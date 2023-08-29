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"Ми не завжди знаємо і контролюємо, яке обладнання створюють наші клієнти". Американські виробники, чиї чіпи знайшли в російських дронах
Компанії-виробники чіпів у США визнали, що не до кінця контролюють, хто є кінцевим покупцем їхньої продукції. Журналісти Української служби Голосу Америки поспілкувались з представниками кількох американських компаній, чиї компоненти, за даними журналістських та експертних досліджень, були знайдені в російських дронах. Зокрема, на запити Голосу Америки відповіли представники технологічних корпорацій Intel, AMD, Analog Devices та Marvel.
"Цілком можливо, що деякі клієнти нашого дистриб'ютора можуть надалі перепродавати продукцію компаніям, яких Marvell або її дистриб'ютори не знають, не бачать чи не контролюють", - відповіла на запит Голосу Америки Стейсі Кіган, віцепрезидентка корпорації Marvell.
При цьому компанії запевняють, що готові проводити внутрішні розслідування та співпрацювати з органами влади, щоб дотримуватись санкційних обмежень.
"Хоча ми не завжди знаємо і не можемо контролювати, яке обладнання створюють наші клієнти... Intel не підтримує використання своїх технологічних продуктів для порушення прав людини. Там, де нам стає відомо, що продукти Intel використовуються партнерами для порушень прав людини, ми обмежуємо або припиняємо бізнес", - відповіла на наш запит речниця Intel Еді Бур.
Експертка американського аналітичного центру Silverado Сара Стюарт вказує на те, що експортний контроль США забороняє будь-яке постачання технологічних продуктів до Росії. Мова йде не лише про продукти, виготовлені американськими компаніями, а й ті, які використовують американську технологію.
"За правилами закордонного постачання товарів зі США, будь-який чіп, який виготовлений за допомогою американського обладнання чи за американською технологією, підлягає обмеженням. Тобто, приміром, чіп виготовлений в Італії, якщо він використовує американську технологію, заборонено експортувати до Росії", - розповідає Стюарт.
Однак мережа посередників між виробником і кінцевим споживачем постійно розширюється. Тому простежити за шляхом товару стає все важче.
У лютому цього року міністерства юстиції та фінансів США створили спільну робочу групу для того, щоб шукати недобросовісних посередників. У травні група відзвітувала, що їй вдалось виявити та затримати кількох іноземних громадян (Греції та Росії), які діяли на території США і займались контрабандою запчастин до Росії.
На думку експерта з технологій та озброєнь Центру нової американської безпеки (CNAS) Тіма Фіста, усі ці дії малоефективні. Адже росіяни постійно знаходять нові джерела постачань.
"Я б запропонував робити трекінг індивідуальних чіпів. Якщо встановити маленьку деталь для відстежування на кожен чіп, це зробить експортний контроль значно ефективнішим", - пропонує Тім Фіст.
При цьому експерт уточнює, що йдеться про нові чіпи, які тільки виготовляються. Повністю контролювати потоки деталей, виготовлених раніше, практично неможливо, вказує експерт. Мова може йти лише про звуження цих потоків.
Раніше, 28 серпня, міжнародна робоча група Єрмака-Макфола, яка лобіює санкції проти Росії, оприлюднила рекомендації щодо посилення контролю над компонентами іноземного виробництва, які Росія використовує у своїх БПЛА.
Експерти Групи знайшли 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА («Шахед-136/131», «Ланцет» і «Орлан-10»). Вони вважають, що уряди держав мають провести розслідування щодо компаній, чия продукція потрапляє до країни агресора.
Щоб протистояти постачанню технологічних деталей у Росію, група пропонує узгодити санкційні списки між країнами, уніфікувати перелік товарів та посилити співпрацю між виробниками та владою.
"Уряди мають провести розслідування щодо компаній, які не дотримуються санкційної політики", - йдеться в офіційному повідомленні на сайті Президента України.
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Про Армію дронів та як безпілотники допомагають ЗСУ. Відео
За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ЗСУ втрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць. Однак ці дрони зберігають життя українським військовим.
- Голос Америки
Держдеп США засудив “залякування та переслідування” дипломатів посольства США в Росії
Державний департамент США відреагував на відео у російських державних ЗМІ, на якому колишній співробітник посольства США в Росії Роберт Шонов нібито зізнається, що збирав дані про “спеціальну воєнну операцію” на запит американських дипломатів. Також під час допиту він розповідає, що нібито отримав завдання знайти в Росії інших інформаторів для збору інформації, які були б лояльні до США. За даними російських ЗМІ, це відео оприлюднило ФСБ.
“Звинувачення проти пана Шонова абсолютно безпідставні, - мовиться у заяві Державного департаменту США.
"Ми рішуче протестуємо проти спроб російських спецслужб залякувати та переслідувати наших співробітників, яким сприяють контрольовані державою ЗМІ. За Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, Росія зобов’язана ставитися до дипломатів з належною повагою та вживати всіх належних заходів для запобігання будь-яким нападам на їх персону, свободу чи гідність, і ми очікуємо від них виконання цього зобов’язання”, - повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
За даними зовнішньополітичного відомства США, громадянина Росії Роберта Шонова найняла на роботу компанія, що уклала контракт про надання послуг посольству США в Москві, відповідно до законів і правил Росії.
“Напади Росії на пана Шонова відповідно до статуту “конфіденційної співпраці” лише підкреслюють дедалі більш репресивні дії, які російський уряд вживає проти власних громадян”, - наголосили у Держдепі США.
