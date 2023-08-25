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Кожний новий успіх ЗСУ - ковток свіжого повітря для всіх українських військових, каже Єгор Фірсов
Якої західної допомоги потребують зараз найбільше українські військові, які продовжують захищати українську незалежність і яка ситуація на полі бою. Про все в ефірі програми «Брифінг Голосу Америки» Юлія Ярмоленко говорила з сержантом Збройних Сил України, колишнім народним депутатом Єгором Фірсовим.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Що зараз потрібно на полі бою найбільше? Що найбільше ви хотіли би побачити у наступному пакеті військової допомоги в Сполучених Штатів?
Єгор Фірсов, сержант Збройних Сил України, колишній народний депутат: Буду говорити максимально конкретно. В першу чергу це літаки. Тому що ворожі літаки ми бачимо і чуємо кожен день, і щодня відчуваємо як здригається земля, коли по нас скидають ФАБи, КАБи й інші види авіаційних ракет. Тому, звичайно, чекаємо на підтримку в повітрі. Тому що проти літаків треба воювати літаками і ППО тут замало.
Другий момент, звичайно, артилерія. Тому що вона в першу чергу завдає максимальної кількості вражень ворогу. Чим її більше, тим краще.
Третій аспект - це снаряди. Снаряди - це як кров для організму. В тебе може бути техніка, але якщо стріляти або нічим, або мало чим, то це, звичайно, проблема. Фронт в нас великий, а протистоїмо ми ворогу, який готувався до війни не один рік, можливо, навіть не один десяток років. Тому, звичайно, снаряди також дуже необхідні.
Ю.Я.: Якщо ми говоримо про ту допомогу, яку надають західні країни. Їхні лідери часто говорять, що вони намагаються забезпечити безперебійність поставок боєприпасів, снарядів. Чи відчуваєте ви, що існує ця безперебійність? Чи все ж таки не вистачає швидкості і масштабів тієї допомоги, яка надається?
Є.Ф.: Якщо аналізувати нашу боєздатність пів року тому чи навіть рік тому, то, звичайно, це небо і земля, особливо щодо снарядів 155-го калібру. Сьогодні я прокинувся в місті, де працювали наші артилеристи і ось вони вітали нас усіх з Днем нашої Незалежності насипанням у бік ворога: через кожні три хвилини я чув оцей гучний «бах» від нашої самохідної артилерійської установки.
З 155-м калібром, наприклад, зараз все непогано, тобто, артилеристи вперше за півтора року війни не скаржаться на нестачу снарядів. Але ж в нас не тільки самохідні установки і 155 калібр. В нас дуже різноманітна кривава жорстока війна, яка йде кожну годину. Тому, звичайно, снарядів цих би хотілося більше.
Якщо порівнювати рік, який минув, звичайно, ситуація набагато покращилась, але хотілося б набагато більше особливо, якщо ми говоримо про нашу перемогу
З одного боку, можна сказати, що ситуація покращилась, з іншого боку, по деяких напрямках ворог все ще має більше снарядів. Наприклад, на один наш постріл припадає три або п'ять ворожих.
Хоча на Авдіївському напрямку рік тому була геть ганебна ситуація, що на один наш постріл було двадцять ворожих пострілів і було вкрай важко таким чином вести бойові дії. Тому якщо порівнювати рік, який минув, звичайно, ситуація набагато покращилась, але хотілося б набагато більше особливо, якщо ми говоримо про нашу перемогу.
Ю.Я.: Наскільки важливо перенести військові дії на територію Росії і вражати цілі в логістичних російських хабах?
Є.Ф.: Перенесення війни на територію Росії дуже важливе, тому що зараз війна йде на нашій території. Ми її звільняємо, але це наша територія. Але ми протистоїмо ворогу і якщо ми не будемо давати гідну відсіч по складах боєкомплектів, по логістичних вузлах, саме щоб народ Росії теж відчував те, що кожен день відчувають наші громадяни. Це дуже важливо для перелому ходу війни.
