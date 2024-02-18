Затримка західної допомоги може значно обмежити можливості української ППО – ISW

Затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень можливостей української протиповітряної оборони, що могло б дозволити російським силам повторити повітряну підтримку, яка сприяла масштабному просуванню Росії в Авдіївці, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"17 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що одним із головних уроків оборони Авдіївки є те, що українським силам потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб запобігти використанню російськими військами бомб-планерів. Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що українській ППО необхідно збивати російські штурмовики Су-34 і Су-35, які запускають такі бомби, щоб зупинити удари. Бомби-планери мають радіус дії до 70 кілометрів, і російські війська почали широко використовувати такі бомби, щоб дозволити тактичній авіації завдавати ударів з-за лінії фронту й мінімізувати втрати росіян в Україні", - пишуть аналітики ІВВ.

В звіті зазначають, що українським силам потрібна велика кількість систем протиповітряної оборони, які можуть ефективно вражати російські літаки на цих відстанях. Українські офіційні особи підкреслили, що Україна зіткнулася з "критичною нестачею" ракет ППО.

Аналітики ІВВ також посилаються на статтю в New York Times 9 лютого, де зазначається з посиланням на неназваних американських офіційних осіб, що без подальшого поповнення з боку західної безпекової допомоги українські запаси ракет ППО вичерпаються в березні 2024 року.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Президент Байден та президент Зеленський в суботу на полях Мюнхенської безпекової конференції провели телефону розмову.

В Білому домі зазначили, що в суботу вранці українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, "як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців".

Як повідомляв раніше Голос Америки, 13 лютого Сенат, де більшість мають демократи, схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників.

Палата представників Конгресу США пішла на канікули, не винісши на голосування додаткове фінансування для підтримки України. Республіканці, які мають більшість голосів у Палаті представників, скасували голосування, заплановане на 16 лютого. А спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон відхилив ідею ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, стверджуючи, що там відсутні положення про суворіші заходи безпеки на кордоні із Мексикою.

Президент-демократ Джо Байден у мережі Х розкритикував республіканців, які виступили проти голосування: "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".

Законодавці повернуться до роботи після перерви 28 лютого.