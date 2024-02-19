Три чверті американців вважають війну Росії проти України важливою для національних інтересів США - опитування

Через майже два роки після вторгнення Росії в Україну 74% американців вважають війну Росії проти України важливою для національних інтересів США, а 43% опитаних вважають її дуже важливою. Про це свідчать результати останнього опитування Центру Pew, опублікованого 16 лютого.

При цьому члени Демократичної партії та позапартійні американці, які більш прихильні до цієї партії частіше, ніж республіканці та прихильники республіканців, вважають російсько-українську війну важливою для національних інтересів США (81% проти 69%).

Коли мова заходить про важливість конфлікту для них особисто, демократи частіше, ніж республіканці, кажуть, що російсько-українська війна для них важлива (65% проти 56%)

При цьому американці старшого віку частіше, ніж американці молодшого віку, сприймають цей конфлікт як важливий як для національних інтересів США, так і для них особисто.

Дані попереднього опитування Pew показали, що приблизно три з десяти американців (31%) вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні в її боротьбі з Росією, тоді як приблизно половина каже, що рівень підтримки США належний (29%) або недостатній (18%).

Як раніше повідомляв Голос Америки, у дослідженні страхів американців, яке щороку проводить Університет Чапмена (CSAF) мовиться, що 52,5% американців у 2023 році “дуже боялись” або “боялись” використання Росією ядерної зброї в Україні. Це третій найбільший страх американців, після корупції та економічної кризи.

А їхній четвертий найбільший страх - 52,3% респондентів сказали, що бояться або дуже бояться, що США будуть залучені до Світової війни. Загалом, у ТОП-10 найбільших хвилювань американців 4 пункти стосуються воєн.

На початку року Голос Америки розпитав мешканців та гостей Вашингтона про їхнє ставлення до нової фінансової допомоги Україні, а також про їхні побажання українцям у новому році. Відео цього неформального опитування можете подивитись тут.