"Розумна інвестиція в американську безпеку." Колишній посол США прокоментував очікування від Конгресу щодо додаткової допомоги для України

Президент США Джо Байден цінує двопартійний підхід у Конгресі в питанні виділення допомоги Україні. Про це на брифінгу у вівторок, 29 серпня, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Відповідаючи на запитання про те, якими будуть дії президента США, якщо Конгрес запропонує йому додаткове фінансування лише на надзвичайні ситуації, відокремивши його від запиту на додаткове фінансування для України, вона сказала, що адміністрація працює над тим, щоб отримати повну підтримку Конгресу, і що США – не єдина країна, що надає допомогу Україні.

"Президент чітко описав, що він просить у Конгресу, коли йдеться про додаткове фінансування для України. Не забуваймо, що це двопартійних процес, і президент цінує двопартійний підхід, який ми бачили впродовж минулих двох років, аби переконатися, що відважні українці, які борються за свою свободу і демократію, отримують допомогу, і не лише від США, а й від наших союзників і партнерів. І це те, чого ми очікуємо, і над чим будемо працювати", - сказала Карін Жан-П'єр.

Водночас колишній посол США в Україні Джон Гербст в ефірі телешоу Washington journal заявив, що 40 млрд доларів додаткових видатків, які президент США Джо Байден просить у Конгресу, є дуже «розумною інвестицією» в американську безпеку та добробут.

"Якщо ви вірите, що стабільність у Європі життєво важлива не лише для американської безпеки, але й для американського процвітання, то 40 млрд доларів на рік - 4% нашого оборонного бюджету - це невелика ціна, щоб гарантувати, що Європа залишиться сильною, вільною та стабільною," - сказав Гербст.

Експосол, який нині є аналітиком Атлантичної ради, наголосив, що Росія проводить політику, спрямовану на завдання серйозної шкоди американським інтересам.

"Якщо Москва досягне успіху у цій війні в Україні, нам доведеться побоюватися, що Москва поширить свій контроль на країни Балтії, союзників. Тому розумно було б захистити життєво важливі американські інтереси, а оскільки стабільність і безпека Європи є життєво важливими інтересами Америки, - то дати Україні засоби для перемоги над росіянами в Україні", - зазначив Гербст.

Президент США Джо Байден 10 серпня звернувся з офіційним запитом до Конгресу США щодо виділення понад 40 млрд доларів на додаткове фінансування.

Частина цих коштів передбачена на надання допомоги постраждалим від стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, зокрема ураганів.

Водночас близько 24 млрд доларів із цієї суми передбачені на витрати, пов’язані з Україною. Зокрема, понад 13 млрд доларів - на військову допомогу та 8,5 млрд доларів для економічних та гуманітарних ініціатив. Окрім того, в запиті прописані гроші на протидію злочинній діяльності «Групи Вагнера», зокрема, в країнах Африки.

Як зазначило видання Washington Post, попри певний спротив, очікується, що лідери обох партій у Сенаті підтримають запит президента.

"Десятки ультраправих членів Палати представників чітко дали зрозуміти, що вони виступатимуть проти будь-якого нового фінансування України, але значна більшість республіканців все ще хочуть, щоб певна кількість грошей була спрямована на допомогу Україні та союзникам по НАТО, особливо напередодні зими, яка може ще більше сповільнити контрнаступ", - йдеться у статті видання за 10 серпня.

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