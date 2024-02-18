Напад на НАТО може статися через 5-8 років – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав законодавців США схвалити додаткову військову допомогу Україні, попередивши, що якщо цього не зробити, це може завдати шкоди економічним інтересам Америки, пише видання Bloomberg.

Пісторіус сказав в суботньому інтерв’ю на Мюнхенській безпековій конференції, що крім потенційного перешкоджання співпраці в галузі безпеки та шкоди американським оборонним підрядникам, агресія Кремля, якщо її не зупинити, також може послабити Європу в цілому та порушити торговельні відносини блоку з найбільшою економікою світу.

"Одним із багатьох інших аспектів нашої трансатлантичної співпраці є те, що ми підписали сотні контрактів на мільярди доларів, і ми збираємося підготувати нові контракти. Очевидно, що альянс заради безпеки приносить багато переваг — для обох сторін", - сказав Пісторіус.

Німеччина нарощує витрати на оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і значна частка інвестицій зі спеціального фонду, який фінансується за рахунок боргів, у розмірі 100 мільярдів євро (108 мільярдів доларів) надходить до оборонної промисловості США.

Серед замовлень на суму близько 30 мільярдів євро уряд Шольца виділив 10 мільярдів євро на 35 винищувачів F-35A Lightning виробництва Lockheed Martin Corp., а також купує 60 вертольотів Chinook у Boeing Co. приблизно на 8 мільярдів євро.

Пісторіус попередив про наслідки поразки України не лише для Європи, а й для США, заявивши, що вторгнення президента Росії Володимира Путіна є загрозою для "міжнародного порядку, заснованого на правилах".

"Географічно Європа далеко від Айови чи Вісконсіна, але все одно дуже близько з точки зору політики безпеки", — сказав він в інтерв’ю Bloomberg. "Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів", – додав він. "Ми не повинні сприймати свободу як належне. Ми маємо це відстоювати. Ми повинні боротися за це, якщо це необхідно".

Німеччина закликає своїх європейських сусідів постачати більше зброї в Україну, і Пісторіус каже, що він бачив докази виконання зобов’язань.

"Великобританія також робить все більше і більше, а також Франція збільшує свою підтримку. Я абсолютно впевнений, що ми зможемо отримати велику підтримку протягом наступних місяців і років. Але, звичайно, це непросто. Гроші не безмежні", - сказав Пісторіус.

Пісторіус сказав делегатам у суботу в Мюнхені, що зобов’язання членів НАТО витрачати принаймні 2% економічного виробництва на оборону "може бути лише відправною точкою", а європейським країнам потрібні більш боєздатні збройні сили, оскільки вони розширюють свою діяльність по всьому світу.

Уперше досягнувши цього показника цього року, Німеччина може навіть збільшити військові витрати до 3,5% ВВП залежно від того, "що відбуватиметься у світі та в нашій економіці", сказав Пісторіус під час панельної дискусії. Він попередив, що бюджетні обмеження означають, що буде складно знайти гроші, коли спеціальний фонд буде вичерпано після 2027 року.

Німецькі оборонні підрядники також виграють від різкого зростання державних витрат. Минулого тижня Шольц і Пісторіус взяли участь у церемонії закладення фундаменту розширеного заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall AG в Унтерлюсс у Нижній Саксонії.

"Я вважаю видатним і майже історичним досягненням нашого уряду те, що Німеччина тепер є найбільшим прихильником України після США", — сказав на заході головний виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер і додав, що Німеччина таким чином "взяла на себе провідну роль у Європі, до якої багато хто завжди прагнув".

В суботньому інтерв’ю Bloomberg Пісторіус закликав Європу та оборонний альянс НАТО підготуватися до "найгіршого сценарію".

"Я не люблю дивитися в кришталеву кулю. Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли. Але це може статися через п’ять-вісім років", - сказав Пісторіус.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 13 лютого Сенат, де більшість мають демократи, схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників.

Палата представників Конгресу США пішла на канікули, не винісши на голосування додаткове фінансування для підтримки України. Республіканці, які мають більшість голосів у Палаті представників, скасували голосування, заплановане на 16 лютого. А спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон відхилив ідею ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, стверджуючи, що там відсутні положення про суворіші заходи безпеки на кордоні із Мексикою.

Президент-демократ Джо Байден у мережі Х розкритикував республіканців, які виступили проти голосування: "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".

Законодавці повернуться до роботи після перерви 28 лютого.