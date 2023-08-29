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Україна до кінця року планує закупити 200 тисяч дронів та підготувати 50 тисяч операторів БПЛА — Держспецзвʼязку
До кінця цього року проєкт “Армія дронів” планує закупити для потреб українських Збройних Сил 200 тисяч дронів та підготувати 50 тисяч операторів БПЛА. Про це в інтервʼю Українській службі Голосу Америки заявив Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
У липні Кабінет міністрів України виділив 40 мільярдів гривень на 2023 рік для інвестицій в українських виробників безпілотників. За словами голови Держспецзвʼязку, більшу частину цих коштів вже законтрактували й навіть доставили частину безпілотників на фронт. Наступний крок, за його словами, це підготовка пілотів.
“Коли ми започаткували “Армію Дронів”, основне наше завдання було забезпечити ЗСУ безпілотниками. Але згодом ми зрозуміли що нам не вистачає класних пілотів. Отримати дрон — це одне завдання, а не втратити його в першому бою — це трошечки складніше”, — каже Щиголь.
Голова Держспецзвʼязку розповів, що для навчання операторів безпілотників “Армія дронів” співпрацює із 25 українськими школами, а більшість людей, які там проходять навчання — військові. За перші шість місяців 2023 року “Армії дронів” вдалося підготувати 10 тисяч пілотів. Однак проєкт швидко масштабується, запевнив Щиголь, і до кінця року Україна планує підготувати 50 тисяч операторів БПЛА.
В лютому Генштаб ухвалив рішення про створення окремих ударних рот безпілотних літальних апаратів.
“План на цей рік — це 60 таких рот. На сьогодні вже 17 сформовано, повністю укомплектовано, і вони виконують бойові завдання на передовій”, — розповів Щиголь.
Він запевняє, що такий підхід є правильним, адже кожна бригада повинна мати підрозділ, який виконуватиме завдання із розвідки та знищення ворога безпілотними літальними апаратами.
Раніше американське видання Washington Post писало, що війна та розвиток штучного інтелекту допомогли Україні стати країною з масового виробництва ударних дронів.
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- Голос Америки
"Диплом першокурсника". Експерти критикують зовнішньополітичну платформу Рамасвамі, готового поступитися українськими територіями Росії
Вівек Рамасвамі, учасник виборчих перегонів від Республіканської партії на посаду президента США, в понеділок, 28 серпня, оприлюднив свою зовнішньополітичну платформу, у якій приділив значну увагу Україні й російській війні.
Як диплом першокурсника із зовнішньої політики. Цілковита дискваліфікаціяМарк Тіссен, експерт Fox News і оглядач The Washington Post
У програмній статті, опублікованій у виданні The American Conservative («Американський консерватор» - ред.), Рамасвамі заявив, що він «прийме» контроль Росії над територіями України, які були окуповані російськими військами, а також не допустить приєднання України до НАТО в обмін на припинення Росією військового союзу з Китаєм.
Також Рамасвамі пообіцяв приїхати до Москви у 2025 році, після вступу на посаду президента США, щоб обговорити умови закінчення війни Росії проти України. Іншим пунктом його програми стане зняття міжнародних санкцій з Росії та її реінтеграція у світові ринки, що, на його думку, зробить Росію противагою Китаю у східній Азії.
Загалом, Рамасвамі вважає, що США втратили свій історичний шанс залишитися єдиною наддержавою після закінчення Холодної війни на початку 90-х років, дозволивши Китаю і Росії зблизитися і посилитися. Тож тепер настав час скоротити міжнародну присутність США і сфокусуватися на «справжніх інтересах» країни.
Погляди Рамасвамі на міжнародні проблеми й відносини вже критикували, зокрема, й інші кандидати-республіканці. Як вже повідомляв Голос Америки, під час республіканських президентських дебатів 23 серпня, кандидатка Нікі Гейлі розкритикувала проросійську позицію Рамасвамі, заявивши, що у війні з Україною «[п]еремога Росії – це перемога Китаю. Ми повинні це знати. Україна для нас – перша лінія оборони». «У вас немає зовнішньополітичного досвіду, і це видно», - додала Гейлі під час дебатів.
