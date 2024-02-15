Перемога України дозволить уникнути "страхітливої перспективи" для Заходу. CEPA назвали 6 пріоритетів на 2024 рік

Перемога у війні в Україні є ключем до подолання загроз для Заходу від російського імперіалізму і піднесення Китаю – таким є бачення Міжнародної ради лідерства (ILC) Центру аналізу європейської політики (CEPA), висловлену цьогорічному звіті. Автори звіту зокрема оприлюднили 6 пріоритетів для НАТО на 2024 рік.

Перемога України дасть Сполученим Штатам набагато більше шансів отримати союзників і престиж, необхідні для перемоги над Китаєм, переконані автори звіту.До Міжнародної ради лідерства входить колишній командувач сил НАТО Джон Аллен, екс-прем'єр-міністра Швеції Карл Більд, колишній президент Естонії Томас Ілвес, дослідник Френсіс Фукуяма, міністр закордонних справ Латвії Лінас Лінкявічус, міністерка закордонних справ Норвегії Іне Сорейде та інші.

Вони зазначають, що країни НАТО та загалом альянс перебувають під загрозою., найвищою з часу Холодної війни. А для відновлення потужностей альянсу з оборони та стримування, вважають вони, необхідні постійні інвестиції усіх членів НАТО, а також перспективне бачення альянсу.

СЕРА: ключ до подолання загроз – перемога України

Через конкуренцію з китайською партією-державою і зниження довіри та впливу Заходу на Глобальному півдні члени Міжнародної ради лідерів CEPA бачать “страхітливу перспективу”. Але водночас вважають ключем до подолання цих загроз саме перемогу України у війні:

“Забезпечення перемоги України у війні, а потім і миру є основою для подолання загроз”.

Розмови про переговори з Росією “земля в обмін на мир” недоречні.

Розмови про переговори з Росією “земля в обмін на мир” експерти вважають недоречними. Така угода, кажуть вони, може зупинити бойові дії в короткостроковій перспективі, але не припинить їх у довгостроковій.

Крім того, експерти переконують: немає альтернативи тривалому миру в Європі, окрім забезпечення членства України в НАТО та ЄС.

“Будь-яке умиротворення Росії призведе до наступної кризи. Ціла, вільна та мирна Європа можлива лише з безпечною та процвітаючою Україною”, – йдеться у звіті.

Майбутнє глобального лідерства США та ширшої легітимності Заходу залежить саме від успіху в Україні, наголошують експерти.

Щодо шести конкретних пріоритетів на найближчі місяці, то йдеться про наступне:

1."Вашингтонський саміт НАТО — продемонструйте рішучість"

Напередодні Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року альянс повинен чітко дати зрозуміти, що він непохитно відданий Україні, яка є вільною, незалежною, безпечною та переможною.

Сполучені Штати та їхні союзники повинні використати саміт НАТО, щоб надіслати чіткий сигнал Росії, що місце України в НАТО. Головний наголос має бути зроблено на політичній підтримці зобов’язань і на чіткому шляху членства України.

2. "Європейський Союз — відповідь на виклик"

ЄС має рухатися швидше у розвитку геополітичної спроможності і амбіцій, розділяючи тягар безпеки альянсу зі Сполученими Штатами та ставши опорою безпеки Європи.

Слід усунути “сірі зони” у сусідстві з Європою шляхом прискорення прогресу щодо вступу України до ЄС.

ЄС має забезпечити свою стійкість як в цивільно-військовій співпраці, диверсифікації каналів постачання, так і в сфері кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури.

Залежно від результатів виборів у США у 2024 році європейським союзникам доведеться розглянути більш радикальні зміни в оборонному плануванні та прийнятті політичних рішень.

3. "Майбутнє України — рішучість і єдність"

НАТО та ЄС повинні навчати та інформувати західну громадськість про необхідність широкої підтримки України. Ця підтримка має включати антикорупційні програми, зміцнення свободи ЗМІ та проведення реформ громадянського суспільства в Україні.

Економічні цілі включають вилучення та розподілення заморожених російських активів на суму 320 мільярдів доларів для відновлення України та оплати збитків від війни; безпечні експортні шляхи для українських товарів; надійний і стійкий захист критично важливої інфраструктури.

4. "Стримуйте Росію — скалічте військову машину Кремля"

Тиск Заходу на Росію поки що недостатній, йдеться у звіті. Російська економіка виявилася більш стійкою, ніж сподівалися оптимісти, додають автори і зазначають, що політична опозиція всередині Росії мінімально ефективна. Спроби побудувати сильну спільноту російських політичних емігрантів здебільшого провалились, йдеться у звіті.

Автори доходять висновку - необхідне посилення санкційного тиску на Росію, зокрема у морській сфері; систематична протидія шкідливим наративам, таким як “західна втома від України”, що живлять кремлівську пропаганду; посилення тиску на країни, які не застосовують санкції проти Росії; посилення політичної війни, відкритої та таємної, з метою посилення тиску на Кремль.

5. "Обмежити Китай"

Партія-держава Китай є найсуттєвішим викликом інтересам США та Заходу, мовиться в звіті. Автори заявляють, що світ судить про готовність і здатність Сполучених Штатів конкурувати з Китаєм, стримувати та, якщо необхідно, успішно протистояти Китаю, за поведінкою США щодо України.

Китай відіграє неоднозначну роль у війні Росії в Україні. Китайська дипломатія підтримувала, але також стримувала Росію, особливо щодо бряцання ядерною зброєю. Інші ініціативи, такі як мирний план Китаю, були повільними, несуттєвими та неефективними.

ILC не рекомендує Сполученим Штатам або їхнім союзникам співпрацювати з Китаєм як потенційним засобом вирішення проблем і миротворцем в Україні.

Слід мати на увазі інтереси Китаю в післявоєнній відбудові, безпеці та відновленні суттєвих довоєнних економічних зв’язків.

6. "Приймайте Глобальний Південь"

Без так званого Глобального Півдня Сполучені Штати та їхні союзники не зможуть вирішити виклики, що формують століття, такі як зміна клімату чи міграція.

ILC рекомендує, щоб поряд із Сполученими Штатами ЄС та його країни-члени використовували свою м’яку силу, допомогу розвитку та інший вплив на Глобальний Південь.