася ні одна армія НАТО – кореспондент CNN
Диванні критики повільних темпів контрнаступу України, схоже, створили у своїй уяві образ надлюдської України, здатної скасувати будь-які основні військові заповідіНік Пейтон Волш
Американський журналіст пише, що «армії НАТО навіть не розглядали б завдання піти проти мінних полів і лінії оборони вздовж південного Запорізького фронту без високоякісної бронетехніки, засобів проти розмінування, переваги в повітрі та добре навчених сил».
Але від українців очікується саме це, каже він.
«Якимось чином Захід дозволив собі розкіш нетерпіння щодо того, що Україна не в змозі взяти армію молодих людей, щойно мобілізованих і нашвидкуруч навчених на новому обладнанні, і захопити контрольовану Росією територію до осені», – пише Волш.
Натхненні торішніми успіхами українців, коли вони відкинули російські війська з-під Києва, Харкова і Херсона, «диванні критики повільних темпів контрнаступу України, схоже, створили у своїй уяві образ надлюдської України, здатної скасувати будь-які основні військові заповіді», каже американський репортер.
«Тепер вони очікують, що армія, яку майже списали 18 місяців тому, зможе зробити подвиг, до якого жодна армія НАТО навіть не підступилася б», – каже він.
Коли лежиш у Дніпрі, чуєш сирени і очікуєш, де ж воно вибухне, всі ці дебати про те, чи Україні потрібно більше засобів ППО, виглядають смішноНік Пейтон Волш
Українські військові розповідають американському журналісту, що навіть сама поява F-16 на фронті вселяла б страх у росіян – вони б знали, що їхні позиції не прикриті, і не почувалися б так вільно.
Також для українських міст, які росіяни тероризують постійними нічними обстрілами, важливо було б знати, що F-16 могли б перехопити якісь з цих ракет ще на підльоті.
«Коли лежиш у Дніпрі, чуєш сирени і очікуєш, де ж воно вибухне, всі ці дебати про те, чи Україні потрібно більше засобів ППО, виглядають смішно», – каже Волш, який нині перебуває у Дніпрі.
Але він пояснює, що масштаб завдань, які пов’язані з новою технікою, також потрібно брати до уваги – на нових літаках потрібно не лише навчитися літати, їх потрібно вміти обслуговувати і ремонтувати. Люди, які ухвалюють ці рішення у НАТО, розуміють, що на якомусь етапі може виникнути потреба у західних фахівцях, бо українських може не вистачити.
А це є ризик того, що НАТО буде втягнуто у цей конфлікт, тому західні політики і військові розраховують, що можливо, українці якось впораються і без літаків. Такі розрахунки виглядають «бездушними і відстороненими», коли сидиш в окопі під Оріховим, каже Волш.
Це займе деякий час, щоб побудувати пару ескадрилій F-16. Може бути через чотири-п’ять роківГенерал Джеймс Гекер
Інші західні оглядачі пояснюють детальніше, що стоїть за розрахунками військових фахівців та політиків НАТО. Генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці, у розмові з виданням Defense News каже, що пілоти, які проходять навчання зараз, як правило, є досить «молоді», які «ледве мають якісь години польотів», вони починають навчання з мовних курсів в Англії, потім їх привозять до Франції, де вчать на простіших моделях літаків.
«Це займе деякий час, щоб побудувати пару ескадрилій F-16 і підняти їхню готовність на достатньо високий рівень і на достатньо високу кваліфікацію. Тобто це може бути через чотири-п’ять років», – сказав він у розмові з виданням.
Інший експерт, Бредлі Боумен, старший директор Центру військової та політичної влади Фонду захисту демократій, погоджується, що перевести іншу країну на нові літаки «це складно, вимагає багато часу та ресурсів».
Нічого так не сприяє концентрації, як найбільше сухопутне вторгнення в Європу з часів Другої світової війни, коли ви захищаєте свою країнуБредлі Боумен
«Але правда також і те, що Україна вражає неймовірно швидкими темпами у навчанні», – каже він у розмові з вашингтонською газетою Hill. Боумен пояснює, що на відміну від західних військових, в українців сильна мотивація.
«Нічого так не сприяє концентрації та відчуттю мотивації, як найбільше сухопутне вторгнення в Європу з часів Другої світової війни, коли ви захищаєте свою країну, дім і сім’ю від неспровокованого вторгнення», – каже Боумен.
Західні підрядники та технології – це те, над чим ламають голову в НАТО – Бронк
Колишній британський пілот, а нині аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), Джастін Бронк пояснює ризики, про які мають думати західні урядовці. Бо крім пілотів, потрібно кілька років, щоб навчити механіків обслуговувати F-16. Це означає, що навряд чи вдасться обійтися без підрядників з країн НАТО. Також будь-які бази обслуговування літаків будуть мішенню для російських ракетних обстрілів. Що станеться якщо хтось із західних фахівців буде вбитий? Це питання також турбує тих, хто ухвалює рішення, каже аналітик.
Ще одне питання – фінансування, каже Бронк. Хоч ці літаки не є найновішими, чи найдорожчими, вони також чимало коштують, і на їхню відправку потрібна згода Конгресу. А це може бути непросте питання під час президентської кампанії.
Він пояснює, що якщо надсилати літаки в рамках нинішнього бюджету, то виділення коштів на літак означатиме скорочення коштів на іншу зброю.
«Враховуючи брак європейського потенціалу, ключовим є пошук способу підтримати українські Повітряні сили для створення та стабільної експлуатації F-16 без скорочення бюджету на більш важливі поставки артилерії, боєприпасів, танків, БМП, ракет Patriot тощо», – твітує британський експерт.
І на останок він зауважує, що ефективність літаків також залежатиме від того, з якою зброєю він постачатиметься. Деякі ракети є надто чутливими для НАТО, адже союзники б дуже не хотіли, щоб ці технології потрапили в руки росіян, чи китайців.
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