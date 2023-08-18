США прискорять надання дозволу на поставки F-16 Україні

У четвер Рада Безпеки ООН за наполяганням Росії знову зібралася на засідання для того, щоб обговорити постачання Заходом зброї Україні. Позицію держав - постійних країн-членів Радбезу - представляли або заступники, або радники місій. Багато дипломатів у виступах казали про втому від чергового обговорення цієї теми, яку ООН нав’язує Росія. Представниця Франції прямо заявила, що Росія скликала засідання для того, щоб поширювати пропаганду.

Серед виступаючих був і американський працівник ЗМІ Денні Гайфон, пости та матеріали якого часто цитують російські медіа. Він висловив переконання, що підтримка США України погано впливає на звичайних американців. Або про те, що західна зброя, яку надсилають Україні, осідає на чорних ринках, хоча жодних доказів цього не було надано. Подібні заяви лунали і під час виступу заступника російського постпреда Дмитра Полянського.

Головним же доповідачем від ООН була Ізумі Накаміцу, висока представниця ООН з питань роззброєння. Вона нагадала, що інформація від західних урядів про передачу ними зброї та боєприпасів доступна у відкритих джерелах. Це, зокрема, танки, броньовані машини, бойові літаки, гелікоптери, артилерійські системи великого калібру, ракетні системи, дрони, а також боєприпаси з дистанційним керуванням, стрілецька та легка зброя. За її словами, впродовж останніх місяців кількість повідомлень про передачу зброї та боєприпасів українським силам збільшилася. Вона також відмітила, що надходили повідомлення про те, що держави передають або планують передати зброю, зокрема, дрони та боєприпаси, Росії для їхнього використання в Україні.

Згадала Накаміцу і про передачу Україні касетних боєприпасів. За її словами, це викликає велику стурбованість. ООН неодноразово закликала «залишити ці види боєприпасів в історії та не використовувати».

З 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2023 року Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало в Україні 26 384 жертви серед цивільного населення, з них 9 444 загиблих і 16 940 поранених. Фактичні цифри будуть значно вищими

Водночас вона нагадала, що усі сторони конфлікту мають обов’язок захищати цивільних осіб та забезпечувати дотримання міжнародного гуманітарного права. «Вплив посилення насильства на цивільне населення залишається предметом великого занепокоєння. З 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2023 року Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало в Україні 26 384 жертви серед цивільного населення, з них 9 444 загиблих і 16 940 поранених. Фактичні цифри будуть значно вищими», - повідомила вона.

За її словами, ООН рішуче засуджує напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру та закликає до їх негайного припинення. «Російський військовий наступ на Україну порушує Статут ООН і міжнародне право. Він завдає найбільшого удару по вразливим верствам населення. Необхідно покласти край цій жорстокій війні. Я закликаю всі держави-члени докласти всіх зусиль для миру», - заявила вона.

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд, який головував на засіданні (серпень – місяць американського президентства у Раді Безпеки), своєю чергою, заявив, що США продовжать підтримувати самозахист України від російської агресії. За його словами, Росія лише поглиблює кризу та підриває зусилля щодо пошуку мирного рішення. Саме ж засідання Вуд назвав марнотратним та тактикою Росії, спрямованою на те, щоб відвернути увагу від дій Кремля, у той час, як Росія намагається "нахабно переписати цю історію".

Він також нагадав, що Росія, яка звинувачує світ у постачанні зброї Україні, сама хоче посилити воєнну співпрацю з КНДР, у тому числі тиснучи на лідера КНДР Кім Чен Ина, щоб він продав додаткове озброєння Москві. Це суперечить резолюціям Радбезу, за які у тому числі голосувала Росія. «КНДР вже зробила перше постачання зброї для "Групи Вагнера" у листопаді, порушуючи резолюції», - додав він.

Росія порушує резолюції Радбезу і щодо Ірану та купує в нього дрони. «США поновлять свої заклики до генсека ООН розслідувати ці порушення», - додав він.

Також, за словами Вуда, Путін не виявляє інтересу у змістовній дипломатії. І відколи Рада Безпеки востаннє обговорювала цю тему в червні, саме Росія посилила війну та перетворила на зброю продовольство, коли вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Вуд додав, що західна зброя, надана Україні, не є причиною цієї війни та не продовжує її. «Ця відповідальність лежить на Кремлі. Якби Росія була стурбована зменшенням конфлікту та пом’якшенням можливого незаконного використання зброї, вона б припинила цю війну, вивела свої сили, а не посилювала ядерну риторику, ракетні обстріли, порушення прав людини та резолюцій Ради Безпеки ООН і Статуту ООН», - переконаний дипломат.

Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну, оскільки вона захищає себе відповідно до міжнародного права та Статуту ООН. Допоки Росія не виведе війська, ми продовжуватимемо допомагати Україні захищатися

Представник Великої Британії нагадав Росії, як її ракети поцілили у готель Покровська. Інший обстріл вбив родину з немовлям у Широкій Балці. У вівторок російська ракета розбила дитячий майданчик у Львові. «Ось як лідери Росії ведуть цю війну, яку вони обрали. І саме тому ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну, оскільки вона захищає себе відповідно до міжнародного права та Статуту ООН. Колеги, Велика Британія хоче миру. Україна хоче миру. Весь світ хоче миру. Але президент Путін продемонстрував, що він несерйозно ставиться до будь-якого миру, який поважає міжнародне право», - заявив він.

Дипломат нагадав, що поки Україна та міжнародні партнери з усього світу обговорювали важливість справедливого та сталого миру, підкріпленого Статутом ООН, Росія продовжувала скидати бомби на українські порти та зерносховища. «Дозвольте мені чітко сказати. Нестабільна Росія не відповідає нашим інтересам, і ми поважаємо російський народ. Президент Путін може покласти край стражданням українського народу та власних солдатів завтра, вивівши всі російські сили з України в межах міжнародно визнаної території України. Допоки цього не станеться, ми продовжуватимемо допомагати Україні захищатися», - повідомив він.