Сенат США затвердив законопроєкт з допомоги Україні

Американський Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Пакет включає загальне фінансування обсягом 95,34$ млрд. Приблизно 60$ млрд з цієї допомоги передбачено для України.

Голосування відбулось зранку 13 лютого, після того, як сенатори консервативного спрямування Ренд Пол та Майк Лі багато годин виголошували критику законопроєкту, застосовуючи техніку затягування розгляду, відому як "філібастер".

Зрештою після 5 ранку, законопроєкт схвалили - 70 сенаторів проголосували за, 29-проти.

Лідер більшості в Сенаті сенатор-демократ Чак Шумер привітав рішення.

"Сьогодні ми змушуємо Володимира Путіна шкодувати про той день, коли він піддав сумніву рішучість Америки", - заявив Шумер. Він додав: "Американське лідерство не похитнеться, не порушиться, не впаде".

Лідер меншості сенатор-республіканець Мітч Макконнелл в неділю нарікнув однопартійцям на те, що підтримка ізоляціонізму США зростає і зауважив, що такому підходу "не місце в американському Сенаті".

Президент України Володимир Зеленський подякував Сенату США.

"Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу", - твітує Зеленський.

Для того, щоб стати законом, законопроєкт має схвалити Палата представників і підписати президент США.

Ввечері в понеділок законопроєкт розкритикував спікер Палати представників США Майк Джонсон. "Америка заслуговує на більше ніж сенатський статус-кво", - йдеться в заяві Джонсона. Він нарікнув, що законопроєкт не містить імміграційної реформи, хоча раніше і виступив за розділення пакету на окремі законопроєкти щодо безпекової допомоги та щодо кордону.

"За відсутності жодної зміни політики щодо кордону від Сенату, Палата представників змушена буде працювати сама з цих важливих питань", - заявив спікер.