Другий аспект щодо дронів. Дрони - це наші очі. Я зараз працюю в групі ударних дронів і саме ударні дрони дають набагато більшу статистику (враження ворога) ніж, наприклад, консервативні види зброї, такі як міномети, умовно кажучи.
Хід війни настільки динамічно змінюється, що дрони стають все важливішими
Тобто, хід війни настільки динамічно змінюється, що дрони стають все важливішими. Я вам більше скажу, що з кожним місяцем їх буде ставати більше. Я постійно намагаюсь сказати командуванню або якимось політикам, які приїздять: нам, українцям, потрібно виготовляти сотні тисяч дронів на місяць, щоб рознести ворога, як то кажуть вщент. Або буде інша ситуація, якщо ми не будемо цим займатись. Росіянам вистачає російських дронів «Ланцетів». Вони також розгорнули своє виробництво. І вони полетять по нас. І це відбудеться вже восени.
Якщо ми не виготовимо першими ударні дрони, то будемо усією країною розтягувати сітки залізні, рибальські, щоб убезпечити себе від ворожих дронів. Ось така зараз ситуація. Або - або. Ми, бійці, сподіваємось, що все ж таки ми отримаємо величезну кількість дронів, щоб ними розбити ворога.
Ю.Я.: За останні кілька тижнів, в американських ЗМІ було досить багато статей з критикою експертами українського контрнаступу. Наскільки це впливає чи заважає, можливо, вам і українським Збройним Силам робити те, що ви робите? Як ви думаєте, чи впливає це на західну підтримку?
Є.Ф.: Ви знаєте, нам ці публікації не заважають, тому що ми їх не читаємо, при всій повазі до міжнародної преси. Нам немає коли це робити, особливо вони англійською. Не кожен володіє англійською мовою серед наших бійців. Але я, звичайно, ці останні публікації читав. Чесно кажучи, ніяк на мене це не вплинуло: ми виконуємо свою роботу, по-перше. По-друге, ми довіряємо своєму командуванню, кожен боєць довіряє командуванню і це дуже важливо . По-третє, кожен просто бачить і відчуває свою місію виконувати те, що він може, (залежно від того) яку посаду він у Збройних Силах займає. Оце потроху виконувати свою роботу, робити свою малесеньку локальну перемогу, з якої складеться загалом наша глобальна перемога, до якої ми йдемо.
Ю.Я.: Я хотіла вас запитати про операцію Головного управління розвідки Міноборони, бійці якого поставили український прапор на території окупованого Криму. Наскільки взагалі це важливо побачити такі дії у День Незалежності?
Є.Ф.: Важливо. В першу чергу для громадян, що живуть на окупованій території, щоб вони знали, що це сигнал, що ми за них боремося, за них і за нашу територію, це перший момент.
А другий момент скажу як скромний сержант. Будь-які дії наших побратимів, які стоять по лівому флангу чи по правому, чи воюють на Запорізькому напрямку, чи такі спецоперації ГУР, вони надихають кожного. Це ковток чистого повітря. Тут знаєте, як це все працює: як якась хімія. Кожний успіх наших побратимів, де б вони не боролись, навіть на інформаційному напрямку, це все нас надихає. Надає нам сил, а, насправді це головне: сили на фронті, це дуже важливо.
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Кислиця в Радбезі порівняв викрадення дітей росіянами з діями нацистів і закликав російських дипломатів в ООН "розірвати договір з дияволом"
У День Незалежності України, 24 серпня, Рада Безпеки ООН зібралася на спеціальне засідання, присвячене Україні. Про захід, США, як країна, яка цього місяця головує у Радбезі, повідомила ще на початку свого президенства.
Це викликало незадоволення Росії, представники, якої навіть погрожували заблокувати проведення засідання. Проте, попри позицію Росії, брифінг не просто провели, а ще й обрали дуже дратівливу для Росії тему депортації українських дітей. Саме за звинуваченнями в цьому злочині, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.