Однак, після оприлюднення зовнішньополітичної платформи 28 серпня, Рамасвамі зазнав додаткової жорсткої критики. Так, експерт каналу Fox News і оглядач видання The Washington Post Марк Тіссен схарактеризував ідеї Рамасвамі як «злочинно дурні», як зазначає The Hill, цитуючи Тіссена далі: «Як диплом першокурсника із зовнішньої політики. Цілковита дискваліфікація».
Своєю чергою, американська історикиня і професорка Університету Нью-Йорка Рут Бен-Гіат у своєму дописі в мережі Х зазначила припустила, що висунення Рамасвамі — це психологічна операція. Хоча сам він сподівається на високу посаду в уряді Трампа, пише вона, «його спонсори знають справжню функцію його «кандидатури»: охопити нові групи для радикалізації та зміцнити зв’язки ультраправих США та за кордоном, в т.ч. шляхом нормалізації злочинів Путіна».
- Голос Америки
Новий пакет допомоги США для України: ракети для ППО, боєприпаси, протитанкові системи
Сполучені Штати оголосили про новий пакет додаткової військової допомоги для України на суму 250 млн доларів. Про це йдеться у заяві Держдепу США.
Пакет включає ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини, фінансування послуг, навчання та транспортування.
“Сьогодні ми оголошуємо наступний пакет військової допомоги для допомоги Україні, яка захищає свою територію та захищає свій народ. Цей пакет містить важливі можливості для допомоги Україні на полі бою”, – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Держдеп США нагадує, що Росія щодня продовжує вести жорстоку загарбницьку війну, яка призвела до загибелі багатьох мирних жителів України та переміщення мільйонів людей.
“Їхні атаки на українські порти та зернову інфраструктуру спричинили нестабільність цін на продовольчих і зернових ринках, погіршили голод і спричинили глобальну відсутність продовольчої безпеки в усьому світі”, – йдеться у заяві відомства.
“Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно”, – запевнив державний секретар США обіцяє Ентоні Блінкен.
Карін Жан-П’єр, речниця Білого дому також прокоментувала новий пакет безпекової допомоги Україні для задоволення її критичних потреб у сфері безпеки та оборони.
"Цей пакет допоможе українським військовим на полі бою, та підсилить протиповітряну оборону у час, коли Росія продовжує завдавати жорстоких ударів проти народу України”, - сказав речниця Адміністрації президента Байдена Карін Жан-П’єр.
Закидати росіян "мавіками" не вийде. Голова Держспецзвʼязку про "Армію дронів"
За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ЗСУ втрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць. Однак ці дрони зберігають життя українським військовим. Для того, щоб забезпечувати необхідну кількість безпілотників в Україні, у грудні 2022 року в Україні запустили проєкт “Армія дронів”. Про розквіт українського виробництва безпілотників, їх експортний потенціал, а також навчання операторів дронів, журналісти Української служби Голосу Америки поговорили із головою Держспецзвʼязку Юрієм Щиголем.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Марія Ульяновська, Голос Америки: Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про “Армію Дронів”, що це за проєкт?
Юрій Щиголь, голова Держспецзвʼязку України: Минулого року наші військові зрозуміли, що використання безпілотних літальних апаратів на полі бою дає велику перевагу в плані дистанції, розвідки і збереження життя. Тоді Міністерство цифрової трансформації, Служба держспецзв'язку, платформа UNITED24 та Генеральний штаб заснували проєкт “Армія Дронів”. Його завдання — забезпечити Сили безпеки й оборони необхідною кількістю безпілотних літальних апаратів.
За минулий рік ми придбали близько 5 тисяч безпілотників на загальну суму близько 4,5 мільярда гривень. Це були абсолютно різні дрони. В першу чергу, яких не вистачає на фронті — “мавіки" (Mavic), “аутелеви" (Autel Evo), “матриси" (Matrice), а також великі професійні дрони і навіть “байрактари" (Bayraktar). Коли це дало результат, всі побачили, що проєкт допомагає зберегти життя наших військових, це отримало державну підтримку. На сьогодні “Армія Дронів” — вже державна програма, яка отримала цього року фінансування у розмірі 40 мільярдів гривень. Більшу частину цих коштів ми вже законтрактували, і навіть доставили значну частину безпілотників на фронт.
