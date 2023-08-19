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«Наслідки війни в Україні виходять далеко за межі Європи». Байден на зустрічі з лідерами Японії та Південної Кореї
За результатами саміту США-Японія-Південна Корея президент США Джо Байден разом із президентом Республіки Корея Юн Сук Йолем та прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у пʼятницю, 18 серпня, підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну, в той час, коли вона захищається від незаконної агресії Росії. Про це йдеться у повідомленнях Білого дому.
"Росія вже програла і не може досягти своєї початкової мети, яку заявляла», – наголосив Байден на пресконференції за підсумками тристороннього саміту.
На саміті, який оглядачі називають «історичним» президент Джо Байден і лідери Японії та Південної Кореї домовилися розширити безпекові та економічні зв’язки. У новій угоді з союзниками, які перебувають напружених відносинах з Китаєм і Північною Корею буде закріплено створення гарячої лінії для обговорення відповідей на загрози, сказав Байден.
Байден, як і представники США, Південної Кореї та Японії, наполягали, що саміт не зосереджений суто на темі Китаю, а стосувався ширших питаннь безпеки.
Виступаючи перед журналістами, президент США Джо Байден подякував Токіо за підтримку Києва. Президент США зауважив, що підтримка Японії дала розуміння для інших країн, що війна в Україні стосується всього світу.
"Я, моя країна, керівництво моєї країни та обидві партії дуже вдячні за все, чим Японія допомагає Україні. Вона зокрема продемонструвала сильне лідерство на самміті G7 та надала багато фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також нелетальне військове обладнання", - сказав Байден.
Говорячи про Японію, він сказав, що вона обʼєднала багато інших країн у притягненні Росії до відповідальності.
«Лідерство Японії з першого дня має вирішальне значення у розумінні того, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи», - сказав Байден.
Президент США наголосив, що такого вторгнення, яке Росія здійснила щодо України, не було з часів Другої світової війни. За його словами, США разом з Україною працюють над пошуком миру, якого «найбільше хочуть українці».
"А щодо миру, якого, звичайно, найбільше хочуть українці, моя команда дуже тісно співпрацює з командою президента Зеленського щодо подальшої формули миру, враховуючи: нічого про Україну без України. Ми постійно з ними зустрічаємося, постійно," - наголосив Байден.
Агресія Росії проти України дестабілізує і решту світу – Кісіда
Своєю чергою, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наголосив на важливості тристоронньої співпраці між США, Японією та Південною Корею під час безпекових викликів у світі.
"Зараз вільний і відкритий міжнародний порядок, заснований на верховенстві права, перебуває у кризі. Через агресію Росії проти України міжнародний порядок похитнувся. Продовжуються односторонні спроби силою змінити статус-кво у Східному та Південно-Китайському морях, а ядерна та ракетна загроза з боку Північної Кореї лише зростає», - сказав Кісіда.
Про підтримку України сказав і президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Він сказав, що Південна Корея, США та Японія у своїх стратегіях в Індо-Тихоокеанському регіоні виступають проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою.
«Повага суверенітету, територіальної цілісності, мирне врегулювання конфліктів, серед іншого, є основою міжнародного порядку, заснованого на правилах, які ми сповнені рішучості захищати, активізуючи нашу співпрацю», – сказав корейський лідер.
Тристоронній саміт США, Японії та Південної Кореї оглядачі називають історичною подією в міжнародній дипломатії. Він спрямований на зміцнення тристороннього альянсу між США та двома головними азіатськими союзниками, Японією та Південною Кореєю, щоб посилити стримування Північної Кореї та Китаю.
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Українцям продовжили тимчасовий захист у США. Що робити далі? - пояснює імміграційна адвокатеса Ірина Мазур
Міністерство нацбезпеки США повідомило про продовження статусу тимчасового захисту, так званого Temporary Protected Status (TPS), для громадян України. Програму продовжили на 18 місяців, від 20 жовтня поточного року, до 19 квітня 2025.
Окрім того, у відомстві повідомили про додаткову можливість податись на TPS для українців, які перебували в США станом на 16-те серпня 2023 року. Оголошені зміни стосуються майже 200 тисяч українців, наголосили в посольстві України в США.
