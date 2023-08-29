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"Розумна інвестиція в американську безпеку." Колишній посол США прокоментував очікування від Конгресу щодо додаткової допомоги для України
Президент США Джо Байден цінує двопартійний підхід у Конгресі в питанні виділення допомоги Україні. Про це на брифінгу у вівторок, 29 серпня, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
Відповідаючи на запитання про те, якими будуть дії президента США, якщо Конгрес запропонує йому додаткове фінансування лише на надзвичайні ситуації, відокремивши його від запиту на додаткове фінансування для України, вона сказала, що адміністрація працює над тим, щоб отримати повну підтримку Конгресу, і що США – не єдина країна, що надає допомогу Україні.
"Президент чітко описав, що він просить у Конгресу, коли йдеться про додаткове фінансування для України. Не забуваймо, що це двопартійних процес, і президент цінує двопартійний підхід, який ми бачили впродовж минулих двох років, аби переконатися, що відважні українці, які борються за свою свободу і демократію, отримують допомогу, і не лише від США, а й від наших союзників і партнерів. І це те, чого ми очікуємо, і над чим будемо працювати", - сказала Карін Жан-П'єр.
Водночас колишній посол США в Україні Джон Гербст в ефірі телешоу Washington journal заявив, що 40 млрд доларів додаткових видатків, які президент США Джо Байден просить у Конгресу, є дуже «розумною інвестицією» в американську безпеку та добробут.
"Якщо ви вірите, що стабільність у Європі життєво важлива не лише для американської безпеки, але й для американського процвітання, то 40 млрд доларів на рік - 4% нашого оборонного бюджету - це невелика ціна, щоб гарантувати, що Європа залишиться сильною, вільною та стабільною," - сказав Гербст.
Експосол, який нині є аналітиком Атлантичної ради, наголосив, що Росія проводить політику, спрямовану на завдання серйозної шкоди американським інтересам.
"Якщо Москва досягне успіху у цій війні в Україні, нам доведеться побоюватися, що Москва поширить свій контроль на країни Балтії, союзників. Тому розумно було б захистити життєво важливі американські інтереси, а оскільки стабільність і безпека Європи є життєво важливими інтересами Америки, - то дати Україні засоби для перемоги над росіянами в Україні", - зазначив Гербст.
Президент США Джо Байден 10 серпня звернувся з офіційним запитом до Конгресу США щодо виділення понад 40 млрд доларів на додаткове фінансування.
Частина цих коштів передбачена на надання допомоги постраждалим від стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, зокрема ураганів.
Водночас близько 24 млрд доларів із цієї суми передбачені на витрати, пов’язані з Україною. Зокрема, понад 13 млрд доларів - на військову допомогу та 8,5 млрд доларів для економічних та гуманітарних ініціатив. Окрім того, в запиті прописані гроші на протидію злочинній діяльності «Групи Вагнера», зокрема, в країнах Африки.
Як зазначило видання Washington Post, попри певний спротив, очікується, що лідери обох партій у Сенаті підтримають запит президента.
"Десятки ультраправих членів Палати представників чітко дали зрозуміти, що вони виступатимуть проти будь-якого нового фінансування України, але значна більшість республіканців все ще хочуть, щоб певна кількість грошей була спрямована на допомогу Україні та союзникам по НАТО, особливо напередодні зими, яка може ще більше сповільнити контрнаступ", - йдеться у статті видання за 10 серпня.
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- Голос Америки
Джон Гербст: Надання Україні винищувачів F-16 може «змусити Москву відмовитися від своєї цілі підкорити Україну»
Якщо українці прорвуться, це буде як банкрутство — [спочатку] поступово, а потім все одразуПатрік Бері, викладач Університету міста Бат та колишній аналітик НАТО
На фоні звільнення села Роботине Запорізької області, підтвердженого українським Міністерством оборони 28 серпня, у західних медіа та серед експертів і політиків продовжують точаться дискусії щодо українського контрнаступу, його швидкості й спроможності досягти головної мети – перерізання суходільного коридору постачання з Росії в Крим і виходу до Азовського моря.
