Як повернути світові надії на мир, що були в епоху після Холодної війни, обговорюють в Мюнхені

Лідери з країн та дипломати й фахівці з міжнародної безпеки на конференції в Мюнхені обговорюють, як досягти безпечнішої рівноваги у світі, враженому кривавою російською війною у Європі та конфліктами в інших частинах планети.

Російських посадовців на Мюнхенську конференцію не запрошують вже другий рік поспіль, і організатори кажуть, що Москва також не подавала серйозного бажання брати участь.

Геополітичний та економічний оптимізм епохи після Холодної війни зник.

Німецькі господарі включно з канцлером Олафом Шольцом прийматимуть зокрема українського президента Володимира Зеленського, який попереднього разу виступав на цій конференції в лютому 2022 року - за лічені дні до початку відкритого вторгнення Росії в Україну, а 2023 року він звертався до конференції з Києва з допомогою відеозвязку.

Від віцепрезидентки США Камали Гарріс та державного секретаря Ентоні Блінкена, які приїхали до Мюнхена, європейські союзники та партнери в інших частинах світу очікуватимуть запевнень про роль Америки в світовій системі безпеці попри загострення внутрішніх політичних протистоянь в рік американських президентських виборів.

Окрема увага буде звернена на Близький схід, де ізраїльсько-палестинський конфлікт спалахнув з новою силою після нападів Хамасу на Ізраїль.

Ізраїльський міністр закордонних справ Ісраель Кац сказав, що його нога вперше ступить на німецьку землю, куди він свідомо не приїздив, вирісши у родині, потерпілій в час Голокосту.

Чому світ став ще небезпечніший?

Мюнхенська конференція пропонує учасникам звернути увагу на те, які саме чинники погіршують міжнародну безпеку і шукати способи покращення становища.

В запропонованому організаторами звіті вказано на очевидну для багатьох проблему:

“Геополітичний та економічний оптимізм епохи після Холодної війни зник. Хоча та епоха засвідчила загалом вражаючі здобутки багатства і безпеки, той факт, що здобутки були розподілені зовсім нерівно, призвели до невдоволення існуючим станом.”

90-ті і початок 2000-х років були позначені небувалим вибухом глобальної економічної співпраці і багато країн, зокрема Китай, зуміли скористатися цим, щоб вивести зі злиднів сотні мільйонів людей.

Росія також збагатіла в той період, ставши провідним постачальником енергоносіїв та інших товарів на міжнародному ринку.

Але зміцнення автократичних режимів також додало їм більшої впевненості у власних силах для спроб переділу впливу у світі.

Звіт Мюнхенської конференції вважає, що до проблем з рівновагою інтересів у світі додалося невдоволення в країнах так званого Глобального півдня, де особливо болісно сприймають нерівність розподілу глобальних ресурсів.

“На тлі зростання геополітичної напруженості та стурбованості економікою, ключові сторони на Заході, потужні автократії та Глобальний південь щораз більше переймаються противагою втрат та здобутків, і вони почали діяти, щоб знизити ризику своїх міжнародних стосунків. Хоча така політика є раціональною відповіддю на зміну геополітичного становища, вона несе втрати, бо руйнує здобутки глобальної співпраці. Вона також підштовхує зловісне коло, в якому країни, зосереджуючись на співвідношенні здобутків і втрат, можуть призвести до світу, в якому добро для одних обов'язково означає зло для інших”, - розмірковують мюнхенські фахівці.

Вони пропонують простий, на перший погляд, шлях: “Трансатлантичним партнерам треба досягти рівноваги між змаганням за здобутки і співпрацею, щоб назагал користь була для всіх”.