Про те, кого ж саме стосуватимуться ці зміни, а також якими мають бути наступні кроки українців у США, імміграційна адвокатеса та членкиня ради директорів організації Ukraine Immigration Task Force, Ірина Мазур, розповіла журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
Інтерв'ю було відредаговано для ясності та плинності.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Про що саме йдеться в оголошенні Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) щодо статусу українців?
Усі громадяни України, які фізично перебувають у США станом на 16 серпня 2023 року зможуть подати документи на отримання статусу тимчасового захисту
Ірина Мазур, імміграційна адвокатеса: "Ми маємо власне дві новини. По-перше, статус TPS продовжили до 19 квітня 2025 року, всім людям, які були зареєстровані на початковий період. І по-друге, новина на яку чекало дуже багато українців, які приїхали після 11 квітня 2022 року і які не змогли потрапити на початковий період реєстрації TPS, – для них ввели нову дату реєстрації.
Усі громадяни України, які фізично перебувають у США станом на 16 серпня 2023 року зможуть подати документи на отримання статусу тимчасового захисту. І цей статус буде дійсний від 20 серпня 2023 по 19 квітня 2025 року.
Це важлива новина, бо багато українців перебували тут у статусі B-2. Вони в’їхали за гостьовими візами і, на жаль, не підпадали під умови початкового періоду реєстрації на TPS. Тепер вони зможуть отримати статус тимчасового захисту на 18 місяців, а також вони матимуть право на отримання права на роботу та отримання номера соціального страхування (SSN).
К.Л.: Кого це стосується, яких саме категорій громадян?
І.М.: Це надзвичайно щедра програма і майже всі громадяни України, які фізично перебували в США станом на 16 серпня, майже всі вони зможуть нею скористатися.
Однак, громадяни України, які не перебували в Сполучених Штатах і приїдуть після 16 серпня не зможуть кваліфікуватись на TPS. Я рекомендую таким категоріям громадян використовувати програму U4U (Uniting for Ukraine), яка іще працює. Тобто основний момент - це фізичне перебування. Інша категорія людей, це ті хто були тут на TPS, виїхали і, відповідно, їх виїзд зупинив їхній TPS, але вони повернулися, наприклад, по гостьовій візі. Вони напевно, також зможуть податись на новий період перереєстрації.
Є дуже мало категорій громадян України, які не зможуть отримати TPS. Це такі винятки, коли є наявність певних злочинів. Але тут потрібно проконсультуватись з адвокатом, тому що навіть у таких випадках деколи можна податись і отримати TPS.
Навіть ті громадяни України, які мають друге громадянство іншої держави, потрапляють під критерії TPS. Але це буде складний процес, тут потрібно враховувати дуже багато обставин.
У цьому випадку багато залежить від того, з яким паспортом ви перетнули кордон, чи довго ви проживали і, чи пустили коріння в країні вашого іншого громадянства. Тобто це не автоматична дискваліфікація, але потрібно звернутись до міграційного адвоката.
Також цікаві новини є для тих громадян України які прибули сюди через "пароль", через південний кордон. (Статус так званого “гуманітарного пароля” дозволяє тимчасово проживати у США з правом на працю та навчання – ред.). Так виглядає, що всі громадяни України, навіть ті, які прибули за "паролем" та ті, хто перебувають зараз по U4U, також зможуть податись на статус TPS.
К.Л: У повідомленні окремою графою згадуються студенти. Що саме прописано для цієї категорії українців?
І.М.: TPS це не є класичний імміграційний або неімміграційний статус, це є спеціальне право залишатися в США навіть тоді, коли є інший статус або статусу взагалі немає. Таким чином, громадяни України, які мають статус студентів і продовжують навчатись у США, зможуть паралельно подати документи на отримання статусу TPS.
Минулого року, коли Україна була визнана як країна зі статусом TPS, тоді іще одне рішення було внесене у федеральний реєстр. Це рішення стосується можливості отримання права на роботу не тільки для людей, що мають TPS, але й для студентів, які є громадянами України, котрі навчаються і відповідно через війну та через тяжкі фінансові умови, більше не можуть оплачувати своє навчання. Для таких категорій є спеціальна інша можливість отримання права на роботу.
К.Л.: Якими мають бути наступні кроки громадян України в США після цього оголошення? Що треба робити далі?