Як зазначає британський телеканал BBC, Роботине було під контролем росіян з березня 2022 року. До війни воно не мало великого стратегічного значення, однак, росіяни перетворили його на важливий пункт дислокації військових і техніки, як зауважує канал France 24. На додаток, Роботине розташоване на дорозі з Оріхова до Токмака, який є важливим логістичним центром росіян. Тож саме тут розпочався український контрнаступ влітку цього року, і останні декілька місяців за невелике село точилися важкі бої.
«Індустріальний рівень мінування»
Звільнення Роботиного потенційно відкриває українській армії шлях на Токмак і далі на Мелітополь, ключовий центр на шляху до Азовського моря. Однак, як вже неодноразово зауважували ЗМІ та експерти, швидкому просуванню української армії заважають потужні фортифікації та оборона росіян. Зокрема йдеться про мільйони мін, якими російські сили всіяли лінію фронту, інколи застосовуючи до 5 мін на 1 квадратний метр території, пише британське видання Independent з посиланням на міністра оборони України Олексія Рєзнікова.
Як зазначає Пол Маккен, представник Halo Trust, найбільшої у світі гуманітарної організації з розмінування, якого цитує Independent: «Те, що ми бачимо, — це індустріальний рівень мінування, особливо протитанкових мін. Нічого подібного [не було] в Європі з часів Другої світової війни».
Мінні поля становлять набагато більш потужну перепону для наступу, коли вони є частиною добре спланованої й вибудованої системи оборони, зауважує Independent.
За словами експертів, з якими спілкувалося видання, нерішучість і зволікання заходу у наданні Україні необхідної зброї для контрнаступу, дали Росії час створити таку систему оборони, зробивши малореальним повторення блискавичного наступу України на Харківщині минулого року.
Серед тих, хто так вважає, є Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зазначив в інтерв’ю американському каналу C-SPAN, що з таким рівнем зброойної підтримки з боку адміністрації Байдена, «єдине, у чому ми можемо бути впевнені, що це будуть скромні здобутки».
Гербст нагадав, що ще у березні цього ркоу він пронозував, що йтиметься про «кілька сотень квадратних кілометрів звільненої території».
«Так воно і сталося», – наголошує він.
Водночас деякі аналітики вважають, що попри усі негативні прогнози й заголовки у західних ЗМІ останнім часом, українська перемога може бути ближче, ніж здається.
На думку Яна Калберґа з Центру аналізу європейської політики, якого цитує американське видання Insider, після звільнення Роботиного українській армії необхідно просунутися ще приблизно на 11-16 кілометрів для того, щоб розірвати російські транспортні шляхи й завадити здатності російської армії мобілізуватись і воювати, адже з такої дистанції українська армія триматиме ключові шляхи під вогневим контролем.
Звільнення Роботиного є «тактично значущим», оскільки воно відкриває можливість українським військам діяти за межами найщільніших мінних полів Росії, вказує Independent з посиланням на американський Інститут вивчення війни. Покладаючись на відкориговану тактику української армії, яка діє меншими підрозділами й менше покладається на фронтальні атаки, українські війська мають можливість просочитися крізь російські мінні поля і почати встановлювати контроль над територією між російськими лініями оборони, додає видання.
Таким чином, хоча український контрнаступ на півдні країни досі просувався відносно повільно, є вірогідність, що він прискориться, адже українські командири вважають, що найскладнішу лінію російської оборони пройдено, і просування тепер пришвидшиться, зазначає Insider.
«Якщо українці прорвуться, це буде як банкрутство — [спочатку] поступово, а потім все одразу», — цитує Independent доктора Патріка Бері, старшого викладача Університету британського міста Бат та колишнього аналітика НАТО. Однак, вірогідність сценарію раптового прориву, на його думку, наразі становить «50 на 50», і наступні кілька тижнів будуть вирішальними.
Своєю чергою, Джон Гербст вважає, що надання Україні систем ATACMS могло б зіграти в теперішньому контрнаступі роль, подібну до тієї, яку зіграли системи HIMARS у торішньому блискавичному наступі на Харківщині.
