“В нас нема недостатку мужності. В нас є недостаток підтримки з боку наших партнерів”, наголошують українці

Західна і зокрема американська допомога Україні затримується, і Росія використовує це на полі бою; такі застереження лунали стримано від посадовців та дипломатів, але більш гостро від політиків та коментаторів на Мюнхенській безпековій конференції - 2024.

Учасники тих дискусій нагадують, що на Мюнхенській конференції в лютому 2022 року, коли Росія нагромаджувала сили для нападу й оголошувала ультиматуми, настрої були похмурі і зловісні.

Згодом - 2023 року на зібранні в Мюнхені розмови були набагато обнадійливіші після успішних просувань українських військ та оголошень партнерів України про надання нової зброї в час приготувань до українського контрнаступу.

Тепер увага і критичні зауваження значною мірою зосереджені на затягуваннях у США з допомогою для України, а також на тому, що Європа повільно нарощує свої оборонні можливості, які дозволяли б європейцям краще підтримувати українців.

“Затримки в західній безпековій допомозі України напевно допомагають Росії використовувати цю можливість для наступальних операцій на кількох ділянках фронту”, - підкреслено у звіті американського аналітичного центру Інститут вивчення війни 18 лютого з оцінкою українського відступу з міста Авдіївка на Донеччині.

Альтернативи США нема

Віцепрезидентка США Камала Гарріс в Мюнхені постійно повторювала, що серед американських законодавців від обох партій у Конгресі панує згода з потребою підтримки України.

“Це не пов’язано з виборчим циклом. Це пов’язано з тим, хто ми є”, - сказала вона, наголошуючи, що політичні розрахунки не повинні впливати на схвалення допомоги Україні, але таким чином фактично визнала їх вплив.

Президент Володимир Зеленський і Камала Гарріс на пресконференції в Мюнхені мало усміхалися, і український керівник не вдавався до спроб розвіювати похмурість жартами, як він це колись робив часто.

“Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєвоважливий. Ми не розглядаємо сьогодні альтернатив. Тому що ми розраховуємо на Сполучені Штати як на нашого стратегічного партнера... Якщо ми говоримо про альтернативу, це значить, що це не стратегічний наш партнер. Ось чому я не розглядаю такої альтернативи ”, - сказав Зеленський.

Дискусії з американцями



Пояснення представників американської делегації в Мюнхені того, що саме затримує схвалення допомоги Україні ввічливо вислуховували, але дехто відверто виявляв незгоду з аргументами.

На одному з обговорень сенатор США Піт Рікеттс напівжартома відповідав, що в демократичних системах процеси часто повільні і навіть безладні та заявив, що схвалення потрібних рішень у Вашингтоні - це лише питання часу.

Але коли сенатор, обговорюючи допомогу Україні, згадав про американські намагання зменшити потік іммігрантів через кордон з Мексикою в аудиторії в Мюнхені лунав відвертий сміх.

“Я розумію розчарування України. Ви зазнали вторгнення. Ви маєте на своїй території 300 тисяч російських солдатів. Погляньмо на це з тим, що в США нелегально намагаються потрапити мільйони людей. Це не зовсім те саме, але це нагальне питання для нашої країни”, - відповів Піт Ріккетс, реагуючи на очевидну незгоду з частиною учасників конференції.

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас, поміркувавши над словами американського сенатора, запропонувала інше порівняння:

“Зараз 6% нашого населення становлять українські біженці. В перерахунку для Америки це було б 20 мільйонів. Ми витримали, і ви, я припускаю, витримаєте також”, - сказала Кая Каллас, викликавши оплески.

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко в репліці до дискусії навіть пообіцяв українську допомогу у вирішення американської проблеми кордонів, а згодом в розмові він підтвердив, що говорив подібне іншим американцям.

“В нас нема недостатку солдатів. В нас нема недостатку мужності. В нас є недостаток підтримки з боку наших партнерів”, - сказав український політик Голосу Америки.

Олексій Гончаренко сказав, що почуте в Мюнхені не додало йому впевненості у швидкому розв'язанні питань.

“Я сподіваюся, що прямі дискусії вплинуть на їхнє рішення, що можливо їх це десь протверезить, бо є відчуття, що американські політики повністю занурені в свої вибори, і за цим вони вже не бачать перспективу. Це буде набагато гірше Афганістану, і це буде на ваших руках. Я розумію, ви маєте сперечатись всередині, але ж є речі, які важливі для національної безпеки США. Перемога України важлива в тому числі і вам”, - наголосив депутат.