І.М.: Поки що зазначено, що подача документів на перереєстрацію TPS, а також подача документів на отримання нового статусу TPS, а також дозволів на роботу — усе має бути подано онлайн. Тобто зараз існують механізми на сайті імміграційної служби USCIS.gov, коли обидві форми можна подати онлайн.
Потрібно чітко дотримуватись інструкцій, читати їх і подати документи, як це вимагається. Також, потрібно не вчиняти жодних злочинів і коли у нас буде новий податковий рік, потрібно вчасно сплачувати податки в США. Тобто задля підтримання вашого статусу перебування в США ви маєте дотримуватись усіх місцевих законів.
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На заході триває активна дискусія щодо успіхів і викликів українського контрнаступу
Дискусія щодо швидкості українського конртнаступу та його здатності досягти поставлених цілей точиться у західних медіа і серед аналітиків від початку української літньої кампанії.
У своїй статті 17 серпня американське видання Washington Post, заявило, що розвідка США наразі не очікує, що українці досягнуть мети контрнаступу цього літа, а саме деокупації Мелітополя та перекриття сухопутного коридору з Росії в Крим.
Стаття, що базувалася на оцінках розвідки та заявах офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, викликала реакцію Білого дому.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам, що «протягом останніх двох років було зроблено багато прогнозів щодо того, як ця війна буде розгортатися з багатьох сторін». Але в цих дослідженнях доводилося робити правки, «оскільки динамічні умови на полі бою змінювалися».
Газета USA today пише, що остання оцінка, опублікована у Washington Post є «гірким висновком для тих, хто підтримує Україну, особливо тих, хто вважає, що США та їхні європейські партнери не зробили достатньо, щоб дати Києву те, що йому потрібно для перемоги, водночас виставляли йому нереалістичні терміни, в які він мав продемонструвати успіх на полі бою».
Реагуючи на статтю Washington Post, генерал Бен Годжес, колишній генерал і командувач армії США в Європі, зазначає на своїй сторінці в мережі Х, що він не приймає негативний прогноз, який, на його думку, транслює Пентагон через газету Washington Post.
Але він наголошує, що у Вашингтоні повинні активніше допомогти Україні, щоб вона могла перемогти.
«Ми повинні вирішити, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, і забезпечити ці можливості, щоб зробити Крим неможливим до утримання [для Росії] і допомогти Україні перемогти».
У своїй статті для видання Hill 17 серпня, полковник армії у відставці Джонатан Світ та економіст і підприємець Марк Тот також кажуть, що адміністрації Байдена слід змінити точку зору на війну в Україні й перейти від наголосу на «захисті» України до наголосу на «перемозі» України, а також більш чітко визначити, що є такою перемогою.
Захід загальмував українців ще до того, як було зроблено постріл зі стартового пістолета, навчаючи їх воювати як НАТО, але притримуючи збройні системи, необхідні для цьогоДеймі Деттмер, Politico
Видання Politico Europe 17 серпня у статті Джеймі Деттмера, редактора відділу авторської думки, також торкнулося питання завищених очікувань від контрнаступу, яким було важко справдитися в умовах відсутності деяких критичних видів озброєнь, зокрема західних літаків.
«Захід загальмував українців ще до того, як було зроблено постріл зі стартового пістолета, навчаючи їх воювати як НАТО, але притримуючи збройні системи, необхідні для цього», – пише оглядач Politico.
Він зауважує, що Захід хотів, щоб Зеленський почав діяти якнайшвидше, і союзники були «розчаровані, коли він відклав контрнаступ з весни на літо, лобіюючи отримання додаткових поставок [зброї] із Заходу». Деттмер каже, потрібно врахувати ці помилки, щоб спланувати наступну імовірну кампанію навесні.
В іншій статті для Hill 18 серпня, Дов Закхайм, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, закликає владу США продовжувати усіляко підтримувати Україну.
«Критично важливо, щоб Вашингтон і Конгрес зокрема продовжували доводити кремлівському автократу, що вони справді триматимуть курс щодо України, і що його сприйняття американської слабкості та втоми є надзвичайно невірним», - наголошує Закхайм.
Минулого тижня США оголосили про допомогу у сфері безпеки на 200 мільйонів доларів. Високопосадовці у Вашингтоні наголошують, що будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, і що лише Україна зможе визначити, що для неї означає перемога.