У своєму інтерв’ю каналу C-SPAN він також заявив, що надання Україні винищувачів F-16 може призвести до того, що Україна поверне «значні частини своєї території», а також може «змусити Москву відмовитися від своєї цілі підкорити Україну».
- Голос Америки
Пентагон про контрнаступ: Україна продовжує повільно просуватись
Україна продовжує повільно просуватись вперед у контрнаступі, – наголосила під час брифінгу у Вашингтоні 29 серпня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Вона також підкреслила успішне використання українськими військовими реактивних систем залпового бою HIMARS та крилатих ракет Storm Shadow.
“Якщо говорити про те, як проходить український контрнаступ, ми бачимо, що вони продовжують робити повільний прогрес і продовжують боротьбу”, – говорить Сабріна Сінгх.
Якщо говорити про те, як проходить український контрнаступ, ми бачимо, що вони продовжують робити повільний прогрес і продовжують боротьбу.Сабріна Сінгх
Коментуючи питання щодо можливості постачання Україні ракетних систем ATACMS, Сабріна Сінгх зауважила, що немає нових оголошень. “У мене немає новин стосовно ATACMS. Я знаю, як українці використали HIMARS та Storm Shadow, наскільки неймовірно ефективно вони показали себе в бою, але в мене немає оголошень стосовно ATACMS”, – відзначила заступниця речника Пентагона.
Коментуючи новий пакет додаткової військової допомоги для України на суму 250 млн доларів, про який США оголосили сьогодні, Сабріна Сінгх підкреслила, що він включає додаткові боєприпаси протиповітряної оборони та артилерії, обладнання для розмінування, медичні транспортні засоби та інше обладнання.
“США продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями, які відповідатимуть потребам на полі бою”, – додала Сінгх.
Раніше сьогодні Голос Америки повідомляв, новий пакет допомоги включає ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини, фінансування послуг, навчання та транспортування.
Дивіться також: Новий пакет допомоги Україні на суму $250 млн оголосили США. Відео
- Голос Америки
Глава МЗС Британії їде до Китаю. На порядку денному — війна в Україні та відносини з Росією
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі у середу відвідає Китай. Питання України - на порядку денному зустрічей з главою МЗС та віцепрезидентом Китаю. ЗМІ повідомляють, що мета цього візиту - нормалізувати відносини між країнами після років напруги.
“Ми будемо обговорювати, як ми можемо працювати разом, і де відносини можуть бути більш продуктивними, – цитує Джеймса Клеверлі агенція Reuters. – Я обговорюватиму такі питання як становище Китаю в регіоні, російське вторгнення в Україну та те, що можна зробити, … [щоб] довести це до належного висновку”.
За даними британського видання The Guardian, міністр закордонних справ Клеверлі має намір “кинути виклик Китаю через його підтримку Росії у війні в Україні”.
Китай “несе відповідальність на світовій арені” за зростаючу військову підтримку Росії, цитує міністра The Guardian. Клеверлі також хотів би почути відкриту критику Китаю у бік Росії за її напади на зернові склади в українському порту Одеси, свідчить видання.
Водночас як мовиться у статті, Клеверлі прагне, аби зустрічі з китайськими посадовцями розглядалися як відновлення політичного діалогу між країнами, що зрештою відродить торгівлю Великобританії з Китаєм.
Перед візитом глава МЗС Британії заявив, що “без Китаю неможливо вирішити жодну важливу міжнародну проблему”, але додав, що країна повинна виконувати свої міжнародні зобов’язання.
“Жодну серйозну глобальну проблему – від зміни клімату до запобігання пандемії, від економічної нестабільності до розповсюдження ядерної зброї – не можна вирішити без Китаю”, – цитує міністра Клеверлі The Guardian.
Це буде перший візит високопоставленого члена британського уряду до Китаю за п’ять останніх років.
Водночас у Пекіні наразі перебуває Джина Раймондо, міністерка торгівлі США. Минулого місяця міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала до проведення ринкових реформ у Китаї та розкритикувала Пекін за його нещодавні “жорсткі дії” щодо американських компаній.
