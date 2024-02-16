Байден: "Нездатність підтримати Україну в критичний момент не буде забута". Конгрес пішов на канікули, не затвердивши допомоги Києву

Палата представників Конгресу США пішла на канікули, не винісши на голосування додаткове фінансування для підтримки України.

13 лютого Сенат, де більшість мають демократи, схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників.

Республіканці, які мають більшість голосів у Палаті представників, скасували голосування, заплановане на 16 лютого. А спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон відхилив ідею ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, стверджуючи, що там відсутні положення про суворіші заходи безпеки на кордоні із Мексикою.

Днями Джонсон заявив, що не має найближчих планів провести голосування щодо за пакет міжнародної допомоги, додавши: "Ми збираємося й надалі вимагати, щоб перш ніж розв'язувати проблеми в усьому світі, ми подбали про свої власні".

Нагадаємо, у січні Джонсон та республіканці відкинули проєкт закону, який включав як допомогу Україні, так і заходи із безпеки кордону, тож зрештою Сенат ухвалив міжнародну підтримку для партнерів окремим законопроєктом.

Законодавці повернуться до роботи після перерви 28 лютого.

Президент-демократ Джо Байден у мережі Х розкритикував республіканців, які виступили проти голосування: "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс, як пише The Hill, заявив, що "кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І з кожним днем, коли він відкладає "чисте" голосування, авторитет республіканців у Конгресі перед американським народом падає".