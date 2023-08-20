Блінкен засудив ракетний удар РФ по мирному населенню Чернігова

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар РФ по центру Чернігова, внаслідок якого постраждало щонайменше 148 людей і принаймні семеро загинули.

"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з родинами жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав Блінкен на своїй сторінці у мережі Х.

Раніше ракетний удар росіян по Чернігову засудила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"Нажахані новиною про сьогоднішній денний обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджуються прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не повинні бути вбитими чи пораненими. Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, до якої Росія опустилася, і має зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", - написала посолка в мережі Х.

Як повідомляв раніше Голос Америки, з осудом атаки виступила і гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

"Особливо жахливо, що удар було нанесено по головній площі великого міста вранці, коли люди гуляють або йдуть до церкви, щоб відсвяткувати сьогоднішнє релігійне свято для багатьох українців. Я засуджую цю практику російських ударів по густонаселених районах України, що призводить до загибелі людей, масових руйнувань та різкого зростання гуманітарних потреб", - заявила посадовиця.

За даними голови обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, у результаті удару в місті пошкоджені понад 60 будинків, розташованих поряд із місцем, куди вдарила російська ракета.

Раніше повідомлялось, що у драмтеатрі, куди влучала російська ракета, відбувалась виставка дронів. Втім, очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, як повідомляє Радіо Свобода, в ефірі телемарафону заявив, що у драмтеатрі, "відбувалась не виставка дронів, а закритий захід". Слідчі з’ясовують обставини інциденту, зазначив він.

"Організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз по цьому питанню тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставити", – пояснив він.