Як повідомляв Голос Америки, Єллен відвідала Пекін, щоб спробувати налагодити суперечливі американо-китайські відносини, але у своїх публічних зауваженнях дала зрозуміти, що Вашингтон і його західні союзники чинитимуть опір тому, що вона назвала “несправедливою економічною практикою” Китаю.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і президент Франції Еммануель Макрон також відвідали Пекін цього року, при цьому Макрон виступав за незалежну від США політику щодо майбутньої оборони Тайваню.
За інформацією агентства Reuters, Велика Британія намагається покращити взаємодію з Китаєм після того, як відносини між країнами впали до найнижчої точки за десятиліття при колишньому прем’єр-міністрі Борису Джонсону, коли Лондон обмежив деякі китайські інвестиції через питання національної безпеки та висловив занепокоєння щодо придушення свобод у Гонконгу.
Своєю чергою речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що розвиток відносин є “в спільних інтересах” народів обох країн.
Американське видання Politico, посилаючись на коментарі Клеверлі у Філіппінах перед його візитом до Китаю, додає, що головною темою зустрічей будуть питання безпеки, зокрема, завершення російського вторгнення в Україну.
Politico нагадує, що окремі однопартійці Клеверлі звинувачують британський уряд у “надто м’якому ставленні до Китаю”.
- Голос Америки
"Диплом першокурсника". Експерти критикують зовнішньополітичну платформу Рамасвамі, готового поступитися українськими територіями Росії
Вівек Рамасвамі, учасник виборчих перегонів від Республіканської партії на посаду президента США, в понеділок, 28 серпня, оприлюднив свою зовнішньополітичну платформу, у якій приділив значну увагу Україні й російській війні.
Як диплом першокурсника із зовнішньої політики. Цілковита дискваліфікаціяМарк Тіссен, експерт Fox News і оглядач The Washington Post
У програмній статті, опублікованій у виданні The American Conservative («Американський консерватор» - ред.), Рамасвамі заявив, що він «прийме» контроль Росії над територіями України, які були окуповані російськими військами, а також не допустить приєднання України до НАТО в обмін на припинення Росією військового союзу з Китаєм.
Також Рамасвамі пообіцяв приїхати до Москви у 2025 році, після вступу на посаду президента США, щоб обговорити умови закінчення війни Росії проти України. Іншим пунктом його програми стане зняття міжнародних санкцій з Росії та її реінтеграція у світові ринки, що, на його думку, зробить Росію противагою Китаю у східній Азії.
Загалом, Рамасвамі вважає, що США втратили свій історичний шанс залишитися єдиною наддержавою після закінчення Холодної війни на початку 90-х років, дозволивши Китаю і Росії зблизитися і посилитися. Тож тепер настав час скоротити міжнародну присутність США і сфокусуватися на «справжніх інтересах» країни.
Погляди Рамасвамі на міжнародні проблеми й відносини вже критикували, зокрема, й інші кандидати-республіканці. Як вже повідомляв Голос Америки, під час республіканських президентських дебатів 23 серпня, кандидатка Нікі Гейлі розкритикувала проросійську позицію Рамасвамі, заявивши, що у війні з Україною «[п]еремога Росії – це перемога Китаю. Ми повинні це знати. Україна для нас – перша лінія оборони». «У вас немає зовнішньополітичного досвіду, і це видно», - додала Гейлі під час дебатів.
Однак, після оприлюднення зовнішньополітичної платформи 28 серпня, Рамасвамі зазнав додаткової жорсткої критики. Так, експерт каналу Fox News і оглядач видання The Washington Post Марк Тіссен схарактеризував ідеї Рамасвамі як «злочинно дурні», як зазначає The Hill, цитуючи Тіссена далі: «Як диплом першокурсника із зовнішньої політики. Цілковита дискваліфікація».
Своєю чергою, американська історикиня і професорка Університету Нью-Йорка Рут Бен-Гіат у своєму дописі в мережі Х зазначила припустила, що висунення Рамасвамі — це психологічна операція. Хоча сам він сподівається на високу посаду в уряді Трампа, пише вона, «його спонсори знають справжню функцію його «кандидатури»: охопити нові групи для радикалізації та зміцнити зв’язки ультраправих США та за кордоном, в т.ч. шляхом нормалізації злочинів Путіна».
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