28 серпня ФСБ Росії офіційно висунуло звинувачення Шонову у зборі інформації про війну в Україні.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати у травні цього року засудили арешт Роберта Шонова, колишнього співробітника посольства США в Росії, за звинуваченням "співробітництві на конфіденційній основі з іноземною державою або міжнародною чи іноземною організацією".
- Голос Америки
ЮНІСЕФ надав Україні 3 тис. доз вакцини від гепатиту A, щоб запобігти спалахам інфекції внаслідок прориву Каховської ГЕС
Україна отримала 3 тисячі доз вакцин від гепатиту А від ЮНІСЕФ, за фінансової підтримки уряду Японії, аби запобігти спалаху інфекції у регіоні, що постраждав внаслідок прориву Каховської ГЕС. Препарат доставили на запит Міністерства охорони здоровʼя, повідомили в ЮНІСЕФ.
Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін повідомив, що "ця вакцина допоможе захистити дітей і дорослих від гепатиту А, що становить додаткову загрозу для здоровʼя дітей та дорослих внаслідок повені, спричиненої підривом Каховської дамби". За його словами, мова йде про дітей та родини у Миколаївській та Херсонській областях.
"За підтримки уряду Японії ЮНІСЕФ доставив в Україну 3000 доз вакцини від гепатиту А. Після повені внаслідок обвалу Каховської дамби це захистить дітей та родини в Херсонській та Миколаївській областях від ризику зараження цим захворюванням, що розповсюджується черед воду", - повідомило ЮНІСЕФ Україна у мережі Х.
"Щеплення проти гепатиту А не входять до календаря профілактичних щеплень, але рекомендоване дітям та дорослим. - повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. - Ці вакцини будуть розподілені за потреби, враховуючи ризики на постраждалих територіях, які існують”.
У червні Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Фейсбук, що через відсутність доступу людей до належного медичного забезпечення та якісної води в низці населених пунктів лівобережжя виявили спалахи вірусного гепатиту А.
Центр національного спротиву 2 липня повідомив, що на окупованій території України, яка була підтоплена внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біотермічна яма (споруда для знезараження трупів тварин біотермічним шляхом).Підтоплення таких об’єктів може призвести до епідемій на окупованих територіях. У повідомленні також йдеться, що мешканці окупованих територій України не мають доступу до ліків першої необхідності.
Путін не поїде на саміт G20 в Індії
Індія, яка організовує зустріч керівників країн групи G20, повідомила, що Російський президент Владімір Путін не зможе приїхати на саміт 9-10 вересня в індійській столиці Нью-Делі.
В офіційному повідомленні індійського уряду йдеться, що Путін сказав про це в телефонній розмові 28 серпня з прем’єр-міністром Нарендрою Моді.
Причина відмови російського керівника від запрошення не пояснена, але вказано, що Нарендра Моді «висловив розуміння рішення Росії», і що Москву представлятиме російський міністр закордонних справ.
«Висловивши розуміння рішення Росії, прем’єр-міністр подякував президенту Путіну за послідовну підтримку Росією всіх ініціатив під час головування Індії у G20», - сказано в офіційному індійському повідомленні.
G20 була заснована для допомоги у розв’язанні міжнародних фінансово-економічних проблем, але російська війна проти України та її наслідки для світу були серед провідних тем зустрічей організації за останніх понад півтора року.
Україна не входить до тієї організації і українського президента Володимира Зеленського на саміт не запросили.
В Нью-Делі очікують президента США Джо Байдена та інших західних лідерів, які засуджують російську агресію і запровадили санкції проти Москви.
Індія заявляє, що бажає припинення війни, але прем’єр-міністр Моді досі фактично замовчував факт російського вторгнення і не закликав Росію вивести війська з України.
Також Індія не долучилася до міжнародних санкцій проти Росії, а навпаки - різко збільшила торгівлю з Москвою, ставши одним з найбільших покупців російської нафти.
Як господарка низки зустрічей в межах G20 цього року Індія не змогла досягти згоди між країнами організації щодо російської війни проти України і жодна з тих зустрічей не змогла навіть узгодити тексти декларацій.
Цього місяця Путін відмовився також відвідати саміт групи країн BRICS в Південно-Африканській республіці на тлі повідомлень, що судочинні органи тієї країни були б зобов’язані заарештувати його згідно з ордером Міжнародного кримінального суду зі звинуваченнями російського президента у воєнних злочинах проти України.
Індія на відміну від ПАР не є членом Міжнародного кримінального суду, бо не підписала Римський статут - угоду Організації об’єднаних націй про створення міжнародного суду, до якої долучені 123 держав.
До групи G20 входять Європейський Союз і 19 країн:
🇦🇺Австралія
🇦🇷Аргентина
🇧🇷Бразилія
🇬🇧Велика Британія
🇨🇦Канада
🇨🇳Китай
🇫🇷Франція
🇩🇪Німеччина
🇮🇳Індія
🇮🇩Індонезія
🇮🇹Італія
🇲🇽Мексика
🇿🇦Південно-Африканська Республіка
🇰🇷Республіка Корея
🇷🇺Росія
🇸🇦Саудівська Аравія
🇺🇸Сполучені Штати Америки
🇹🇷Туреччина
🇯🇵Японія
На саміт G20 в Індії запрошені ще 9 країн: Бангладеш, Іспанія, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Сінгапур, Єгипет.
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