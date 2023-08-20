Британська розвідка: Україна, ймовірно, використовує С-200 як балістичні ракети

Українська армія могла переобладнати зенітні ракети С-200 (назва за стандартами НАТО: SA-5 GAMMON) та використовує їх, як наземні балістичні ракети, повідомляється у денному зведенні британської розвідки.

Британські розвідники зазначають, що керівництво Повітряно-космічних сил (ВКС) РФ перебуває під «сильним тиском покращити протиповітряну оборону західної Росії, де за останні місяці посилилась загроза проникнення всередину Росії».

«Напади глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це не матиме прямого впливу на росіян», - йдеться у зведенні.

Розвідники наголошують, що безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву. Крім того, збільшилась кількість повідомлень про удари по Росії SA-5 GAMMON (натівська назва С-200).

«Ця радянська 7,5 тонна,11-метрова зброя була знята з озброєння ППО України. Проте зараз, мабуть, вона використовується як наземна балістична ракета», - кажуть у британській розвідці.