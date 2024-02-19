Ніщо не зробило б Путіна щасливішим зараз, ніж вагання Конгресу у підтримці України - Лідер більшості в Сенаті США

Лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер закликав спікера Майка Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу союзникам. В зверненні в неділю Шумер підкреслив - нагальності допомозі додає смерть лідера російської опозиції Олексія Навального.

"Минулого тижня Сенат переважною більшістю голосів прийняв законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки, і я закликав Палату представників і спікера Джонсона діяти, але зараз — зі смертю політичного ворога президента Росії Володимира Путіна Олексія Навального лунає терміновий тривожний дзвінок", — йдеться в заяві Шумера.

Лідер демократів в Сенаті додав, що трагічна смерть Навального зараз робить ще більш терміновим для спікера Палати представників Джонсона прийняти законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки.

"Цей двопартійний законопроєкт наразі перебуває у спікера Джонсона, а Путін спостерігає. Ми повинні схвалити фінансування, яке гарантує безпеку нашої країни, гарантує безпеку наших партнерів і не дасть нашим супротивникам отримати перевагу над нами", - заявив Шумер та додав, що прийняття цього законопроєкту буде "платежем за виживання західної демократії та американських цінностей".

"Весь світ пам'ятає, що зробили США. Ніщо не зробило б Путіна щасливішим зараз, ніж вагання Конгресу щодо своєї підтримки України. Ніщо не допоможе йому більше на полі бою. Війна в Україні – це не ізольована регіональна боротьба", - заявив Шумер і додав, що "Комуністична партія Китаю, іранський режим і всі наші супротивники радітимуть, якщо Америці не вдасться захистити демократію та союзника, який цього потребує".

"Якщо Америка підведе одного з наших друзів, інші припустять, що ми підведемо їх теж. І вони діятимуть відповідно", - підсумував Шумер.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва.

Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28 лютого. Спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон відхилив ідею ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, стверджуючи, що там відсутні положення про суворіші заходи безпеки на кордоні із Мексикою.

Президент Джо Байден, який входить до Демократичної партії, у мережі Х розкритикував республіканців, які виступили проти голосування: "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".