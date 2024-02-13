Посолка США в НАТО: Не очікую, що НАТО запросить Україну в Альянс цього року

Посолка США при НАТО Джуліан Сміт, заявила, що не очікує отримання Україною запрошення на членство у НАТО на саміті альянсу у Вашингтоні цього липня.

“Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що альянс видасть запрошення [Україні – ред.] на цьому етапі”, - сказала Сміт під час пресконференції 13 лютого.

Вона також припустила, що альянс "зможе сигналізувати про зближення з Україною" і про конкретні кроки, які "слугуватимуть мостом між тим, де ми зараз, і повноцінним членством", та порадили стежити за подальшим розвитком подій.

Сміт додала, що з часу вільнюського саміту члени альянсу активно працювали над тим, щоб продовжувати допомагати Україні з необхідними реформами всередині власної країни на шляху до євроатлантичної інтеграції.

“І ми продовжуємо зосереджуватися у першу чергу на підтримці їх [українців, - ред.] у поточній боротьбі та гарантіях, що забезпечували б їхню здатність перемогти на полі бою”, – сказала Джуліан Сміт.

Очільниця місії США при НАТО також додала, що НАТО продемонструє президенту Росії Володимиру Путіну, що не покидає Україну "з точки зору підтримки":

"Усі ми продовжуватимемо їх підтримувати стільки, скільки потрібно".

Сміт у Брюсселі висловила впевненість, що слідом за Сенатом Палата представників американського Конгресу проголосує за допомогу Україні.

Сміт також зауважила, що у разі, якщо Росія досягне успіху, це створить ризики для європейської та трансатлантичної безпеки.