Як пояснив один з дипломатів, без дітей будь-яка країна приречена та не має перспектив і майбутнього. І Росія якраз хоче відібрати в України її майбутнє, по суті, викрадаючи її дітей.
Головною доповідачкою на брифінгу від ООН була Розмарі Дікарло, заступниця генсека ООН з політичних питань. Вона підбила підсумки 18 місяців повномасштабної війни.
Наразі управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що мінімум 9,444 цивільних, у тому числі 545 дітей, були вбиті. Ще близько 17 тисяч, серед них 1,156 дитини, - поранені.
Йдеться лише про перевірені та підтверджені дані.
"Але реальні цифри, вочевидь, вищі. За деякими оцінками, загальна кількість убитих, цивільних і військовослужбовців обох сторін, становить пів мільйона", - додала вона.
Окрім того, на сьогодні Організація Об’єднаних Націй зафіксувала 173 випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з них 112 - щодо чоловіків, 57 - жінок і чотирьох дівчат.
Мільйони людей стали біженцями та внутрішньо переселеними особами. Через війну, насильство та загрозу життю 6,2 мільйона громадян були змушені залишити Україну.
Також, за словами Дікарло, посилилися й атаки на українську культуру та спадщину. З початку війни ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 284 культурних пам'яток, у тому числі 120 релігійних. Управління Верховного комісара ООН з прав людини також зафіксувало 824 і 403 атаки на навчальні та медичні заклади.
Дікарло додала, що План гуманітарного реагування Україні отримав понад $1,7 млрд. Це менше половини (44% із $3,9 млрд) з бюджету, необхідного до кінця 2023 року.
Українське громадянське суспільство під час засідання представляла, зокрема, Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини. Вона озвучила нові або маловідомі факти щодо депортації дітей.
Рашевська послалась на дані ОБСЄ, які свідчать про те, що Росія займалася депортацією українських дітей ще до повномасштабного вторгнення. Зокрема, як повідомляв Голос Америки, посилаючись на цей звіт, з 2014 року окупаційна влада вивезла понад тисячу дітей з Криму до Російської Федерації для усиновлення.
Наразі, за даними української влади, росіяни вивезли з України щонайменше 19 546 дітей до 57 регіонів РФ. Юристка також відзначила, що, незважаючи на декларації РФ, українські діти у відносинах з Росією визнаються виключно громадянами Росії.
Оскільки між Україною та Російською Федерацією немає договору про подвійне громадянство, після досягнення повноліття українські хлопці будуть зобов'язані служити в збройних силах РФ.
«Наразі відомо щонайменше про 43 випадки зарахування українських дітей до кадетських класів, де з них роблять ворогів України. Такі дії можуть мати ознаки воєнного злочину», - додала вона.
Рашевська пояснила, що російське громадянство потрібне в основному для спрощення передачі українських дітей у російські родини. Про це, за її словами, йшлося під час трансляції однієї з нарад в Кремлі за участі уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, якій, як і президенту Росії Володимиру Путіну, Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення у воєнних злочинах у зв'язку з депортацією українських дітей.
"За словами комісара Львової-Бєлової, таких дітей уже 380", - каже Рашевська.
Росія також максимально ускладнює і процедуру повернення українських дітей до батьків. Рідні, за даними експертки, стикаються з додатковими перевірками на кордоні, тривалими допитами представниками російських правоохоронних органів, вимогами отримати російське громадянство та переоформити документи про опіку згідно з російським законодавством, примусовим роздяганням та перевіркою на поліграфі.
Вона навела приклад українського підлітка, якого вивезли до Росії, а потім передали до російської прийомної родини, розлучивши з рідними.
"Родича 17-річного Дениса депортували з Росії без пояснення причин і без Дениса. 17-річного Богдана затримали на кордоні й знову передали в російську прийомну родину", - розповідає Рашевська.
Наразі повернути додому вдалося лише 386 дітей.
Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд під час свого виступу зазначила, що українських дітей "буквально виривають з їхніх домівок".