М.У.: Чи правильно я розумію, що українські дрони виходять дешевшими і вони більше вам підходять, тому що вони вже підлаштовані під військові потреби?
Більшість дронів, які виробляються в світі, не проходили такого випробування полем бою, яке є на сьогодні в Україні.
Ю.Щ.: Я б не сказав, що набагато дешевші. Деякі навіть дорожчі — є круті українські дрони-розвідники, які коштують не менше, ніж їхні іноземні аналоги, і за якістю вони їм точно не поступаються. Більшість дронів, які виробляються у світі, не проходили такого випробування полем бою, яке є на сьогодні в Україні. В жодній країні світу, навіть там, де були бойові дії, не було такої кількості засобів радіоелектронної боротьби.
Всі українські БПЛА, які ми закуповуємо, проходять випробування, в першу чергу, під дією РЕБ. Тому після нашої перемоги це буде найбільш технологічна у світі українська галузь, яка зможе бути дуже конкурентно експортною.
Іноземні дрони в нас складають близько всього 20% в закупівлях. Основне завдання — це розвиток української сфери безпілотно-літальної авіації. І на сьогодні ми вже маємо близько 80 контрактів саме з українськими виробниками.
На початку повномасштабного вторгнення в нас було всього 30 виробників, які професійно займались виробництвом дронів. Сьогодні таких виробників — близько 200. І цей поштовх дала “Армія Дронів”. Ми купуємо абсолютно всі рішення, доступні в Україні, тому що кожен дрон, який тут виробляється, має своє застосування, і навіть якщо його використовує вміло один найменший підрозділ, ми його купимо.
М.У.: Як ця технологія змінила хід ведення війни і чому для України вона є настільки важливою?
Ю.Щ.: Це тренд, який заданий на десятки років. Це дозволяє проводити ефективну розвідку як на невеликій відстані, так і велику бригадну армійську розвідку на відстані понад 50 км.
Сьогодні це високоточна зброя із ефективністю знищення особового складу і техніки понад 80%.
Для знищення ворога дрони — це значно дешевший і ефективніший спосіб. Дрон може переносити баражуючі боєприпаси з дальністю пострілу 20-30-40 км, вони є дешевшими, ніж високоточні боєприпаси, які нам дають наші партнери. Тому це також економія коштів.
FPV-дрони (first point view) взагалі зародилися і показали свою ефективність на цій війні. Це були дитячі іграшки до війни, а сьогодні — це високоточна зброя із ефективністю знищення особового складу і техніки понад 80%. Жодна артилерія не може зрівнятися з цим. Тому що оператор безпосередньо бачить свою ціль, куди він влучає.
Ну і дрони, які летять понад 500 км, це також новий тренд. На жаль, їх першими застосували росіяни, але ми швиденько зібралися і вже маємо досить ефективні результати й нарощуємо своє виробництво.
М.У.: Давайте поговоримо про надводні дрони “Морський малюк”, які СБУ зараз використовує на морі — наскільки це революційна технологія?
Ю.Щ.: Цей вид війни на морі також зародився в Україні. До цього ніхто не використовував морські дрони саме як зброю.
Але коли наші сусіди почали робити на морі те, що вони вважають за потрібне, ми знайшли гідну відповідь. Сьогодні з усіх куточків світу намагаються дізнатися, як створювати такі безпілотники, щоб вони були ефективними.
І по-друге, мало хто розуміє, як можна ними керувати на таких відстанях, щоб вони так точно влучали. Тому це українське ноу-хау, експортний варіант якого буде після нашої перемоги.
М.У.: Наскільки є потреба саме в дронах нічного бачення?
Вночі їх не видно, і росіяни їх так бояться, що називають “бабою ягою” — бо не зрозуміло, звідки воно прилітає.
Ю.Щ.: 90% українських дронів — і ударних, і розвідувальних — одразу йдуть з термальною камерою. Це обов'язкова вимога наших військових, яку ми виконуємо з першого дня. Наприклад, “мавіки" ми купуємо в переважній більшості саме з термальною камерою. І практично всі українські розвідувальні дрони й ударні коптери йдуть з нічною камерою.
