Білий дім розглядає додаткові санкції щодо Росії - Байден

Президент США Джо Байден “розглядає можливість запровадження додаткових санкцій” щодо Росії після смерті ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального, про це він заявив у понеділок, 19 лютого.

"У нас уже є санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так", — сказав Байден журналістам у Білому домі.

Минулого тижня президент США звинуватив президента РФ Путіна у смерті Навального.

Смерть Навального відбулася в час, коли Байден намагається переконати Конгрес ухвалити пакет міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95 мільярдів.

Законопроєкт має підтримку більшості законодавців від обох партій, однак проти нього виступає радикальне крило республіканців. Напередодні Сенат США, де більшість мають демократи, проголосував за цей пакет допомоги, але у Палаті представників спікер Майк Джонсон відмовився виставити цей документ на голосування. Деякі оглядачі пояснюють його позицію частково тим, що колишній президент Дональд Трамп виступає проти цієї допомоги.