"У 2023 році. Це робить країна, яка сидить у цій самій залі та є постійним членом цієї ради. Це виглядає, як роман-антиутопія. Але це не вигадка. Колеги, це не вигадка. Це реальне життя", - заявила вона.
Посолка додала: з лютого 2022 року Росія примусово передала або депортувала тисячі українських дітей, включно з немовлятами віком від чотирьох місяців.
"Діти в цих таборах піддаються пропаганді, зомбуванню і їх навіть навчають військової справи. Декого змушують прийняти російське громадянство, а інших усиновили російські родини", – перерахувала порушення міжнародного законодавства американська дипломатка.
"Ви почуєте, як російські чиновники кажуть, що передача дітей є частиною, цитата: "гуманітарної евакуації". Але це грубе спотворення дійсності, марна спроба виправдати те, що неможливо виправдати", – наголосила Томас-Ґрінфілд.
Вона вказала: "Ці звірства організовуються всіма рівнями російського уряду аж до самого верху".
Вона закликала міжнародну спільноту підтримувати повернення всіх примусово переміщених і утримуваних українських дітей «з такою ж наполегливістю і такою ж рішучістю», якби це були їхні власні діти.
«Бо ці діти – діти всього світу. І ми повинні боротися за них стільки, скільки буде потрібно, доки всі не стануть вільними й доки не буде здійснено справедливість», – сказала Томас–Ґрнфілд.
Вона закликала світ працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи, кілька разів проводив паралелі між тим, що робить Росія та тим, що робила нацистська Німеччина. Він нагадав, що першою справою, яка розглядалася у Нюрнберзі, була якраз справа про злочини проти дітей.
Говорячи про дії Росії, він нагадав про цитату Генріха Гіммлера, одного зі сподвижників Гітлера, який обґрунтовував викрадення нацистами дітей у представників інших народів: "У такому змішуванні народів, вочевидь, завжди знайдуться хороші расові типи. Отже, вважаю нашим обов'язком забирати їхніх дітей із собою, убезпечуючи їх від чужого нам середовища; якщо необхідно, вдаватися до викрадення".
Подібно поводиться і Росія, яка викрадає українських дітей з окупованих територій вже протягом десятого року війни проти України.
"З 2014-го Росія цілеспрямовано проводить політику масового викрадення українських дітей та їх насильницького виховання", - додав Кислиця.
Посол нагадав, що дітей не лише викрадають фізично, але і намагаються «перевиховати», знищивши їхню українську ідентичність. За тиждень в Україні розпочнеться новий навчальний рік, а російська Федерація вже надрукувала підручники для українських дітей, де представлена спотворена "реальність" і виправдовується агресія проти України.
"Російські злочини проти дітей, як і злочини нацистів під час Другої світової війни, є одним із найжахливіших ознак війни. Геноцидний характер і жорстокість цих злочинів жахають", - каже дипломат.
Російські дипломати знайдіть час і прочитайте цей звіт, можливо, він допоможе вам розірвати договір з дияволом. Уся ваша брехня та співучасть у злочині агресії, воєнних злочинах і злочинах проти людяності зафіксовані в цій заліСергій Кислиця, постійний представник України при ООН
За його даними, російська війна торкнулася всіх 7,5 млн дітей України. Майже дві третини з них були внутрішніми чи зовнішніми переселенцями.
Посол також нагадав російським дипломатам в ООН про те, що сталося з їхніми нацистськими колегами після поразки режиму. За його словами, крім томів матеріалів Нюрнберзького трибуналу, є звіт про дипломатів Третього Рейху, де зафіксована їхня причетність до Голокосту та інших нацистських злочинів.
"Знайдіть час і прочитайте цей звіт, можливо, він допоможе вам розірвати договір з дияволом. Уся ваша брехня та співучасть у злочині агресії, воєнних злочинах і злочинах проти людяності зафіксовані в цій залі. Колись вони будуть використані для матеріалів іншого процесу – де хтось із вас опиниться на лаві підсудних разом з іншими представниками злочинного режиму Путіна", - попередив український дипломат.