Робота безпілотників — це нічний час. Вдень їх легше збити. Вночі їх не видно і росіяни їх так бояться, що називають “бабою ягою”, бо не зрозуміло, звідки воно прилітає.
М.У.: Чому дрони виявилися настільки ефективною зброєю і чому росіянам так важко протидіяти українським безпілотникам?
Ю.Щ.: Хотілося б сказати — бо вони тупі. Але це, на жаль, не так. Тому що ми змогли навчити пілотів — не просто видали дрони і як хочете, так і воюйте.
Це була також комплексна програма по закупівлях — ми спростили абсолютно все, що можливо нормативно. До повномасштабного вторгнення закупівля дронів на озброєння могла тривати кілька років, і всі з цим прекрасно жили.
Сьогодні цей процес в Міністерстві оборони займає кілька тижнів, а якщо ви контрактуєтесь в рамках “Армії Дронів” — то це 1-2-3 дні.
Ми розробили спеціальні умови для спільного випробування безпілотників. Будь-який підрозділ, який замовляє нам дрони, може покликати виробника, провести з ним випробування, написати спільний акт, що цей дрон його влаштовує, і ми його одразу купимо.
Ринок все це вирівняє — якщо дрон неефективний, військові самі від нього відмовляться. Але на сьогодні в нас жодної відмови не було. Тому що виробники розуміють, для чого вони це роблять — вони це роблять для звільнення України, і робити тяп-ляп не вийде, тому що це їхня відповідальність.
Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його Мавіками на полі бою не вийде.
Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його “мавіками" на полі бою не вийде. Потрібно розробити технологію, яка дозволить обійти засоби радіоелектронної боротьби, провести ефективну розвідку, знайти слабкі місця, знищити їх живу силу і техніку.
М.У.: Розкажіть про навчання пілотів дронів — де вони відбуваються і як потім цих операторів розподіляють по Збройних силах України?
Ю.Щ.: Коли ми започаткували “Армію Дронів”, основне наше завдання було — забезпечити ЗСУ безпілотниками. Але згодом ми зрозуміли, що нам не вистачає класних пілотів. Отримати дрон — це одне завдання, а не втратити його в першому бою — це трошки складніше. Тому наступним нашим кроком стала саме підготовка пілотів.
Наша мета в цьому році — закупити 200 тисяч БПЛА, і нам потрібно хоча б 50 тисяч військових, які вміють ними керувати.
Починаючи з кінця літа минулого року, ми започаткували окремий напрямок — підготовка військових до використання безпілотних літальних апаратів. За пів року 2023-го нам вдалося підготувати 10 тисяч пілотів.
Ми співпрацюємо з 25 українськими школами, які щоденно готують саме військових пілотів. 98% людей, які там навчаються — це військові, які несуть службу в Збройних Силах, Національній гвардії, прикордонній службі, Службі безпеки України. І ми будемо масштабувати цей проєкт. Тому що наша мета — в цьому році закупити 200 тисяч БПЛА, і нам потрібно хоча б 50 тисяч військових, які вміють ними керувати.
В лютому Генштаб ухвалив рішення про створення окремих ударних рот безпілотних літальних апаратів. План на цей рік — це 60 таких рот. На сьогодні вже 17 сформовано, повністю укомплектовано, і вони виконують бойові завдання на передовій.
Крім того, ще один такий підрозділ ми створили у Держспецзв'язку. І це є правильний шлях, коли є окремий структурний підрозділ, який виконує і завдання з розвідки для піхотних чи десантних підрозділів. Абсолютно у кожній бригаді буде такий підрозділ, на який покладаються саме завдання із розвідки та знищення ворога безпілотними літальними апаратами.
Новий пакет допомоги Україні на суму $250 млн оголосили США. Відео
"Цей пакет допоможе українським військовим на полі бою, та підсилить протиповітряну оборону у час, коли Росія продовжує завдавати жорстоких ударів проти народу України", – речниця Білого дому Карін Жан-П’єр
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