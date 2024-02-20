Держдеп: Українці з обмеженими боєприпасами намагались стримати жорстокий наступ в Авдіївці

У Держдепі наголосили, що Сполучені Штати 23-uj лютого оголосять новий великий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну та через смерть в російській колонії минулого тижня опозиціонера Олексія Навального.

Також Держдеп закликав Конгрес прийняти законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки, щоб дати Україні можливість захиститись від вторгнення.

На цьому наголосив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу у Державному департаменті в вівторок 20-го лютого.

“Ми бачимо ще більше доказів жорстокості та зневаги режиму (президента Росії Володимира) Путіна до людського життя в Авдіївці, де українці мужньо намагались стримати незаконне вторгнення Путіна в умовах обмеженої кількості боєприпасів, запаси яких зменшились”, – заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Ми бачимо ще більше доказів жорстокості та зневаги режиму Путіна до людського життя в Авдіївці, де українці мужньо намагались стримати незаконне вторгнення Путіна

За словами Міллера, в Авдіївці Росія досягла перших помітних успіхів на полі бою за кілька місяців і це демонструє, наскільки високі ставки в Україні.

“Без додаткової підтримки з боку Конгресу, Україна не зможе поповнити свою протиповітряну оборону та запаси боєприпасів, щоб захистити себе від агресії Росії”, – говорить Метью Міллер.

Міллер наголошує, що за наказу президента Джо Байдена 23-го лютого США оголосять великий пакет санкцій, щоб притягнути Росію до відповідальності за смерть у в’язниці російського опозиціонера та борця з корупцією Олексія Навального, а також за жорстокі дії під час жорстокої війни, яку вони ведуть в Україні останні два роки.

Держдеп закликав Конгрес ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки, “щоб дати Україні та її народу можливість захиститись від вторгнення, яке триває, а також щоб просувати інтереси національної безпеки США. Вкрай важливо, щоб Конгрес діяв без подальших зволікань”, – додали у Держдепі.

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