США вважають, що Пригожин, ймовірно, загинув. Експерти називають його смерть холоднокровною помстою
За попередніми оцінками Пентагону, очільник бойовиків "Групи Вагнера" Пригожин загинув у авіакатастрофі під Москвою. Про це заявив на брифінгу 24 серпня речник Пентагону Пет Райдер. Все ж навколо загибелі соратника Путіна залишається багато питань.
Про причини авіатрощі, чому ймовірне вбивство Пригожина відбулося тільки зараз та що станеться з активами "Групи Вагнера" Голос Америки поспілкувався із експертами.
Що могло спричинити авіатрощу?
Причини падіння літака досі невідомі і експерти не очікують на прозоре розслідування російського інциденту.
Все ж в Пентагоні поділились оцінками щодо того, що падіння не сталось в результаті пострілу ракети "земля-повітря". "Ніщо не свідчить, немає інформації, яка б свідчила про ракету земля-повітря", - заявив Райдер. Він спростував повідомлення ЗМІ із посиланням на американських посадовців про те, що літак, буцімто, збила ракета "земля-повітря", випущена з території Росії.
Директор із комунікацій сервісу Flightradar24 Ян Петченик повідомив що літак, на якому ймовірно перебував Пригожин знизився на 2,4 км за 30 секунд. Він зазначив, що до різкого падіння не було «жодних ознак того, що з цим літаком щось не так».
Почесний професор міжнародної політики Бірмінгемського університету Скотт Лукас висуває кілька гіпотез, що могло стати причиною падіння літака: раптова відмова двигуна, ракетний удар, чи бомба. Однак, каже експерт в коментарі Голосу Америки, раптовий клуб диму, та кут, під яким падав літак, вказують на влучання ззовні.
Авіакатастрофа літака, на якому ймовірно був Пригожин, нагадує запізнілу помсту із фільму “Хрещений батько”, пише Колишній посол США у Польщі, а нині експерт Атлантичної ради Даніел Фрід.
“Незвично тільки те, що Пригожина не виштовхнули з вікна, не розстріляли на вулиці чи в під’їзді, як інших опонентів Кремля”, — вважає Фрід.
Водночас професорка інституту Гарімана з досліджень Росії та Центрально-Східної Європи в Колумбійському університеті Кімберлі Мартен вважає, що така “милосердна” смерть — ознака приязності Путіна до Пригожина, оскільки той загинув миттєво.
Пригожин був найближчим соратником Путіна — його кухарем у Кремлі, його вірним бійцем в Сирії та Україні, власником його армії тролів, які намагалися вплинути на президентські вибори у США.
“Пригожин був так довго лояльний до Путіна. Він був із ним ще з часів спільної роботи у Санкт-Петербурзі. Я підозрюю, що це спосіб для Путіна вивести Пригожина, не завдаючи йому страждань”, — розповіла Мартен у коментарі Голосу Америки.
Якщо це справді замовне вбивство — чому Путін чекав аж два місяці після спроби путчу “вагнерівців”?
Дослідниця Джорджтаунського університету Анджела Стент міркує, що така запізніла помста цілком відповідає холоднокровному образу Путіна. І якщо під час самого путчу у червні російський президент виглядав розгубленим, каже Стент в інтерв'ю Голосу Америки, то тепер він зможе отримати вигоду від усіх прибутків ПВК “Вагнера” в Африці, і водночас позбутися одного з ключових опонентів.
З такою думкою погоджується й Скотт Лукас. Він вважає, що якби Путін діяв одразу після путчу, він ризикував втратити контроль над ПВК. За його словами, різке придушення повстання чи страта Пригожина могли привести до того, що керівництво ПВК та багато бійців не пішли б з ним на співпрацю.
“Йдеться не просто про групу чоловіків, а про всю їхню матеріально-технічну підтримку, адже це була маленька військово-економічна імперія, тому треба був перехідний період”, — вважає експерт.
