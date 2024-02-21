Reuters: Іран надсилає сотні балістичних ракет Росії

ДУБАЙ, 21 лютого (Reuters). Іран надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля", повідомили Reuters шість джерел. Військова співпраця між двома країнами, щодо яких США ввели санкції, зміцнюється.

Надані Іраном близько 400 ракет включають багато з сімейства Fateh-110 балістичної зброї малої дальності, такої як Zolfaghar, повідомили три іранські джерела. За словами експертів, ця мобільна ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км (186 і 435 миль).

Міністерство оборони Ірану та Революційна гвардія - елітні сили, які контролюють іранську програму балістичних ракет - відмовилися від коментарів. Міністерство оборони Росії не відповіло відразу на запит про коментар.

Поставки почалися на початку січня після завершення угоди на зустрічах наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими та представниками служби безпеки, які відбулися в Тегерані та Москві, повідомило одне з іранських джерел.



Іранський військовий чиновник, який, як і інші джерела, побажав залишатися невідомим через конфіденційність інформації, сказав, що було щонайменше чотири поставки ракет, і найближчими тижнями буде більше. Більш детальну інформацію він надати відмовився.

Інший високопоставлений іранський чиновник сказав, що деякі з ракет відправили в Росію кораблем через Каспійське море, а інші доставили літаком.

"Буде більше поставок, - сказав другий іранський чиновник. - Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо".

У жовтні закінчився термін дії обмежень Ради Безпеки ООН на експорт Іраном деяких ракет, безпілотників та інших технологій. Проте Сполучені Штати та Європейський Союз зберегли санкції щодо програми балістичних ракет Ірану через занепокоєння щодо експорту зброї до його проксі на Близькому Сході та до Росії.



Четверте джерело, знайоме з цим питанням, підтвердило, що Росія нещодавно отримала велику кількість ракет від Ірану.

Радник Білого дому з питань комунікацій в сфері національної безпеки Джон Кірбі на початку січня заявив, що Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія була близька до придбання балістичної зброї малого радіуса дії в Ірану на додаток до ракет, які вона отримала з Північної Кореї.

Офіційний представник США сказав Reuters, що Вашингтон бачив докази активного просування переговорів, але жодних ознак того, що поставки відбулися. Пентагон не відповів відразу на запит прокоментувати поставки ракет.

Головний прокурор України заявив у п'ятницю, що балістичні ракети, поставлені Північною Кореєю в Росію, виявилися ненадійними на полі бою, лише дві з 24 вразили свої цілі.

І Москва, і Пхеньян заперечують, що Північна Корея постачала Росії боєприпаси, які використовуються в Україні. Навпаки, Джеффрі Льюїс, експерт Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, сказав, що сімейство ракет Fateh-110 і Zolfaghar є високоточною зброєю.

"Вони використовуються для атак на цілі високої цінності, які вимагають точного націлювання", — сказав Льюїс, додавши, що 400 снарядів можуть завдати значної шкоди.

Водночас він зазначив, що російські бомбардування вже були "досить жорстокі".

Затримка з наданням допомоги США послаблює оборону України

Джерело в українському війську повідомило Reuters, що Київ не має інформації про використання російськими військами іранських балістичних ракет.

Українське Міністерство оборони не відповіло відразу на запит Reuters про коментар.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Росія хотіла поповнити свій ракетний арсенал у той час, коли затримки із затвердженням великого пакету військової допомоги США в Конгресі призвели до того, що Україні не вистачає боєприпасів та іншого устаткування.

"Відсутність підтримки США означає брак наземної протиповітряної оборони в Україні. Тому вони хочуть накопичити ракети і прорвати українську протиповітряну оборону", — сказав Загороднюк, голова київського Центру оборонних стратегій.

Київ неодноразово просив Тегеран припинити постачання в Росію безпілотних літальних апаратів Shahed, які стали основним елементом далекобійних нападів Москви на українські міста та інфраструктуру разом із ракетами.

Військово-повітряні сили України в грудні заявили, що Росія за час війни запустила 3700 безпілотників "Шахед", які можуть літати на сотні кілометрів і вибухати при зіткненні. Українці називають їх "мопедами" за характерний звук двигунів; протиповітряна оборона збиває десятки їх щотижня.

Спочатку Іран заперечував постачання безпілотників Росії, але через кілька місяців заявив, що надав невелику кількість до того, як Москва почала війну проти України в 2022 році.

"Ті, хто звинувачує Іран у постачанні зброї одній зі сторін у війні в Україні, роблять це в політичних цілях, — заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані в понеділок, відповідаючи на запитання про постачання Тегераном безпілотників Росії. - Ми не давали жодного безпілотника для цієї війни".

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, дослідницького центру у Філадельфії, сказав, що постачання ракет Fateh-100 і Zolfaghar з Ірану дасть Росії ще більшу перевагу на полі бою.

"Вони можуть бути використані для ударів по військових цілях на операційній глибині, а балістичні ракети українській ППО складніше перехопити", — сказав Лі.

Поглиблення зв'язків з Москвою

Жорсткі правителі Ірану постійно прагнули поглибити зв’язки з Росією та Китаєм, сподіваючись, що це допоможе Тегерану протистояти санкціям США та покласти край політичній ізоляції.

Оборонна співпраця між Іраном і Росією активізувалася після того, як Москва направила десятки тисяч військових в Україну в лютому 2022 року.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся з головою Повітряно-космічних сил Революційної гвардії Ірану Аміралі Хаджізаде в Тегерані у вересні. Тоді йому продемонстрували іранські безпілотники, ракети та системи ППО, повідомляють іранські державні ЗМІ.

А минулого Місяця міністерство закордонних справ Росії заявило, президент Володимир Путін і його іранський колега Ебрагім Раїсі незабаром підпишуть широкий новий договір про співпрацю після переговорів у Москві в грудні.

"Це військове партнерство з Росією показало світові обороноздатність Ірану, — сказав військовий чиновник. - Це не означає, що ми стаємо на бік Росії в українському конфлікті".

Ставки для правителів Ірану високі на тлі війни між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, яка спалахнула після 7 жовтня.

Вони також стикаються зі ростом невдоволення вдома через економічні проблеми та соціальні обмеження. У той час як Тегеран намагається уникнути прямої конфронтації з Ізраїлем, яка може залучити Сполучені Штати, його союзники по Осі Опору, включаючи Хезболлу в Лівані та хуситів у Ємені, атакували ізраїльські та американські цілі.

Західний дипломат, проінформований з цього приводу, підтвердив поставку іранських балістичних ракет Росії в останні тижні, не надавши більше деталей.

За його словами, західні країни стурбовані тим, що взаємна передача Росією зброї Ірану може посилити її позицію в будь-якому можливому конфлікті зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. У листопаді Іран заявив, що завершив домовленості щодо надання Росії винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130. Аналітик Грегорі Брю з Eurasia Group, консалтингової компанії з політичних ризиків, сказав, що Росія є зручним союзником для Ірану.

"Ці стосунки є транзакційними: в обмін на безпілотники Іран очікує більшої співпраці в галузі безпеки та передової зброї, зокрема сучасних літаків", — сказав він.