Актуально
Білий дім активно працює з Конгресом щодо "важливості та терміновості" коштів для України - Карін Жан-П’єр
Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається на продовження двопартійної підтримки України в Конгресі і веде постійні перемовини із законодавцями щодо важливості та терміновості виділення коштів на українські потреби. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу у понеділок, 14 серпня.
"Що стосується нашої взаємодії з Конгресом, то високопосадовці адміністрації Білого Дому, включно з директоркою адміністративно-бюджетного управління Шаландою Янг і нашим відділом із законодавчих питань, мали численні особисті розмови та телефонні дзвінки із законодавцями на місцях від обох партій. Представники адміністрації ведуть ці перемовини для того, щоб пояснити нагальні потреби та підкреслити терміновість цього запиту", - пояснює речниця Білого Дому.
Під час брифінгу журналісти зауважили, що у Конгресі спадає двопартійна підтримка ініціатив, що стосуються України. Втім, за словами представниці Білого Дому, адміністрація вдячна американським законодавцям за підтримку Києва, яку вони демонстрували донині, та сподівається на незмінності єдиної позиції у цьому питанні.
"Як ви знаєте, це повномасштабне вторгнення з боку Росії. І ми впевнені, що ця підтримка продовжиться, оскільки ми разом працюємо над тим, щоб український народ мав усе необхідне для продовження мужньої боротьби за свою свободу. Це те, що ми сподіваємось бачити й надалі (двопартійну підтримку ред.), і ми віримо, що так і буде", - заявила Карін Жан-П’єр.
Речниця Білого дому наголосила, що це боротьба українського народу за власну незалежність проти загарбницької, неспровокованої війни РФ.
"Я нагадаю вам, що наша підтримка була втілена двопартійним шляхом, і ми віримо, що вона й надалі триватиме на двопартійному рівні. Український народ бореться за свою демократію, бореться за свою свободу, і ми вважаємо, що важливо продовжувати їх підтримувати. І не забуваймо, що це неспровокована, повномасштабна війна РФ проти українського народу", - підсумувала Карін Жан-П’єр.
У п’ятницю, 11-го серпня, Білий Дім звернувся з офіційним запитом до Конгресу США, щодо виділення понад 40-ка мільярдів доларів на додаткове фінансування. Із цієї суми в середньому 24-ри мільярди доларів прописано на витрати, пов’язані з Україною. Зокрема, понад 13 мільярдів доларів - на військову допомогу та 8,5 мільярдів доларів для економічних та гуманітарних ініціатив. Окрім того, в запиті прописані гроші на протидію злочинній діяльності групи Вагнера, зокрема, в країнах Африки.
Дивіться також: Білий дім просить у Конгресу додаткове фінансування Україні
Всі новини дня
Що кажуть німецькі посадовці про можливість передачі Києву ракет Taurus?
Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер особисто сподівається, що питання про надання Україні ракет Taurus вирішать якнайшвидше, оскільки ці ракети допоможуть наблизити українську перемогу.
- Голос Америки
Одеса оговтується від серії нічних атак: деталі з місця подій
У ніч проти понеділка Росія також атакувала Одесу. Про ситуацію на місці подій розповів Михайло Боцюрків - експерт Атлантичної ради та колишній речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
- Голос Америки
Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні. Відео
Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні на двісті мільйонів доларів.
- Голос Америки
"Неприйнятна ескалація" - Держдеп про ситуацію з кораблем Sukru Okan у Чорному морі
Заяви Росії про те, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів, є "неприйнятною ескалацією." Про це під час брифінгу в понеділок, 14 серпня, заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, коментуючи ситуацію із суховантажним судном Sukru Okan у Чорному морі.
"Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене", - сказав Пател.
Він нагадав, що, за даними Міністерства закордонних справ України, з моменту припинення участі Москви в Чорноморській зерновій ініціативі, Росія атакувала 26 об'єктів портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна.
"Ми продовжуємо уважно стежити за цією ситуацією. І ми, звичайно ж, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі щодо українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі", - наголосив Пател.
Речник Держдепартаменту США наголосив, що Росія повинна "негайно знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи."
"Це те, що, як ми знаємо, працює. Це спрацювало на понад 32 млн тонн зерна. І це відіграло важливу роль у стабілізації світових цін, а також стало ключовим фактором того, щоб зерно потрапляло туди, куди йому потрібно потрапити", - сказав Пател.
Міністерство оборони РФ заявило, що 13 серпня російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь, оскільки капітан корабля Sukru Okan під прапором республіки Палау, що прямував до українського порту Ізмаїл, нібито не відреагував на прохання зупинитися для огляду. У Москві твердять, що після того судно оглянули, і воно продовжило шлях.
У заяві від 14 серпня Міністерство закордонних справ України засудило "провокативні дії" Російської Федерації в Чорному морі щодо судна Sukru Okan.
"ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз для свободи навігації та безпеки торговельного мореплавства в Чорному морі", - заявили у МЗС України та закликали міжнародну спільноту "вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі."
Раніше у Міноборони РФ, повідомлення якого цитували російські ЗМІ, заявили, що всі судна, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, незалежно від прапора, Росія розглядатиме як такі, що залучені до воєнного конфлікту.
Дивіться також:
Форум