Своєю чергою Арієль Коен з Євразійського центру Атлантичної ради вважає, що інтегрувати війська “Вагнера” в російську армію буде складно.
“Багато бійців особисто віддані Пригожину”, — пояснює він. Більше з тим, “приналежність до державних збройних сил ще більше зменшить здатність російських державних найманців уникати відповідальності, чим вони користувались”.
Старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Браян Вітмор вважає, що усунення Пригожина було ретельно сплановане. Він звертає увагу на безпристрасність Путіна, коли поширювалися новини про авіакатастрофу. Експерт зауважує, що в цей час російський президент вручав нагороду Героя Росії солдатам. “Ту саму нагороду, яку він дав Пригожину в червні 2022 року”, — пише Вітмор.
Затримка з усуненням Пригожина могла бути потрібна, щоб виявити лояльних до нього людей, вважає Скотт Лукас.
“Якщо це було вбивство, то це було зроблено так, щоб надіслати дуже публічний сигнал для військових, політичних, економічних еліт Росії: якщо ви переступите мені дорогу, якщо кинете мені виклик, ви заплатите найвищу ціну”, — каже експерт.
Зокрема, він вказує на звільнення та арешт генерала Суровікіна, якого вважали близьким до Пригожина. Крім того, Лукас також звертає увагу на недавній візит Путіна в Ростов, де він, ймовірно, зустрівся із Начальником Генштабу Збройних сил РФ Герасимовим.
“Враховуючи, що "Вагнер" зайняв територію південного військового командування, і це стало великим символом їхнього повстання, так Путін підтвердив свою владу”, — сказав експерт.
Раніше Голос Америки повідомляв про те, як експерти розцінюють значення можливої загибелі Пригожина для режиму в Кремлі.
Британці ще не бачать неспростовних доказів смерті Пригожина
Американські та британські військові відомства досі залишають невеликий простір для сумнівів щодо загибелі керівника російської приватної військової компанії Вагнер Євгенія Пригожина.
Він вдавався до надзвичайних заходів безпеки. Однак є велика ймовірність того, що він дійсно мертвий.Британське міністерство оборони
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 25 серпня сказав, що Пригожин «найімовірніше був у літаку», який впав два дні тому під час перельоту з Москви в Петербург.
Ріші Сунак підкреслив, що його уряд «працює з союзниками, аби з’ясувати, що сталося», а також заявив, що «зараз найважливіше, щоб Путін припинив своє незаконне вторгнення в Україну».
Британське міністерство оборони у повідомленні зауважує, що зараз «ще нема неспростовного доказу, що Пригожин був у літаку», як про це повідомили російські державні установи, і підкреслює: «Відомо, що він вдавався до надзвичайних заходів безпеки. Однак є велика ймовірність того, що він дійсно мертвий».
«Смерть Пригожина майже напевно матиме глибоко дестабілізуючі наслідки для групи Вагнер. Його особисті якості, такі як гіперактивність, виняткова зухвалість, прагнення до результатів і надзвичайна жорстокість пронизували Вагнер і навряд чи будь-який наступник зможе з ним зрівнятися», - йдеться у британському повідомленні.
Британські військові також підкреслюють, що «вакуум в керівництві Вагнера був би посилений тим, що разом з Пригожиним напевне загинув також командувач Дмітрій Уткін і начальник постачання Валерій Чекалов».
Напередодні у Вашингтоні речник Пентагону Пет Райдер сказав журналістам, що Пригожин «ймовірно був вбитий», але не вдавався до припущень, як саме це могло статися.
«Наразі у нас немає жодної інформації, щоб вказувати на повідомлення преси, що літак збила якась ракета запущена з землі. Ми вважаємо ту інформацію неточною. Знову ж таки, нічого не вказує, немає інформації, яка б припускала, що була ракета «земля-повітря». Але крім цього, я справді просто не матиму жодної додаткової інформації», - підкреслив військовий речник США 24 серпня.
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