Українці продовжують повільний, але впевнений контрнаступ - ISW
Українські збройні сили продовжують просуватися на кількох напрямках фронту, включно з Бахмутом, східними та західними частинами Запорізької області, а також заходом Донеччини, тож наразі не йдеться про сповільнення темпів контрнаступу ЗСУ.
Про це в інтервʼю Українській службі Голосу Америки розповіла аналітикиня Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко.
Вона зауважила, що недощавно українська армія зробила низку важливих успішних операцій.
"Просування українців у північній частині Роботиного та на північному сході Роботиного може свідчити про те, що українці обійшли деякі мінні поля, що може призвести до подальшого просування в напрямку Мелітополя. Крім того, нещодавня перемога українців в Урожайному та поблизу Великої Новосілки також свідчить про те, що українці продовжують просування вперед і досягають певного успіху", - наголосила Степаненко.
Російські військові скаржаться на брак резервів
Вона зазначила, що звільнення села Урожайне на Донеччині спричинило «сильну паніку» зокрема з-поміж деяких російських командирів.
"Нещодавно командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський зазначив, що він хоче заморозити війну на теперішніх позиціях, і його занепокоєння вказують, що Росія не надала достатніх резервів для зміцнення його позицій навколо Урожайного та позицій його батальйону навколо Урожайного", - сказала Степаненко.
За її словами, всі ці фактори свідчать про те, що "українці продовжують повільну але впевнену контрнаступальну операцію, яка має на меті витіснити російські сили з їхніх добре підготовлених до оборони позицій. Вона додала, що українські сили також продовжують "розривати російські логістичні лінії на півдні та сході України", що мало би позбавити російські сили тилового постачання.
Також Катерина Степаненко зауважила, що наразі спостерігаються певні зміни в риториці російських воєнних кореспондентів та блогерів, зокрема чимало з них повторюють незадоволену риторику командира батальйону "Восток" Олександра Ходаковського.
"Найбільше, що зараз впадає в очі, це, безперечно, повідомлення про відсутність оперативних резервів і ротації на полі бою", - сказала Степаненко.
Також, за її словами, в російському середовищі воєнних блогерів почастішали скарги на відсутність ефективного середнього командного складу.
"Офіцери середньої ланки видають накази, які російські блогери вважають дуже бюрократичними та неефективними, а також такими, що наражають на небезпеку російські сили", - розповіла Степаненко.
Вона зауважила, що в російському медіасередовищі, як і раніше, є багато дискусій про можливості російської контрбатарейної боротьби і програші на цьому фронті. За її слвоами, продовжуються скарги на відсутність злагодженості між артилерійськими, піхотними та дронними підрозділами.
Разом із цим, дослідниця каже, що росіяни почали відфільтровувати інформацію, розуміючи, що українська сторона користується публічними виступами російських військових та оглядачів.
Стала помітна нова тенденція до інформаційної тиші, каже Степаненко.
«Ми спостерігаємо певну тишу в інформаційному просторі, яка стає помітнішою, ніж раніше. Нещодавно російська влада запропонувала обмежити те, які кадри можна публікувати в Telegram, особливо коли це стосується, наприклад, українських ударів по окупованих Росією територіях», – пояснює вона.
За її словами, багато мільйонів блогерів стурбовані тим, що вони стануть об’єктом цензури, бо Україна користується інформацією з російських джерел, «з перших вуст», каже Степаненко.
Білий дім намагається розвіяти сумніви навколо українського контрнаступу
Напередодні газета Washington Post опублікувала висновок, що Україна не має ресурсів або людської сили для досягнення своїх головних цілей у своєму багатомісячному контрнаступі – звільнення Мелітополя і зруйнування наземного сполучення між Росією та окупованим нею Кримом. Стаття, що базувалася на оцінках розвідки та заявах офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, викликала реакцію Білого дому.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам, що «протягом останніх двох років було проведено багато аналізів того, як ця війна буде розгортатися з багатьох сторін». Але в цих дослідженнях доводилося робити правки, «оскільки динамічні умови на полі бою змінювалися».
Газета USA today пише, що остання оцінка є «гірким висновком для тих, хто підтримує Україну, особливо тих, хто вважає, що США та їхні європейські партнери не зробили достатньо, щоб дати Києву те, що йому потрібно для перемоги, водночас виставляючи йому нереалістичні терміни, щоб продемонструвати успіх на полі бою».
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