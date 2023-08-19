«Наслідки війни в Україні виходять далеко за межі Європи». Байден на зустрічі з лідерами Японії та Південної Кореї

Міністерство нацбезпеки США повідомило про продовження статусу тимчасового захисту, так званого Temporary Protected Status (TPS), для громадян України. Програму продовжили на 18 місяців, від 20 жовтня поточного року, до 19 квітня 2025.

Окрім того, у відомстві повідомили про додаткову можливість податись на TPS для українців, які перебували в США станом на 16-те серпня 2023 року. Оголошені зміни стосуються майже 200 тисяч українців, наголосили в посольстві України в США.

Про те, кого ж саме стосуватимуться ці зміни, а також якими мають бути наступні кроки українців у США, імміграційна адвокатеса та членкиня ради директорів організації Ukraine Immigration Task Force, Ірина Мазур, розповіла журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.

Інтерв'ю було відредаговано для ясності та плинності.

Катерина Лісунова, Голос Америки: Про що саме йдеться в оголошенні Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) щодо статусу українців?

Усі громадяни України, які фізично перебувають у США станом на 16 серпня 2023 року зможуть подати документи на отримання статусу тимчасового захисту

Ірина Мазур, імміграційна адвокатеса: "Ми маємо власне дві новини. По-перше, статус TPS продовжили до 19 квітня 2025 року, всім людям, які були зареєстровані на початковий період. І по-друге, новина на яку чекало дуже багато українців, які приїхали після 11 квітня 2022 року і які не змогли потрапити на початковий період реєстрації TPS, – для них ввели нову дату реєстрації.

Усі громадяни України, які фізично перебувають у США станом на 16 серпня 2023 року зможуть подати документи на отримання статусу тимчасового захисту. І цей статус буде дійсний від 20 серпня 2023 по 19 квітня 2025 року.

Це важлива новина, бо багато українців перебували тут у статусі B-2. Вони в’їхали за гостьовими візами і, на жаль, не підпадали під умови початкового періоду реєстрації на TPS. Тепер вони зможуть отримати статус тимчасового захисту на 18 місяців, а також вони матимуть право на отримання права на роботу та отримання номера соціального страхування (SSN).

К.Л.: Кого це стосується, яких саме категорій громадян?

І.М.: Це надзвичайно щедра програма і майже всі громадяни України, які фізично перебували в США станом на 16 серпня, майже всі вони зможуть нею скористатися.

Однак, громадяни України, які не перебували в Сполучених Штатах і приїдуть після 16 серпня не зможуть кваліфікуватись на TPS. Я рекомендую таким категоріям громадян використовувати програму U4U (Uniting for Ukraine), яка іще працює. Тобто основний момент - це фізичне перебування. Інша категорія людей, це ті хто були тут на TPS, виїхали і, відповідно, їх виїзд зупинив їхній TPS, але вони повернулися, наприклад, по гостьовій візі. Вони напевно, також зможуть податись на новий період перереєстрації.

Є дуже мало категорій громадян України, які не зможуть отримати TPS. Це такі винятки, коли є наявність певних злочинів. Але тут потрібно проконсультуватись з адвокатом, тому що навіть у таких випадках деколи можна податись і отримати TPS.

Навіть ті громадяни України, які мають друге громадянство іншої держави, потрапляють під критерії TPS. Але це буде складний процес, тут потрібно враховувати дуже багато обставин.

У цьому випадку багато залежить від того, з яким паспортом ви перетнули кордон, чи довго ви проживали і, чи пустили коріння в країні вашого іншого громадянства. Тобто це не автоматична дискваліфікація, але потрібно звернутись до міграційного адвоката.

Також цікаві новини є для тих громадян України які прибули сюди через "пароль", через південний кордон. (Статус так званого “гуманітарного пароля” дозволяє тимчасово проживати у США з правом на працю та навчання – ред.). Так виглядає, що всі громадяни України, навіть ті, які прибули за "паролем" та ті, хто перебувають зараз по U4U, також зможуть податись на статус TPS.

К.Л: У повідомленні окремою графою згадуються студенти. Що саме прописано для цієї категорії українців?

І.М.: TPS це не є класичний імміграційний або неімміграційний статус, це є спеціальне право залишатися в США навіть тоді, коли є інший статус або статусу взагалі немає. Таким чином, громадяни України, які мають статус студентів і продовжують навчатись у США, зможуть паралельно подати документи на отримання статусу TPS.

Минулого року, коли Україна була визнана як країна зі статусом TPS, тоді іще одне рішення було внесене у федеральний реєстр. Це рішення стосується можливості отримання права на роботу не тільки для людей, що мають TPS, але й для студентів, які є громадянами України, котрі навчаються і відповідно через війну та через тяжкі фінансові умови, більше не можуть оплачувати своє навчання. Для таких категорій є спеціальна інша можливість отримання права на роботу.

К.Л.: Якими мають бути наступні кроки громадян України в США після цього оголошення? Що треба робити далі?

І.М.: Поки що зазначено, що подача документів на перереєстрацію TPS, а також подача документів на отримання нового статусу TPS, а також дозволів на роботу — усе має бути подано онлайн. Тобто зараз існують механізми на сайті імміграційної служби USCIS.gov, коли обидві форми можна подати онлайн.

Потрібно чітко дотримуватись інструкцій, читати їх і подати документи, як це вимагається. Також, потрібно не вчиняти жодних злочинів і коли у нас буде новий податковий рік, потрібно вчасно сплачувати податки в США. Тобто задля підтримання вашого статусу перебування в США ви маєте дотримуватись усіх місцевих законів.

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