Час-Time.Не залишати Україну напризволяще закликав Конгрес Білий дім

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Проект «Республіканці за Україну» розпочинає велику рекламну кампанію із метою закликати конгресменів-республіканців у Палаті представників приєднатися до винесення на голосування законопроєкту про фінансування допомоги Україні в обхід спікера Майка Джонсона. Як реагують українці на затримки із ухваленням додаткової допомоги у Конгресі, і як ставляться до перспективи затяжної війни. Україна не може бути в безпеці без перемоги над Владіміром Путіним і його агресивною зовнішньою політикою – вважає Евелін Фаркас. Даглас Лут, колишній посол США в НАТО: Перемога України і поразка Росії - такою має бути мета, і лише так можна уникнути нового замороженого конфлікту, створеного Кремлем. Як працюють американські гаубиці М109 Паладін – репортаж з фронту. Мама полеглого добровольця зі США просить Конгрес допомагати Україні.