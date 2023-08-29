"Ми не завжди знаємо і контролюємо, яке обладнання створюють наші клієнти". Американські виробники, чиї чіпи знайшли в російських дронах

Компанії-виробники чіпів у США визнали, що не до кінця контролюють, хто є кінцевим покупцем їхньої продукції. Журналісти Української служби Голосу Америки поспілкувались з представниками кількох американських компаній, чиї компоненти, за даними журналістських та експертних досліджень, були знайдені в російських дронах. Зокрема, на запити Голосу Америки відповіли представники технологічних корпорацій Intel, AMD, Analog Devices та Marvel.

"Цілком можливо, що деякі клієнти нашого дистриб'ютора можуть надалі перепродавати продукцію компаніям, яких Marvell або її дистриб'ютори не знають, не бачать чи не контролюють", - відповіла на запит Голосу Америки Стейсі Кіган, віцепрезидентка корпорації Marvell.

При цьому компанії запевняють, що готові проводити внутрішні розслідування та співпрацювати з органами влади, щоб дотримуватись санкційних обмежень.

"Хоча ми не завжди знаємо і не можемо контролювати, яке обладнання створюють наші клієнти... Intel не підтримує використання своїх технологічних продуктів для порушення прав людини. Там, де нам стає відомо, що продукти Intel використовуються партнерами для порушень прав людини, ми обмежуємо або припиняємо бізнес", - відповіла на наш запит речниця Intel Еді Бур.

Експертка американського аналітичного центру Silverado Сара Стюарт вказує на те, що експортний контроль США забороняє будь-яке постачання технологічних продуктів до Росії. Мова йде не лише про продукти, виготовлені американськими компаніями, а й ті, які використовують американську технологію.

"За правилами закордонного постачання товарів зі США, будь-який чіп, який виготовлений за допомогою американського обладнання чи за американською технологією, підлягає обмеженням. Тобто, приміром, чіп виготовлений в Італії, якщо він використовує американську технологію, заборонено експортувати до Росії", - розповідає Стюарт.

Однак мережа посередників між виробником і кінцевим споживачем постійно розширюється. Тому простежити за шляхом товару стає все важче.

У лютому цього року міністерства юстиції та фінансів США створили спільну робочу групу для того, щоб шукати недобросовісних посередників. У травні група відзвітувала, що їй вдалось виявити та затримати кількох іноземних громадян (Греції та Росії), які діяли на території США і займались контрабандою запчастин до Росії.

На думку експерта з технологій та озброєнь Центру нової американської безпеки (CNAS) Тіма Фіста, усі ці дії малоефективні. Адже росіяни постійно знаходять нові джерела постачань.

"Я б запропонував робити трекінг індивідуальних чіпів. Якщо встановити маленьку деталь для відстежування на кожен чіп, це зробить експортний контроль значно ефективнішим", - пропонує Тім Фіст.

При цьому експерт уточнює, що йдеться про нові чіпи, які тільки виготовляються. Повністю контролювати потоки деталей, виготовлених раніше, практично неможливо, вказує експерт. Мова може йти лише про звуження цих потоків.

Раніше, 28 серпня, міжнародна робоча група Єрмака-Макфола, яка лобіює санкції проти Росії, оприлюднила рекомендації щодо посилення контролю над компонентами іноземного виробництва, які Росія використовує у своїх БПЛА.

Експерти Групи знайшли 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА («Шахед-136/131», «Ланцет» і «Орлан-10»). Вони вважають, що уряди держав мають провести розслідування щодо компаній, чия продукція потрапляє до країни агресора.

Щоб протистояти постачанню технологічних деталей у Росію, група пропонує узгодити санкційні списки між країнами, уніфікувати перелік товарів та посилити співпрацю між виробниками та владою.

"Уряди мають провести розслідування щодо компаній, які не дотримуються санкційної політики", - йдеться в офіційному повідомленні на сайті Президента України.